З 1 червня Польща заборонить рух через свій кордон вантажівок з РФ та Білорусі

Польща від опівночі 1 червня призупиняє пропуск російських і білоруських вантажівок через свій кордон.

Про це йдеться у розпорядженні міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У розпорядження глави МВС Польщі про обмеження прикордонного руху на окремих пунктах пропуску (запроваджено на початку пандемії коронавірусу) додано пункт про "призупинення з 00:00 1 червня 2023 року, до окремого розпорядження, руху вантажного транспорту через пункти пропуску з Білоруссю, зокрема вантажних автомобілів, тягачів, причеп, зареєстрованих на території Білорусі та Росії".

Нещодвано Держдума РФ ухвалила звернення до уряду Росії про заборону транзиту товарів польськими вантажівками через територію Росії. Наразі проектом займеться уряд.

Також читайте: Польща заморозила 1 млрд євро російських активів. Для їх арешту Сейм почав змінювати Конституцію