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Новини Санкції проти Росії
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З 1 червня Польща заборонить рух через свій кордон вантажівок з РФ та Білорусі

паркан,росія,польща

Польща від опівночі 1 червня призупиняє пропуск російських і білоруських вантажівок через свій кордон.

Про це йдеться у розпорядженні міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У розпорядження глави МВС Польщі про обмеження прикордонного руху на окремих пунктах пропуску (запроваджено на початку пандемії коронавірусу) додано пункт про "призупинення з 00:00 1 червня 2023 року, до окремого розпорядження, руху вантажного транспорту через пункти пропуску з Білоруссю, зокрема вантажних автомобілів, тягачів, причеп, зареєстрованих на території Білорусі та Росії".

Нещодвано Держдума РФ ухвалила звернення до уряду Росії про заборону транзиту товарів польськими вантажівками через територію Росії. Наразі проектом займеться уряд.

Також читайте: Польща заморозила 1 млрд євро російських активів. Для їх арешту Сейм почав змінювати Конституцію

Автор: 

Білорусь (7927) Польща (8492) росія (65073) автоперевезення (50)


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Топ коментарі
+13
Не призупинити, а заборонити вже давно треба було. Назавжди.
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29.05.2023 20:41
+10
Нехай по обєздной, через своїх друганів Грузію та Турцію в Європу їздять
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29.05.2023 20:46
+6
Рабсєянє вже деякий час використовують казахські номерні знаки на вантажівках-так казахська влада допомагає кацапам обходити санкції...
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29.05.2023 20:50
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Не призупинити, а заборонити вже давно треба було. Назавжди.
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29.05.2023 20:41 Відповісти
До чого тут ця новина?
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29.05.2023 20:46 Відповісти
Просто сьогодні тільки таке взнав, прикиньте 30 ракет за раз.
Ссилка https://ua.korrespondent.net/ukraine/4593570-20-dniv-komy-ta-13-operatsii-medyky-vriatuvaly-biitsia-z-krytychnymy-travmamy
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29.05.2023 21:13 Відповісти
Ну ти взнав.Я теж щось взнав.Навіщо це сюди тягнути?
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29.05.2023 21:14 Відповісти
Я тобі нічого не пишу, цікаво подивитись про що ти пишеш.
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29.05.2023 21:21 Відповісти
Мені обов'язково писати?Ти десь щось побачив і сюди притягнув,навіщо?Ти хочеш лайк?
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29.05.2023 21:23 Відповісти
Нафіг мені лайк, а чого я такий комент написав, бо мені так схотілося.
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29.05.2023 21:26 Відповісти
Сам для себе?
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29.05.2023 21:31 Відповісти
Так для кого ти це вставив,і ще в цю новину?
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29.05.2023 21:45 Відповісти
Важко писати цілодобово з різних аккаунтів?
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29.05.2023 21:56 Відповісти
Україна може допомогти - відкрити пункт пропуску. Транзит, правда, не гарантується.
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29.05.2023 20:42 Відповісти
на той світ пропуск
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29.05.2023 21:35 Відповісти
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29.05.2023 20:44 Відповісти
Так получается они в Европу больше не проедут?Польша и Украина закрыта ,как они вьедут в ЕС?
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29.05.2023 20:45 Відповісти
Нехай по обєздной, через своїх друганів Грузію та Турцію в Європу їздять
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29.05.2023 20:46 Відповісти
Рабсєянє вже деякий час використовують казахські номерні знаки на вантажівках-так казахська влада допомагає кацапам обходити санкції...
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29.05.2023 20:50 Відповісти
Новина ні про що. Основний об'єм вантажів до рашки та білорашки везуть в основному польські перевізники. Нічого особистого , тільки бізнес.
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29.05.2023 20:50 Відповісти
кацапы как всегда бахвалятся, что многие российские дальнобойщики ездят на польских номерах
так что польская таможня должна что-то решить для себя
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29.05.2023 20:52 Відповісти
Це мали д зробити всі европейські країни… Давно!
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29.05.2023 21:44 Відповісти
Белорусы вызывают еще большее омерзение, чем кацапы. С кацапами и так все ясно, а вот эти "подстилки" очень удивили.
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29.05.2023 21:57 Відповісти
та кацапи будуть возити товари в Білорусь фурами з ЄС, а вже потім перевантажувати на свої фури. Так само і вивозити товар з кацапстану.
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29.05.2023 22:05 Відповісти
А що вони до цих пір і далі їздили ?????? Ах...єть
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29.05.2023 23:34 Відповісти
 
 