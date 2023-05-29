Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну, - Боррель
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Росія буде готова до переговорів лише у разі перемоги у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Очільник європейської дипломатії наголосив, що він "не налаштований оптимістично" щодо того, що може статися у конфлікті влітку цього року. "Я бачу чіткий намір Росії виграти війну, - визнав Боррель. - Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну".
Крім того, Боррель зазначив, що на тлі війни РФ проти України в Європейському Союзі розпочався аналіз довгострокових уроків, які ЄС має засвоїти, формуючи свій оборонний потенціал.
"Один з найбільших уроків, які ми можемо винести з війни, ґрунтується на дивовижній здатності української армії успішно адаптуватися і протистояти одній з найбільших армій світу. Це ще раз показує, наскільки успіх на полі бою залежить від мотивації, належного вишколу та підготовки", - зазначив Боррель.
На його думку, українці також були дуже інноваційними і успішними у сфері командування і управління, тож ЄС варто і надалі інвестувати в наявні або нові можливості для забезпечення систем командування і управління, які дозволяють швидко оцінювати ситуацію і реагувати на неї.
"Україна також успішно використовувала обмежені можливості і старі озброєння, пристосовуючи їх саме до тих загроз, з якими вона стикається, використовуючи також комерційні технології і ресурси. Ми теж можемо цього навчитися", - зауважив головний дипломат ЄС.
Він вважає, що недостатньо просто наростити витрати на оборону, натомість ЄС має "насамперед збільшувати ресурси більш скоординованим чином між державами-членами і в узгодженні з НАТО".
Боррель також звертає на увагу на важливість сталої, гнучкої і ефективної логістики - від постачання військ на передовій або надання медичної допомоги до швидкого ремонту або модифікації систем і обладнання.
Він визнав що нинішній оборонній промисловості ЄС бракує критичної маси і реактивності, а тривалі терміни виконання замовлень обмежують змогу нарощувати виробництво. "Для підвищення надійності поставок необхідно вирішити проблему надмірної залежності від зовнішніх постачальників", - нагадав Боррель.
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Піде.
Шо ти верзеш?!!!
Це все що ти побачив!?
І це горорить « головний діпломат ЕС»!?!!!!
1. Вже кожний розуміе, що москалі підуть на переговори якщо не виграють.
2. Чому ти не кажешь про проблеми у ЕС? Що з Угорщиною?
3. Чому НАТО не здатно захистити ЕС? Чому чекае? Чого чекае? Атаки на Польщу? Чи єстонію?
4. Чому економіка ЕС не підготовлена до викликів?
Чому неспроможна виробляти зброю?
Програти це не те що може дозволити собі ЄС і колективний захід. Не в цій ситуації та не при таких вкладеннях. Програш для ЄС це війна з Китаєм, це епоха ядерного озброєння взагалі всіх і т.п..
Тепер залишилось тільки перейти до демонтажу росії раз вона не договороздатна, а перемога параші недопустима для ЄС та колективного заходу.
а якщо утилізувати ракову *********, то можна буде і навіть не переговорюватись. від слова ЗОВСІМ!
Каже що війна буде до смерті останнього личинуса росіянина. І якщо ми хочемо справді перемогти, а ми хочемо, і такі зобов'язання брав на себе колективний захід, то вирок росіянам вже винесено.
Якщо б кожен українець проробив так, то кацапи б швидко попутали свої наміри
Почему так за контрнаступ переживаем? Потому что если мы еще и наступать не сможем, то это конечная! У рашистов людей как говна, замахаемся своими телами их крыть, по времени их вообще почти ничего не ограничивает, кстати в отличии от нас. Поэтому думающие люди и нервничают ожидая контрнаступ...
Завдання було - тримати місто якомога довше , щоб дати час новоствореним бригадам пройти навчання в Європі , щоб за цей час отримати західну зброю , техніку , і сформувати свіжі бригади для наступу ,, попутно перемоловши якомога більше боєздатної русні . З цим завданням Бахмут справився на відмінно . На жаль - ціною свого життя . Але - це війна . Нічого не вдієш .
І з якого це дива ми - наступать нє сможєм ? Хто сказав ? Приснилось ?
Досить цього ниття в соцмережах . Бо це починає вже набридати .. Діло цивільних - донатити на ЗСУ , і не пускати соплі на Цензорі , безпричинно .
"І з якого це дива ми - наступать нє сможєм ?" - простая логика. Если обороняться не можем, то сможем ли наступать. Тут может сработать мобильность, связь, слаженность и прочее, а может и не сработать, если они там окопались по уши.
Поняття - втримати будь якою ціною , має на увазі задіяння всіх доступних сил і засобів , але у обороні Бахмуті були задіяні далеко й далеко - не всі , наявні у Генштабу резерви . Більшість їх в цей час проходили тренування на полігонах Європи і Західної України .
А що до оборони Донбасу в цілому , ще раз кажу - не треба зациклюватись на Бахмуті , де кацапня пішла ва-банк і тому в неї хоч щось вийшло . ! Взяття Бахмута це єдине чого вони досягли починаючи - аж з літа минулого року .
На інших ділянках фронту , ЗСУ доволі успішно з цим справляються , а наприклад під Авдіївкою і Мар'їнкою кацапня безрезультатно товчеться , ще з самого початку війни . Отже , тримати оборону ЗСУ чудово вміють . Тому ( згідно твоєї ж логіки ) про - наступать нє сможєм , це - маячня .
Наприклад: "русские военньіе, идите на***"
Але політики не можуть відкрито говорити про необхідність утилізації значної частини цих фашистів в уніформі, як умови для переговорів (все таки 2023 рік, це не 1743, коли за це "не парились"). Тому і крутять словесну павутину.
Звісно ж я маю на увазі західну цивілізацію, росіяни ментально ще досі в сидять в 1500-1700 роках, що стає видно по їх словах і діях.
І це головна плогічна помилка "демократичних західних політиків".
Як тільки росія вирішила розмістити ЯЗ в білорусі, то Будапештський меморандум, котрий всі роки називали просто "бумажкою", тепер назвали, що росія порушує зобовязання.
ЕС швидко вчиться, тільки якщо це стосується їх безпосередньо.
НАТО не знає як боротись з країнами терористами котрі володіють ЯЗ
Технологічна перевага може бути нівельована, якщо росія захопить будь яке місто країни участника НАТО - в цьому випадку прийдется руйнувати місто під ноль разом з мешканцями...
Або йти на поступки, та перемовини.
Тому краще швидше давати зброю Україні, чим потім шукати способи боротьби з країною терористом.
Российское руководство хочет выиграть войну. Украинское - видимо не очень.
Вона піде нах*й!)))
з нами , якщо не отримає повноі перемоги над Украіною 😠
Тому кілок в дупу кремлівському упирю, а не перемога 😡
знаючи апетити і гонор московітів зі своїми імперськими амбіціями !
Ху@ ло ніколи не здастя , допоки не здохне 😠
- А шо таке, якщо у дівчинки є молоко та вільний час?!