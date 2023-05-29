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Новини Війна
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Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну, - Боррель

боррель

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Росія буде готова до переговорів лише у разі перемоги у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Очільник європейської дипломатії наголосив, що він "не налаштований оптимістично" щодо того, що може статися у конфлікті влітку цього року. "Я бачу чіткий намір Росії виграти війну, - визнав Боррель. - Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну".

Крім того, Боррель зазначив, що на тлі війни РФ проти України в Європейському Союзі розпочався аналіз довгострокових уроків, які ЄС має засвоїти, формуючи свій оборонний потенціал.

"Один з найбільших уроків, які ми можемо винести з війни, ґрунтується на дивовижній здатності української армії успішно адаптуватися і протистояти одній з найбільших армій світу. Це ще раз показує, наскільки успіх на полі бою залежить від мотивації, належного вишколу та підготовки", - зазначив Боррель.

На його думку, українці також були дуже інноваційними і успішними у сфері командування і управління, тож ЄС варто і надалі інвестувати в наявні або нові можливості для забезпечення систем командування і управління, які дозволяють швидко оцінювати ситуацію і реагувати на неї.

"Україна також успішно використовувала обмежені можливості і старі озброєння, пристосовуючи їх саме до тих загроз, з якими вона стикається, використовуючи також комерційні технології і ресурси. Ми теж можемо цього навчитися", - зауважив головний дипломат ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не згодні з тими, хто каже, що Україна не зможе перемогти, - Боррель

Він вважає, що недостатньо просто наростити витрати на оборону, натомість ЄС має "насамперед збільшувати ресурси більш скоординованим чином між державами-членами і в узгодженні з НАТО".

Боррель також звертає на увагу на важливість сталої, гнучкої і ефективної логістики - від постачання військ на передовій або надання медичної допомоги до швидкого ремонту або модифікації систем і обладнання.

Він визнав що нинішній оборонній промисловості ЄС бракує критичної маси і реактивності, а тривалі терміни виконання замовлень обмежують змогу нарощувати виробництво. "Для підвищення надійності поставок необхідно вирішити проблему надмірної залежності від зовнішніх постачальників", - нагадав Боррель.

Також читайте: 15 тисяч військових ЗСУ вже пройшли вишкіл в країнах ЄС, - Боррель

Автор: 

Боррель Жозеп (1074) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+17
І до чого це він перднув?
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29.05.2023 21:07
+15
Він робить правильні висновки.

Тепер залишилось тільки перейти до демонтажу росії раз вона не договороздатна, а перемога параші недопустима для ЄС та колективного заходу.
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29.05.2023 21:09
+14
ну і пох.... взагалі не бачу проблем у відсутності переговорів з терористами, людоїдами і дітовбивцями!

а якщо утилізувати ракову *********, то можна буде і навіть не переговорюватись. від слова ЗОВСІМ!
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29.05.2023 21:10
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29.05.2023 21:05 Відповісти
Готова до перемовин
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29.05.2023 21:34 Відповісти
»Я вижу ясное намерение России выиграть войну, - признал Боррель. - Россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну".

Шо ти верзеш?!!!
Це все що ти побачив!?

І це горорить « головний діпломат ЕС»!?!!!!

1. Вже кожний розуміе, що москалі підуть на переговори якщо не виграють.

2. Чому ти не кажешь про проблеми у ЕС? Що з Угорщиною?

3. Чому НАТО не здатно захистити ЕС? Чому чекае? Чого чекае? Атаки на Польщу? Чи єстонію?

4. Чому економіка ЕС не підготовлена до викликів?
Чому неспроможна виробляти зброю?
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29.05.2023 21:57 Відповісти
Що в його розумінні "параша виграє війну"?Захопить Київ?
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29.05.2023 21:06 Відповісти
Доб'ється капітуляції України в любій формі. Для цього й Київ брати не треба, треба просто "пєрєстать стрєлять" і "сайтісь пасєрєдінє". Вони нещодавно свої божевільні умови знову викатували, розпушили хвіст після Бахмута. А Боррель і перелякався.
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29.05.2023 21:31 Відповісти
І до чого це він перднув?
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29.05.2023 21:07 Відповісти
Готує до "справедливого миру".
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29.05.2023 21:09 Відповісти
Зовсім не похоже. Готує до того що росія має бути знищена та демонтована.

Програти це не те що може дозволити собі ЄС і колективний захід. Не в цій ситуації та не при таких вкладеннях. Програш для ЄС це війна з Китаєм, це епоха ядерного озброєння взагалі всіх і т.п..
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29.05.2023 21:13 Відповісти
А прочитати і осмислити весь текст - ні?
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30.05.2023 00:37 Відповісти
Він робить правильні висновки.

Тепер залишилось тільки перейти до демонтажу росії раз вона не договороздатна, а перемога параші недопустима для ЄС та колективного заходу.
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29.05.2023 21:09 Відповісти
То есть Боррель считает , что если Россия выиграет войну - она пойдет на переговоры. Это когда такое было ?
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29.05.2023 21:10 Відповісти
досвiт розвалу радянського союзу дуже показовий факт! саме на остаточний розвал кацапськоi iмперii треба робити ставку.для цього проконсультуйтесь з головою цру часiв Буша старшого!
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29.05.2023 21:10 Відповісти
ну і пох.... взагалі не бачу проблем у відсутності переговорів з терористами, людоїдами і дітовбивцями!

а якщо утилізувати ракову *********, то можна буде і навіть не переговорюватись. від слова ЗОВСІМ!
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29.05.2023 21:10 Відповісти
Що він взагалі верзе?
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29.05.2023 21:12 Відповісти
Раніше Боррель https://www.dw.com/uk/borrel-peremoga-ukraini-golovne-zobovazanna-es/a-65595072 заявляв , що перемога України у війні проти Росії - головне зобов'язання ЄС.

Каже що війна буде до смерті останнього личинуса росіянина. І якщо ми хочемо справді перемогти, а ми хочемо, і такі зобов'язання брав на себе колективний захід, то вирок росіянам вже винесено.
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29.05.2023 21:17 Відповісти
Він правий, РФ може безкарно і постійно нас обстрілювати, готувати на своїй території війська модернізувати зброю і посилати їх на війну на нашу територію... РФ фактично нічого не загрожує... і він мав продовжити свою думку, що Україна не виграє війну, якщо війна буде лише на її території...
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29.05.2023 21:17 Відповісти
Якби продовжив так думку, тоді було б зрозуміло, а так, таке враження, наче він переконаний в непереможності паРаші. Доречі, жодного слова про наш контрнаступ, наче начтупати тільки планує кацапня.
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29.05.2023 21:23 Відповісти
Тобто, Бахмут, який кацапня брала більше року, переконав його в непереможності паРаші? Діду вже час на пенсію.
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29.05.2023 21:36 Відповісти
Він не казав про непереможність, намір можна зламати, ви це можете, просто уявіть, що Україна вже перемогла, заспокойтесь і відпустіть намір, як павутинку в Бабине Літо.

Якщо б кожен українець проробив так, то кацапи б швидко попутали свої наміри
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29.05.2023 22:06 Відповісти
Господи-и-и , знов - за рибу гроші ,, наступу нєт , а Бахмут потєрян і тд.і тп . .! Як ви зрадойоби вже втошнилися тим Бахмутом .. Немов Бахмут ключове місто в Україні , або її столиця ,, і якщо він потєрян то вже всьо , кацапня вже виграла війну .
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29.05.2023 22:20 Відповісти
Не ключевой город конечно, но показательно, что даже если мы захотим, мы все равно не можем удержать территорию, вот это к сожалению показательно. Если раньше мы отступали нанося раше урон с выгодных позиций, то в Бахмуте была задача именно удержать.
Почему так за контрнаступ переживаем? Потому что если мы еще и наступать не сможем, то это конечная! У рашистов людей как говна, замахаемся своими телами их крыть, по времени их вообще почти ничего не ограничивает, кстати в отличии от нас. Поэтому думающие люди и нервничают ожидая контрнаступ...
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29.05.2023 23:33 Відповісти
США рекомендували залишити Бахмут ще в лютому, мабуть краще було за нього так не вчіплятися, бо тепер кацапи з ним носяться, як з великим козирем. А от контрнаступ, так , показовий. Він вирішуватиме долю війни - і про це партнери відкрито казали. Сподіваюся, він буде результативним і переконає Захід, що ми здатні відвоювати свої землі. Захід, зазвичай, на стороні переможців.
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29.05.2023 23:43 Відповісти
Якби була задача втримати Бахмут будь якою ціною , його безумовно втримали б . Але там нема чого втримувати . Місто не є стратегічно важливим , на відміну від Краматорська і Слов'янська . Та його вже й немає фактично , там - одні руїни , то ж втримувати там будь якою ціною - немає чого .
Завдання було - тримати місто якомога довше , щоб дати час новоствореним бригадам пройти навчання в Європі , щоб за цей час отримати західну зброю , техніку , і сформувати свіжі бригади для наступу ,, попутно перемоловши якомога більше боєздатної русні . З цим завданням Бахмут справився на відмінно . На жаль - ціною свого життя . Але - це війна . Нічого не вдієш .
І з якого це дива ми - наступать нє сможєм ? Хто сказав ? Приснилось ?
Досить цього ниття в соцмережах . Бо це починає вже набридати .. Діло цивільних - донатити на ЗСУ , і не пускати соплі на Цензорі , безпричинно .
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30.05.2023 00:17 Відповісти
Да нет, тут уже горбатого не слепишь, мы явно говорили что будем держать Бахмут любой ценой и положили там уйму людей. Как раз сейчас пессимистические ноты многих зарубежных политиков из-за сдачи Бахмута - все поняли что удержать мы не сможем, слишком большая разница по артиллерии / авиации / живой силе.
"І з якого це дива ми - наступать нє сможєм ?" - простая логика. Если обороняться не можем, то сможем ли наступать. Тут может сработать мобильность, связь, слаженность и прочее, а может и не сработать, если они там окопались по уши.
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30.05.2023 00:54 Відповісти
От тільки не треба знов вигадувати , про - любой ценой ніхто не говорив . !!
Поняття - втримати будь якою ціною , має на увазі задіяння всіх доступних сил і засобів , але у обороні Бахмуті були задіяні далеко й далеко - не всі , наявні у Генштабу резерви . Більшість їх в цей час проходили тренування на полігонах Європи і Західної України .
А що до оборони Донбасу в цілому , ще раз кажу - не треба зациклюватись на Бахмуті , де кацапня пішла ва-банк і тому в неї хоч щось вийшло . ! Взяття Бахмута це єдине чого вони досягли починаючи - аж з літа минулого року .
На інших ділянках фронту , ЗСУ доволі успішно з цим справляються , а наприклад під Авдіївкою і Мар'їнкою кацапня безрезультатно товчеться , ще з самого початку війни . Отже , тримати оборону ЗСУ чудово вміють . Тому ( згідно твоєї ж логіки ) про - наступать нє сможєм , це - маячня .
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30.05.2023 09:18 Відповісти
Він всього-на-всього сказав що бачить намір рф... отже нам треба сформувати свій намір, на кшталт: "русский военньій корабль, иди на ***" - його треба постійно повторювати, спокійно, майже по-дитячі, убаюкуючим голосом... повторяти та повторяти, допоки це не стане Космічним Наміром.

Наприклад: "русские военньіе, идите на***"
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29.05.2023 22:03 Відповісти
правильно, кацапія не піде, піде той вінегрет, що від неї залишиться
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29.05.2023 21:18 Відповісти
Потрібно розуміти, що цивілізовані і демократичні західні політики, що говорять про людяність, закони війни і т.п. речі, не можуть вийти і відкрито сказати - Росія піде на переговори тоді, коли в Україні здохне N - тисяч росіян. Але зрозуміло, що навіть в диктаторській рашкі, з населенням, що зазомбоване вірою імперську Росію, та "великого" Путлєра, при відсутності військових успіхів, за військових же провалів, при певному рівні втрат - почне бурлити. Питання лише - скільки саме має подохнути тут рашистів, для досягнення перегріву цього російського фекального котла.
Але політики не можуть відкрито говорити про необхідність утилізації значної частини цих фашистів в уніформі, як умови для переговорів (все таки 2023 рік, це не 1743, коли за це "не парились"). Тому і крутять словесну павутину.
Звісно ж я маю на увазі західну цивілізацію, росіяни ментально ще досі в сидять в 1500-1700 роках, що стає видно по їх словах і діях.
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29.05.2023 21:22 Відповісти
"...цивілізовані і демократичні західні політики..." кажуть, що вони зробили б, коли б "здохло N тисяч" громадян "цивілізованих" країн.
І це головна плогічна помилка "демократичних західних політиків".
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29.05.2023 22:40 Відповісти
А який сенс йти з цими гуманоїдами на перемовини? Навіть якщо буде підписаний якийсь "мирний договір", через якийсь час вони накопичать зброї і ***********, і будуть шукати привід знову напасти.
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29.05.2023 21:23 Відповісти
А коли їх до гуманоїдів віднесли?
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29.05.2023 21:42 Відповісти
У этих либералов ориентация от фазы луны наверное зависит. А так то они вообще ОНО.
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29.05.2023 21:24 Відповісти
Хм, якась дурня. Якщо кацапи виграють (не дай Бог) війну то вони підімнуть під себе Україну, то їм тоді ніяких переговорів не треба буде. Хіба що з Америкою , щоб санкції зняли.
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29.05.2023 21:26 Відповісти
Краще більше допомагати, чим говорити.

Як тільки росія вирішила розмістити ЯЗ в білорусі, то Будапештський меморандум, котрий всі роки називали просто "бумажкою", тепер назвали, що росія порушує зобовязання.

ЕС швидко вчиться, тільки якщо це стосується їх безпосередньо.

НАТО не знає як боротись з країнами терористами котрі володіють ЯЗ

Технологічна перевага може бути нівельована, якщо росія захопить будь яке місто країни участника НАТО - в цьому випадку прийдется руйнувати місто під ноль разом з мешканцями...

Або йти на поступки, та перемовини.

Тому краще швидше давати зброю Україні, чим потім шукати способи боротьби з країною терористом.
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29.05.2023 21:31 Відповісти
Навіть Боррель догадується, хто з двох буде капітуляцію підписувати.
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29.05.2023 21:32 Відповісти
Значить ніхто з кацапстаном і не буде вести переговорим!
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29.05.2023 21:34 Відповісти
Боррелю нравится само слово *перегаворы*. Если бы заменить слово *обосрался* на слово *перегаворы* то Боррель каждый день с удовольствием срал в штаны.
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29.05.2023 21:35 Відповісти
Західні бонзи мають таку високу освіту та дипломатичний хист… Але шось як *********-то й пропало те все.
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29.05.2023 21:36 Відповісти
Да і хер з нею. Коли ху...ло кремлівське, разом з його пітарасами повісять по рішенню Міжнародного трибуналу, українцям буде по фігу, що вона хоче, що не хоче. Головне щоб їх грязні мордяки на території нашої країни ніколи не бачити. Нехай живуть в ізоляції за забором під високою напругою.
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29.05.2023 21:40 Відповісти
Ніхто не знає що буде завтра .Десятки Ванг повилазило і меми строчить .Довго звичайно літаки чекати і Хаймарсів якби 200 штук булоб то більше б насипали по ворогу
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29.05.2023 21:41 Відповісти
Кое в чем я с ним согласен.

Российское руководство хочет выиграть войну. Украинское - видимо не очень.
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29.05.2023 21:45 Відповісти
Так, чого ж ви Україну не берете в ЕС,? Вчілись би у нас, як протистоять грьобаній росії.
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29.05.2023 21:46 Відповісти
а на какой перец московитам будут нужны какието переговоры, если они выиграют войну?! они просто объявят все свой ультиматум и дасвиданя
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29.05.2023 21:46 Відповісти
А для чого тоді рашці переговори .
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29.05.2023 21:46 Відповісти
Хех...))
Вона піде нах*й!)))
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29.05.2023 21:47 Відповісти
А і не треба. З мертвими не розмовляють.
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29.05.2023 21:47 Відповісти
а який сенс тих переговорів з кацапами? його немає. проковтнуть Україну, полізуть далі. Тому з тих слів Борреля Захід повинен зробити головний висновок - і не потрібно ніяких переговорів з им мордором, його просто потрібно знищити на території України. після чого прийняти Україну в НАТО. а буде мордор і далі стріляти по Україні, то у відповідь винищити весь впк мордора. ось такі переговори будуть найбільш дієві з мордором.
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29.05.2023 22:00 Відповісти
Если русня «выиграет» войну, тогда ей вообще ни к чему переговоры. Чинуши в ЕС как выдадут свою «озабоченность», что аж уши сворачиваются от тупости сказанного.
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29.05.2023 22:06 Відповісти
Жозеп Боррель вважає , що ху@ ло не погодиться ні на які переговори
з нами , якщо не отримає повноі перемоги над Украіною 😠
Тому кілок в дупу кремлівському упирю, а не перемога 😡
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29.05.2023 22:07 Відповісти
Евролибераст что-то оптимистичен для рашки.
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29.05.2023 22:08 Відповісти
Та ні , все вірно він говорить ,
знаючи апетити і гонор московітів зі своїми імперськими амбіціями !
Ху@ ло ніколи не здастя , допоки не здохне 😠
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29.05.2023 22:12 Відповісти
Настане час коли рашка благатиме про переговори, на любих умовах
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29.05.2023 22:55 Відповісти
ПОВНЕ знищення Чорноморського та Азовського флотів підоросії приведе до повної ДЕМОРАЛІЗАЦІЇ підоросів і на 50-100 років відкине підоросію від Чорноморського басейну, бо після знищення чорноморського флоту підоросії почнуться повстання народів КАВКАЗУ, яке переросте до повного розпаду та знищення підоросії....!!!! АМІНЬ...!!!
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29.05.2023 22:58 Відповісти
НА БОЛОТАХ БЕЗ ЗМІН
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29.05.2023 23:44 Відповісти
- Ривочка, я учора бачила твою дочку! Вона сиділа у парку на лавці та годувала грудьми немовля!
- А шо таке, якщо у дівчинки є молоко та вільний час?!
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30.05.2023 14:29 Відповісти
Щось тут не те з перекладом, здається. БЮо він сам собі протирічить. Пошукаю орігінал...
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30.05.2023 01:45 Відповісти
Тобто ніякого сенсу в перемовинах з руснею немає.
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30.05.2023 08:32 Відповісти
 
 