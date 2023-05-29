Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну, - Боррель

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Росія буде готова до переговорів лише у разі перемоги у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Очільник європейської дипломатії наголосив, що він "не налаштований оптимістично" щодо того, що може статися у конфлікті влітку цього року. "Я бачу чіткий намір Росії виграти війну, - визнав Боррель. - Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну".

Крім того, Боррель зазначив, що на тлі війни РФ проти України в Європейському Союзі розпочався аналіз довгострокових уроків, які ЄС має засвоїти, формуючи свій оборонний потенціал.

"Один з найбільших уроків, які ми можемо винести з війни, ґрунтується на дивовижній здатності української армії успішно адаптуватися і протистояти одній з найбільших армій світу. Це ще раз показує, наскільки успіх на полі бою залежить від мотивації, належного вишколу та підготовки", - зазначив Боррель.

На його думку, українці також були дуже інноваційними і успішними у сфері командування і управління, тож ЄС варто і надалі інвестувати в наявні або нові можливості для забезпечення систем командування і управління, які дозволяють швидко оцінювати ситуацію і реагувати на неї.

"Україна також успішно використовувала обмежені можливості і старі озброєння, пристосовуючи їх саме до тих загроз, з якими вона стикається, використовуючи також комерційні технології і ресурси. Ми теж можемо цього навчитися", - зауважив головний дипломат ЄС.

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Він вважає, що недостатньо просто наростити витрати на оборону, натомість ЄС має "насамперед збільшувати ресурси більш скоординованим чином між державами-членами і в узгодженні з НАТО".

Боррель також звертає на увагу на важливість сталої, гнучкої і ефективної логістики - від постачання військ на передовій або надання медичної допомоги до швидкого ремонту або модифікації систем і обладнання.

Він визнав що нинішній оборонній промисловості ЄС бракує критичної маси і реактивності, а тривалі терміни виконання замовлень обмежують змогу нарощувати виробництво. "Для підвищення надійності поставок необхідно вирішити проблему надмірної залежності від зовнішніх постачальників", - нагадав Боррель.

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