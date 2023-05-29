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НАБУ проводить обшуки в директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" Кріцина, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро України проводить слідчі дії в директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" Едуарда Кріцина.
Цю інформацію ZN.UA підтвердило джерело в НАБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Обшуки проводяться за низкою адрес, пов'язаних саме з Кріциним. Посадовець контролює напрямок, який має стосунок до всіх тендерів акціонерного товариства – службу внутрішньої безпеки АТ.
Нагадаємо, що не так давно в "Укрзалізниці" змінилося керівництво. Після звільнення Олександра Камишіна в лютому виконувати обов’язки глави почав Євген Лященко. За даними ZN.UA, НАБУ звернуло увагу на можливу корупцію в акціонерному товаристві після цього призначення.
Топ коментарі
+14 Юрій Анд
показати весь коментар29.05.2023 22:47
+10 Roman Romal
показати весь коментар29.05.2023 22:43
+8 Kan Kan #518965
показати весь коментар29.05.2023 22:37
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Ворон ворону - око не виклює
....
Дадуть срок заочно і відбуде заочно .сидячи десь в Хайфі вбасейні..
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В його обов'язки входить справно отримувати зарплату за те, що свого часу обсирав Порошенка, один раз в рік брати участь в загальних зборах та ще раз - в пустопорожній говорильні.
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