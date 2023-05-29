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Новини Боротьба з корупцією
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НАБУ проводить обшуки в директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" Кріцина, - ЗМІ

кріцин

Національне антикорупційне бюро України проводить слідчі дії в директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" Едуарда Кріцина.

Цю інформацію ZN.UA підтвердило джерело в НАБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обшуки проводяться за низкою адрес, пов'язаних саме з Кріциним. Посадовець контролює напрямок, який має стосунок до всіх тендерів акціонерного товариства – службу внутрішньої безпеки АТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посадовець "Укрзалізниці" отримав новий автомобіль Toyota Camry за укладення договорів з потрібними постачальниками, - НАБУ

Нагадаємо, що не так давно в "Укрзалізниці" змінилося керівництво. Після звільнення Олександра Камишіна в лютому виконувати обов’язки глави почав Євген Лященко. За даними ZN.UA, НАБУ звернуло увагу на можливу корупцію в акціонерному товаристві після цього призначення.

Автор: 

НАБУ (5068) Укрзалізниця (6839)


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Топ коментарі
+14
Серожа там ні за що не відповідає.
В його обов'язки входить справно отримувати зарплату за те, що свого часу обсирав Порошенка, один раз в рік брати участь в загальних зборах та ще раз - в пустопорожній говорильні.
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29.05.2023 22:47
+10
ше треба провести обшуки, у тих хто цього кацапьонка туда призначив!!!! але головне не вийти на самих себе!!!!
☝️☝️
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29.05.2023 22:43
+8
Справжній там Серожа небритий, ось кого треба брати за сусала
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29.05.2023 22:37
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29.05.2023 22:34 Відповісти
..
Ворон ворону - око не виклює
....
Дадуть срок заочно і відбуде заочно .сидячи десь в Хайфі вбасейні..
....
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30.05.2023 01:01 Відповісти
Справжній там Серожа небритий, ось кого треба брати за сусала
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29.05.2023 22:37 Відповісти
Серожа там ні за що не відповідає.
В його обов'язки входить справно отримувати зарплату за те, що свого часу обсирав Порошенка, один раз в рік брати участь в загальних зборах та ще раз - в пустопорожній говорильні.
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29.05.2023 22:47 Відповісти
Слідство покаже
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29.05.2023 22:54 Відповісти
ше треба провести обшуки, у тих хто цього кацапьонка туда призначив!!!! але головне не вийти на самих себе!!!!
☝️☝️
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29.05.2023 22:43 Відповісти
Не смію запитати, а слідчі в носках, кімнатних "тапочках" чи, не дай бог, в берцях?
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29.05.2023 22:47 Відповісти
в наколінниках щоб не стерти коліна під час ку
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29.05.2023 22:52 Відповісти
Ці перевірки обшуки пора ставити на потік -- беріть любу компанію і не сумніваитесь шо там тирать -- якась поголовна корупція .
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29.05.2023 23:03 Відповісти
Сподіваюсь дійде черга і до Сірожи Лещенка. "Непідкупного" блохера, рило якого вже замішане в корупції як і труселя його дружини в підорських тусовцях.
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29.05.2023 23:16 Відповісти
"получила более 5 миллионов гривен дивидендов." (С) Во какие яйца у дамы! Учитесь мужики (совет от Демусики)
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30.05.2023 07:20 Відповісти
 
 