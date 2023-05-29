НАБУ проводить обшуки в директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" Кріцина, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України проводить слідчі дії в директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" Едуарда Кріцина.

Цю інформацію ZN.UA підтвердило джерело в НАБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обшуки проводяться за низкою адрес, пов'язаних саме з Кріциним. Посадовець контролює напрямок, який має стосунок до всіх тендерів акціонерного товариства – службу внутрішньої безпеки АТ.

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Нагадаємо, що не так давно в "Укрзалізниці" змінилося керівництво. Після звільнення Олександра Камишіна в лютому виконувати обов’язки глави почав Євген Лященко. За даними ZN.UA, НАБУ звернуло увагу на можливу корупцію в акціонерному товаристві після цього призначення.