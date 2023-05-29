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Новини Війна
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З морпіхів 501-го ОБМП, що потрапили в полон у Маріуполі, знята підозра у дезиртирстві і поновлено виплати, - ДБР

піхота,морська

Працівники ДБР прийняли рішення щодо закриття провадження відносно 277 військовослужбовців 501 Окремого батальйону морської піхоти ВМС України за підозрою у дезертирстві. Слідство встановило, що бійці опинилися в полоні через зраду одного з командирів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Нагадаємо, що з кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону Маріуполя. У квітні цього ж року пропагандисти РФ розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501 батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі.

"Проте працівники ДБР встановили, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та вмовив командира батальйону здатися. Через це військовослужбовцям батальйону був відданий наказ нібито на передислокацію, а насправді їх переправили до "ДНР". Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон", - йдеться у повідомленні.

У травні 2023 року ДБР розпочало досудове розслідування щодо військовослужбовців батальйону. В цьому ж місяці ДБР прийнято рішення щодо закриття провадження відносно полонених військовослужбовців 501 ОБМП. Після цього військова частина поновила їм виплату грошового забезпечення відповідно до вимог законодавства. Сімʼї військовослужбовців отримають у повному обсязі грошове забезпечення бійців за час перебування у полоні.

Читайте також: Одному з керівників 501 батальйону морпіхів, через якого 277 воїнів опинились у полоні, повідомлено про підозру у держзраді, - ДБР

Автор: 

виплати (1040) Маріуполь (3226) полонені (2259) ДБР (3487)


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Топ коментарі
+17
Для ********* з дбр, щоб звинуватити наших воінів, було цілком достатньо заяви кацапів!
Да цю структуру треба знищити з усіма падлюками, що там «працюють»!
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30.05.2023 00:22
+16
Через Оманську зраду.
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29.05.2023 23:51
+16
Воїнам 501-го - честь і слава! ЗЕ-підорам- смерть і вічне забуття!
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30.05.2023 00:17
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Через Оманську зраду.
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29.05.2023 23:51 Відповісти
+💯!

Після здачі Чонгару доля морпіхів та Маріка було вирішені
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30.05.2023 04:29 Відповісти
Виплати поновлені з дати зняття підозри чи з дати потрапляння у полон?
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30.05.2023 00:05 Відповісти
З дати, коли їм виплати припинили нараховувати....вчи законодавство
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30.05.2023 00:11 Відповісти
За час перебування в полоні , сімʼі військовослужбовців отримають у повному обсязі грошове забезпечення 🙁
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30.05.2023 00:12 Відповісти
Воїнам 501-го - честь і слава! ЗЕ-підорам- смерть і вічне забуття!
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30.05.2023 00:17 Відповісти
ні в якому разі не забуття!
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30.05.2023 11:57 Відповісти
Більшість здогадувалась, що здаються в полон. Тому тут виникають питання. Однак основна вина на тих, хто допустив оточення, тобто на Офісі єрмака.
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30.05.2023 00:21 Відповісти
Морпіхи вже були в оточенні з вини зекомандуючого та його кротівні
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30.05.2023 04:31 Відповісти
https://mipl.org.ua/kudy-znyk-501-bataljon-morpihiv-nevidomi-obstavyny-polonu/ Куди зник 501 батальйон морпіхів: невідомі обставини полону


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30.05.2023 09:03 Відповісти
501 бат. це лише мала частина тих кого взяли на "ілліча"...
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30.05.2023 11:59 Відповісти
Для ********* з дбр, щоб звинуватити наших воінів, було цілком достатньо заяви кацапів!
Да цю структуру треба знищити з усіма падлюками, що там «працюють»!
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30.05.2023 00:22 Відповісти
ЗСУ та Державні адміністрації потребують глибокого реформування ((
і ні в якому разі, це реформування неможна довіряти Верховній Раді
чи Приватному Підприємцю Президента ((
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30.05.2023 09:56 Відповісти
якого нах реформування? це абсолютно нова структура! мене нудить від слова "реформа", потрібні розстріли а не реформування
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30.05.2023 12:00 Відповісти
Не одного з командирів. А двох,бо як це удалося умовити? На що? На здачу?
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30.05.2023 09:08 Відповісти
 
 