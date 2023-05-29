З морпіхів 501-го ОБМП, що потрапили в полон у Маріуполі, знята підозра у дезиртирстві і поновлено виплати, - ДБР

Працівники ДБР прийняли рішення щодо закриття провадження відносно 277 військовослужбовців 501 Окремого батальйону морської піхоти ВМС України за підозрою у дезертирстві. Слідство встановило, що бійці опинилися в полоні через зраду одного з командирів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Нагадаємо, що з кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону Маріуполя. У квітні цього ж року пропагандисти РФ розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501 батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі.

"Проте працівники ДБР встановили, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та вмовив командира батальйону здатися. Через це військовослужбовцям батальйону був відданий наказ нібито на передислокацію, а насправді їх переправили до "ДНР". Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон", - йдеться у повідомленні.

У травні 2023 року ДБР розпочало досудове розслідування щодо військовослужбовців батальйону. В цьому ж місяці ДБР прийнято рішення щодо закриття провадження відносно полонених військовослужбовців 501 ОБМП. Після цього військова частина поновила їм виплату грошового забезпечення відповідно до вимог законодавства. Сімʼї військовослужбовців отримають у повному обсязі грошове забезпечення бійців за час перебування у полоні.

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