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Повітряна атака на Київ: над столицею знищено понад 20 ворожих безпілотників, - КМВА

харків,ппо

Вночі російські окупанти втретє за останні 24 години здійснили атаку на Київ. Цього разу ворог застосував виключно БпЛА.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.

"Лік не на дні, а на години. Така теперішня щільність повітряних атак Києва рашистами. За останні 24 години ворог здійснив вже 3 напади. При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БпЛА. Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами "Shahed".
Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години!
За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів. (Остаточні дані - у звітах Генштабу і Повітряних Сил).
За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.
- В Голосіївському - через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами.
- В Печерському районі уламками пошкодило автомобілі.
- В Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.
- В Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону.
- В Подільському - на нежитлову забудову.
- В Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери", - Ігнат

Також зазначається, що на всіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно.

Автор: 

безпілотник (4138) Київ (19445) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+13
Дрони від кацапоіранських покидьків можуть літати хоч по три рази на добу по 50 штук. Там їх неміряно. А ППО витрачається. А де наші подібні дрони?Рєзніков хоч би до яйця два крила та хвіст причепив.
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30.05.2023 06:29
+11
Та вже шарахніть по кримському мосту. Скільки можна дєрьмака слухати?
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30.05.2023 06:40
+11
Єдина користь від нас - диванних еспертів, що ці шахеди летять на нас, а не на ЗСУ.
Це і є наш внесок у Перемогу. То не скиглить, потім будете дітям і онукам розповідати, як ми героїчно стукали по клавах під атаками дронів.
Всім гарного дня!
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30.05.2023 07:39
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шо, оп'ять?
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30.05.2023 06:28 Відповісти
Дрони від кацапоіранських покидьків можуть літати хоч по три рази на добу по 50 штук. Там їх неміряно. А ППО витрачається. А де наші подібні дрони?Рєзніков хоч би до яйця два крила та хвіст причепив.
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30.05.2023 06:29 Відповісти
Іран дав кацапне по контракту 1400 шт. Вже йдуть порядкові номери 1001, 1002...
Залишилось не більше 400.
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30.05.2023 07:36 Відповісти
Хто знає умови цього контракту? Чому цей контракт повинен бути останній?
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30.05.2023 08:01 Відповісти
Подивимось...
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30.05.2023 08:05 Відповісти
они ж новые клепают...
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31.05.2023 01:02 Відповісти
Проти дронів треба створювати максимальну кількість мобільних груп.
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30.05.2023 06:38 Відповісти
Вас терміново викликать у генштаб, там такі цінні радники конче потрібні
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30.05.2023 07:12 Відповісти
А ти впевнений що там всі такі генії як Резніченко? Н
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30.05.2023 08:37 Відповісти
Звичайно ні, але я впевнений, що такі генії, як на цьому форумі, там за ціною золота 😁
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30.05.2023 12:50 Відповісти
Та вже шарахніть по кримському мосту. Скільки можна дєрьмака слухати?
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30.05.2023 06:40 Відповісти
самострой треба знести негайно!
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30.05.2023 06:54 Відповісти
Якщо шарахнуть то ти думаєш обстріли припиняться
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30.05.2023 07:24 Відповісти
По дерьмаку, таки да
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30.05.2023 07:57 Відповісти
Ти шо пʼяний???
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30.05.2023 08:02 Відповісти
Ще ні. А ти?
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30.05.2023 08:06 Відповісти
Взимку касапи були виснажили свої запаси ракет, дронів і могли випускати не більше 20 ракет на 2 тижні. А зараз - стріляють вже так, ніби вони в них нескінченні.
І при тому, купа країн (в.т.ч. - європейських) - поставляє їм комплектуючі для "воєнки".
І схоже, негласно, найперший з цих всіх країн - Китай. І, наче б то й Штати "попереджали" китайців не поставляти росіянам зброю, але по факту, схоже на те, що поставляють комплектучі й для дронів й для ракет. І не важливо - черз Іран вони це роблять, Казахстан, КНДР, чи ще якось. Для публіки - кажуть одне, а по факту - нарощують підтримку агресорові й тому ж таки Китаю в його діях з підтримки агресора. Та всіляко схиляють Українців до "договорняка"- капітуляції. Або хоча б максимально затягнути війну на нашій території - за наш рахунок.
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30.05.2023 07:23 Відповісти
Єдина користь від нас - диванних еспертів, що ці шахеди летять на нас, а не на ЗСУ.
Це і є наш внесок у Перемогу. То не скиглить, потім будете дітям і онукам розповідати, як ми героїчно стукали по клавах під атаками дронів.
Всім гарного дня!
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30.05.2023 07:39 Відповісти
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30.05.2023 08:38 Відповісти
💥Щонайменше 10 безпілотників атакували сьогодні Московську область. Є влучання
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30.05.2023 08:39 Відповісти
 
 