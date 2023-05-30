Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці. ФОТОрепортаж

Сили протиповітряної оборони вночі 30 травня збили над Києвом попередньо понад 20 російських безпілотників. У Голосіївському районі уламками пошкоджено багатоповерхівку, загинула людина. Через падіння уламків зафіксовано пошкодження будівель та автомобілів у різних районах міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка у Telegram.

"Унаслідок падіння уламків сталися пожежі у двох приватних будинках Дарницького району. У Печерському районі – горіли три авто.

Також у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в багатоповерхівці. Ще один житловий будинок пошкоджений.

Наразі рятувальники евакуювали 20 осіб. Одна людина загинула.

Загалом в Голосіївському районі госпіталізували 4 постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці.

У Подільському районі зафіксували загоряння у житловому будинку. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Також пролунали вибухи у Святошинському районі.

Усі екстренні служби продовжують роботу на місцях", - написав Кличко.

У Telegram КМВА також оприлюднили фото пошкоджених автомобілів та будівель.

Фото загорання будинку в Дарницькому районі через падіння уламків









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Фото пожежі в багатоповерховому будинку Голосіївського району

Зазначається, що в багатоповерховому будинку Голосіївського району два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди. Інформація уточнюється.

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Фото пошкоджених автомобілів у Дарницькому районі Києва









