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Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці. ФОТОрепортаж

Сили протиповітряної оборони вночі 30 травня збили над Києвом попередньо понад 20 російських безпілотників. У Голосіївському районі уламками пошкоджено багатоповерхівку, загинула людина. Через падіння уламків зафіксовано пошкодження будівель та автомобілів у різних районах міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка у Telegram.

"Унаслідок падіння уламків сталися пожежі у двох приватних будинках Дарницького району. У Печерському районі – горіли три авто.

Також у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в багатоповерхівці. Ще один житловий будинок пошкоджений.

Наразі рятувальники евакуювали 20 осіб. Одна людина загинула.

Загалом в Голосіївському районі госпіталізували 4 постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці.

У Подільському районі зафіксували загоряння у житловому будинку. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Також пролунали вибухи у Святошинському районі.

Усі екстренні служби продовжують роботу на місцях", - написав Кличко.

У Telegram КМВА також оприлюднили фото пошкоджених автомобілів та будівель.

Фото загорання будинку в Дарницькому районі через падіння уламків

Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці 01
Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці 02
Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці 03
Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряна атака на Київ: над столицею знищено понад 20 ворожих безпілотників, - КМВА

Фото пожежі в багатоповерховому будинку Голосіївського району

Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці 05

Зазначається, що в багатоповерховому будинку Голосіївського району два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди. Інформація уточнюється.

Також читайте: Київ пережив усі підлості загарбників, переживе й рашистів, - Зеленський

Фото пошкоджених автомобілів у Дарницькому районі Києва

Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці 06
Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці 07
Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці 08
Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці 09
Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці 10

Автор: 

безпілотник (4138) Київ (19445) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+32
Буданов сьогодні вже расеї погрожував чи ще ні?
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30.05.2023 06:40
+27
Ще рано, спить.
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30.05.2023 06:44
+27
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30.05.2023 07:06
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Буданов сьогодні вже расеї погрожував чи ще ні?
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30.05.2023 06:40 Відповісти
Ще рано, спить.
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30.05.2023 06:44 Відповісти
Гогілашвілі текст погрози пише.
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30.05.2023 06:51 Відповісти
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30.05.2023 07:06 Відповісти
Навіть якщо можна було б, то за тих, що на фото, треба дуже багато доплатити, щоб хтось взяв.Бо є небезпека що вони все розкрадуть.
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30.05.2023 09:39 Відповісти
Нехіло так уламки пошкодили багатоповерхівку. Може то був уламок з боєзарядом?
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30.05.2023 06:49 Відповісти
Возможно повредили двигатель и он упал. По сути прилет... А официально сбили.
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30.05.2023 06:56 Відповісти
"вбивати узкіх гарна інвестиція"(с)
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30.05.2023 06:54 Відповісти
Єдина користь від нас - диванних еспертів, що ці шахеди летять на нас, а не на ЗСУ.
Це і є наш внесок у Перемогу. То не скиглить, потім будете дітям і онукам розповідати, як ми героїчно стукали по клавах під атаками дронів.
Всім гарного дня!
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30.05.2023 07:41 Відповісти
Взагалі-то деякі з нас працюють, тримаючи економічний фронт, і активно донатять на ЗСУ.
Мертві не працюють і не донатять, якщо ви розумієте, про що я.
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30.05.2023 09:32 Відповісти
Так зказати може тілдьки великий Патріот України
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30.05.2023 09:33 Відповісти
Якраз почали з'являтись купа відео з-під вечірніх генделиків. Народ про війну забув абсолютно. Нагадали....
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30.05.2023 07:43 Відповісти
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30.05.2023 08:09 Відповісти
Ось для вас новини і не морочте голови зі своїми ракетами, курити менше потрібно в невизначених місцях!

Ще одна хороша новина - ВР прийняла закон, який передбачає:

- скасування пільг для 1 та 2 груп ФОП (з початку війни сплачували єдиний податок на добровільній основі, тепер вже обов'язково)
- скасовується 2% податку для 3 групи ФОП і повертається податок у 5%
- повертаються проведення документальних перевірок
- повертаються штрафи за порушення використання РРО.

Все це діяло до повномасштабної війни, тепер Захід вимагає все повернути назад. Зміни запрацюють з 1 липня.
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30.05.2023 09:41 Відповісти
Якщо у пана Гетьманцева, котрий "держить" податкові служби поганяло "Захід", то я з Вами погоджуюсь. Тільки за порушення у використанні РРО штрафувати ніхто не переставав. Також іще взимку, перед Новим роком поліціянти, одягнені у цивільне, але з посвідченнями перевіряли продаж слабоалкогольних напоїв неповнолітнім. Причому, протоколи вже були заповнені заздалегідь. Ну, і подібний "бізнес" держчиновників триває нон-стоп.
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30.05.2023 12:40 Відповісти
Наши дроны наносят гораздо меньший ущерб рашистам.
Надеюсь, мощность заряда увеличат.
Иначе, лучше не позориться с этими хлопушками.
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30.05.2023 12:40 Відповісти
 
 