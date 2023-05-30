Наслідки атаки на Київ: 1 людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці. ФОТОрепортаж
Сили протиповітряної оборони вночі 30 травня збили над Києвом попередньо понад 20 російських безпілотників. У Голосіївському районі уламками пошкоджено багатоповерхівку, загинула людина. Через падіння уламків зафіксовано пошкодження будівель та автомобілів у різних районах міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка у Telegram.
"Унаслідок падіння уламків сталися пожежі у двох приватних будинках Дарницького району. У Печерському районі – горіли три авто.
Також у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в багатоповерхівці. Ще один житловий будинок пошкоджений.
Наразі рятувальники евакуювали 20 осіб. Одна людина загинула.
Загалом в Голосіївському районі госпіталізували 4 постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці.
У Подільському районі зафіксували загоряння у житловому будинку. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Також пролунали вибухи у Святошинському районі.
Усі екстренні служби продовжують роботу на місцях", - написав Кличко.
У Telegram КМВА також оприлюднили фото пошкоджених автомобілів та будівель.
Фото загорання будинку в Дарницькому районі через падіння уламків
Фото пожежі в багатоповерховому будинку Голосіївського району
Зазначається, що в багатоповерховому будинку Голосіївського району два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди. Інформація уточнюється.
Фото пошкоджених автомобілів у Дарницькому районі Києва
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Це і є наш внесок у Перемогу. То не скиглить, потім будете дітям і онукам розповідати, як ми героїчно стукали по клавах під атаками дронів.
Всім гарного дня!
Мертві не працюють і не донатять, якщо ви розумієте, про що я.
Ще одна хороша новина - ВР прийняла закон, який передбачає:
- скасування пільг для 1 та 2 груп ФОП (з початку війни сплачували єдиний податок на добровільній основі, тепер вже обов'язково)
- скасовується 2% податку для 3 групи ФОП і повертається податок у 5%
- повертаються проведення документальних перевірок
- повертаються штрафи за порушення використання РРО.
Все це діяло до повномасштабної війни, тепер Захід вимагає все повернути назад. Зміни запрацюють з 1 липня.
Надеюсь, мощность заряда увеличат.
Иначе, лучше не позориться с этими хлопушками.