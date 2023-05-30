Вранці безпілотники атакували Москву, є влучання в багатоповерхівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
У мережі повідомляють, що 30 травня через атаку безпілотника стався вибух в багатоповерховому будинку в Москві.
Про це повідомляє "Baza" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Вибух у багатоповерхівці на вулиці Атласова у Новій Москві.
За попередньою інформацією, НП сталася на 25 поверсі близько 4 ранку. У кількох квартирах вилетіли шибки. Що саме сталося поки що невідомо", - йдеться в повідомленні.
Жителі будинку, в якому стався вибух, виявили предмет, схожий на крило безпілотника. За версією поліцейських, саме він міг стати причиною вибуху.
Також жителі будинку продовжують знаходити інші уламки, схожі на частини безпілотника.
На місці вибуху у багатоповерхівці працюють вибухотехніки та співробітники ФСБ.
За попередньою версією, в багатоповерхівку міг врізатися безпілотник, що летів з боку Калузької області у бік Москви. Імовірно, БПЛА летів на надмалій висоті, щоб його було складніше виявити, і в результаті врізався в будинок у районі технічного поверху.
Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Мер Москви Сергій Собянін відреагував на ранкову атаку безпілотників.
"Сьогодні рано-вранці внаслідок атаки БПЛА в кількох будинках відбулися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста перебувають на місцях подій. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. Наразі ніхто серйозно не постраждав. Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати неперевірену інформацію", - розповів Собянін.
Повідомляється також, що на Ленінському проспекті БПЛА влетів у квартиру на 14 поверсі, але не вибухнув. Безпілотник ніс три вибухові пристрої. На цей момент частину будинку евакуювали. Вибухотехніки розпочали розмінування.
Мер Москви Собянін заявив, що загалом з метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено заходи щодо евакуації мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА.
Одразу після закінчення роботи спеціальних служб, заявляє мер, мешканці зможуть повернутися до своїх квартир.
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Половина пісатєлєй Цензора зазвичай люто проклинають Буданова і Малюка на невміння ( або небажання ) вдарити чимось по муськві та інших містах паРаші . Тепер тут пишуть що такі удари це провокація ефесбе , з метою - ще більше розпалити на кацапії ненависть і агресію до України .
То шо робити , треба бити по муськві , чи - не треба . ??
Все це - гарантовано фсб-шна провокація для "тримання в тонусі" російського бидла.
Навіть якщо ЗСУ запускає дрони/ракети на військові цілі на території засрашки - це робиться або в рамках вже існуючих домовленостей з союзниками, або без використання техніки союзників.
Більше того - самі союзники неодноразово відкритою мовою повідомляли - їм відомо все, що їм потрібно знати, і вони згодні з тим, що ЗСУ має право наносити удари по військовим цілям на території засрашки.
Тож вітаю кацапів в мацкві з черговою терористичною виставою в "стилі ФСБ", яка називається "бий своїх, аби свої ще більше боялися". Тобто коли терористичні атаки на Київ на протязі місяця не викликали в ЗСУ бажання лупити по мирняку в засрашці - ФСБ саме почало надсилати з підмосков'я якісь недолугі дрони в напрямку мацкви.
В мацкві достатньо будинків удари по яких можно вважати best practice .
Крім кремля - це й будинок ФСБ , це МІД , це МО ...
Ви хоч розумієте, що атаки на ці будинки - ще менш дієві, ніж атаки на мирняк в засрашці?!?
Тому ЗСУ цим НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ. А лупить по аеродромам в Енгельсі - стратегічна авіація - тощо. А не поре ту дурню, яка у вас в голові...
Це нормальних генералів хвилюють їх втрати живої сили , їх втрати техніки .
А серед московитів таких генералів - мізер .
Тим більш -- це не про ***** й його оточення .
Для цих рептілоїдів важливим є лише тільки вони самі й їх родичі .
А це як раз - кремлі , будинки фсб й різних міністерств .
А літаки в Енгельсі тут нема повної причетності .
Вони існують не в реальному часі , а в легендованному ... їх хворим уявленням .
В цих уявленнях в них нема обмежень зборої . Там їх можливості неосягненні й тому
їх не задіває втрата якихось пересічних пілотів , якихось пересічних техників по літакам .
А ось зробити з будинка фсб купу уламків -- ось це проб"є до самої їх дупи . Бо це йще
символ їх могутності , символ їх "неосягненних можливостєй" .
Бити по кремлю чи лубянці сам "Всевишній наказав" й те , що "лікарь приписав" !
Шахеды наносят гораздо больше урона!
Неадекватный ответ.
"Три беспилотника, которые атаковали Москву, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."
Ну, не стали б наші з тими іграшками ******* маїтись. Який сенс? Жодної користі, окрім однохвилинного кацапського вереску. Ось якби їм в думу, кремль чи на військову базу "Сапсан" прилетів або "Грім" (щоб вже в'їбало так в'їбало), я б ще повірив, що то наші.
Это не ответ, а приглашение! Как то фу! Позор!
Але вони ще будуть молитись Богу, коли ЗСУ насправді почне атакувати за допомогою БПЛА кремль, москву, останкіно
Більш схоже на кацапські "многоходовочкі"
Думаю нащі в першу чергу вразили бі кремль і всі будівлі на вибір що там є, або останкіно....