Вранці безпілотники атакували Москву, є влучання в багатоповерхівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У мережі повідомляють, що 30 травня через атаку безпілотника стався вибух в багатоповерховому будинку в Москві.

Про це повідомляє "Baza" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Вибух у багатоповерхівці на вулиці Атласова у Новій Москві.

За попередньою інформацією, НП сталася на 25 поверсі близько 4 ранку. У кількох квартирах вилетіли шибки. Що саме сталося поки що невідомо", - йдеться в повідомленні.

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Жителі будинку, в якому стався вибух, виявили предмет, схожий на крило безпілотника. За версією поліцейських, саме він міг стати причиною вибуху.

Також жителі будинку продовжують знаходити інші уламки, схожі на частини безпілотника.

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На місці вибуху у багатоповерхівці працюють вибухотехніки та співробітники ФСБ.





За попередньою версією, в багатоповерхівку міг врізатися безпілотник, що летів з боку Калузької області у бік Москви. Імовірно, БПЛА летів на надмалій висоті, щоб його було складніше виявити, і в результаті врізався в будинок у районі технічного поверху.

Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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Мер Москви Сергій Собянін відреагував на ранкову атаку безпілотників.

"Сьогодні рано-вранці внаслідок атаки БПЛА в кількох будинках відбулися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста перебувають на місцях подій. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. Наразі ніхто серйозно не постраждав. Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати неперевірену інформацію", - розповів Собянін.

Повідомляється також, що на Ленінському проспекті БПЛА влетів у квартиру на 14 поверсі, але не вибухнув. Безпілотник ніс три вибухові пристрої. На цей момент частину будинку евакуювали. Вибухотехніки розпочали розмінування.

Мер Москви Собянін заявив, що загалом з метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено заходи щодо евакуації мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА.

Одразу після закінчення роботи спеціальних служб, заявляє мер, мешканці зможуть повернутися до своїх квартир.