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Вранці безпілотники атакували Москву, є влучання в багатоповерхівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У мережі повідомляють, що 30 травня через атаку безпілотника стався вибух в багатоповерховому будинку в Москві.

Про це повідомляє "Baza" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Вибух у багатоповерхівці на вулиці Атласова у Новій Москві.

За попередньою інформацією, НП сталася на 25 поверсі близько 4 ранку. У кількох квартирах вилетіли шибки. Що саме сталося поки що невідомо", - йдеться в повідомленні.

Вранці безпілотники атакували Москву, є влучання в багатоповерхівки 01

Дивіться також: Масштабна пожежа поблизу Москви: горять шини. ВIДЕО

Жителі будинку, в якому стався вибух, виявили предмет, схожий на крило безпілотника. За версією поліцейських, саме він міг стати причиною вибуху.

Також жителі будинку продовжують знаходити інші уламки, схожі на частини безпілотника. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ повідомили про атаку безпілотників на нафтоперекачувальну станцію "Транснафти" у Псковській області

На місці вибуху у багатоповерхівці працюють вибухотехніки та співробітники ФСБ.

Вранці безпілотники атакували Москву, є влучання в багатоповерхівки 02
Вранці безпілотники атакували Москву, є влучання в багатоповерхівки 03

За попередньою версією, в багатоповерхівку міг врізатися безпілотник, що летів з боку Калузької області у бік Москви. Імовірно, БПЛА летів на надмалій висоті, щоб його було складніше виявити, і в результаті врізався в будинок у районі технічного поверху.

Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 безпілотники атакували у Тверській області РФ нафтопереробну станцію, яка обслуговує нафтопровід "Дружба", - Baza

Мер Москви Сергій Собянін відреагував на ранкову атаку безпілотників.

"Сьогодні рано-вранці внаслідок атаки БПЛА в кількох будинках відбулися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста перебувають на місцях подій. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. Наразі ніхто серйозно не постраждав. Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати неперевірену інформацію", - розповів Собянін.

Повідомляється також, що на Ленінському проспекті БПЛА влетів у квартиру на 14 поверсі, але не вибухнув. Безпілотник ніс три вибухові пристрої. На цей момент частину будинку евакуювали. Вибухотехніки розпочали розмінування.

Мер Москви Собянін заявив, що загалом з метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено заходи щодо евакуації мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА.

Одразу після закінчення роботи спеціальних служб, заявляє мер, мешканці зможуть повернутися до своїх квартир.

Автор: 

безпілотник (4138) вибух (4445) москва (1244)


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Топ коментарі
+64
Все те саме сакральне питання - "А нас за шо...???"
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30.05.2023 07:03
+62
Одну і ту саму подію, в даному випадку війну, люди сприймають зовсім по-різному в залежності від того, бачать її на екрані телевізора або відчувають на власній шкірі.
І перехід цей (від телевізора до шкіри) іноді буває дуже швидким і дуже болючим.
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30.05.2023 07:10
+55
Сподіваюсь, це не та помста, якою вчора Буданов погрожував. Дрібнувато якось на фоні місяця безперервних обстрілів. Хотілося б більшого.
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30.05.2023 07:11
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Это даже не комариный укус. А в реале нужно бы вдарить как хорошей дубиной по башке, чтобы хорошо прочувствовали..
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30.05.2023 09:53 Відповісти
То ці атаки безпілотників , це добре чи погано . ?
Половина пісатєлєй Цензора зазвичай люто проклинають Буданова і Малюка на невміння ( або небажання ) вдарити чимось по муськві та інших містах паРаші . Тепер тут пишуть що такі удари це провокація ефесбе , з метою - ще більше розпалити на кацапії ненависть і агресію до України .
То шо робити , треба бити по муськві , чи - не треба . ??
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30.05.2023 09:57 Відповісти
Та не будуть наші витрачати ********** по мирняку, їх хоча б на військові обʼєкти хватило.
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30.05.2023 10:15 Відповісти
боюся, що це робота не Буданова та Малюка, а ***** і його підтирок. (((
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30.05.2023 10:46 Відповісти
Так і є . Бо у кацапів , які мешкають у сусідніх з мацьквою областях , ніде немає і згадки про те що вони там - бачили чи чули як дрони пролітали - з України в напрямку муськви . А це значить що вони над сусідніми областями не пролітали , а стартували десь вже - з підмацьков'я .
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30.05.2023 10:55 Відповісти
понятно чому "свобоная московия" заходила на Білгородщину. По кіпішували, а тихенько посилка поїхала в підмосковя Прикольно придумали. Обхід систем ПВО до підходів до підмосковя. московити також готові до таких дій
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30.05.2023 15:24 Відповісти
это никакой не удар а фуфло никаких разрушений нет и никто не погиб
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30.05.2023 14:07 Відповісти
Падмасковные вечера-а-а-а...
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30.05.2023 10:13 Відповісти
москва по ком звонят твои колокола...
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30.05.2023 10:14 Відповісти
Про воронеж щось підзабули рашисти, з москви почали.
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30.05.2023 10:13 Відповісти
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30.05.2023 10:16 Відповісти
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30.05.2023 11:57 Відповісти
ФСБешная дешевая постановка
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30.05.2023 10:26 Відповісти
але, все одно приємно))
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30.05.2023 10:44 Відповісти
.ЗСУ лупить по військовим цілям. І не займається терористичними атаками. Бо мета ЗСУ - звільнення України. Якщо в України з'являться в "товарній" кількості ударні дрони, які літатимуть за 500-800 км - ними будуть уражені аеродроми, нафтобази, ппд частин, склади. Будь-які дронові атаки на 10-мільйонне місто типу мацкви - не мають сенсу взагалі. Ніякі "помсти" тут не мають сенсу. Всі, хто такі "сенси" розповсюджує - гарантовано або провокатори, або психічно хворі люди.

Все це - гарантовано фсб-шна провокація для "тримання в тонусі" російського бидла.
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30.05.2023 10:35 Відповісти
І для того, щоб нам не давали озброєння.
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30.05.2023 10:40 Відповісти
бред собачий - оружие будут давать по-любому
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30.05.2023 14:08 Відповісти
Це кацапська ідея/нісенітниця, яка не має ніяких підстав/підгрунтя. ЗСУ не займаються тероризмом. Вся зброя, що надається союзниками - використовується згідно домовленостей.

Навіть якщо ЗСУ запускає дрони/ракети на військові цілі на території засрашки - це робиться або в рамках вже існуючих домовленостей з союзниками, або без використання техніки союзників.

Більше того - самі союзники неодноразово відкритою мовою повідомляли - їм відомо все, що їм потрібно знати, і вони згодні з тим, що ЗСУ має право наносити удари по військовим цілям на території засрашки.

Тож вітаю кацапів в мацкві з черговою терористичною виставою в "стилі ФСБ", яка називається "бий своїх, аби свої ще більше боялися". Тобто коли терористичні атаки на Київ на протязі місяця не викликали в ЗСУ бажання лупити по мирняку в засрашці - ФСБ саме почало надсилати з підмосков'я якісь недолугі дрони в напрямку мацкви.
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30.05.2023 14:33 Відповісти
Точно нема сенсу бити ... але не по місту на болотах взагалом , а по багатоповерхівкам для пролетаріїв .

В мацкві достатньо будинків удари по яких можно вважати best practice .
Крім кремля - це й будинок ФСБ , це МІД , це МО ...
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30.05.2023 12:49 Відповісти
Ідіотська ідея сама по собі. Якраз в стилі "спотвореного кацапського способу мислення". Типу "по центрам прийняття рішень". Ніби в засрашці рішення приймаються в будинках ФСБ/МІД/МО.

Ви хоч розумієте, що атаки на ці будинки - ще менш дієві, ніж атаки на мирняк в засрашці?!?

Тому ЗСУ цим НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ. А лупить по аеродромам в Енгельсі - стратегічна авіація - тощо. А не поре ту дурню, яка у вас в голові...
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30.05.2023 14:38 Відповісти
Саме так -- до московитів як раз не требо ставитися як до нормальних .

Це нормальних генералів хвилюють їх втрати живої сили , їх втрати техніки .
А серед московитів таких генералів - мізер .
Тим більш -- це не про ***** й його оточення .
Для цих рептілоїдів важливим є лише тільки вони самі й їх родичі .
А це як раз - кремлі , будинки фсб й різних міністерств .
А літаки в Енгельсі тут нема повної причетності .
Вони існують не в реальному часі , а в легендованному ... їх хворим уявленням .
В цих уявленнях в них нема обмежень зборої . Там їх можливості неосягненні й тому
їх не задіває втрата якихось пересічних пілотів , якихось пересічних техників по літакам .

А ось зробити з будинка фсб купу уламків -- ось це проб"є до самої їх дупи . Бо це йще
символ їх могутності , символ їх "неосягненних можливостєй" .
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30.05.2023 15:21 Відповісти
Оце на днях Байден наголосив, що Америка не дає одобрямс на обстріли рашки. І ось маємо, зараз козломорді напуляли на маскву трошки, так щоб нічого серʼйозно не пошкодить, а виття буде до небес, що укри ******** мірніх бєлих авєчєк
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30.05.2023 10:39 Відповісти
Це обмеження стосується виключно об"єктів невійськового призначення .

Бити по кремлю чи лубянці сам "Всевишній наказав" й те , що "лікарь приписав" !
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30.05.2023 12:56 Відповісти
кончай бредить бот то что говрит байден на публику к военным действиям не имеет никакого отношения
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30.05.2023 14:14 Відповісти
"ФСБ взрывает россию" Ю. Фельштинский, А.Литвиненко. Читати!
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30.05.2023 10:43 Відповісти
Я бьі понял, типо, куранті - вдребезги. А так , вхолостую.
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30.05.2023 10:47 Відповісти
Чекаєм на заяву Буданова, що то були не ми...
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30.05.2023 11:00 Відповісти
А почему заряды такие слабенькие?!
Шахеды наносят гораздо больше урона!
Неадекватный ответ.
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30.05.2023 11:07 Відповісти
Мабуть арахамські дрони із петардовими зарядами щоб не нашкодити рашистам
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30.05.2023 13:28 Відповісти
Думаю-думаю--Ц! мені вас шкода. Думаю -думаю .. та вам так і треба.
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30.05.2023 11:20 Відповісти
З північних кордонів України навряд чи долетитить до москви, але купити БПЛА у росії ще можна, ось хтось і зробив бяку. Навіщо у житловий будинок вилучати, тому це скоріше за все провокація.
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30.05.2023 11:31 Відповісти
Ось офіційна заява кацапського мо, в якій вони визнають що із за їхніх дій бпла втратив управління, та поціли у будинок.
"Три беспилотника, которые атаковали Москву, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."
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30.05.2023 12:24 Відповісти
Звісно це добре, + піднімає бойовий дух населення, але, як на мою думку, варто було б направити безпілотники до заводів по виробництву ***********, та особливо до заводів по виробництву вибухівки (їх начебто в Росії всього декілька, якщо рахувати з виробництвом промисловою). Оце було б феєрично. Навіть, якщо б пошкодження були незначні, то пара днів простою такого заводу, було б вкрай важливим для фронту.
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30.05.2023 11:52 Відповісти
"Рязанскій сахар" набув нової форми. Особисто в мене немає жодних сумнівів, що це зробили самі ж орки. На фоні підірваних багатоповерхівок ці безпілотники виглядають, як дитячі пустощі.
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30.05.2023 12:10 Відповісти
та ні. Памятаеш зайшли на Білгородщину. Посилку відправили тихенько. Покіпішували і змахались. А посилка з дронами поїхала, обїжати системи ПВО в підмосковя. підранок. виїхали на якесь поле. Запустили дрончики, поблище до цілей. Може кращеб, пускову систему Град передали. Без начинки електроної. на ціль масово обстріляти. Дешевше і результативніше.
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30.05.2023 15:32 Відповісти
Можливо я помиляюсь, але мені здається, що це розраховано саме на внутрішнього споживача лайна. З чмобіками у кацапів зараз туго, але є біоресурс, який досі практично не чіпали - масквічі і іже с німі. У самому тільки Масквабаді можна декілька десятків тисяч нагребти того біосміття, але оркам потрібен якщо не стимул, то хоча б причина, чому їх (еліту) тягнуть до війська. Мовляв, вон сматрітє, укри напалі на маскву - ану-ка всє бєгом родіну защіщать.
Ну, не стали б наші з тими іграшками ******* маїтись. Який сенс? Жодної користі, окрім однохвилинного кацапського вереску. Ось якби їм в думу, кремль чи на військову базу "Сапсан" прилетів або "Грім" (щоб вже в'їбало так в'їбало), я б ще повірив, що то наші.
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30.05.2023 19:48 Відповісти
Ну, предыдущие даже не долетали. Так что результат неплох, жду продолжения
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30.05.2023 12:25 Відповісти
Та хіба це атака?!
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30.05.2023 12:25 Відповісти
Ну, не всё сразу. В следующий раз не только долетят до цели, но и взорвутся. Только мне кажется, лучше посылать не на Кремль, а на Рублёвку, по резиденциям Путлера, дворцам министров и олигархов.
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30.05.2023 12:57 Відповісти
В Москве начали задавать вопросы - Где хваленые 3 кольца ПВО вокруг Москвы? почему не было воздушной тревоги? О чем думает Шойгу? Плюс к тому же резко взлетели цены на подземную парковку автомобилей.
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30.05.2023 12:51 Відповісти
Це для нас слабка втіха. Пуйлу на свій мирняк начхати, як і на десятки тисяч чмобіків.
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30.05.2023 14:24 Відповісти
Ймовiрно, що після падіння безпілотник на мить очухався і розказав Пескову про адрес отправителя и цель поездки.
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30.05.2023 13:05 Відповісти
Глупость несусветная эта атака. И по месту, и по времени, и по целям, и по средствам.
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30.05.2023 13:28 Відповісти
Сами себя обстреливают. Не нужно было сбивать дроны, они бы просто долетели, куда надо и все.
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30.05.2023 13:39 Відповісти
Кондиционер взорвался скорее всего. Нас там нет.
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30.05.2023 13:54 Відповісти
Якщо це відповідь на те що було в Києві ,то це як "Дядьку не бийте мене, я мамі розкажу"
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30.05.2023 13:55 Відповісти
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30.05.2023 14:20 Відповісти
ФСБ
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30.05.2023 17:51 Відповісти
С такими детскими дронами не стоит и позориться даже.
Это не ответ, а приглашение! Как то фу! Позор!
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30.05.2023 15:06 Відповісти
І єта ми есчо нє начіналі.
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30.05.2023 15:15 Відповісти
Кацапи провели операцію під чужим флагом в МаСкВЕ...щоб потім можна було більше шахедів на жилі квартали в Україні засилати. П*дараси
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30.05.2023 16:33 Відповісти
Схоже на те
Але вони ще будуть молитись Богу, коли ЗСУ насправді почне атакувати за допомогою БПЛА кремль, москву, останкіно
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30.05.2023 16:39 Відповісти
Влетів у квартиру і не вибухнув ? 🤨
Більш схоже на кацапські "многоходовочкі"
Думаю нащі в першу чергу вразили бі кремль і всі будівлі на вибір що там є, або останкіно....
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30.05.2023 16:37 Відповісти
Відповідь повинна бути дзеркальною. Якщо вже бити по москальських будинках, то крилатими та балістичними ракетами. Або "мопедами" з кількістю вибухівки не менше 30 кг. Щоденно та щоночі. По всіх великих містах. Так саме як робили союзники під час II Світової війни з нацистською Німеччиною. Тоді тільки кацапська бидломаса почне розуміти, що щось з "СВО" пішло не так та напевно не треба було починати. Якщо хтось каже, що це не за правилами ведення війни, то плюньте йому в писок та покажіть фото Дрездена зразка 1945 року.
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30.05.2023 16:54 Відповісти
А можно ещё?
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30.05.2023 20:35 Відповісти
Безпілотники з цукром від фсб.
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30.05.2023 22:33 Відповісти
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