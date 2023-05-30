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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 207 440 осіб (+410 за добу), 3802 танка, 3445 артсистем, 7469 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,втрати,знищення,ліквідація

Станом на 30 травня російські загарбники внаслідок вторгнення в Україну втратили близько 207 440 військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 207440 (+410) осіб ліквідовано,

танків - 3802 (+1) од;

бойових броньованих машин - 7469 (+2) од,

артилерійських систем - 3445 (+10) од,

РСЗВ - 575 (+0) од,

засоби ППО - 332 (+1) од,

літаків - 313 (+0) од,

гелікоптерів - 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3092 (+38),

крилаті ракети - 1107 (+51),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6219 (+12) од,

спеціальна техніка - 454 (+1).

Також читайте: Міноборони 27 травня уточнило втрати росіян. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 207 440 осіб (+410 за добу), 3802 танка, 3445 артсистем, 7469 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17309) ліквідація (3908) знищення (7199) втрати (4394)


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Йшов 3385 день москальсько-української війни. 27 одиниць техніки (арта і логістика, дуже добре що знищуються постійно спецтехніка та ППО) та 410 чумардосів. Боротьба за небо продовжується, 89 повітряних цілей за день збито, і це не враховуючи ранковий наліт. На жаль є влучання, але відсоток малий, уявляю що могли наробити ті, що не долетіли. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 207 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
Ненецький автономний округ - 41 000
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30.05.2023 08:53 Відповісти
а чого коментів по такій темі нема?
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30.05.2023 17:40 Відповісти
 
 