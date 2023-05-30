Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 207 440 осіб (+410 за добу), 3802 танка, 3445 артсистем, 7469 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на 30 травня російські загарбники внаслідок вторгнення в Україну втратили близько 207 440 військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 207440 (+410) осіб ліквідовано,
танків - 3802 (+1) од;
бойових броньованих машин - 7469 (+2) од,
артилерійських систем - 3445 (+10) од,
РСЗВ - 575 (+0) од,
засоби ППО - 332 (+1) од,
літаків - 313 (+0) од,
гелікоптерів - 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3092 (+38),
крилаті ракети - 1107 (+51),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6219 (+12) од,
спеціальна техніка - 454 (+1).
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P.s. 207 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
Ненецький автономний округ - 41 000