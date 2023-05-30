Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 207 440 осіб (+410 за добу), 3802 танка, 3445 артсистем, 7469 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на 30 травня російські загарбники внаслідок вторгнення в Україну втратили близько 207 440 військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 207440 (+410) осіб ліквідовано,

танків - 3802 (+1) од;

бойових броньованих машин - 7469 (+2) од,

артилерійських систем - 3445 (+10) од,

РСЗВ - 575 (+0) од,

засоби ППО - 332 (+1) од,

літаків - 313 (+0) од,

гелікоптерів - 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3092 (+38),

крилаті ракети - 1107 (+51),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6219 (+12) од,

спеціальна техніка - 454 (+1).

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