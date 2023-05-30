Над Києвом та Київщиною знищено 29 "шахедів" з 31, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА

В ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе. 29 з них вдалося знищити.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що з 23:30 до 4:30 росіяни запустили з півночі та півдня 31 дрон-камікадзе.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва", - заявили в Повітряних Силах.

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"Усе, що знищується в небі, на жаль, летить до землі і приносить страждання людям! Бережіть себе та своїх рідних, а ми й надалі битимемо окупанта і в небі, і на землі!" - додав командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, внаслідок повітряної атаки росіян на Київ у ніч на 30 травня загинула одна людина. Пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці.

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