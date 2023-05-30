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Новини Війна
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Над Києвом та Київщиною знищено 29 "шахедів" з 31, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА

шахед

В ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе. 29 з них вдалося знищити.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що з 23:30 до 4:30 росіяни запустили з півночі та півдня 31 дрон-камікадзе.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва", - заявили в Повітряних Силах.

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"Усе, що знищується в небі, на жаль, летить до землі і приносить страждання людям! Бережіть себе та своїх рідних, а ми й надалі битимемо окупанта і в небі, і на землі!" - додав командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, внаслідок повітряної атаки росіян на Київ у ніч на 30 травня загинула одна людина. Пошкоджено будинки та автомобілі в різних районах столиці.

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Над Києвом та Київщиною знищено 29 шахедів з 31, - Повітряні Сили 01

Автор: 

Київ (19445) дрони (4668) Повітряні сили (2623) Повітряні атаки на Київ (755)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2023 08:53 Відповісти
ППО тримають небо України. Смерть рашистам і тих хто їх підтримує
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30.05.2023 08:55 Відповісти
https://dev.ua/ru/news/aerostaty-proty-spravdi Атаки иранских дронов могут сдержать аэростаты
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30.05.2023 09:57 Відповісти
Так не сдержишь. Слишком большая территория. Только на Киев нужно будет больше 4000 аэростатов.
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30.05.2023 13:01 Відповісти
Не зрозуміло чому з цими дронами не можна боротись таким чином: Вже давно всим відомо що з півночі вони залітають на чернігівщину з брянської області і потім розлазяться як таргани на захід і на південь. Вздовж всьго північного кордону стоять наші війська(читай повно спостерігачів). Командуванню достатньо виділити 5-6 шилок , тунгусок тощо. для контролю цього коридору. Чому саме їх. Та тому що в тому місці вони піднімаються на максимальну висоту близько 2 км. І тих кулеметів що є там у наших бійців буде не достатньо. А демонструвати чудеса героїзму в небі Києва Житомира та інших міст це як армянському комсомолу( сами создаем себе трудности и сами их героически преодолеваем.). Десь так.
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30.05.2023 11:53 Відповісти
стоят и больше чем 5-6. Но на много сотен км этого недостаточно.
увы.
но то что уже второй раз подпустили к самому центру Киева - сбивали над Печерском и Голосеево - это реально прокол ПВО. Надо что-то менять. у меня в доме стекла вынесло, хотя я за 2 км от эпицентра ближайшего сбитого шахеда. Мало приятного слушать канонаду,слушать как шахеды над тобой летают и надеяться что собьют не над тобой а над кем-то другим...
сочувствую тем у кого дети уже осознают что происходит.это и взрослому было страшно.
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30.05.2023 12:51 Відповісти
Немає там сотень кіломертів ,там кордон з брянською областю кілометрів 20-30. Це якщо вони точно не залітають із білорусії. Я думаю ,що там навіть тих 5-6 шилок нема на постійній основі.
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30.05.2023 13:29 Відповісти
 
 