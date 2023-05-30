Минулої доби окупанти вбили 2 жителів Донеччини, 10 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Протягом минулої доби 29 травня росіяни вбили на Донеччині 2 мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 29 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Торецьку.



Ще 10 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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