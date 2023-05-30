РФ отримала нову партію "Шахедів" від Ірану і може здійснювати атаки з використанням одночасно ракет і безпілотників, - ОК "Південь"

РФ отримала з Ірану чергову партію дронів-камікадзе "Шахед", безпілотники вже доправлено до пунктів запуску, тож не виключено здійснення нових масованих атак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Оскільки вони отримали додаткову підтримку з Ірану і додаткові партії вже доставлені в пункти запуску, цілком імовірне використання ракетних атак як суто "шахедних", так і змішаних "ракетно-шахедних", - сказала вона.

Також Гуменюк зазначила, що окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, можливо, для підготовки нового обстрілу України.

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