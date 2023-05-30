УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10177 відвідувачів онлайн
Новини
16 234 77

РФ отримала нову партію "Шахедів" від Ірану і може здійснювати атаки з використанням одночасно ракет і безпілотників, - ОК "Південь"

shahed,шахед

РФ отримала з Ірану чергову партію дронів-камікадзе "Шахед", безпілотники вже доправлено до пунктів запуску, тож не виключено здійснення нових масованих атак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Оскільки вони отримали додаткову підтримку з Ірану і додаткові партії вже доставлені в пункти запуску, цілком імовірне використання ракетних атак як суто "шахедних", так і змішаних "ракетно-шахедних", - сказала вона.

Також Гуменюк зазначила, що окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, можливо, для підготовки нового обстрілу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Києвом та Київщиною знищено 29 "шахедів" з 31, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ракети (4021) Гуменюк Наталія (804) дрони (4668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
15 місяців активної фази війни... А як наша влада організувала виробництво БПЛА?, не говорячи про інші потреби ЗСУ. Лише вчора ВР зняла мито на складові для їх виготовлення. Якщо: стратегічне мислення президента + горизонт планування КМ + оперативність ВР = (як би не мінялись місцями ці доданки) ми отримаємо лише БАРДАК, якщо навіть не гірше, САБОТАЖ та ЗРАДА.
показати весь коментар
30.05.2023 09:10
+32
Це ціна нашої перемоги. Вона дуже велика та страшна. Чи взнаємо ми всю правду про цю ціну? Це бумеранг виборів в 2019 р.
показати весь коментар
30.05.2023 09:30
+24
ну і навіщо нам ця інформація? краще повідомте, коли буде така сама кількість наших безпілотників?
показати весь коментар
30.05.2023 09:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Куйовая новость...
показати весь коментар
30.05.2023 08:54 Відповісти
накуй такую "новость" вообще писать?
лишний раз стресовать украинцев...
дальше - какие новости:
- из уралзавода вышла новая партия танков?
- десяток "калибров" было сделано в этом месяце впк рф?
- миллион пуль к свд выпустили промышленники москвы?
- мины, снаряды, автомати и пулеметы - вот тот неполный перечень помощи армии рф на передовой?
- дальше сами - побольше таких накуй-"позитивных" новостей
показати весь коментар
30.05.2023 15:25 Відповісти
"Писать" будеш у туалеті у дворі якогось Мухосранська. А застресувати українців після перенесеного вже ніяк не вийде. І забороняти ділитися новинами, - смердить рашатудей.
показати весь коментар
30.05.2023 18:10 Відповісти
та невже
негативні новини повинні бути заборонені апріорі - тільки позитивні поширювати
учитися технології інформаційної війни - завжди актуально
показати весь коментар
30.05.2023 18:25 Відповісти
Дивися ''зєбломарахфон'' та не стресуй-бережи здоров'я.
показати весь коментар
30.05.2023 20:57 Відповісти
а ты дывыся як росия програэ та не стресуй - всього тоби хорошого, веселого настроэния - денег нэт но ты держысь...
показати весь коментар
31.05.2023 12:45 Відповісти
Таліби наш.
показати весь коментар
30.05.2023 09:10 Відповісти
15 місяців активної фази війни... А як наша влада організувала виробництво БПЛА?, не говорячи про інші потреби ЗСУ. Лише вчора ВР зняла мито на складові для їх виготовлення. Якщо: стратегічне мислення президента + горизонт планування КМ + оперативність ВР = (як би не мінялись місцями ці доданки) ми отримаємо лише БАРДАК, якщо навіть не гірше, САБОТАЖ та ЗРАДА.
показати весь коментар
30.05.2023 09:10 Відповісти
Саботаж і зраза-це було зрозуміло ще у літаку патрушева.
показати весь коментар
30.05.2023 10:39 Відповісти
Какое стратегическое мышление вы хотите от кавеенщика и его зеленого шапито? Они даже мосты не давали команду взрывать когда враг пошел из Крыма,они даже в Киевской облпасти не давали команду взрывать мосты-ВСУ сделали это по своей инициативе.
Во время войны выбрать в Президенты человека-НИКТО и надеятся на лучшее?
показати весь коментар
30.05.2023 14:24 Відповісти
Головне --- що не барига!!
показати весь коментар
30.05.2023 16:04 Відповісти
Усім уже ясно, що перемоги для Росії немає і не буде. Жодна із заявлених цілей війни не виконана. 70-тисячний Бахмут брали рік, поклали там 70 тисяч своїх і чи то взяли, чи то не взяли, без жодної різниці, нікому він не потріьен, бо гора руїн.
І на цьому тлі хвиля "Шахідів" на Київ. Причому працюють "з коліс". Отримали з Ірану - одразу ж послали в Україну.
Навіщо?
Яких військових цілей ви цим досягнете? Ще одна зруйнована квартира, ще одна автостоянка, що згоріла. Що це вам дасть...?
Путін у своєму бункері нагадує божевільного маніяка, варіант "гітлер у бункері у квітні 45-го", за два тижні до ампули з отрутою в роті, у якого одне бажання - якщо піти, то забрати з собою якнайбільше життів
показати весь коментар
30.05.2023 09:11 Відповісти
сотні тисяч наших убитих, зруйновані міста і економіка в передсмертному стані, демографічна криза - все це наша перемога??
показати весь коментар
30.05.2023 09:13 Відповісти
Це ціна нашої перемоги. Вона дуже велика та страшна. Чи взнаємо ми всю правду про цю ціну? Це бумеранг виборів в 2019 р.
показати весь коментар
30.05.2023 09:30 Відповісти
Я не писав про перемогу України.
Я написав про повну поразку росії, а від усвідомлення цього - істеричне безумство програючих.
А перемоги немає ні в кого. Росія програла за військовими результатами війни, а Україна програла за наслідками війни.
Щоправда і в цьому сумному моменті є нюанс - наскільки інтенсивно світ відновлюватиме Україну, настільки ж інтенсивно топитиме росію.
показати весь коментар
30.05.2023 09:32 Відповісти
За військовим результатом у них поки що сухопутний коридор в Крим + вода. + збільшено плацдарм і «тиск» на індустріальні Запоріжжя і Дніпро і чорноморські порти… план мінімум виконано (думаю максимум був сухопутний коридор в Молдову)
показати весь коментар
30.05.2023 09:43 Відповісти
План максимум был поглощение Украины. А все их военные достижения - это самое начало вторжения, когда у Украины почти не было армии.
показати весь коментар
30.05.2023 09:51 Відповісти
Не було у них на той час накопичено достатньо ресурсів для захоплення всієї України військоаювим шляхом і для забезпечення контролю над всією територією України
показати весь коментар
30.05.2023 10:17 Відповісти
Так. Но только они об этом не знали. И кто сказал, что они все собирались чисто военным путем. Взять Киев. Посадить свое правительство и потом спокойно переваривать Украину.
показати весь коментар
30.05.2023 10:33 Відповісти
Якщо що, ви коментували пост про військовий результат.
А те що ви говорите також може відбутися при певних обставинах.
показати весь коментар
30.05.2023 10:38 Відповісти
та що всі плетете х4йню....в чому кацапщина програла? пару десятків тисяч алкашів і зеків згинуло? чи техніки і ракет вистріляли яких у них до чорта? а що буде далі.....зрозумій одне .люди з українити виїзжають і будуть виїзжати...чим довше те зебидло буде добивати з кацапами україну тим більше людей покине цю територію....і ніякого інтенсивного відновлення не будде! чого? а ти глянь як побиту кацапами україну блокують зі всих сторін аля друзі україни по зерну....та нікому не потрібна розвинена україна....так що програє поки тільки україна. по всіх параментрах...і чим довше тим гірше.....тим глубокіша буде економічна і демографічна яма після того як війну заморозять великі дяді і перестануть зешоблі давати кошти...
показати весь коментар
30.05.2023 09:55 Відповісти
Удивляюсь, как Ваш комментарий еще не удалили. Обычно все, что противоречит линии суперпупер марафона подчищают.
показати весь коментар
30.05.2023 10:17 Відповісти
ты из опы
показати весь коментар
30.05.2023 10:33 Відповісти
Нет.
показати весь коментар
30.05.2023 10:35 Відповісти
Про твоїй логіці наші військові воюють тільки з алкашами і зеками, чи як це розуміти? Ніхто не каже, що ми вже перемогли. Але точно не програли. Бо програш - це втрата суверенітету. А те що ти пишеш, це звичайне іпсо! Що конкретно ти пропонуєш зробити? Те фінансування, яке ми отримуємо від обʼєднаної демократії заробив своєю кровʼю український народ, тому ніхто не перестане Україну фінансувати. Стільки коштів та технологій уже надано, що шляху назад вже немає.
показати весь коментар
30.05.2023 10:34 Відповісти
ти мені тут одибіляного марафону не влаштовуй....конкретно пропоную---свої думки тримай при собі.і писати мені тупу маніпулятивну фігню не потрібно...є така приказка -краще з розумним загубити чим з дурнем знайти....а що буде якщо з дурнем загубити?
показати весь коментар
30.05.2023 10:55 Відповісти
якраз те що ти пишеш і є тупою маніпулятивною фігнею. Працюєш по методичцках однодумців?
показати весь коментар
30.05.2023 11:07 Відповісти
ти тут пропаганду свою чи вашу дибільну і кінчану не проводь...скоро вибири .і історія все поставить на своє місце.щось піде на свалище історії....ти не парся .великі дяді вже вирішили .що виборам бути(для твого тупого розуміння -великих дядь в україні не існує) так що вже менше року лишилось....ти краще розкажи тим хто тобі методички пише----що брехньою світ пройдеш .а назад не вернешся...або .Скільки ниточці не витися, а кінець завжди буде.....
показати весь коментар
31.05.2023 10:29 Відповісти
Заливати народу, що в них немає шансів на перемогу, що все втрачено, ніякої надії і тд. Тебе з такими тезисами СБУ першими відправить на «свалище історії» 😂 І ніякі «великі дяді» не допоможуть. Продовжуй в тому ж дусі, троль. Тоді буде більше шансів на успіх. 😉
показати весь коментар
31.05.2023 10:41 Відповісти
ти себе з шайкою пропагандистів і зрадників україни -народом не називай.а сбу твоє хай займається своєю прямою роботою...їню роботу вже побачили -крим і донбас в 14. чонгар 22 .ми побачили їню роботу.що замість підготовки - вони до шалкиків і великого крадівництва на дорогах готувались .....перемога можлива.але спочатку треба перемогти українських гнид таких як ти і компанія брехунів .а тоді роздавати кацапську вош вже буде легко....без перемоги над гнидами побороти воші буде тяжко.... і нам всіх українцям потрібна справжня перемога -а не вигадана пропагандистами....і не потрібно розказувати що 1 гривня краще ніж 2
показати весь коментар
31.05.2023 11:16 Відповісти
Не хвилюйся, виведуть і воші і гниди, і подібні тобі сепаратистські гнійники Треба вміти боротись з усією цією нечистю без лишнього розголосу і не допустити ніяких політичних міжусобиць під час війни. Про вибори під час війни думають точно не патріоти. Тобі то це точно відомо. 😂
показати весь коментар
31.05.2023 11:48 Відповісти
так зе поприколу стан війнни не в водив! чи ти цього не знаєш.що зе сказав .що у нас російська агресія .а не війна....це по перше .так для розвитку.що юридично війни в україні не має....друге.ні проякі політичні міжусобиці ти плетеш? мова іде про -процвітання корупціїї .про брехню.про яйця по 17 гривень....то це ти називаеш міжусобицею? тарифний геноцид -ти називаеш міжусобицею? брехню -ти називаеш міжусобицею? розкрадання коштів і привласнення-це міжусобиця? порушення конституціїї це що? на рахунок виборів -вони в березні 24 року....а головна перепона їх проведення-це конституція.яка забороняє проведення під час військового стану....хоча судячи з заяв лідерів світу -все буде вирішено цього року!
показати весь коментар
01.06.2023 10:52 Відповісти
а хіба, ми, вже із зедурнем не знайшли ще чогось?
показати весь коментар
30.05.2023 13:58 Відповісти
А кто там постоянно выбирал бывших комуняк , голосовал за "русский мир"- он, "русский мир", и нагрянул.
-------
А хто там постійно обирав колишніх комуняк, голосував за "русскій мір" - він, "руській мир", і нагрянув.
показати весь коментар
30.05.2023 18:43 Відповісти
Так воно і є. Навіть Жданов про це сказав: "Буде у рашистів остання ракета - вони її випустять на Україну".
показати весь коментар
30.05.2023 18:20 Відповісти
То ще й талібам доведеться донатити на тепляки, мавікі і ремонт пікапів...
показати весь коментар
30.05.2023 09:11 Відповісти
ну і навіщо нам ця інформація? краще повідомте, коли буде така сама кількість наших безпілотників?
показати весь коментар
30.05.2023 09:12 Відповісти
Напевне тоді коли волонтери ними займуться і при належному фінансуванні. Але союзники фінансують владу яка ті фінанси гарно розкрадає
показати весь коментар
30.05.2023 09:40 Відповісти
Як завжди, констатація фактів. А де протидія? Як цього не допустити?
показати весь коментар
30.05.2023 09:15 Відповісти
Пид а расы иранские. Нужно талибам показать в каких шахтах можно найти современное оружие чтобы иранским свиньям насовали по самое нехочу
показати весь коментар
30.05.2023 09:15 Відповісти
Почему бы не пойти в посольство Ирана и там всех не вырезать? Как жест доброй воли
показати весь коментар
30.05.2023 09:23 Відповісти
И перевести стрелки на кацапскую ДРГ , месть за смерть Грибоедова в 1829 году.
показати весь коментар
30.05.2023 09:30 Відповісти
А Іран сам застосовує власні Шахеди?
показати весь коментар
30.05.2023 09:26 Відповісти
Поки нас атакують іранськими шахедами....

Україна продовжує поставляти зерно Ірану

https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/
показати весь коментар
30.05.2023 09:26 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 11:07 Відповісти
ОК Південь цим повідомленням позиціонує себе звичайним статистом. А суспільство хотіло б почути хоча б про намагання прийняття мір по недопущенню цих поставок- диверсію з підривами під час транспортування цих Шахедів, наприклад. Бо навіщо ці всі СБУ, ГУРи та тисячі спецпризначенців отримують свої немаленькі зарплати- щоб писати ці повідомлення в пресі? А коли ми почуємо новину про те, що Україна налагодила виробництво подібних дронів, і може тепер у відповідь їх запускати щодня десятками? Схоже що нескоро- ця недолуга влада вчора тільки відмінила мито на комплектуючі для безпілотників.
показати весь коментар
30.05.2023 09:34 Відповісти
Качество комментов на Цензоре превзошло качество информации в информационном поле Украины! Открываешь любую новость, кроме переписанного заголовка пару "мусорных" предложений, ссылка на неизвестные источники, и скриншот новости в каком ни будь мессенджере(для полновесности статьи) информации 0! Рекламы 100%! Я думаю и у кацапов есть спутники и свои атаки они могут отслеживать силами РТР , а заявления никому ничего не говорите в основном, чтобы мы не знали о проЙоПах главковерхов.
показати весь коментар
30.05.2023 10:24 Відповісти
покажи приклад, ти ж старожил форуму та мав би пам'ятати тут не одну шваль, що агітувала й за вазелінського пісюаніста, котрого й пропихали для знищення України.
показати весь коментар
30.05.2023 14:06 Відповісти
Ще нещодавно безліч посадовців та "експертів" просто заполонили інформаційний простір своїм "пізнанням" у тому на скільки мало ракет та БПЛА можуть рашисти виробляти самі та отримувати з Ірану або Китаю внаслідок санкцій по забороні продажу Московії (т.з "роССії") товарів подвійного призначення та зброї, але на протязі травня ця тема більше не чутна, але тепер вони усі переключилися на тему контрнаступу з такою ж завзятістю розповідаючи про те де саме і яким чином будуть розвиватися події на фронті. Може вже досить прислухатися до "прогнозів" тих хто не гірше за рашистських "експертів" та пропагандонів може висмоктувати "новини" з пальця та виковирювати з їх дупи лише задля піару своєї персони???!!
показати весь коментар
30.05.2023 09:36 Відповісти
https://dev.ua/ru/news/aerostaty-proty-spravdi Атаки иранских дронов могут сдержать аэростаты
показати весь коментар
30.05.2023 09:41 Відповісти
одного сдержит. а дальше опять надувать??)
показати весь коментар
30.05.2023 10:35 Відповісти
нет, аэростаты заграждения дополняют ПВО, задерживая БПЛА, которые оно не смогло сбить в зоне поражения.
показати весь коментар
30.05.2023 10:43 Відповісти
Аеростати корисні як засоби нагляду при оснащенні системами спостереження завдяки розташуванню на великій висоті, або як ретрансляційні засоби для управління тими ж БПЛА на великій відстані, або для систем зв'язку, а от як захист від дронів вони мало ефективні бо не можуть пересуватись зі швидкістю достатньою для врахування маневрів дронів по зміні траєкторії та напрямку польотів, а стаціонарно взагалі в цьому сенсу не мають. Якось так!!!
показати весь коментар
30.05.2023 10:35 Відповісти
Там здається «фішка» у можливості постановки перешкод для gps, глонас,та перехоплення.
показати весь коментар
30.05.2023 10:42 Відповісти
аєростати загородження успішно виконували своє завдання при обороні Лондона от Фау-1
показати весь коментар
30.05.2023 10:44 Відповісти
Агенти ***** роблять щоразу після обстрілів міст України відеозвіти про роботу сил ППО та «викладають невинно» їх в мережі !!
За 1,5 роки жодного не повісили біля об'єктів їх зйомки, як результат Гинуть Українці по усій Україні, за результатом наведення ракет та БПЛА, а агентура продовжує коригувати обстріли України (приклади з Дніпром Хмельницьким…)!!!
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, під патронатом єрмака, продовжують усіляко гадити Україні !!!
показати весь коментар
30.05.2023 09:42 Відповісти
29 травня Міністр МВС Ірану https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D1%96 Ахмад Вахіді заявив, що сторони провели переговори і конфлікт вичерпано.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83_(2023)
показати весь коментар
30.05.2023 09:44 Відповісти
Треба нагадувати про те ЯК Тегеран коментував збиття українського авіалайнеру іранською системою ППО і чим це все скінчилось?! Тож чи слід взагалі брати до уваги хоч ЩОСЬ з того що каже своїм брехливим ротом керівництво цієї країни?! Режим Ірану нічим не кращій за рашистський, тож вважати щось "вичерпаним" лише по їх заявах НЕ МОЖЛИВО як і заяви )(уйла (він же путін) про "вичерпнісь" питання по Криму які ми вислуховували з 2014 року!!!
показати весь коментар
30.05.2023 10:18 Відповісти
неможливо
показати весь коментар
31.05.2023 01:22 Відповісти
І що В Києві коло іранського посольства?
Всі тільки писати вдень в інтернеті а увечері - супермаркети і пивко?
Та воно повинно вже бути закидане лайном (у прямому сенсі слова).
Тому що сподіватися на падіння на нього "випадкового" дрону - марно.
показати весь коментар
30.05.2023 10:13 Відповісти
МЗС України ще у вересні 2022 року ухвалило рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації саме через постачання Московії (т.з "роССії") зброї для війни проти України, тож у будівлі посольства наявна лише охорона та персонал який доглядає за будівлею. Так який сенс перед ними проводити будь які акції протесту остання з котрих була 17.10.2022???!!! АБИ БУЛО?
показати весь коментар
30.05.2023 10:26 Відповісти
Але посольство працює. Для цього достатньо просто зайти у Гугл карти і переконатися.
показати весь коментар
30.05.2023 10:37 Відповісти
Воно "відчинене".
показати весь коментар
30.05.2023 10:38 Відповісти
Ну і що? Далі - " " ???
показати весь коментар
30.05.2023 10:41 Відповісти
Закидаешь лайном - а дальше? Они испугаются и прекратят поставки?

Эмоциональные действия это конечно понятно. Только толку с них? Ещё больше вреда нанесут.
показати весь коментар
30.05.2023 11:59 Відповісти
Ви вже підвезли лайно до іранського посольства? Чи Ви тільки гаразді кнопки на смартфоні тицяти? А то народ чекає.
показати весь коментар
30.05.2023 18:53 Відповісти
как там на счет разрыва дип.отношений с ираном или торговля зерном выгодней для ваЗЕлиновской Шоблы и где наши беспилотники???
показати весь коментар
30.05.2023 15:20 Відповісти
Краще б потопили з допомогою Storm Shadow пару кацапських корит ніж в чергове лякати мирних.
показати весь коментар
30.05.2023 17:57 Відповісти
ТА ТИ ПОЦ ЗАЗДРИШ
показати весь коментар
30.05.2023 19:27 Відповісти
т.е. последние 3 дня это были не масовани атаки?
показати весь коментар
30.05.2023 21:26 Відповісти
и союзники смотрят как иран передает тысячи шахедов, и даже это с*ут пресечь....
показати весь коментар
31.05.2023 00:50 Відповісти
 
 