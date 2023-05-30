РФ отримала нову партію "Шахедів" від Ірану і може здійснювати атаки з використанням одночасно ракет і безпілотників, - ОК "Південь"
РФ отримала з Ірану чергову партію дронів-камікадзе "Шахед", безпілотники вже доправлено до пунктів запуску, тож не виключено здійснення нових масованих атак.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Оскільки вони отримали додаткову підтримку з Ірану і додаткові партії вже доставлені в пункти запуску, цілком імовірне використання ракетних атак як суто "шахедних", так і змішаних "ракетно-шахедних", - сказала вона.
Також Гуменюк зазначила, що окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, можливо, для підготовки нового обстрілу України.
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лишний раз стресовать украинцев...
дальше - какие новости:
- из уралзавода вышла новая партия танков?
- десяток "калибров" было сделано в этом месяце впк рф?
- миллион пуль к свд выпустили промышленники москвы?
- мины, снаряды, автомати и пулеметы - вот тот неполный перечень помощи армии рф на передовой?
- дальше сами - побольше таких накуй-"позитивных" новостей
негативні новини повинні бути заборонені апріорі - тільки позитивні поширювати
учитися технології інформаційної війни - завжди актуально
Во время войны выбрать в Президенты человека-НИКТО и надеятся на лучшее?
І на цьому тлі хвиля "Шахідів" на Київ. Причому працюють "з коліс". Отримали з Ірану - одразу ж послали в Україну.
Навіщо?
Яких військових цілей ви цим досягнете? Ще одна зруйнована квартира, ще одна автостоянка, що згоріла. Що це вам дасть...?
Путін у своєму бункері нагадує божевільного маніяка, варіант "гітлер у бункері у квітні 45-го", за два тижні до ампули з отрутою в роті, у якого одне бажання - якщо піти, то забрати з собою якнайбільше життів
Я написав про повну поразку росії, а від усвідомлення цього - істеричне безумство програючих.
А перемоги немає ні в кого. Росія програла за військовими результатами війни, а Україна програла за наслідками війни.
Щоправда і в цьому сумному моменті є нюанс - наскільки інтенсивно світ відновлюватиме Україну, настільки ж інтенсивно топитиме росію.
А те що ви говорите також може відбутися при певних обставинах.
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А хто там постійно обирав колишніх комуняк, голосував за "русскій мір" - він, "руській мир", і нагрянув.
Україна продовжує поставляти зерно Ірану
https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/
За 1,5 роки жодного не повісили біля об'єктів їх зйомки, як результат Гинуть Українці по усій Україні, за результатом наведення ракет та БПЛА, а агентура продовжує коригувати обстріли України (приклади з Дніпром Хмельницьким…)!!!
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, під патронатом єрмака, продовжують усіляко гадити Україні !!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83_(2023)
Всі тільки писати вдень в інтернеті а увечері - супермаркети і пивко?
Та воно повинно вже бути закидане лайном (у прямому сенсі слова).
Тому що сподіватися на падіння на нього "випадкового" дрону - марно.
Эмоциональные действия это конечно понятно. Только толку с них? Ещё больше вреда нанесут.