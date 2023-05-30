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Новини Війна
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Фото уламків ракет не можна публікувати в соцмережах. Росіяни зрозуміють, чим ми їх збиваємо, - Повітряні сили

ігнат

Публікація уламків збитих російських ракет у соцмережах може допомогти ворогу визначити, чим саме ППО України їх збиває.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння, скажімо, той самий Patriot чи ракета NASAMS, відповідно, ворог розуміє, яким типом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці", - сказав він.

Також Росія, за словами Ігната, може використати фото уламків ракет для пропаганди. Росіяни можуть намагатися показати, нібито ""українські націоналісти" зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх же будинках, по своїх мешканцях".

Читайте: Над Києвом та Київщиною знищено 29 "шахедів" з 31, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ракети (4021) соціальні мережі (1184) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+14
а як щодо вчорашнього відео роботи ППО де показано пульт управління, захват цілі та збиття ракети? то ворог ніяк не зможе визначити тип ППО??? Шапіто вже скрізь, по уламках визначать а по відео пульта не зможуть, ще камери вуличні тільки неділю тому вимкнули в Києві, а то кацапи дивились онлайн що в Києві робиться..
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30.05.2023 10:11
+7
Я взагалі не розумію, якого біса? Заводи стоять, зато кожний зустрічний-пересічний - блохер-мільйонник і журнашлюх, у якого пальці чешуться ****** сторіс ******* щохвилини.
*******! Війна потребує тиші! Інформація має бути контрольована!
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30.05.2023 10:18
+4
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30.05.2023 10:15
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Асфальтом, шолі?
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30.05.2023 10:06 Відповісти
а як щодо вчорашнього відео роботи ППО де показано пульт управління, захват цілі та збиття ракети? то ворог ніяк не зможе визначити тип ППО??? Шапіто вже скрізь, по уламках визначать а по відео пульта не зможуть, ще камери вуличні тільки неділю тому вимкнули в Києві, а то кацапи дивились онлайн що в Києві робиться..
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30.05.2023 10:11 Відповісти
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30.05.2023 10:15 Відповісти
А де третя частина? "-Шо ми будемо для цього робити? -Обирати клоуна і закопувати гроші в асфальт!!"
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30.05.2023 10:18 Відповісти
Ловите дроны сетями - это гораздо дешевле и надежнее.
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30.05.2023 10:16 Відповісти
скільки буде коштувати загородити Київ ?
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30.05.2023 10:36 Відповісти
Явно дешевше ракет ППО.
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30.05.2023 10:41 Відповісти
цифри і розрахунки
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30.05.2023 10:43 Відповісти
Якщо це було по кишені у першу і другу світову то зараз тим більше.
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30.05.2023 10:45 Відповісти
если политики будут использовать их как бигборды - то для вас - бесплатно.
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30.05.2023 10:48 Відповісти
дякую, гатунок Вашого слова "дешевле" зрозумілий
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30.05.2023 10:52 Відповісти
одного собьет может, а остальные? ну и безмозглость
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30.05.2023 10:44 Відповісти
они задержут те БПЛА которые прорвутся через ПВО.
не хотите ловить их сетями - будете ловить своими домами. - это же гениально.
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30.05.2023 10:47 Відповісти
Добре намалювати в Фотошопі, а реально Ви уявляєте скільки буде важити така сітка? Жоден стратостат її не утримає.
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30.05.2023 11:27 Відповісти
Я взагалі не розумію, якого біса? Заводи стоять, зато кожний зустрічний-пересічний - блохер-мільйонник і журнашлюх, у якого пальці чешуться ****** сторіс ******* щохвилини.
*******! Війна потребує тиші! Інформація має бути контрольована!
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30.05.2023 10:18 Відповісти
спокійніше Станіславе, бо поки одне закликає не поширювати- ОПа із щеневтіком деокупували Київ.
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30.05.2023 10:24 Відповісти
В нас час контролювати інформацію просто неможливо.
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30.05.2023 10:43 Відповісти
Все можливо. Впиляйте конфіскацію майна першим десяти блохерам, які попадуться. Всі інші заб'ються під шконку і дристатимуть своїми дописами про що завгодно, окрім того, за що конфісковують майно.
Так, тоталітаризм. Але коли з однієї сторони стоїть питання виживання країни, а з іншої - свобода гадити де попало тисячі довбойобів з айк'ю чайної ложечки - очевидно, що треба вибирати.
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30.05.2023 10:47 Відповісти
Як кажуть на паРаші - кому война , а кому - мать родна ..
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30.05.2023 10:47 Відповісти
на ***** йди чмо із вивихненою щелепою.
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30.05.2023 10:25 Відповісти
І шо тепер? Хай не збивають?
Ви насправді не розумієте чи прикидаєтесь? Якщо по будинку попаде ракета або шахід, від будинка нічого не залишиться. Збита ракета чи шахід наносить настільки менше збитків і пошкоджень, що навіть нема сенсу порівнювати...
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30.05.2023 10:26 Відповісти
Скільки в Києві побудовано ядерних бетоних сховищ за ці півтора роки? Можливо, хтось знає за якою адресою?
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30.05.2023 10:22 Відповісти
Це не наш метод.
Ми будуємо пляжі.
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30.05.2023 10:34 Відповісти
Т.е. то, что москали фиганули "Кинжалом" в конкретное место дислокации Patriot то такое. Главное фото обломков не публиковать.
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30.05.2023 10:24 Відповісти
Чому взагалі не заблокувати всі ці телеграми і інше. Вже півтора року заблоковані мільйони сайтів, які закінчуються на ru, які несуть корисну інформацію і в 99% не являються пропагандою РФ, зате всякі Телеги спокійно працюють !
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30.05.2023 10:25 Відповісти
Тут ти правий.
Всі сервіс-мануали і інструкції за якимось хреном блокують.
Тупорилий Федоров мабуть не в курсах, що за пару рублів можна вільно реєструвати домени навіть в Парагваї.
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30.05.2023 10:37 Відповісти
Да вообще давайте отключим интернет, зачем он надо! Будем получать только самую "честную" информацию с марафона.
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30.05.2023 10:39 Відповісти
Ну це в першу чергу до марафону і до рятувальних служб, бо вони так і фотографіями блищать. Також керівництвам областей закрити доступ до коментів уражень з фото.
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30.05.2023 10:26 Відповісти
Півтора року звертаються до Українців Військові з проханням не викладати фотофіксацію прольотів та роботи Сил ППО!!!

ПІВТОРА РОКУ!!
А результати нульові …
«Невиная» зкацаплена агентура ***** в нагло викладає в мережі детальні результати убивства Українців для *****!!
Привладні, стефанчук-зеленський-шмигаль, за 30 днів ужорсточили законодавство за відповідальність ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ на фронті, але дивно «забули» 1,5 року про покарання оцих коригувальників та відеоагентуру *****, що допомагає <******* щоденно убивати людей в Україні!!
Мабуть, їм єрмак заборонив це зробити…
https://www.youtube.com/watch?v=4Zqd1KURRxA

То начорта московська агентура в ОПУ !!
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30.05.2023 10:30 Відповісти
До Кличка поки що не доходить!
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30.05.2023 10:38 Відповісти
Лапи брудні свої подалі від нашого Кличка тримай, падло аналоговнєтне.
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30.05.2023 10:48 Відповісти
То ви крадете разом, чи він вашу ботоферму фінансує?
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30.05.2023 10:58 Відповісти
Ні, це мій мер і мій зважений вибір, бо на той час вибору не було. Проїбати Київ, віддавши його тупезній курві уйобка, який розстрілював людей на Майдані - ага щяз. Не в мою зміну©
А ти топаєш в ігнор зі своїми дебілоїдними запитаннями, "шановний" рашаботе.
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30.05.2023 11:10 Відповісти
Нах зебидлота, ротяку закрийте свою подоляцьку
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30.05.2023 14:57 Відповісти
Юрій анд
27.05.2023
А хто тебе, убоге фінансує, щоб ти тут висиратися лізло ?
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30.05.2023 15:06 Відповісти
да, мутный тип виталька, озеленённый
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30.05.2023 10:49 Відповісти
Там теж такі є:

В России началась новая реальность, - считает депутат Госдумы Хинштейн.
Первичный список мест падения сбитых БПЛА на территории Подмосковья сообщает Хинштейн:
Красногорский район:
▪️с.Ильинское,
▪️д.Тимошкино;
Одинцовский район:
▪️д.Раздоры,
▪️д.Ромашково;
Истринский район:
▪️п.Гринфилд
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30.05.2023 10:55 Відповісти
Тут реальна протидія - це блокувати ніки цих блогерів в Ютубі, Фейсбуці та ін. Бо вони на цих публікаціях отримують гроші.
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30.05.2023 11:29 Відповісти
Що?
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30.05.2023 14:55 Відповісти
А фото лiтакiв iз Storm Shadow та емблемами 7-i бригади т.а. - можна публiкувати?
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30.05.2023 11:34 Відповісти
Да кацапи і так все знають, у них агентура у всіх сферах.
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30.05.2023 12:34 Відповісти
Ця припіздохана зевлада намагається всілякими методами знищити Кличко.
А хєр вам на рило.
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30.05.2023 14:54 Відповісти
 
 