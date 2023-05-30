Фото уламків ракет не можна публікувати в соцмережах. Росіяни зрозуміють, чим ми їх збиваємо, - Повітряні сили

Публікація уламків збитих російських ракет у соцмережах може допомогти ворогу визначити, чим саме ППО України їх збиває.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння, скажімо, той самий Patriot чи ракета NASAMS, відповідно, ворог розуміє, яким типом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці", - сказав він.

Також Росія, за словами Ігната, може використати фото уламків ракет для пропаганди. Росіяни можуть намагатися показати, нібито ""українські націоналісти" зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх же будинках, по своїх мешканцях".

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