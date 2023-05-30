Фото уламків ракет не можна публікувати в соцмережах. Росіяни зрозуміють, чим ми їх збиваємо, - Повітряні сили
Публікація уламків збитих російських ракет у соцмережах може допомогти ворогу визначити, чим саме ППО України їх збиває.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння, скажімо, той самий Patriot чи ракета NASAMS, відповідно, ворог розуміє, яким типом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці", - сказав він.
Також Росія, за словами Ігната, може використати фото уламків ракет для пропаганди. Росіяни можуть намагатися показати, нібито ""українські націоналісти" зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх же будинках, по своїх мешканцях".
Топ коментарі
+14 Victor Frey #551639
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+7 Stanislav Bryzhyk
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+4 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар30.05.2023 10:15
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не хотите ловить их сетями - будете ловить своими домами. - это же гениально.
*******! Війна потребує тиші! Інформація має бути контрольована!
Так, тоталітаризм. Але коли з однієї сторони стоїть питання виживання країни, а з іншої - свобода гадити де попало тисячі довбойобів з айк'ю чайної ложечки - очевидно, що треба вибирати.
Ви насправді не розумієте чи прикидаєтесь? Якщо по будинку попаде ракета або шахід, від будинка нічого не залишиться. Збита ракета чи шахід наносить настільки менше збитків і пошкоджень, що навіть нема сенсу порівнювати...
Ми будуємо пляжі.
Всі сервіс-мануали і інструкції за якимось хреном блокують.
Тупорилий Федоров мабуть не в курсах, що за пару рублів можна вільно реєструвати домени навіть в Парагваї.
ПІВТОРА РОКУ!!
А результати нульові …
«Невиная» зкацаплена агентура ***** в нагло викладає в мережі детальні результати убивства Українців для *****!!
Привладні, стефанчук-зеленський-шмигаль, за 30 днів ужорсточили законодавство за відповідальність ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ на фронті, але дивно «забули» 1,5 року про покарання оцих коригувальників та відеоагентуру *****, що допомагає <******* щоденно убивати людей в Україні!!
Мабуть, їм єрмак заборонив це зробити…
https://www.youtube.com/watch?v=4Zqd1KURRxA
То начорта московська агентура в ОПУ !!
А ти топаєш в ігнор зі своїми дебілоїдними запитаннями, "шановний" рашаботе.
27.05.2023
А хто тебе, убоге фінансує, щоб ти тут висиратися лізло ?
В России началась новая реальность, - считает депутат Госдумы Хинштейн.
Первичный список мест падения сбитых БПЛА на территории Подмосковья сообщает Хинштейн:
Красногорский район:
▪️с.Ильинское,
▪️д.Тимошкино;
Одинцовский район:
▪️д.Раздоры,
▪️д.Ромашково;
Истринский район:
▪️п.Гринфилд
А хєр вам на рило.