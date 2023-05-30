Міноборони РФ заявило про атаку 8 БПЛА на Москву: "Усі безпілотники уражено"
Міністерство оборони РФ заявило, що Україна нібито атакувала Москву 8 безпілотниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства країни-окупанта.
"Сьогодні вранці київським режимом здійснено терористичну атаку безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москва. В атаці було задіяно вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу. Усі безпілотники противника уражено", - йдеться в повідомленні.
За даними Міноборони РФ, три БПЛА придушено засобами радіоелектронної боротьби, вони нібито "втратили керування та відхилилися від намічених цілей".
"Ще п'ять безпілотних літальних апаратів збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї", - зазначили в міністерстві.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.
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Все ж таки "аналагавнєт нє пропйош"
Свинопси не Божі творіння! Анала-говна у природи, не існує! А зайвехромосом, перехідна ланка від куйнді до куйла!
За якимось договором між срср і сша (тіпа снв-1, снв-2) обидві сторони мали визначити по одному району розміщення стратегічної ппо. Совєти вибрали мацкву і околиці. Штати - якійся свій район, де в них були зосереджені стратегічні озброєння.
Тобто, набагато менш захищеними є Брянськ, Курськ, Орел, Бєлгород, Калуга, Воронєж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар і т.д.
Все це - залізничні вузли, місця накопичення о/с, техніки, гсм тощо.
Пуски по мацкве - це більше для тролінгу кацапні. Хоча і це важливо...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/30/7404461/ РосСМИ: Один из дронов упал возле резиденции Путина под Москвой
Більший ефект був би від скидання листівок над Москвою, а не 2 кг вибухівки .
За такі гроші краще би на передову купили дронів-камікадзе, або розвідувальних БПЛА тактичного рівня.
Ну как обычно. МО РФ брешет выдавая желаемое за действительность.
Судя по скорости и шабаритам беспилотников на видяшках они летели с подмосковья.