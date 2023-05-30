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Новини
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Міноборони РФ заявило про атаку 8 БПЛА на Москву: "Усі безпілотники уражено"

москва

Міністерство оборони РФ заявило, що Україна нібито атакувала Москву 8 безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства країни-окупанта.

"Сьогодні вранці київським режимом здійснено терористичну атаку безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москва. В атаці було задіяно вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу. Усі безпілотники противника уражено", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони РФ, три БПЛА придушено засобами радіоелектронної боротьби, вони нібито "втратили керування та відхилилися від намічених цілей".

"Ще п'ять безпілотних літальних апаратів збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

Читайте: Біля Ульяновська сталася аварія на залізниці: з колії зійшли вагони з пальним, - росЗМІ

Автор: 

москва (1244) росія (65073) Міноборони рф (703)


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Топ коментарі
+14
Вот и война пришла в Москву. Москва стала прифронтовым городом. Стало привычным сообщение, что был обстрел Москвы. Жизнь москвичей теперь не в безопасности. Вместе с войной в Москву прейдет неуверенность, отсутствие денежных средств, перебои с питанием, водой, отоплением, разрушения, беженцы. На улицах Москвы появятся различные заграждения как в 1941 году. Разница только в том, что тогда Москва защищалась от оккупантов, а теперь сама стала оккупантом. Теперь цивилизованным мир сделает все возможное, чтобы РФ или Московия перестала существовать на политической карте мира. С чем всех вас и поздравляем.
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30.05.2023 10:56
+13
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30.05.2023 10:46
+13
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30.05.2023 10:48
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Беспилотники поражены московским ПВО. Такого поразительного ПВО они еще не видели
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30.05.2023 10:45 Відповісти
ПВО "Столичное" - укрывает!
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30.05.2023 10:54 Відповісти
Там ще кажуть один безпілотник був героїчно уражений верхнім поверхом багатоповерхівки.
Все ж таки "аналагавнєт нє пропйош"
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30.05.2023 11:53 Відповісти
ТА КТО ИМ ПОВЕРИТ , эти ****** фсб-эшные целые дома с людьми взрывали что бы к власти прийти , **** им стоит запустить пару беспилотников , зато потом ( может даже сегодня ) они заявят что это ответ Украины за их ракетные удары , тем самым формируя мнение своего безмозгового быдла , эти твари кремлевские уже читаемы на 10 шагов вперед , вечерм проститутка - скабеева и придурок - соловей начнут рассказывать как Украина атаковала столицу вонючих болот ...................и ни кому в голову не прийдет подумать о том , каким же таким образом , десяток беспилотных аппаратов пролетело 600-700 км по их территории , и их ни кто не заметил , у них же ПВО самое лучшее в мире , дебилы ***.
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30.05.2023 13:04 Відповісти
Деякі навіть самі убилися ап стєну.
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30.05.2023 10:46 Відповісти
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30.05.2023 10:46 Відповісти
кацабські ананісти панавідумивають всякага
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30.05.2023 10:47 Відповісти
Чому летючий HIMARS не знищено?
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30.05.2023 10:47 Відповісти
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30.05.2023 10:48 Відповісти
Не парьтесь кацапы, это же всего лишь разведка) а штормы полетят куда надо)
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30.05.2023 10:49 Відповісти
Ложь,******* и провокация,а вааапше,или как там у вас "вооопше"- идите найух...
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30.05.2023 10:52 Відповісти
От бачите, правду сказали в Міноборони РФ - всі безпілотники уражені, частина Панцирями, інша частина будинками, тощо. Як то кажуть - ні один безпілотник в повітрі не завис. Безумовний успіх ППО Москви. Пропоную далі взяти старий АН-22, загрузити туди 80 тон тротилу і посадити на Червоній площі.
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30.05.2023 10:54 Відповісти
И по *************!
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30.05.2023 10:58 Відповісти
Вот и война пришла в Москву. Москва стала прифронтовым городом. Стало привычным сообщение, что был обстрел Москвы. Жизнь москвичей теперь не в безопасности. Вместе с войной в Москву прейдет неуверенность, отсутствие денежных средств, перебои с питанием, водой, отоплением, разрушения, беженцы. На улицах Москвы появятся различные заграждения как в 1941 году. Разница только в том, что тогда Москва защищалась от оккупантов, а теперь сама стала оккупантом. Теперь цивилизованным мир сделает все возможное, чтобы РФ или Московия перестала существовать на политической карте мира. С чем всех вас и поздравляем.
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30.05.2023 10:56 Відповісти
А не покаране зло, породжує ще більше зло.
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30.05.2023 11:18 Відповісти
"На Бога надійся, а сам не плошай".
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30.05.2023 11:25 Відповісти
Ага. Дали зліва, підстав праву
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30.05.2023 11:31 Відповісти
Через Бога , дуже довгий зворотній зв'язок ...
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30.05.2023 11:32 Відповісти
Короткі зворотні зв'язки , запобігають збудженням , розхитуванням і т.д. системи(життя - це теж система) , тобто система стає більш стійка , бо поки сам Бог наведе лад , а ми будемо цього чекати , то станеться багато лиха ...
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30.05.2023 12:19 Відповісти
Касаби, ні чого спільного з Богом, не мають!
Свинопси не Божі творіння! Анала-говна у природи, не існує! А зайвехромосом, перехідна ланка від куйнді до куйла!
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30.05.2023 11:58 Відповісти
Саме так. Перун.
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30.05.2023 12:23 Відповісти
Кацап звичайний віпієний з гугл перекладачем - або дурень , так хто ви шановний перше чи друге?
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30.05.2023 11:24 Відповісти
Сектант...
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30.05.2023 11:39 Відповісти
Які "вєжлівиє" безпілотники:жодних руйнувань,пожеж,поранених вбитих("аналов нєт"((
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30.05.2023 11:00 Відповісти
Гєрань пролетіла проміж крапельок
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30.05.2023 11:00 Відповісти
Йшли ви би зі своїми настановами на кацапські форуми - і нагадаєте що вбивство то гріх крадіжка то гріх і далі по списку, а приходити до жертви і розказувати що вона не повинна чинити спротив це просто хрінь повна( не ми це почали - хоча що в вашій голові робиться я хз ).
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30.05.2023 11:42 Відповісти
и это только первый день, когда зеВРУ звільнила від мита запчастини для виробництва та ремонту безпілотників :
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30.05.2023 11:07 Відповісти
Стежка на мацкву протоптана.. Подивимось, як вони 50 зіб"ють.
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30.05.2023 11:10 Відповісти
В России сошли с рельсов цистерны с газовым конденсатом
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30.05.2023 11:13 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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30.05.2023 11:15 Відповісти
Коменти зачотні. Але якщо говорити серьозно, то в кацапів навколо мацкви найбільш щільна ппо.
За якимось договором між срср і сша (тіпа снв-1, снв-2) обидві сторони мали визначити по одному району розміщення стратегічної ппо. Совєти вибрали мацкву і околиці. Штати - якійся свій район, де в них були зосереджені стратегічні озброєння.
Тобто, набагато менш захищеними є Брянськ, Курськ, Орел, Бєлгород, Калуга, Воронєж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар і т.д.
Все це - залізничні вузли, місця накопичення о/с, техніки, гсм тощо.
Пуски по мацкве - це більше для тролінгу кацапні. Хоча і це важливо...
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30.05.2023 11:18 Відповісти
а ППО то на головы падает москалям
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30.05.2023 11:21 Відповісти
три попадания это точно , в одном из домов эвакуировали 300 лаптей
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30.05.2023 11:23 Відповісти
поразили только один из 10 ти
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30.05.2023 11:29 Відповісти
Це лише промацування маршруту. Наступними бубуть падати американські "Геркулеси". Теж без пілотів,але зі смачним вибуховим начинням.
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30.05.2023 11:35 Відповісти
Ми не спимо, то хай і вони відчують як нам.
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30.05.2023 11:41 Відповісти
11:30

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/30/7404461/ РосСМИ: Один из дронов упал возле резиденции Путина под Москвой
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30.05.2023 11:41 Відповісти
Безглузді, можливо ефектні, але абсолютно не ефективні піар-акції з використанням бездарних безпілотників від Арахамії вартістю біля $100 тисяч за 1 штуку, на які з бюджету виділили майже 20 млрд.грн.
Більший ефект був би від скидання листівок над Москвою, а не 2 кг вибухівки .
За такі гроші краще би на передову купили дронів-камікадзе, або розвідувальних БПЛА тактичного рівня.
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30.05.2023 12:36 Відповісти
Ти з якої планети, чуваче? Кацапські мізки не пробити жодними листівками. Тільки прямий осколок в голову.
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30.05.2023 12:44 Відповісти
Я писав про ефект від скидання листівок, а не про мізки рашистів. Те що - ні листівки, ні 2 кг вибухівки на дронах за $100 тисяч, які можна навіть "посадити" - є не ефективним рішенням для запуску "на Москву", мабудь зрозуміло усім притомним хто слідкує за останніми подіями.
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30.05.2023 12:52 Відповісти
Будь-яка дорога починається з першого кроку. Якщо сьогодні 2 кг вибухівки, завтра 22, а післязавтра 222 то ефект рано чи пізно буде. А листівок скидуй кацапам хоч тисячу, хоч мільон буде "нецелевое использование средств".
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30.05.2023 15:37 Відповісти
Запускать нужно в кремлевские часики штук 20 бпла - один разё...ет часы, а другой влетает в дырку и бахкает уже внутри. Не будет ни часов , ни звезды - красиво однако и москали взвоют.
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30.05.2023 12:54 Відповісти
а в инете публикуются видяшки попаданий по домикам в москве.
Ну как обычно. МО РФ брешет выдавая желаемое за действительность.
Судя по скорости и шабаритам беспилотников на видяшках они летели с подмосковья.
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30.05.2023 14:04 Відповісти
повторюсь........это конечно хорошо что мы ударили по кацапии, но меня смущает что удары нанесли детскими мопедиками, хотя раньше ......В начале 2023 года на государственном предприятии "Укроборонпром" заявляли, что разработка ударного дрона, который может нести на себе груз весом 75 кг на расстояние до 1000 км, прошла завершающую стадию и вошла в стадию, "о которой ничего нельзя говорить".12 февр. 2023 г........и где эти дроны?
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30.05.2023 15:12 Відповісти
Дрони в голові боневтіка. Зелені язиками багато набудували і наперемагали
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04.07.2023 09:48 Відповісти
 
 