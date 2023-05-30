Міноборони РФ заявило про атаку 8 БПЛА на Москву: "Усі безпілотники уражено"

Міністерство оборони РФ заявило, що Україна нібито атакувала Москву 8 безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства країни-окупанта.

"Сьогодні вранці київським режимом здійснено терористичну атаку безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москва. В атаці було задіяно вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу. Усі безпілотники противника уражено", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони РФ, три БПЛА придушено засобами радіоелектронної боротьби, вони нібито "втратили керування та відхилилися від намічених цілей".

"Ще п'ять безпілотних літальних апаратів збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

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