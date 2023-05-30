УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини
4 318 41

Дружина очільника Бюро економічної безпеки продає заводам "Укрзалізниці" деталі з подвійною націнкою і має 20 інших бізнесів

федоров

Компанія дружини в.о. Директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова продає діоди ремонтним заводам Укрзалізниці. Ціна продажу деталей заводам у півтора-два рази перевищує ціну, за якою фірма купує їх у виробника.

Про це повідомляється в сюжеті Bihus.Info.

З квітня 2023 року Бюро економічної безпеки в статусі виконуючого обов’язки очолює колишній працівник СБУ, Едуард Федоров.

Згідно з результатами розслідування Bihus.Info, "Дружина Федорова – Ольга – має понад 20 різноманітних бізнесів по всій країні. За останні 6 років вона стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі – паливом, ліками, меблями і рибою, займаються пасажирськими перевезеннями й бурінням свердловин, освітою й технічними дослідженнями, окрім того, вона є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в Чернівецькій області, обидва проекти – разом з родичами інших СБУ-шників", йдеться в розслідуванні.

Зокрема, Федорова є співвласницею ТОВ "Глобальні технології майбутнього". Донедавна ця фірма займалася системами відеоспостереження на Донеччині. Потім "ГТМ" різко змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам Укрзалізниці в Києві, Дніпрі та Запоріжжі (загалом за ці півтора року сума угод перевищила 50 млн грн).

Основний товар, який постачає фірма Федорової, різні типи діодів. Разом з тим, сама компанія не займається виробництвом, а лише перепродує запчастини.

За даними журналістів, націнка "ГТМ" при такому перепродажі сягає аж до 100%.

Наприклад, минулого року "ГТМ" постачав заводам діод ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по 6 973 грн/шт, при тому що сам купував за 4 970 грн/шт (тут і далі ціни вказано без ПДВ). Після падіння курсу ціни оновилися, але 30% націнки лишилися: відповідно покупка по 6 130 грн/шт, а продаж по 9 154 грн/шт.

Другий вид діодів – ДЛ161-200-12 УХЛ2 – продавали заводам по 1 641 грн/шт, хоча купували по 1 025 грн/шт.

Зрештою, найбільшу групу діодів – ДЛ161-200-16 УХЛ2 – постачали заводам по 1 900 грн/шт, при ціні закупки 1 025 грн/шт.

Під кінець минулого року замість готових діодів останнього виду – фірма почала замовляти послуги з їх виготовлення. Від 505 до 620 грн/шт. При цьому продає вона їх заводам цього року все так же по 2 тисячі.

Як повідомляє "Економічна правда" Бюро економічної Безпеки фактично підпорядковується заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Наразі БЕБ перезавантажуються через визнану депутатами неефективність органу.

"З моменту створення БЕБ минуло понад 15 місяців, втім, очікуваної ефективності в роботі, прозорості у своєї діяльності, нульової толерантності до корупції цей новий державний орган не продемонстрував", – наголошують автори законопроєкту про перезапуск Бюро та члени Тимчасової слідчої комісії. 

Також депутати називали справи, які БЕБ веде у відношенні українських бізнесів такими, що руйнують інвестиційну привабливість. А український бізнес закликав припинити тиск на нього з боку БЕБ.

"За словами співрозмовника ЕП в НБУ перезавантаження роботи БЕБ увійшло до меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ в межах нової програми на 15,6 млрд доларів", пише Економічна правда.

Як повідомляється, "Від перезавантаження Бюро залежатиме не лише отримання кредиту від МВФ, але й супутнього фінансування на суму близько 40 млрд дол, яке вкрай необхідне країні в умовах широкомасштабної війни".

Автор: 

корупція (4683) Федоров Едуард (4)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Рік тому була маленька надія що хоч війна спинить цю плісняву. Військовий час...красти якось незручно...може когось до стінки притулять. Марно. Дна немає.
показати весь коментар
30.05.2023 10:55
+11
Ну а він займається економічною безпекою її бізнесів.
Що дивує???
показати весь коментар
30.05.2023 10:49
+9
Ну нікада такова нє била-і вот апять...
показати весь коментар
30.05.2023 10:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а він займається економічною безпекою її бізнесів.
Що дивує???
показати весь коментар
30.05.2023 10:49 Відповісти
Недолугі чоловіки дарують своїм жінкам фальшиві недіючі перепустки на авто, а "продвинуті" жінки купують своїм чоловікам "хлібні" посади. Що поробиш, емансипація.
показати весь коментар
30.05.2023 11:07 Відповісти
Зразу видно - Щєлін кєнтуха
показати весь коментар
30.05.2023 10:51 Відповісти
такэтажесавсемдругое
показати весь коментар
30.05.2023 10:52 Відповісти
Ну нікада такова нє била-і вот апять...
показати весь коментар
30.05.2023 10:53 Відповісти
шлюхи задолбались переставлять кровати...
показати весь коментар
30.05.2023 10:54 Відповісти
І ви хочете прийняти закон з 1липня для підприємців щоб здерти з них останню шкуру????? Куди взагалі ідуть наші податки??? Я вже не говорю про ЗП держчиновників і про те що Податкова є приватним підприємством яке кожні пів року міняє реквізити....Ви там Охуіли???????
показати весь коментар
30.05.2023 10:54 Відповісти
не може ткого буть з 1993 року
показати весь коментар
30.05.2023 10:54 Відповісти
Рік тому була маленька надія що хоч війна спинить цю плісняву. Військовий час...красти якось незручно...може когось до стінки притулять. Марно. Дна немає.
показати весь коментар
30.05.2023 10:55 Відповісти
Та не було. При війнах та пліснява тільки розростається. Не даром кажуть - кому війна, а кому мати рідна.

Війна то як відволікаючий маневр, при ній можна зкоммуніздити в сотні разів більше. Й гідна відмазка..ціни й тарифи на все ростуть?? Війна..немає світла, а на захід продаємо електрику - війна, аотрібна валюта на закупівлю чогось..при цьому постійні збори коштів, бо гроши у держави за схемами витікають до офшорів.

Тому зараз й кошмарять тих, хто чинить супротив таким схематозам. Он за Кличка вже взялись. Схеми їх обминув. Зепадли без гешефта залишились..доки криворогаті при владі, нічого доброго нн буде. Вони ненажери.
показати весь коментар
30.05.2023 11:11 Відповісти
Кому війна,смерть,горе,сльози а кому гроі,розкіш,весело та все по херу бо воно ухватило Бога за ногу...
показати весь коментар
30.05.2023 10:56 Відповісти
Обычная схема . ,,Патриот,, занимает высокий пост ,живёт на скромную зарплату . Его жена (мама ,бабушка ,теща) покупают 10 комнатные квартиры в Киеве, дворцы ,виллы в Испании, дорогие авто)
показати весь коментар
30.05.2023 10:57 Відповісти
Танунейобжештвоюмать....
показати весь коментар
30.05.2023 11:03 Відповісти
Все в родину.Молодці.
показати весь коментар
30.05.2023 11:09 Відповісти
Выпишите им повестки!!!
показати весь коментар
30.05.2023 11:10 Відповісти
В Украине всё движется даже не по спирали, а, тупо, по кругу. Как ослик на мельнице.
показати весь коментар
30.05.2023 11:12 Відповісти
присела на "кормушку". все как всегда.
показати весь коментар
30.05.2023 11:14 Відповісти
Ау! Бігус!!! Це вже свинарчуки, чи може ще ні?
показати весь коментар
30.05.2023 11:16 Відповісти
А чим займається "антикорупціонер" Сєргій Лєщєнко з наглядової ради "укрзалізниці"?Пам'ятаєте цю трійцю "святих та чесних" - с.лєщенко,мустафа наєм та свєта заліщук?Ото наборолись з корупцією,що після відходу від влади єрмака,самім треба буде "сухарі сушити".
показати весь коментар
30.05.2023 11:17 Відповісти
звісно що пропозицій більше не було, не для того хтось йшов на голову беб щоб з кимось конкурувати )
бізнес вумен ж ті діоди на власному заводі клепає, а не на алібабі за копійки замовляє чи не так ? )
показати весь коментар
30.05.2023 11:39 Відповісти
Були на ринку інші пропозиції - яйця по 17 грн. Зовсім не трешові...
показати весь коментар
30.05.2023 11:23 Відповісти
Ціна продажу деталей заводам у півтора-два рази перевищує ціну, за якою фірма купує їх у виробника. Джерело:
Блін , звичайний бізнес . Я вже давно купляю запчастини в інтернеті ... , але якщо час підпирає - біжу на радіобазар чи радіомаг , матюкаюся , і плачу 200 - 150 % від їх вартості
Якщо почнуть продавати дешевше вартості - значить або лівак (чи крадене) продають..., або ліквідовуються.
На тих же яйцях - 300 процентів = 150- бізнесу + 150- відкат
показати весь коментар
30.05.2023 11:45 Відповісти
Не может быть!? Как же это ворье уже достало, когда их начнут поднимать на вилы?😠
показати весь коментар
30.05.2023 11:27 Відповісти
А чого мовчите птицефабрики
Продають яйця по 32 грв
Скільки яйця коштують в магазинах ?
Там маржа побільше чім на діодах /я не підтримую мадам/
Візьміть любий товар на вибір
Найдіть ціну виробника --порівняйте з ціною в магазині
І це зветься ''ринкова економіка ,,а може просто спекуляція
показати весь коментар
30.05.2023 11:27 Відповісти
Ну ти порівняв звісно це піпець, яйця і діоди ще з петрушкою порівняй чи молоком еканаміст мамкин
показати весь коментар
30.05.2023 11:35 Відповісти
Ну так сравни диоды с телевизорами например. Откуда на акциях берутся скидки "60%"? Оттуда и беруться, что там торговая наценка 200%, только 200 уже без ковычек.

Вопрос не в том какая наценка, а в том кто есть кто и кто кем кому приходится. Если бы это был бы какой-нибудь васёк, слесарь ЖЕКовский, который бросил шабашки за бутылку и занялся торговлей за деньги, то бишь - перепродажей, то пусть он хоть 1000% накидывает если с этой прибыли налог платит сполна, а покупателей такая цена устраивает.
показати весь коментар
30.05.2023 12:02 Відповісти
Ну чи-ж не ШАПІТО!
показати весь коментар
30.05.2023 11:48 Відповісти
с подвійною?! якось скромно...
показати весь коментар
30.05.2023 11:49 Відповісти
вот- экономически обезопасил свою семью- но не страну
показати весь коментар
30.05.2023 12:25 Відповісти
А Найвеличніший Лідор про це знає? Чи зайнятий відосіками не до наведення ладу в державі?
показати весь коментар
30.05.2023 12:49 Відповісти
********** Ермак и Зе банда укрепляет позиции. Даже в беднейших странах Африки так не грабят свой народ. Радуйтесь 78%.
показати весь коментар
30.05.2023 13:08 Відповісти
І щуку кинули у річку...
показати весь коментар
30.05.2023 13:09 Відповісти
Тут питання не тільки до дружини очільника БЕБ,
хіба "Укрзалізниця" сама купувати у виробника не може ?
показати весь коментар
30.05.2023 13:42 Відповісти
Производитель обічно продает не поштучно, а партиями. Скажем 1000 шт. Посредник может дробить партию и продавать разнім потребителям и даже в разніе страні. На Западе ни одна компания без таких посредников не работает. И даже их дочки в Украине работают через "прикормленніе" фирмочки.

ПС. Может біть и наоборот. Например МО заказівает зимнюю форму 1 млн шт. Никто не в состоянии віполнить такое. Но! Посредник может разбить заказ на маленькие партии и раскидать их на мелкие мастерские.
показати весь коментар
30.05.2023 14:09 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что здесь дело совсем в другом!...
показати весь коментар
30.05.2023 14:13 Відповісти
Тю. Для Украині рентабельность 100% єто абсолютно нормальная история. Только мелкие ФОПі имеют рентабельность меньше.
показати весь коментар
30.05.2023 14:03 Відповісти
ми самі хочемо корупції судячи по тому за кого ми голосували останні 30 років.

то Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте.
показати весь коментар
30.05.2023 17:30 Відповісти
сбу нічого не бачить, а журналісти роблять за них справи,

давали б журналістам відсоток від конфіскацій накраденого
показати весь коментар
30.05.2023 20:08 Відповісти
 
 