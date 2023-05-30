Дружина очільника Бюро економічної безпеки продає заводам "Укрзалізниці" деталі з подвійною націнкою і має 20 інших бізнесів

Компанія дружини в.о. Директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова продає діоди ремонтним заводам Укрзалізниці. Ціна продажу деталей заводам у півтора-два рази перевищує ціну, за якою фірма купує їх у виробника.

Про це повідомляється в сюжеті Bihus.Info.

З квітня 2023 року Бюро економічної безпеки в статусі виконуючого обов’язки очолює колишній працівник СБУ, Едуард Федоров.

Згідно з результатами розслідування Bihus.Info, "Дружина Федорова – Ольга – має понад 20 різноманітних бізнесів по всій країні. За останні 6 років вона стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі – паливом, ліками, меблями і рибою, займаються пасажирськими перевезеннями й бурінням свердловин, освітою й технічними дослідженнями, окрім того, вона є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в Чернівецькій області, обидва проекти – разом з родичами інших СБУ-шників", йдеться в розслідуванні.

Зокрема, Федорова є співвласницею ТОВ "Глобальні технології майбутнього". Донедавна ця фірма займалася системами відеоспостереження на Донеччині. Потім "ГТМ" різко змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам Укрзалізниці в Києві, Дніпрі та Запоріжжі (загалом за ці півтора року сума угод перевищила 50 млн грн).

Основний товар, який постачає фірма Федорової, різні типи діодів. Разом з тим, сама компанія не займається виробництвом, а лише перепродує запчастини.

За даними журналістів, націнка "ГТМ" при такому перепродажі сягає аж до 100%.

Наприклад, минулого року "ГТМ" постачав заводам діод ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по 6 973 грн/шт, при тому що сам купував за 4 970 грн/шт (тут і далі ціни вказано без ПДВ). Після падіння курсу ціни оновилися, але 30% націнки лишилися: відповідно покупка по 6 130 грн/шт, а продаж по 9 154 грн/шт.

Другий вид діодів – ДЛ161-200-12 УХЛ2 – продавали заводам по 1 641 грн/шт, хоча купували по 1 025 грн/шт.

Зрештою, найбільшу групу діодів – ДЛ161-200-16 УХЛ2 – постачали заводам по 1 900 грн/шт, при ціні закупки 1 025 грн/шт.

Під кінець минулого року замість готових діодів останнього виду – фірма почала замовляти послуги з їх виготовлення. Від 505 до 620 грн/шт. При цьому продає вона їх заводам цього року все так же по 2 тисячі.

Як повідомляє "Економічна правда" Бюро економічної Безпеки фактично підпорядковується заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Наразі БЕБ перезавантажуються через визнану депутатами неефективність органу.

"З моменту створення БЕБ минуло понад 15 місяців, втім, очікуваної ефективності в роботі, прозорості у своєї діяльності, нульової толерантності до корупції цей новий державний орган не продемонстрував", – наголошують автори законопроєкту про перезапуск Бюро та члени Тимчасової слідчої комісії.

Також депутати називали справи, які БЕБ веде у відношенні українських бізнесів такими, що руйнують інвестиційну привабливість. А український бізнес закликав припинити тиск на нього з боку БЕБ.

"За словами співрозмовника ЕП в НБУ перезавантаження роботи БЕБ увійшло до меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ в межах нової програми на 15,6 млрд доларів", пише Економічна правда.

Як повідомляється, "Від перезавантаження Бюро залежатиме не лише отримання кредиту від МВФ, але й супутнього фінансування на суму близько 40 млрд дол, яке вкрай необхідне країні в умовах широкомасштабної війни".