Дружина очільника Бюро економічної безпеки продає заводам "Укрзалізниці" деталі з подвійною націнкою і має 20 інших бізнесів
Компанія дружини в.о. Директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова продає діоди ремонтним заводам Укрзалізниці. Ціна продажу деталей заводам у півтора-два рази перевищує ціну, за якою фірма купує їх у виробника.
Про це повідомляється в сюжеті Bihus.Info.
З квітня 2023 року Бюро економічної безпеки в статусі виконуючого обов’язки очолює колишній працівник СБУ, Едуард Федоров.
Згідно з результатами розслідування Bihus.Info, "Дружина Федорова – Ольга – має понад 20 різноманітних бізнесів по всій країні. За останні 6 років вона стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі – паливом, ліками, меблями і рибою, займаються пасажирськими перевезеннями й бурінням свердловин, освітою й технічними дослідженнями, окрім того, вона є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в Чернівецькій області, обидва проекти – разом з родичами інших СБУ-шників", йдеться в розслідуванні.
Зокрема, Федорова є співвласницею ТОВ "Глобальні технології майбутнього". Донедавна ця фірма займалася системами відеоспостереження на Донеччині. Потім "ГТМ" різко змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам Укрзалізниці в Києві, Дніпрі та Запоріжжі (загалом за ці півтора року сума угод перевищила 50 млн грн).
Основний товар, який постачає фірма Федорової, різні типи діодів. Разом з тим, сама компанія не займається виробництвом, а лише перепродує запчастини.
За даними журналістів, націнка "ГТМ" при такому перепродажі сягає аж до 100%.
Наприклад, минулого року "ГТМ" постачав заводам діод ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по 6 973 грн/шт, при тому що сам купував за 4 970 грн/шт (тут і далі ціни вказано без ПДВ). Після падіння курсу ціни оновилися, але 30% націнки лишилися: відповідно покупка по 6 130 грн/шт, а продаж по 9 154 грн/шт.
Другий вид діодів – ДЛ161-200-12 УХЛ2 – продавали заводам по 1 641 грн/шт, хоча купували по 1 025 грн/шт.
Зрештою, найбільшу групу діодів – ДЛ161-200-16 УХЛ2 – постачали заводам по 1 900 грн/шт, при ціні закупки 1 025 грн/шт.
Під кінець минулого року замість готових діодів останнього виду – фірма почала замовляти послуги з їх виготовлення. Від 505 до 620 грн/шт. При цьому продає вона їх заводам цього року все так же по 2 тисячі.
Як повідомляє "Економічна правда" Бюро економічної Безпеки фактично підпорядковується заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Наразі БЕБ перезавантажуються через визнану депутатами неефективність органу.
"З моменту створення БЕБ минуло понад 15 місяців, втім, очікуваної ефективності в роботі, прозорості у своєї діяльності, нульової толерантності до корупції цей новий державний орган не продемонстрував", – наголошують автори законопроєкту про перезапуск Бюро та члени Тимчасової слідчої комісії.
Також депутати називали справи, які БЕБ веде у відношенні українських бізнесів такими, що руйнують інвестиційну привабливість. А український бізнес закликав припинити тиск на нього з боку БЕБ.
"За словами співрозмовника ЕП в НБУ перезавантаження роботи БЕБ увійшло до меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ в межах нової програми на 15,6 млрд доларів", пише Економічна правда.
Як повідомляється, "Від перезавантаження Бюро залежатиме не лише отримання кредиту від МВФ, але й супутнього фінансування на суму близько 40 млрд дол, яке вкрай необхідне країні в умовах широкомасштабної війни".
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Що дивує???
Війна то як відволікаючий маневр, при ній можна зкоммуніздити в сотні разів більше. Й гідна відмазка..ціни й тарифи на все ростуть?? Війна..немає світла, а на захід продаємо електрику - війна, аотрібна валюта на закупівлю чогось..при цьому постійні збори коштів, бо гроши у держави за схемами витікають до офшорів.
Тому зараз й кошмарять тих, хто чинить супротив таким схематозам. Он за Кличка вже взялись. Схеми їх обминув. Зепадли без гешефта залишились..доки криворогаті при владі, нічого доброго нн буде. Вони ненажери.
бізнес вумен ж ті діоди на власному заводі клепає, а не на алібабі за копійки замовляє чи не так ? )
Блін , звичайний бізнес . Я вже давно купляю запчастини в інтернеті ... , але якщо час підпирає - біжу на радіобазар чи радіомаг , матюкаюся , і плачу 200 - 150 % від їх вартості
Якщо почнуть продавати дешевше вартості - значить або лівак (чи крадене) продають..., або ліквідовуються.
На тих же яйцях - 300 процентів = 150- бізнесу + 150- відкат
Продають яйця по 32 грв
Скільки яйця коштують в магазинах ?
Там маржа побільше чім на діодах /я не підтримую мадам/
Візьміть любий товар на вибір
Найдіть ціну виробника --порівняйте з ціною в магазині
І це зветься ''ринкова економіка ,,а може просто спекуляція
Вопрос не в том какая наценка, а в том кто есть кто и кто кем кому приходится. Если бы это был бы какой-нибудь васёк, слесарь ЖЕКовский, который бросил шабашки за бутылку и занялся торговлей за деньги, то бишь - перепродажей, то пусть он хоть 1000% накидывает если с этой прибыли налог платит сполна, а покупателей такая цена устраивает.
хіба "Укрзалізниця" сама купувати у виробника не може ?
ПС. Может біть и наоборот. Например МО заказівает зимнюю форму 1 млн шт. Никто не в состоянии віполнить такое. Но! Посредник может разбить заказ на маленькие партии и раскидать их на мелкие мастерские.
то Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте.
давали б журналістам відсоток від конфіскацій накраденого