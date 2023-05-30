Експравоохоронцю з Криму, який допоміг росіянам захопити "Артек", заочно повідомлено про підозру у держзраді, - ДБР

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з Криму, який допомагав окупантам захоплювати Міжнародний дитячий центр "Артек".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На момент анексії Криму чоловік служив в українських правоохоронних органах та охороняв "Артек". Він допоміг окупантам захопити дитячий табір, за що отримав посаду у незаконно створеному "міністерстві внутрішніх справ" окупантів.

"У 2019 році колишній правоохоронець перейшов до "Росгвардії" і зараз займається переслідуванням незгодних із російською владою громадян, бере участь у розгонах мітингів та демонстрацій в тимчасово окупованому Криму", - зазначили у ДБР.

Експравоохоронця підозрюють у державній зраді, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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