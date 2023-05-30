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Новини Агресія Росії проти України
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Експравоохоронцю з Криму, який допоміг росіянам захопити "Артек", заочно повідомлено про підозру у держзраді, - ДБР

зрадник

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з Криму, який допомагав окупантам захоплювати Міжнародний дитячий центр "Артек".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР. 

На момент анексії Криму чоловік служив в українських правоохоронних органах та охороняв "Артек". Він допоміг окупантам захопити дитячий табір, за що отримав посаду у незаконно створеному "міністерстві внутрішніх справ" окупантів.

"У 2019 році колишній правоохоронець перейшов до "Росгвардії" і зараз займається переслідуванням незгодних із російською владою громадян, бере участь у розгонах мітингів та демонстрацій в тимчасово окупованому Криму", - зазначили у ДБР.

Експравоохоронця підозрюють у державній зраді, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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Автор: 

Крим (14138) державна зрада (1684) ДБР (3487)


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Какоє добрає літсо! Дітєй же ж любіт.
С маладой картошечкой.
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30.05.2023 11:10 Відповісти
********* уже это заочность,найти и в топку...
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30.05.2023 11:13 Відповісти
Слава бо гу -- пукнули в воду через 9 років
/так уже пройшов срок давності зробили ,,,роботу,,,
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30.05.2023 11:14 Відповісти
Артекофіл долбаний...
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30.05.2023 11:28 Відповісти
А чому лице так погано закрили? А раптом хтось упізнає?
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30.05.2023 11:29 Відповісти
Я фігєю з таких повідомлень. ДБР більше зайнятися нічим, що вони оголошують підозри людям, до яких вони чи дістануться?
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30.05.2023 12:14 Відповісти
Помню был в Артеке в 80-м... Курить там начал.
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30.05.2023 12:39 Відповісти
ЗРАДА століття. Невже не відкрита кримінальна справа, не ведеться слідство...? Натомість скільки кримінальних справ вже наскирдували військовим і цивільним РФ.
Для прикладу "Експравоохоронцю з Криму, який допоміг росіянам захопити "Артек", заочно повідомлено про підозру у держзраді,". Артек захопили напевно разом з Кримом?

Ще в 2014 році... І ось відкрили кримінальну справу. А до тих хто відкрив ворота в Приазов'я ще черга не дійшла..
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30.05.2023 13:02 Відповісти
 
 