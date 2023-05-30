Експравоохоронцю з Криму, який допоміг росіянам захопити "Артек", заочно повідомлено про підозру у держзраді, - ДБР
Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з Криму, який допомагав окупантам захоплювати Міжнародний дитячий центр "Артек".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
На момент анексії Криму чоловік служив в українських правоохоронних органах та охороняв "Артек". Він допоміг окупантам захопити дитячий табір, за що отримав посаду у незаконно створеному "міністерстві внутрішніх справ" окупантів.
"У 2019 році колишній правоохоронець перейшов до "Росгвардії" і зараз займається переслідуванням незгодних із російською владою громадян, бере участь у розгонах мітингів та демонстрацій в тимчасово окупованому Криму", - зазначили у ДБР.
Експравоохоронця підозрюють у державній зраді, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
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С маладой картошечкой.
/так уже пройшов срок давності зробили ,,,роботу,,,
Для прикладу "Експравоохоронцю з Криму, який допоміг росіянам захопити "Артек", заочно повідомлено про підозру у держзраді,". Артек захопили напевно разом з Кримом?
Ще в 2014 році... І ось відкрили кримінальну справу. А до тих хто відкрив ворота в Приазов'я ще черга не дійшла..