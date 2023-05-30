"Мама любить швидкість - 2". Мати в.о. голови Бюро економічної безпеки Федорова володіє мотоциклом, який розганяється до 100 за 2,5 секунди"
На матір в.о. голови БЕБ Федорова, якого призначили в квітні, оформлено мотоцикл марки Дукатті "Диявол".
Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info.
Як зазначається у розслідуванні, мотоцикл має 1,3 літра потужності та 156 кінських сил, а розгін становить дві з половиною секунди до ста кілометрів на годину.
"Дилер називає його зухвалим і потужним, а ще таким, що, цитую,"вимагає міцних чоловічих рук і твердого характеру", йдеться у матеріалі.
Вартість такого транспорту близько 25 тисяч доларів.
Окрім "Диявола", на який мати очільника БЕБ "пересіла" з Харлей – Девідсона, вона має також Ауді А6.
Сам в.о. БЕБ купив вже після повномасштабного вторгення новеньку Теслу 3. Вартість такого автомобіля близько 50 тисяч доларів.
Як повідомляє "Економічна правда", Бюро економічної безпеки фактично підпорядковується заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Наразі ж БЕБ перезавантажується через визнану депутатами неефективність. Колишній його голова Мельник пішов, і його місце посів в.о. Федоров.
"З моменту створення БЕБ минуло понад 15 місяців, втім, очікуваної ефективності в роботі, прозорості у своїй діяльності, нульової толерантності до корупції цей новий державний орган не продемонстрував", – наголошують автори законопроєкту про перезапуск Бюро та члени Тимчасової слідчої комісії.
Також депутати називали справи, які БЕБ веде щодо українських бізнесів, такими, що руйнують інвестиційну привабливість. А український бізнес закликав припинити тиск на нього з боку БЕБ.
Як повідомляється, "Від перезавантаження Бюро залежатиме не лише отримання кредиту від МВФ, але й супутнього фінансування на суму близько 40 млрд дол., яке вкрай необхідне країні в умовах широкомасштабної війни".
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А як може бути по іншому, коли такі "вирішальники" , як Татаров, Єрмак самі в лайні з самого початку кар`єри в ОП?
Дивно читати такі висновки... Можна подумати , що ОПа препізидента клала йому таке завдання???
Не тих називають під.расами, ой не тих.
Мого знайомого, доктора-травматолога, знають усі байкери його міста. А той бува дивиться услід якомусь джигіту і каже: "О, новенький, чи шо? Ну, незабаром познайомимося!"
Є у мене почуття , що своєю смертю вона не помре. За три секунди до ста км це , ну дуже , дуже потужно.
і є другий шлях, яким нас водять всі без виключення президенти за 30 років, шлях боротьби з корупцією.
так от, боротьба з корупцією не дає нічого бо цей шлях - коло і рухаючись по колу ви прийдете лише в ту саму точку з якої починали рух.
НИКТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ОЛИГАРХАМ!!!
З іншого боку в 2019 нарІд хотів кварталу на поржать. Ну так ржіть до всирачки, кріпаки. Така ваша доля. Квартал рулить!