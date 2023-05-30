"Мама любить швидкість - 2". Мати в.о. голови Бюро економічної безпеки Федорова володіє мотоциклом, який розганяється до 100 за 2,5 секунди"

На матір в.о. голови БЕБ Федорова, якого призначили в квітні, оформлено мотоцикл марки Дукатті "Диявол".

Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info.

Як зазначається у розслідуванні, мотоцикл має 1,3 літра потужності та 156 кінських сил, а розгін становить дві з половиною секунди до ста кілометрів на годину.

"Дилер називає його зухвалим і потужним, а ще таким, що, цитую,"вимагає міцних чоловічих рук і твердого характеру", йдеться у матеріалі.

Вартість такого транспорту близько 25 тисяч доларів.

Окрім "Диявола", на який мати очільника БЕБ "пересіла" з Харлей – Девідсона, вона має також Ауді А6.

Сам в.о. БЕБ купив вже після повномасштабного вторгення новеньку Теслу 3. Вартість такого автомобіля близько 50 тисяч доларів.

Як повідомляє "Економічна правда", Бюро економічної безпеки фактично підпорядковується заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Наразі ж БЕБ перезавантажується через визнану депутатами неефективність. Колишній його голова Мельник пішов, і його місце посів в.о. Федоров.

"З моменту створення БЕБ минуло понад 15 місяців, втім, очікуваної ефективності в роботі, прозорості у своїй діяльності, нульової толерантності до корупції цей новий державний орган не продемонстрував", – наголошують автори законопроєкту про перезапуск Бюро та члени Тимчасової слідчої комісії.

Також депутати називали справи, які БЕБ веде щодо українських бізнесів, такими, що руйнують інвестиційну привабливість. А український бізнес закликав припинити тиск на нього з боку БЕБ.

Як повідомляється, "Від перезавантаження Бюро залежатиме не лише отримання кредиту від МВФ, але й супутнього фінансування на суму близько 40 млрд дол., яке вкрай необхідне країні в умовах широкомасштабної війни".