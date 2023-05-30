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Новини
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"Мама любить швидкість - 2". Мати в.о. голови Бюро економічної безпеки Федорова володіє мотоциклом, який розганяється до 100 за 2,5 секунди"

беб

На матір в.о. голови БЕБ Федорова, якого призначили в квітні, оформлено мотоцикл марки Дукатті "Диявол".

Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info.

Як зазначається у розслідуванні, мотоцикл має 1,3 літра потужності та 156 кінських сил, а розгін становить дві з половиною секунди до ста кілометрів на годину.

"Дилер називає його зухвалим і потужним, а ще таким, що, цитую,"вимагає міцних чоловічих рук і твердого характеру", йдеться у матеріалі.

Вартість такого транспорту близько 25 тисяч доларів.

Окрім "Диявола", на який мати очільника БЕБ "пересіла" з Харлей – Девідсона, вона має також Ауді А6.

Сам в.о. БЕБ купив вже після повномасштабного вторгення новеньку Теслу 3. Вартість такого автомобіля близько 50 тисяч доларів.

Як повідомляє "Економічна правда", Бюро економічної безпеки фактично підпорядковується заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Наразі ж БЕБ перезавантажується через визнану депутатами неефективність. Колишній його голова Мельник пішов, і його місце посів в.о. Федоров.

"З моменту створення БЕБ минуло понад 15 місяців, втім, очікуваної ефективності в роботі, прозорості у своїй діяльності, нульової толерантності до корупції цей новий державний орган не продемонстрував", – наголошують автори законопроєкту про перезапуск Бюро та члени Тимчасової слідчої комісії. 

Також депутати називали справи, які БЕБ веде щодо українських бізнесів, такими, що руйнують інвестиційну привабливість. А український бізнес закликав припинити тиск на нього з боку БЕБ.

Як повідомляється, "Від перезавантаження Бюро залежатиме не лише отримання кредиту від МВФ, але й супутнього фінансування на суму близько 40 млрд дол., яке вкрай необхідне країні в умовах широкомасштабної війни".

Автор: 

Бюро економічної безпеки (613) Федоров Едуард (4)


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Топ коментарі
+25
Мама й в очі не бачила коника)
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30.05.2023 11:19
+24
Ни разу не власть зеленых барыг. Гре@анный цирк уродов.
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30.05.2023 11:20
+19
Зелені кого не призначать - на виході лайно виходить.

А як може бути по іншому, коли такі "вирішальники" , як Татаров, Єрмак самі в лайні з самого початку кар`єри в ОП?
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30.05.2023 11:24
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Тут головне шоб мама не сіла на цью конягу.
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30.05.2023 11:18 Відповісти
Мама й в очі не бачила коника)
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30.05.2023 11:19 Відповісти
Тут мама-кінь те в мене....
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30.05.2023 11:21 Відповісти
почекайте трохи, шмЬІгаль скоро видасть мамі мігалки-моргалки
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30.05.2023 11:39 Відповісти
Я ж про це - може мама вже старенька, очі недобачають. А на такий швидкості і маму можна на трассі не помітити.
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30.05.2023 11:22 Відповісти
Зелені кого не призначать - на виході лайно виходить.

А як може бути по іншому, коли такі "вирішальники" , як Татаров, Єрмак самі в лайні з самого початку кар`єри в ОП?
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30.05.2023 11:24 Відповісти
минуло понад 15 місяців, втім, очікуваної ефективності в роботі, прозорості у своїй діяльності, нульової толерантності до корупції цей новий державний орган не продемонстрував" Джерело:

Дивно читати такі висновки... Можна подумати , що ОПа препізидента клала йому таке завдання???
Не тих називають під.расами, ой не тих.
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30.05.2023 13:38 Відповісти
Интересно с чьей подачи начали мочить этого Федорова. Видно же что честный мужчина!!!
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30.05.2023 11:19 Відповісти
Гарний гумор
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30.05.2023 11:25 Відповісти
Хрен його знає. Команда зеленского і чесніть - щось несумісне.
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30.05.2023 11:25 Відповісти
Рамсы попутал и решил собрать гэшефт не по ранжиру. Вот и попал.
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30.05.2023 11:34 Відповісти
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30.05.2023 11:30 Відповісти
одні ВОРЮГИ у владі,куди не плюнь всюди зелене чмошники керують
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30.05.2023 11:31 Відповісти
Суд обязал ГБР открыть уголовное дело за госизмену в отношении президента Владимира Зеленского и ряда других представителей власти.
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30.05.2023 15:00 Відповісти
Ипатьмойух...
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30.05.2023 11:18 Відповісти
Выпишите им повестки!!!
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30.05.2023 11:18 Відповісти
нууууу....окопи рити його не поставлять. Приткнуть кудись в тилове тепле місце, буде й далі обкрадати і наживатись, ще й УБД отримає з усіма пільгами.
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30.05.2023 11:27 Відповісти
Мамі?
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30.05.2023 11:29 Відповісти
Ни разу не власть зеленых барыг. Гре@анный цирк уродов.
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30.05.2023 11:20 Відповісти
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30.05.2023 11:22 Відповісти
ЗЄшобло зробило відповідальну державну службу на насмішку над вкраїнчиками. Замість боротьби з корупцією коломойські харкнули громадянам України в обличчя.
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30.05.2023 11:23 Відповісти
Та якби лише харкнули-то було б пів біди,дали по очах-наче с брандспойту).
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30.05.2023 11:30 Відповісти
Сметуни, ще не час "есличтопойдетнетакмыегоснесем"?
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30.05.2023 11:23 Відповісти
а памятаю таке)))))) да да.....мі єго смєтьом)))) єслі что.....й"баний цирк шапіто...
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30.05.2023 11:24 Відповісти
зараз "неначасі" у Zе-тренді. "Після перемоги" і всьо такоє.
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30.05.2023 11:32 Відповісти
Цікаво яке майно має його кіт....що записано на пса?????? І площа вілли яку купив його папуга в ІТалії..... Країна ідіотів...
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30.05.2023 11:23 Відповісти
вже й орки не такі страшні, як власні українські гниди.
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30.05.2023 11:25 Відповісти
Воші та гниди були 100 років тому, зараз у нас страшніші, внутрішні паразити - ціп"як, солітери, гельмінти, глисти, аскариди та інша зелена нечисть...
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30.05.2023 11:30 Відповісти
ото точно! пора вже ********** найменування цих падлюк
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30.05.2023 11:34 Відповісти
Слушна пропозиція!
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30.05.2023 11:43 Відповісти
Все что нужно спрятать от налогоплатильщика записывать на маму,схема гетьмановича все еще работает.
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30.05.2023 11:25 Відповісти
НовыеЛитса,да зЕбланы?)))
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30.05.2023 11:25 Відповісти
Ну яка ж свиня що присмокталась до корита не любе швидкості...
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30.05.2023 11:26 Відповісти
Мати -- баикер -- для украінських людеи нема нічого неможливого .
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30.05.2023 11:26 Відповісти
Гарний байк. Шкода навіть що в мене грошей на такий нема і що я великих швидкостей боюсь.
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30.05.2023 11:30 Відповісти
А можна показати як вона їздить?
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30.05.2023 11:31 Відповісти
Пам'ятаю, як колись порівнювали наших пенсіонерів з, наприклад, японськими, які на старість мотаються туристами по всьому світу, живуть повноцінним життям, а не доживають. Ну, от і в нас таке життя наступило, накінець то. Пенсіонери на байках розсікають, заводами володіють, мільйони на рахунках мають. Правда, не всі пенсіонери.....
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30.05.2023 11:33 Відповісти
Знову ж таки, якщо комусь щось не подобається, то це ваші проблеми. Він це робить тому що може.
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30.05.2023 11:34 Відповісти
С такими главами бюро экономической безопасности за личный экономический рост зеленожопой шоблы можно не волноваться.
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30.05.2023 11:37 Відповісти
От імітанти.. Але не знаю щодо царя ( та пересічні люди не лохи ))). Усе це давно геть згнило ! Назвіть хоч марсіанською безпекою.
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30.05.2023 11:39 Відповісти
Епоха бідності скінчилась! Українські пенсіонери гоняють містом на спорт-байках.
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30.05.2023 11:41 Відповісти
Нова аристокацапія !
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30.05.2023 11:50 Відповісти
Ну так голосували ж. ОтримуйТЕ, любителі КралВрала-95, Скотів та майськіх шашликів.
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30.05.2023 11:55 Відповісти
Убегать надо так, чтобы не догнали
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30.05.2023 12:08 Відповісти
Зе-вівці, а як там поживає липецька фабрика?)))
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30.05.2023 12:10 Відповісти
отдай на нужды ВСУ.....Для диверсий хорошая штучка...
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30.05.2023 12:11 Відповісти
Ну, до зустрічі на столі як не патологоанатома, то травматолога. Бо ці ковбої на таких мустангах довго не їздять - пересаджуються або у інвалідні візочки, або одразу у катафалки.
Мого знайомого, доктора-травматолога, знають усі байкери його міста. А той бува дивиться услід якомусь джигіту і каже: "О, новенький, чи шо? Ну, незабаром познайомимося!"
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30.05.2023 12:28 Відповісти
І де ви нахер тут корупцію побачили?))
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30.05.2023 12:44 Відповісти
по дебильности с мотоциклистами (не настоящими байкерами, которых единицы) конкурируют только электросамокатчики. элекровелосипедисты, те адекватно себя ведут. вот такая странность.
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30.05.2023 13:33 Відповісти
Ох ьопт , а скільки ж років старушці?
Є у мене почуття , що своєю смертю вона не помре. За три секунди до ста км це , ну дуже , дуже потужно.
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30.05.2023 15:00 Відповісти
мама любит экстрим .... нет проблем поставьте ей пулемёт на бак , оденьте шлем и кожаный плащ и в Бахмут .. вперёд фрау-пулемётчик
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30.05.2023 15:50 Відповісти
є два шляхи - один веде до подолання корупції, він прямий і зрозумілий.

і є другий шлях, яким нас водять всі без виключення президенти за 30 років, шлях боротьби з корупцією.

так от, боротьба з корупцією не дає нічого бо цей шлях - коло і рухаючись по колу ви прийдете лише в ту саму точку з якої починали рух.
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30.05.2023 17:22 Відповісти
Власть олигархов надо кончать в прямом смысле этого слова! Ребята вернутся с фронтов, всех расстреляем, тварей! ПОЧЕМУ У НАС ДО СИХ ПОР ЕСТЬ ДТЭК С ОЛИГАРХОМ АХМЕТОВЫМ? ПОЧЕМУ ОЛИГАРХ АХМЕТОВ ПОКУПАЕТ НАШУ АТОМКУ, КОТОРУЮ СТРОИЛИ НАШИ ОТЦЫ И ДЕДЫ ДЛЯ НАС, А НЕ ДЛЯ ОЛИГАРХА АХМЕТОВА, ПО 1 КОПЕЙКИ ЗА МЕГАВАТТ(0,001 КОП/КВТ), А НАМ ВПАРИВАЮТ В 30000 РАЗ ДОРОЖЕ С 300000 % НАВАРА ПРИБЫЛИ?ПОЧЕМУ ОЛИГАРХ КОЛОМОЙСКИЙ ЗАРАБАТЫВАЕТ МАЙНИНГОМ КРИПТОВАЛЮТ НА НАШЕЙ ДЕШЁВОЙ ГИДРО И АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А НЕ НА ЗЕЛЁНОЙ ИЛИ ГАЗОВОЙ?

НИКТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ОЛИГАРХАМ!!!
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30.05.2023 23:34 Відповісти
Нахлібники та ледарі ,,працюють,, Половина з яких з донецької області. А друга половина кум, брат, сват....і це таке ,, перезавантаження,, а ще дуже процвітає таке, що pornohab відпочиває. Що за зарплати під час війни отримують, щоб іздити на новеньких авто та мати останні моделі айфонів. Які ж такі злочини розкривають...тільки про*ирають бюджетні кошти
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31.05.2023 10:07 Відповісти
А некролог побачимо? Ну, там типу: розбилась, потрапивши в дтп? Хочеться прочитати. Бажано, щоб на задньому сидінні знаходився синочок. Щоб скопом.
З іншого боку в 2019 нарІд хотів кварталу на поржать. Ну так ржіть до всирачки, кріпаки. Така ваша доля. Квартал рулить!
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31.05.2023 15:20 Відповісти
 
 