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ПАР пообіцяла дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС, на який може приїхати Путін

путін

Південно-Африканська республіка заявила, що надасть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей офіційних осіб із групи країн БРІКС. На зустріч у серпні може приїхати президент Росії Володимир Путін, ордер на арешт якого раніше видав Міжнародний кримінальний суд.

Відповідне розпорядження міністра закордонних справ ПАР Наледі Пандор опубліковане в місцевій урядовій газеті, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломатичний імунітет розповсюджуватиметься на учасників зустрічей в Кейптауні 1-2 червня та Йоханнесбурзі 22-24 серпня.

"Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі", - заявили, як повідомляє Bloomberg, у Департаменті міжнародних відносин та співробітництва уряду ПАР.

Читайте: ПАР шукає "імунітету" для Путіна на випадок, якщо той приїде на саміт БРІКС

Чиновники зазначили, що "імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб, вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції".

"Ці імунітети не скасовують жодних ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції", - заявили у департаменті.

Також читайте: У Росії оголосили в розшук прокурора МКС, який посприяв видачі ордера на арешт Путіна. ФОТО

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

У серпні цього року у столиці ПАР відбудеться саміт лідерів групи БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Згідно з ордером на арешт Володимира Путіна, виданим МКС в березні, Південна Африка як країна-учасниця Римського статуту повинна була б заарештувати російського президента, якщо він прибуде на саміт.

Путіна отримав запрошення на захід, але свою участь підтвердить ближче до дати заходу.

Автор: 

арешт (2521) путін володимир (23787) ПАР (157) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+22
Як низько пав *****. Від лідера топ держави з G8 до криси, яка нишпорить по задворках цивілізації і трясеться, шоб її не спіймали і не відправили під трибунал...
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30.05.2023 11:38
+8
Може пристрелять людоїда,хоча краще прилюдно повісити у Гааїзі...середньовічні правителі не глупі люди були
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30.05.2023 11:38
+8
А что так можно было? Какой тогда смысл в етих международных законах и судах если преступник может дип. имунетет получить?
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30.05.2023 11:57
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Як низько пав *****. Від лідера топ держави з G8 до криси, яка нишпорить по задворках цивілізації і трясеться, шоб її не спіймали і не відправили під трибунал...
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30.05.2023 11:38 Відповісти
***** навряд виповзе з свого бункера, бо ніяких чемоданів не вистачить, там страху повні штани. А відправляти дійника чи трійника, це таке "палєво"
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30.05.2023 11:48 Відповісти
Хіба не чули, що кацапи до ЦАР якийсь трубопровід збираються будувати? Думаю, то взамін чемоданів.
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30.05.2023 11:57 Відповісти
Може пристрелять людоїда,хоча краще прилюдно повісити у Гааїзі...середньовічні правителі не глупі люди були
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30.05.2023 11:38 Відповісти
Судячи з твого коментарю ти із середньовіччя досі ніяк вилізти не можеш...
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30.05.2023 11:42 Відповісти
Розумію, ти б нічний арешт йому присудив. А що, зелено, модерново.
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30.05.2023 11:58 Відповісти
Ти сьогодні вжива алкголь?
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30.05.2023 12:01 Відповісти
Не обов'язково бути в середньовіччі,щоб брати звідти щось корисне.І так,хуйло має висіти і бажано не в Гаазі,а в Україні.
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30.05.2023 12:38 Відповісти
Тобто вбивства це для Вас щось корисне???
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30.05.2023 12:39 Відповісти
Вбивство ворога-це дуже корисна річ.
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30.05.2023 12:44 Відповісти
За х@ла впрягаєшся? Інх авцейоб мокшанскій
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30.05.2023 13:51 Відповісти
Я бачу що думати це не твій коньок. Ти десь побачив що я кажу щось за х@ла???
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30.05.2023 13:53 Відповісти
Ну...так Виглядало,принаймі...я постібався....а ти близько до серця ,прийняв ,побажання для людоїда...а відправив за кораблем,бо вистачає ,тут ,завжди ...ольгіно-савушкіна пі@дар'я
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30.05.2023 14:09 Відповісти
Забздить.
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30.05.2023 11:39 Відповісти
Вовка, назад!
Это провокация! 😂
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30.05.2023 14:51 Відповісти
Зассить ***** їхати...
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30.05.2023 11:40 Відповісти
Заманюють щура.
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30.05.2023 11:41 Відповісти
Чорношкіра наволоч, додати нічого. Смокчи сильніше, може білі тобі ще ніштяків накидають.
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30.05.2023 11:42 Відповісти
це доводить що міжнародна система правосуддя це така собі примара, вона є, але не всі її бачать і реагують
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30.05.2023 11:42 Відповісти
Ηαχερα це ПАР поплюжити свою репутацію ?
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30.05.2023 11:45 Відповісти
Для них ****** важливіше країни
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30.05.2023 12:00 Відповісти
Після зв'язків з мордором у ПАР зосталось що паплюжити?
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30.05.2023 12:24 Відповісти
Нігери думали, думали та видумали якусь херню. А біля літака в аеропорту -це конференція чи ще ні? Чи на числа,які вони вказали вся територія ПАР буде конференцією. Коротше,мавпи своїми викрутасами просто нівелюють МКС та й усе.
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30.05.2023 11:46 Відповісти
Тихiше ти.

На мишоловцi написали "це не мишоловка", а ти вже iстерику пiдняв.
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30.05.2023 11:48 Відповісти
Помрій.
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30.05.2023 12:08 Відповісти
Може за хорошу винагороду, хтось там стукне його табакеркою?
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30.05.2023 11:47 Відповісти
А что так можно было? Какой тогда смысл в етих международных законах и судах если преступник может дип. имунетет получить?
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30.05.2023 11:57 Відповісти
Кримінальні злочинці і геноцидщики можуть прибувати на міжнародний самміт. Ой, як це мило. А реабілітація Гітлера на цьому самміті вже запланована?
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30.05.2023 12:14 Відповісти
Шлях до ПАР неблизький... по дорозі якесь "зімбабве" з,ясує, що на борту бомба і посадить літак, для безбеки ***** і екіпажу... прецеденти були... і видасть передаста трибуналу, ще й літак отримає як приз.
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30.05.2023 12:25 Відповісти
А можуть просто посолити-поперчити і згодувати собакам.
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30.05.2023 12:44 Відповісти
Приїжджай вова...приїжджай...
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30.05.2023 12:36 Відповісти
Это лететь через океан - чего только не случается - это стандартно при перелётах на большие расстояния. Завалить двойника тоже приятно, чтобы настоящий наполнял чемодан в режиме
"турбо".
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30.05.2023 12:43 Відповісти
забавное заявление. Типа дадим иммунитет, но снизу мелким шрифтом "это не касается ордеров межд. суда" АХАХАХА
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30.05.2023 13:09 Відповісти
Якось у тексті двозначно прозвучало, а тут зрозуміліше:
"Одразу після цієї заяви МЗС ПАР пояснило, що дипломатичний імунітет, який надається учасникам зустрічі та саміту БРІКС, не поширюється на ордери міжнародних судів."
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30.05.2023 13:46 Відповісти
Може, проте не приїде
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30.05.2023 13:22 Відповісти
А все сильно обеспокоены, что Африка голодает
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30.05.2023 13:25 Відповісти
Если бы Африка голодала, там бы поели всех тигров и львов.
Не всё так плохо в Африке.
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30.05.2023 13:30 Відповісти
Наверное, поэтому в Африке и нет тигров, а львы занесены в Красную книгу
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30.05.2023 13:53 Відповісти
В той книге их ещё можно доесть.
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30.05.2023 17:40 Відповісти
Міжнародне право - мертве.
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30.05.2023 16:04 Відповісти
СССР - лучший друг негров!
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30.05.2023 16:55 Відповісти
а я казав що той ордер папірець, яким путін підітреться але ж ні, всі побігли дрочити на стерненка, який розказував у відео що путіна заґратують в пар.

нам той ордер не допомога.

абсолютно.
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30.05.2023 17:19 Відповісти
 
 