ПАР пообіцяла дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС, на який може приїхати Путін
Південно-Африканська республіка заявила, що надасть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей офіційних осіб із групи країн БРІКС. На зустріч у серпні може приїхати президент Росії Володимир Путін, ордер на арешт якого раніше видав Міжнародний кримінальний суд.
Відповідне розпорядження міністра закордонних справ ПАР Наледі Пандор опубліковане в місцевій урядовій газеті, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломатичний імунітет розповсюджуватиметься на учасників зустрічей в Кейптауні 1-2 червня та Йоханнесбурзі 22-24 серпня.
"Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі", - заявили, як повідомляє Bloomberg, у Департаменті міжнародних відносин та співробітництва уряду ПАР.
Чиновники зазначили, що "імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб, вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції".
"Ці імунітети не скасовують жодних ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції", - заявили у департаменті.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.
У серпні цього року у столиці ПАР відбудеться саміт лідерів групи БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Згідно з ордером на арешт Володимира Путіна, виданим МКС в березні, Південна Африка як країна-учасниця Римського статуту повинна була б заарештувати російського президента, якщо він прибуде на саміт.
Путіна отримав запрошення на захід, але свою участь підтвердить ближче до дати заходу.
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Это провокация! 😂
На мишоловцi написали "це не мишоловка", а ти вже iстерику пiдняв.
"турбо".
"Одразу після цієї заяви МЗС ПАР пояснило, що дипломатичний імунітет, який надається учасникам зустрічі та саміту БРІКС, не поширюється на ордери міжнародних судів."
Не всё так плохо в Африке.
нам той ордер не допомога.
абсолютно.