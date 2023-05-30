За добу Сили оборони на таврійському напрямку знищили 9 одиниць військової техніки противника, ворог втратив майже дві роти вбитими та пораненими, - Тарнавський

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 781 вогневе завдання.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

" Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено та пошкоджено 9 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", комплекс відеоспостереження "Муром-М"", - йдеться в повідомленні.

Також було знищено 2 склади з боєприпасами ворога.

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