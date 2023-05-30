Міністерським службовцям РФ Гулію та Техтелєву повідомлено про підозру у шпигунстві, - СБУ. ФОТО

СБУ встановила особи ще двох російських посадовців, які причетні до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Одним із них є співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва міноборони рф полковник Дмитро Гулій. Ще одним російським шпигуном виявився заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Техтелєв", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували жителя Києва. Невдовзі чоловік отримав від них завдання – влаштуватися до однієї з оборонних компаній в столичному регіоні. Кінцева мета цього агента – збирати та передавати в РФ розвіддані.

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"Таким чином російські посадовці намагались отримати секретну інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить Силам оборони на фронт. Крім того, їх цікавили дані про наслідки російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі Києва.

У лютому 2023 року Служба безпеки затримала ворожого агента і повідомила йому про підозру у державній зраді. Під час розслідування співробітники української спецслужби "розкололи" затриманого – він надав персональні дані своїх "кураторів" з рф.

За даними слідства, зв’язок з російськими посадовцями зрадник підтримував через месенджер. У разі захоплення Києва вони обіцяли своєму агенту лояльне ставлення з боку окупантів", - розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили обом росіянам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За даними Офісу Генпрокурора, зловмисники народилися в Україні.

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