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Новини
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У Москві затримали співробітницю фонду Save Ukraine, яка допомагала вивозити українських дітей-сиріт, - росЗМІ

полиция,рф,поліція

У Москві затримали громадянку України, яка приїхала до РФ для вивезення дітей-сиріт з окупованих територій за кордон.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерела, вона "приїхала до Росії за завданням фонду "Save Ukraine", який працює із СБУ".

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Автор: 

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так и дураку понятно что не сама и просто так она приехала,но публично и находясь на виду!!конченые твари,ухватить,сломать,посадить,убить,ничего человеческого
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30.05.2023 12:33 Відповісти
нелегально или как?
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30.05.2023 12:34 Відповісти
Ну і де оті різні міжнародні ''крикуни''? Чому ''бучу'' не здіймають? Язики кудись позапихали!
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30.05.2023 12:38 Відповісти
Вчергове засвідчили той факт, що ордер на ***** і ту ***** недаремно видали.
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30.05.2023 12:40 Відповісти
Не здивований.
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30.05.2023 12:45 Відповісти
 
 