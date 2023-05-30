У Москві затримали співробітницю фонду Save Ukraine, яка допомагала вивозити українських дітей-сиріт, - росЗМІ

У Москві затримали громадянку України, яка приїхала до РФ для вивезення дітей-сиріт з окупованих територій за кордон.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерела, вона "приїхала до Росії за завданням фонду "Save Ukraine", який працює із СБУ".

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