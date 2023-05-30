РФ розв’язала війну через бажання України стати членом НАТО, - прем’єр Грузії Гарібашвілі
Однією з причин, через які РФ розв’язала повномасштабну війну проти України, стало бажання Києва приєднатися до НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа, про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.
За словами грузинського прем'єра, однією з головних причин російської агресії було "розширення НАТО".
"Гадаю, всі знають причину. Однією з головних причин було НАТО, розширення НАТО. І багато інших причин… Я не хочу спекулювати, не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Отже, ми бачимо наслідки", – зазначив Гарібашвілі.
Топ коментарі
+61 Чайка Київ
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+47 Сармат Сарматович
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+43 Вячеслав Crane
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Може вийме сруський хрін з рота, та скаже нормально.
Може хтось йому це передати?
Хоча, я маю надію, крім того, знаю, що грузини рано чи пізно його просто десь пристрелять, після того, як ї*онуть Рокський тунель...
Чмо продажне.
Україна хоче бути членом НАТО, тому що Московщина не визнає її право на існування, і не визнає існування українців,
і напала на нас, тому що ми не член НАТО, не треба плутати причину і наслідки
Шукаємо 10 відмінностей (хто знайде, той далі може сайопувати грузинів):
Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що однією з причин повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну стало закріплення колишньою владою в Конституції курсу на членство в НАТО.
Про це він сказав у п'ятницю, 18 березня, в ефірі телеканалу "https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q Прямий ", передають "https://bykvu.com/ua/bukvy/portnikov-zaiavy-arestovycha-proty-nato-tse-khybna-lohika-zhertvy-zgvaltuvannia/ Букви ".
Абдристович по Києву ходить, посміхається, і нічого, ніхто йому не каже про позор.
Може почнемо зі своїх гнид?
Ги!
Є й інша.
" Шоу роблять НЕ дебіли!
Шоу роблять ДЛЯ дебілів!"
За версією мутного грузина.
Колись українські добровольці воювали за Грузію а Україна допомагала Грузії - грузинські добровольці зараз віддали борг.
Тепер ніхто нікому не винен.
Давай Грузія до побачення - пилюка на чоботях Московії та її лакеї в ресторанах Тбілісі.
Майбутнє грузинів це забуття та втрата території - честь вони вже втратили
А, может, это России уже давно пора губу закатать и засунуть в себе в жопу её собственные требования, чего там Украина должна делать, а чего нет? Кто она, вообще, такая эта Россия? Правильно - говно.
Ви не картвелі, ви носаті покидьки ґрудзіни.
вступ в НАТО це ознака самостійности.
якщо ти сам вирішуєш вступати в НАТО чи ні а не твій сусід то ти вільна людина.
історія людства показує що раби в довгостроковій перспективі живуть значно гірше за вільних людей.
їх наступні покоління грузинів ще проклянуть та будуть соромитися.