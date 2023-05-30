РФ розв’язала війну через бажання України стати членом НАТО, - прем’єр Грузії Гарібашвілі

Однією з причин, через які РФ розв’язала повномасштабну війну проти України, стало бажання Києва приєднатися до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа, про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

За словами грузинського прем'єра, однією з головних причин російської агресії було "розширення НАТО".

"Гадаю, всі знають причину. Однією з головних причин було НАТО, розширення НАТО. І багато інших причин… Я не хочу спекулювати, не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Отже, ми бачимо наслідки", – зазначив Гарібашвілі.

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