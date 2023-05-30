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РФ розв’язала війну через бажання України стати членом НАТО, - прем’єр Грузії Гарібашвілі

гарибашвили

Однією з причин, через які РФ розв’язала повномасштабну війну проти України, стало бажання Києва приєднатися до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа, про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

За словами грузинського прем'єра, однією з головних причин російської агресії було "розширення НАТО".

"Гадаю, всі знають причину. Однією з головних причин було НАТО, розширення НАТО. І багато інших причин… Я не хочу спекулювати, не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Отже, ми бачимо наслідки", – зазначив Гарібашвілі.

Читайте також: Прем’єр Грузії Гарібашвілі: Ми співчуваємо Україні, але якщо там війна - нам теж треба в це втягнутися?

Автор: 

Грузія (1844) Гарібашвілі Іраклій (37)


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Топ коментарі
+61
Правда? А на Грузію напала через що? ЧиЕтоДДругоє?
Чмо продажне.
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30.05.2023 12:43
+47
Щось нічого не зрозуміло.
Може вийме сруський хрін з рота, та скаже нормально.
Може хтось йому це передати?
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30.05.2023 12:42
+43
Гандон і сором грузинського народу,
Україна хоче бути членом НАТО, тому що Московщина не визнає її право на існування, і не визнає існування українців,
і напала на нас, тому що ми не член НАТО, не треба плутати причину і наслідки
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30.05.2023 12:45
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Як же пригрузили Грузиньсу Мрію...
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30.05.2023 12:42 Відповісти
Щось нічого не зрозуміло.
Може вийме сруський хрін з рота, та скаже нормально.
Може хтось йому це передати?
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30.05.2023 12:42 Відповісти
Это обоссанное чмо, вместе с хлом так доковыляет до Гааги...
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30.05.2023 12:50 Відповісти
Як же він його може витягти, коли він в гландах застряв! Та й прізвище невірно написано. Його прізвище ЯнуковіШпіліВілі. Одне цікаво, коли він буде драпати до *****, то чи через Абхазію, чи через Вірменію? Або, можливо прямо через хрін кадирки, навпростець.
Хоча, я маю надію, крім того, знаю, що грузини рано чи пізно його просто десь пристрелять, після того, як ї*онуть Рокський тунель...
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30.05.2023 14:23 Відповісти
І що..? Лише НАТО ГУД, усе решта капут !
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30.05.2023 12:43 Відповісти
Правда? А на Грузію напала через що? ЧиЕтоДДругоє?
Чмо продажне.
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30.05.2023 12:43 Відповісти
Так вони теж хотіли в ЄС, як ми. Але чомусь зараз присіли на кацапську бутилку, і це після того, як кацапи грали в футбол головами грузинів! Ні самоповаги, ні честі, ні гідності, ні пам'яті.
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30.05.2023 13:06 Відповісти
Там тоже есть свои портновы, януковичи, медведчуки, кучмы ну дальше по списку.
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30.05.2023 15:16 Відповісти
А на Грузию в 08, потому что грузины напали на росиянских миротворцев. С Грузией все понятно.
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30.05.2023 12:43 Відповісти
тобто Полща і Прибалтика їм якось нідочого так?)) тепер ще і Фінляндія
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30.05.2023 12:44 Відповісти
а ще Швеція не за горами.
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30.05.2023 12:48 Відповісти
Gde taka pribaltika ? 🤔
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30.05.2023 13:09 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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30.05.2023 13:59 Відповісти
Прибалтика - з радянського лексикону. Краще казати Балтійські країни.
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30.05.2023 14:14 Відповісти
А ви як лишилися 30% території? Грузія була в НАТО?
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30.05.2023 12:44 Відповісти
100%!!!, в 90-х даже и не мечтала....
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30.05.2023 13:03 Відповісти
Редкостный *****...
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30.05.2023 12:44 Відповісти
Більш додати нічого,
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30.05.2023 12:45 Відповісти
Чисто кацапський наратив: не прагніть в НАТО, а то путін нападе.
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30.05.2023 12:45 Відповісти
Гандон і сором грузинського народу,
Україна хоче бути членом НАТО, тому що Московщина не визнає її право на існування, і не визнає існування українців,
і напала на нас, тому що ми не член НАТО, не треба плутати причину і наслідки
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30.05.2023 12:45 Відповісти
Брехня! Просто оружия накопили...
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30.05.2023 12:45 Відповісти
Грузинів не сайопуємо!
Шукаємо 10 відмінностей (хто знайде, той далі може сайопувати грузинів):


Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що однією з причин повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну стало закріплення колишньою владою в Конституції курсу на членство в НАТО.

Про це він сказав у п'ятницю, 18 березня, в ефірі телеканалу "https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q Прямий ", передають "https://bykvu.com/ua/bukvy/portnikov-zaiavy-arestovycha-proty-nato-tse-khybna-lohika-zhertvy-zgvaltuvannia/ Букви ".
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30.05.2023 12:46 Відповісти
люся абдрістовіч ніхто і звати його ніяк, а тут прем'єр міністр.
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30.05.2023 12:49 Відповісти
Ну як це "ніхто"? Він тоді, у березні 2022, був ротом Д'єрмака.
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30.05.2023 12:56 Відповісти
я ж і кажу: ніхто.
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30.05.2023 13:05 Відповісти
був ротом Д'єрмака... А я вважав, що отримувачем та утримувачем його йуха?
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30.05.2023 14:29 Відповісти
а этот все ********** жопу вылизывает, та иди уже ему отстрочи. тьфу. позор грузии
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30.05.2023 12:46 Відповісти
А раднику охвіса Президента України Абдристовичу, який заявив таку саму куйню 18/03/2022, не позор?
Абдристович по Києву ходить, посміхається, і нічого, ніхто йому не каже про позор.
Може почнемо зі своїх гнид?
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30.05.2023 12:53 Відповісти
та начинайте ради бога
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30.05.2023 13:18 Відповісти
почему на Финляндию не напало?
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30.05.2023 12:47 Відповісти
Розумова та генетична неповноцінність переважаючої частини т.з. рюзьге народа, та страх втрати єдиного джерела інтелектуального та генетичного потенціалу,яким на протязі тисячоліття для московії були Україна та українці і є тією єдиною причиною цієї війни!!!!!! Все інше-то словоблуддя.
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30.05.2023 14:52 Відповісти
Кацапи почали цю війну щоб знищити Україну,українську ідентичність та націю.А ще бункєрне чмо марить повернути савок-тільки дурко не розуміє що цього ніколи не буде...
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30.05.2023 12:48 Відповісти
Дядя-ти ''дєбіл''! (Перекладіть грузинською хто розуміється).
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30.05.2023 12:49 Відповісти
тебе, обезьяна, даже боржоми не поможет.
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30.05.2023 12:49 Відповісти
Ну так відмовся публічно від вступу в ЄС, НАТО, стань на коліна перед Путлєром і..... А стоп, ви ж уже так робите, нешановний Гарібашвілі!
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30.05.2023 12:49 Відповісти
Трусливая грузинская мразь.
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30.05.2023 12:52 Відповісти
Ерунда. Вопрос был только времени. Россия все равно бы напала на Украину с причиной или без причины. Основная причина это то, что Россия как государство не может самостоятельно существовать без порабощенных народов, не может производить что-то толковое или даже бестолковое. Не может себя прокормить. Нужна Украина, которая всегда кормила Россию, ее армию, флот, все коммунистические режимы. Но самое главное, что у России и у Путина еще и мания величия и желание захватить весь мир. А цивилизованный мир, Украина не желают быть в составе России и жить как живет Россия, а желают жить другой жизнью, желают быть свободными и демократическими, желают дружить и уважать друг друга. Вот с этим Росси не желает мериться и не переживет как государство, цивилизованный мир уничтожит это государство.
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30.05.2023 12:52 Відповісти
У московитів і без українців достатньо поневолених народів. Але крвозмішання з цими народами, для кацапні дають ще більш негативний ефект. Народжується ще гірша наволоч. Тільки домішок слов*янської, української крові,давали сотні років більш менш позитивний результат Без цього через 3-4 покоління та наволоч набуде свого першозданного вигляду-андрофагів-людожерів,якими були їхні пращури.
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30.05.2023 15:03 Відповісти
А шведи з фінами що в інше НАТО вступають? Тай остаточний курс на вступ до альянсу прийнято в 19 році, а війна розпочалась в 14.
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30.05.2023 12:54 Відповісти
Что на уме у хозяина, то на языке .....жирик тоже таким был.... СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.05.2023 12:54 Відповісти
На цю суку довгоносу дивитися не можу.
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30.05.2023 12:55 Відповісти
У любого нормального государства рано или поздно появляется четко осознанное желание вступить в НАТО имея такого неугомонного и драчливого соседа. Исключение составляют прихлебатели, такие как Беларусь и Грузия
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30.05.2023 12:59 Відповісти
Це означає що при цій владі Грузія ніколи не буде членом НАТО - а то )(уйло нападе...
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30.05.2023 13:00 Відповісти
,,Опущенные,, граждане кайфуют от мздевательств которые над ними творят , они мазохисты. ,,Опущенные ,, особенно в политике, имидже страны - это навсегда. К Грузии всегда будут относиться с презрением , как к хитрожопым мадьярам и имперцам из народной российской сербской республики. Как не прискорбно ( люблю грузинский народ) , но они выбрали путь пассивной любви к московитам, которые забрали25%их территории , убили их лучащихся патриотов и не считают их за людей.
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30.05.2023 13:00 Відповісти
Російська пропаганда попіклувалась, щоб про це «фсє зналі», дебіл.
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30.05.2023 13:02 Відповісти
ГРУЗИН УКРАЇНЦЯ НЕ РОЗУМІЄ? Гарібашвілі каже: "Однією з причин, через які РФ розв'язала повномасштабну війну проти України, стало бажання Києва приєднатися до НАТО". Якщо так, то і Фінляндія теж побажала приєднатися до НАТО. Більше того, вона приєдналася так, що через свій кордон споглядає за усіма причудами, котрі відбуваються у Санкт-Петербурзі. Тобто НАТО завдяки Фінляндії розширився, а кремль ані пари з вуст. Мабуть що справа в іншому і Гарібашвілі цього не доганяє.
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30.05.2023 13:03 Відповісти
если бы вступили вместе со странами Балтии, кремль бы посасывал....
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30.05.2023 13:04 Відповісти
ГРУЗИН УКРАЇНЦЯ НЕ РОЗУМІЄ? Гарібашвілі каже: "Однією з причин, через які РФ розв'язала повномасштабну війну проти України, стало бажання Києва приєднатися до НАТО". Якщо так, то і Фінляндія теж побажала приєднатися до НАТО. Більше того, вона приєдналася так, що через свій кордон споглядає за усіма причудами, котрі відбуваються у Санкт-Петербурзі. Тобто НАТО завдяки Фінляндії розширився, а кремль ані пари з вуст. Мабуть що справа в іншому і Гарібашвілі цього не доганяє.
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30.05.2023 13:04 Відповісти
Або не бажає проголошувати.
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30.05.2023 13:08 Відповісти
киньте цього довб@ба у вулик ...
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30.05.2023 13:05 Відповісти
Як же тупі грузини достали. Хай вже ідуть нах до *****
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30.05.2023 13:05 Відповісти
НАТО мешает гопникам нападать на соседей
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30.05.2023 13:07 Відповісти
Цікаво! Якщо Грузія відмовиться від бажаня приєднатися до ЄС та НАТО,проголосить,як Україна у 2011 нейтралітет та багатовекторність,їй раша поверне Абхазію з Осетією?
Ги!
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30.05.2023 13:07 Відповісти
раша зробить Грузію новою Абхазією.
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30.05.2023 13:51 Відповісти
Із серії "тупий і ще тупіший". Деколи дивуєшся, як люди, у яких відсутній причинно-наслідковий зв'язок, мтають керівниками держав.
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30.05.2023 13:08 Відповісти
Є цитата російської гумористки "Какой умной надо быть,чтоб уметь выглядеть круглой дурой!".
Є й інша.
" Шоу роблять НЕ дебіли!
Шоу роблять ДЛЯ дебілів!"
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30.05.2023 13:12 Відповісти
ძუკნა...(****)...
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30.05.2023 13:09 Відповісти
Перекладач перевів "кицька" 😆😆😆
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30.05.2023 13:14 Відповісти
Хто б міг подумати, що Арестович стане Прем"єр-міністром Грузії?
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30.05.2023 13:09 Відповісти
Я бачу, що їм забагато навіть тієї території, яку їм милостиво залишили московити.
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30.05.2023 13:10 Відповісти
Вже кілька століть Мордор нападає на Україну із-за НАТО.
За версією мутного грузина.
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30.05.2023 13:10 Відповісти
В кожній країні є свої г*дони і завжди найбільше їх у владних колах
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30.05.2023 13:12 Відповісти
До чого робляться подібні заяви? Особливо грузинами? Щоб що, путіну черговий раз підмахнути? Тільки геть дурним невігласам сьогодні не зрозуміло, що путін з перших років при владі плекав надію відродити совок і таким чином увійти в історію, проте українці у 2022 році своїм героїчним спротивом обламали йому роги
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30.05.2023 13:13 Відповісти
Ясно - зрозуміло.

Колись українські добровольці воювали за Грузію а Україна допомагала Грузії - грузинські добровольці зараз віддали борг.

Тепер ніхто нікому не винен.

Давай Грузія до побачення - пилюка на чоботях Московії та її лакеї в ресторанах Тбілісі.

Майбутнє грузинів це забуття та втрата території - честь вони вже втратили
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30.05.2023 13:16 Відповісти
Ой дурак ! а чего с Финляндией и Швецией не развязала
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30.05.2023 13:21 Відповісти
Яке ж воно дурне.
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30.05.2023 13:23 Відповісти
не только оно ,все грузины такие
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30.05.2023 13:25 Відповісти
вОно забуло про 2008 рік і скільки мокшанці в них відібрали території!!!!! То одягни підгузники і цілуй в дупу своїх мокшанскіх босів!!!!!!! ЧМО!!¡
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30.05.2023 13:26 Відповісти
Може вже досить про країну, яка сама себе призначила "стратегічним тєрпілою"? Українці за менші прогиби перед мордором викинули на смітник уряд Бандюковича, а грузини стали хробаками і стали раком перед орками, ще й вазелін купували за свої кошти. До тієї пори, коли в грузинах прокинеться повага до самих себе, коли вони повстануть проти московського режиму у своєї країні, нема чого навіть згадувати про колись братній нам народ.
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30.05.2023 13:26 Відповісти
Смокчи, не відволікайся, бидло.
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30.05.2023 13:31 Відповісти
Ясно кто пишет этому гарибашвили методички.

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30.05.2023 13:32 Відповісти
А я і не дивуюсь. що грузини переобулись. Нагадаю, тим хто забув, як московити наступали на Тбілісі в 2008 році. Грузинська армія нескінченним потоком по узбіччям доріг йшла в бік Тбілісі, а за ними їхали московити. Ніхто не займав оборону, не стримував кацапів, а йшли до Сракошвілі під крило. І якби не світові лідери і Ющенко в тому числі, Грузії не було б.
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30.05.2023 13:37 Відповісти
завдання прорашистських холуїв,в тому числі і цього гризунівського холуя 3,14 стякати те.що велить куйло.-- Однією з причин, через які РФ розв'язала повномасштабну війну проти України, стало бажання кровожадного куйла розширити своє рашистське пекло і ярмо на Україну та її народ і починаючи з 2014 року рашистський антихрист почав втілювати своє кровожадне бажання відкусуючи поживому кусками територію України і вбивати український народ
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30.05.2023 13:39 Відповісти
Ах ти ж, **** носата!
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30.05.2023 13:39 Відповісти
*******
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30.05.2023 13:39 Відповісти
Розачаровался в грузинах. Видно *********** на рынке торговать - это все, что они могут. А жаль.
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30.05.2023 13:46 Відповісти
Не треба підлабузництво деяких розтягувати на увесь народ!!! ЗАБУЛИ ЯК ОБРАЛИ ШУКАЧА "МИРУ" В ОЧАХ )(УЙЛА (він же путін), ТА ТОГО ХТО З КУМАМИ ПРИВІВ У СБУ ФСБшників І РОЗВАЛЮВАВ ОБОРОНПРОМ ТА СКОРОЧУВАВ АРМІЮ???!!! Не шукай у очах інших тріску коли у власному колода!!!
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30.05.2023 14:25 Відповісти
Це знімає відповідальність з Грузин за їх проросійську політику?
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30.05.2023 21:44 Відповісти
Як би цей прем'єр не вилизував московську дупу, гауляйтерів Грузії будуть призначати в моцкві через недолугу політику.
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30.05.2023 13:47 Відповісти
Хорошо лижет...
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30.05.2023 14:11 Відповісти
Надо же! Оказывается, это Украина и НАТО вионоваты, вынудили беднеькую Россию начать войну.
А, может, это России уже давно пора губу закатать и засунуть в себе в жопу её собственные требования, чего там Украина должна делать, а чего нет? Кто она, вообще, такая эта Россия? Правильно - говно.
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30.05.2023 14:15 Відповісти
Серед грузин також, як і у будь яких інших народів, є дебіли як оцей Гарібашвілі який "забув" що у 2014-му, коли почалася війна з окупації Москвою Криму, Україна була державою яка не те що не бажала йти до НАТО, а навіть мала у Конституції норму про позаблоковий статус. Але чомусь Московія (т.з. "роССія") таки напала з іншою казочкою для "виправдання" звинувативши Майдан у "русофобії", якої й поряд не було, та "поїздах дружби" яких не було, не має, та не буде не дивлячись, що їм ніщо не заважало з'явитись у Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Харкові..... Тому вочевидь що просто в Кремля є бажання захопити Україну, та не тільки, а всі ці нафантазовані "привиди" не більш ніж прикриття справжніх відверто загарбницьких намірів. Тож, як бачимо, цей прем'єр Грузії, та пробачать мені грузини, - кремлівський брехливий ПЕТУШАРА, підставивший дупу кремлядям!!!
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30.05.2023 14:22 Відповісти
Пітораз.
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30.05.2023 14:44 Відповісти
Просто пішов на йух. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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30.05.2023 15:43 Відповісти
А з якої причини парашка розв'язала не повномаштабну війну в 14 році,в результаті якої Україна і вирішила приєднатися до НАТО,цей пі...дар нам пояснити не хоче.
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30.05.2023 15:50 Відповісти
Гордиє сракартвелло вибрали проросійського підара і тепер приймають в себе тих, хто віджав в них території, знищив півкраїни і вбив тисячі людей.
Ви не картвелі, ви носаті покидьки ґрудзіни.
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30.05.2023 15:52 Відповісти
цей раб хвалиться що у нього краще життя аніж у того, хто рабом бути не захотів.

вступ в НАТО це ознака самостійности.

якщо ти сам вирішуєш вступати в НАТО чи ні а не твій сусід то ти вільна людина.

історія людства показує що раби в довгостроковій перспективі живуть значно гірше за вільних людей.

їх наступні покоління грузинів ще проклянуть та будуть соромитися.
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30.05.2023 17:16 Відповісти
 
 