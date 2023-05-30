Ігнат про атаку дронів на Москву: Це внутрішні проблеми РФ, яких буде дедалі більше
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав атаку БПЛА на Москву російськими внутрішніми проблемами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Читав. Бачив. Потішився. Більше нічого не можу сказати, що там сталося на Росії. Це їхні внутрішні проблеми", - сказав він.
Він також зазначив, що у росіян "таких проблем буде чим далі, тим більше".
"Проблеми їм створюватиме і легіон "Свобода" російський, який уже в Бєлгородській та інших областях хоче скинути кривавий режим Путіна, щоб Росія була вільною, нарешті, державою, і легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Ну і, сподіваюся, інша Росія теж повстане проти цієї тиранії", - додав Ігнат.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.
У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА. Кремль заявив, що удар по Москві це нібито відповідь на удар по "центрам ухвалення рішень" 28 травня.
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мордва злопамятна і безпощадна в своїй ярості...
Кацапам буде весело...
Я так понимаю что войска ВСУ уже под Москвой? Или это шалят российские партизаны?
І взагалі нехай режим Москви перестає угнітати чеченців та воювати з їх ополченієм.