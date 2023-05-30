УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 953 17

Ігнат про атаку дронів на Москву: Це внутрішні проблеми РФ, яких буде дедалі більше

москва

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав атаку БПЛА на Москву російськими внутрішніми проблемами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Читав. Бачив. Потішився. Більше нічого не можу сказати, що там сталося на Росії. Це їхні внутрішні проблеми", - сказав він.

Він також зазначив, що у росіян "таких проблем буде чим далі, тим більше".

"Проблеми їм створюватиме і легіон "Свобода" російський, який уже в Бєлгородській та інших областях хоче скинути кривавий режим Путіна, щоб Росія була вільною, нарешті, державою, і легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Ну і, сподіваюся, інша Росія теж повстане проти цієї тиранії", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА. Кремль заявив, що удар по Москві це нібито відповідь на удар по "центрам ухвалення рішень" 28 травня.

Дивіться також: В любой стране может быть кровавый переворот, но нас ждет вазелиновая коррекция, - Пригожин. ВIДЕО

Автор: 

росія (65073) Ігнат Юрій (788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Проблема - це сама рашка .
показати весь коментар
30.05.2023 13:10
+6
Накінець пішли дипломатично адекватні коментарі офіційних осіб, нікого ми не атакуєм, то повстанці купили танки і дрони в воєнторзі, скоро ще ракети завезуть і вже оркам не так буде весело при обстрілі наших міст...
показати весь коментар
30.05.2023 13:32
+4
і легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Джерело:

Кацапам буде весело...
показати весь коментар
30.05.2023 13:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проблема - це сама рашка .
показати весь коментар
30.05.2023 13:10 Відповісти
Не прибідняйся.
показати весь коментар
30.05.2023 13:10 Відповісти
ерзя нанесла отвєтку за рязанський цукор...
мордва злопамятна і безпощадна в своїй ярості...
показати весь коментар
30.05.2023 15:44 Відповісти
Якщо не ми - то не ми )))
показати весь коментар
30.05.2023 13:14 Відповісти
і легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Джерело:

Кацапам буде весело...
показати весь коментар
30.05.2023 13:17 Відповісти
«Рязанский сахар»?
показати весь коментар
30.05.2023 13:19 Відповісти
Накінець пішли дипломатично адекватні коментарі офіційних осіб, нікого ми не атакуєм, то повстанці купили танки і дрони в воєнторзі, скоро ще ракети завезуть і вже оркам не так буде весело при обстрілі наших міст...
показати весь коментар
30.05.2023 13:32 Відповісти
Просто ахренеть....Ростов-на-Дону завод по виробництву Ми-28,Ми-35 ....мабуть ближче ніж аул Мокшабада і його рубльовські юрти? Та навіть там ціль є набагато цікавіша -- Лохвіци завод з виробництва МіГ-29 та його модернізація до МіГ-35....Чи проста пабамбіть злітали,для кіпіша?
показати весь коментар
30.05.2023 13:34 Відповісти
От така вона громадянська війна
показати весь коментар
30.05.2023 13:36 Відповісти
А в маєток Овоща-лєгітімнава у підмосковній Барвіхє не прилетіло щось під той шумок?
показати весь коментар
30.05.2023 13:37 Відповісти
судя по скорости и габаритам эти беспилотники летели с подмосковья ))
Я так понимаю что войска ВСУ уже под Москвой? Или это шалят российские партизаны?
показати весь коментар
30.05.2023 14:00 Відповісти
ты идиот - это шалит фсбшный "сахар"
показати весь коментар
30.05.2023 14:53 Відповісти
перефразирую классика: Нам нечем бить по москве, но если надо то **..нем
показати весь коментар
30.05.2023 14:10 Відповісти
Москвичи, а что у вас с мордой лица? Что то случилось, чего никто никогда не ожидал за последние 9 лет и 3 месяца? Что вопрос "а нас то за что" прежде не возникал? Привыкайте, теперь этот вопрос часто будете себе задавать, пока от него изжоги не будет у вас,ваших детей,и их внуков и т.д. по цепочке.Не одно поколение.
показати весь коментар
30.05.2023 15:03 Відповісти
Ми політикою не цікавимось.

І взагалі нехай режим Москви перестає угнітати чеченців та воювати з їх ополченієм.
показати весь коментар
30.05.2023 15:03 Відповісти
я вообще не понимаю... зачем московиты сами себя обстреливают?
показати весь коментар
30.05.2023 20:49 Відповісти
де далі більше ,і більше, і більше це дуже радує нехай суки бояться і ждуть
показати весь коментар
30.05.2023 22:02 Відповісти
 
 