У Білорусі головним прикордонником призначили випускника академії ФСБ росіянина Молостова

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, призначив новим головою прикордонного комітету Костянтина Молостова, який закінчив академію ФСБ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство Belta.

Костянтин Молостов замінив на цій посаді Анатолія Лаппо, якого звільнили у запас. Новий головний прикордонник Білорусі до цього обіймав посаду начальника Гродненської прикордонної групи.

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Молостов народився у російському Саратові. 1993 року він закінчив Алматинське вище прикордонне командне училище, у 2004-му - прикордонну академію Федеральної служби безпеки Росії, а у 2011-му - академію МЗС Білорусії.

"Спокійного життя не буде. Ви бачите, що підключилася Україна - там, де ми, прикордонники, практично взагалі службу не несли. Так, легко, розуміючи, що це наші рідні люди. Зараз Україна бачите, яку зайняла позицію щодо Білорусі. Постійно, постійно нагнітають ситуацію. Сьогодні український кордон став на одному рівні з цими скаженими - польським, литовським та латвійським", - сказав Молостову Лукашенко.

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