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Новини
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У Білорусі головним прикордонником призначили випускника академії ФСБ росіянина Молостова

молостов

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, призначив новим головою прикордонного комітету Костянтина Молостова, який закінчив академію ФСБ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство Belta.

Костянтин Молостов замінив на цій посаді Анатолія Лаппо, якого звільнили у запас. Новий головний прикордонник Білорусі до цього обіймав посаду начальника Гродненської прикордонної групи.

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Молостов народився у російському Саратові. 1993 року він закінчив Алматинське вище прикордонне командне училище, у 2004-му - прикордонну академію Федеральної служби безпеки Росії, а у 2011-му - академію МЗС Білорусії.

"Спокійного життя не буде. Ви бачите, що підключилася Україна - там, де ми, прикордонники, практично взагалі службу не несли. Так, легко, розуміючи, що це наші рідні люди. Зараз Україна бачите, яку зайняла позицію щодо Білорусі. Постійно, постійно нагнітають ситуацію. Сьогодні український кордон став на одному рівні з цими скаженими - польським, литовським та латвійським", - сказав Молостову Лукашенко.

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Автор: 

Білорусь (7927) кордон (4761)


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Топ коментарі
+9
Тупой валенок продолжает сливать свою страну. И когда он откинет копыта Беларусь ждет война. Жесть.
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30.05.2023 13:14
+7
Лука ще не врізав дуба?
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30.05.2023 13:14
+6
Ми ще дивуємося чому в нас на високі відповідальні посади всовують мудаків з кацапськими родичами, або дружинами. А в РБ кацапи вже нічого не соромляться і не приховують.
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30.05.2023 13:23
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Тупой валенок продолжает сливать свою страну. И когда он откинет копыта Беларусь ждет война. Жесть.
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30.05.2023 13:14 Відповісти
Что там сливать?! Уже давно все слито. Идут торги за полномочия. Лукаш хочет более длинный поводок, чем губернатор белгородщины или смоленщины, вот и всё. Народец там рад лежать под московитами.
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30.05.2023 13:32 Відповісти
Лука ще не врізав дуба?
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30.05.2023 13:14 Відповісти
Теж з нетерплячкою на новину чекаєте?))) Якби ще й путю прихватив у кишені..
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30.05.2023 13:32 Відповісти
Залишилось ще замість Лукашенка призначити якогось кацапчика і все буде в ажурі...
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30.05.2023 13:18 Відповісти
был поц а стал дебил.. прогресс однако
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30.05.2023 13:20 Відповісти
Ми ще дивуємося чому в нас на високі відповідальні посади всовують мудаків з кацапськими родичами, або дружинами. А в РБ кацапи вже нічого не соромляться і не приховують.
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30.05.2023 13:23 Відповісти
У Лакашанка правило - кажен год - перєтряхивай...
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30.05.2023 13:24 Відповісти
Ага Це, виявляється - Польща та Литва штурмувала нелегалами кордони "мирної Білорусі", а Україна забезпечувала базами, пальним, продовольством та технікою з ************, для нападу на її територію, російські війська...
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30.05.2023 13:25 Відповісти
зовсім як у нас за Баканова - Зеля тільки встигав підписувати призначенців ФСБ на посади
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30.05.2023 13:27 Відповісти
Лукаш губернатор белорусской области. После 20 все противники лукаша и московитов выехали или по тюрьмам. Территория белорусской области теперь ничем не отличается от белгородской со всеми вытекающими.
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30.05.2023 13:29 Відповісти
Прикондомник.
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30.05.2023 13:48 Відповісти
нет никакой Беларуси и никогда не было.
есть территория, захваченая у Польши и заселенная совковыми рабами
такими они и остались по сей день
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30.05.2023 13:55 Відповісти
Ну, все - теперь граница Картофельного царства под надежным присмотром!
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30.05.2023 14:18 Відповісти
Напевно майбутній през ***********
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30.05.2023 15:51 Відповісти
 
 