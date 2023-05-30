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Новини
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Під час сьогоднішньої атаки вперше не публікували відео роботи ППО, це завдяки масштабним діям СБУ, - Бутусов

ппо

Сьогодні під час повітряних атак вперше припинилась публікація в інтернеті відео роботи ППО та місць ураження, як з телефонів так і з онлайн-камер спостереження.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вчора 29 травня у мережу було викладено лише одне відео з камери спостереження у Києві, яке показувало падіння фрагментів ракети на вулицю Києва. Це було зайве, але це був єдиний випадок відео з камер спостереження взагалі, і не було жодного відео, яке б показувало райони роботи ППО або уражень внаслідок повітряних ударів. Прогрес", - йдеться в повідомленні.

Бутусов зазначив, що треба подякувати масштабним діям СБУ, яка виявила всіх, хто викладав відео під час попередніх повітряних атак.

"Про це багато говорили, але держава почала діяти, і це жорстке, але правильне рішення. Камери спостереження потрібні для охорони входів у власні оселі та службові приміщення, але не для огляду міст. Також цілком адекватно висвітлюються повітряні атаки Київською ВЦА. Викладаються тільки фото ураження житлових будинків та дії рятувальних служб у різних районах столиці, таку інформацію від громадян приховати неможливо, люди мають знати, що про них дбають та є відповідне реагування у разі ураження. Такий інформаційний мінімум потрібен, він не дає ніякої інформації противнику, але інформує про безпосредні загрози життю людей, показує світу масштаби російського повітряного тероризму. Вперше відзначаю адекватність висвітлення повітряних ударів в Україні", - підсумував журналіст.

Читайте також: Через відсутність контролю ворог отримує дані про роботу української ППО через стаціонарні камери у великих містах, але заяви РФ про знищення Patriot - фейк, - Бутусов

Автор: 

обстріл (28378) Бутусов Юрій (3585)


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Топ коментарі
+11
"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу п###юлєй"

Лесь Подерв'янський
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30.05.2023 13:26
+8
Сьогодні прийшла смс, всім власникам відеокамер спостереження їх відімкнути.
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30.05.2023 13:22
+7
Поки по кумполу не дали, не зрозуміли. Чекаємо судових справ проти тих, хто викладав такі відео раніше. Для закріплення навичок у йолопів.
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30.05.2023 13:28
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патриот это вам не игла, пучок сразу не купишь...
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30.05.2023 13:18 Відповісти
зараз головне щоби не зняли на телефон і не відправили в телегу. А те що розхерачено в результаті - це не дуже важдиве.
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30.05.2023 13:25 Відповісти
Для тупих - те, що ідіоти знімають на телефони і публікують у соцмережах і викликає часто "те що розхерачено", бо фактично ідіоти, що змімають на телефони і викладають у соцмережі роботу ппо - працюють на ворога добровільними навідниками.
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30.05.2023 13:29 Відповісти
Сьогодні прийшла смс, всім власникам відеокамер спостереження їх відімкнути.
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30.05.2023 13:22 Відповісти
Да, усе повимикати, причому не тільки ті що онлайн і панораму знімають, а і ті що запаролені і знімають стоянки, входи в під"їзди, тай самі під"їзди. А то друзякам незручно обносити машини на стоянках і залишені без нагляду квартири.
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31.05.2023 21:11 Відповісти
"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу п###юлєй"

Лесь Подерв'янський
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30.05.2023 13:26 Відповісти
класика👍
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30.05.2023 14:50 Відповісти
Поки по кумполу не дали, не зрозуміли. Чекаємо судових справ проти тих, хто викладав такі відео раніше. Для закріплення навичок у йолопів.
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30.05.2023 13:28 Відповісти
Пока губастенькая на свободе, это все слова.
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30.05.2023 13:48 Відповісти
То може СБУ попрацює,щоб припинився повальний дерибан? Забув. Вони ж на паях. Як з жінкою в.о. голови БЕБ.
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30.05.2023 13:49 Відповісти
треба було 15 місяців війни щоб до когось дійшло
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30.05.2023 13:50 Відповісти
Неужели кто-то думает, что кацапы тут своих камер по всему городу не понаставляли?
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30.05.2023 13:51 Відповісти
А подробнее? Технология, процесс работы,скрытность и т.д.
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30.05.2023 13:56 Відповісти
Та как и обычные вебкамеры. Установить можно где угодно и подключить трансляцию по интернету. Современные камеры настолько мелкие, что заметно и не будет.
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30.05.2023 14:00 Відповісти
Пахнет дешёвым шпионским фильмом категории Б.
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30.05.2023 14:34 Відповісти
Установить то можно, но... Как питание подавать будете - сетевым шнуром или POE? Откуда запитать Вашу мелкую камеру? Батарейки?? Интернет подавать - ethernet-кабелем или wifi? Провайдер сам доступ предоставит?? Незаметно!!! Боже мой, XXI век на дворе и такая техническая безграмотность! Или Вы из поколения тик-токеров?
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30.05.2023 15:30 Відповісти
Господи, та заходите на крышу любого жилого дома, ставите камеру у любой тарелки и запитываете от туда же, где и тарелку. Есть современные CCTV камеры которые коммуницируют через встроенный 4g модем, симку вставили и готово.
Вам бы про безграмотность говорить, RTFM.
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30.05.2023 15:37 Відповісти
Неужели существует такая необходимость - выкладывать работу ПВО и результаты попаданий в соцсетях? Вы там совсем на голову больные?
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30.05.2023 14:06 Відповісти
Вы кому это пишете? Кто здесь писал о необходимости съемки работы ПВО и прилетов?
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30.05.2023 14:09 Відповісти
Тому, кто пытается своими фантазиями оправдать безголовых идиотов-тиктокеров.
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30.05.2023 14:09 Відповісти
Сами что-то придумали и себе же ответили, ясно-понятно.
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30.05.2023 14:10 Відповісти
Десь може і є, а десь може і немає, але полегшувати роботу кazzапським ГУР і ФСБ точно не слід, це мабуть і ідіот має розуміти.
Також, як ви могли помітити, атаки ворога на Київ є безуспішними, отже можна зробити припущення, що у цапів таки є проблема в отриманні інформацій що до ППО.

Доречі, неслід викладати не лише фото чи відео роботи ППО, але й навіть казати-писати що ви чуєте і де ви чуєте як працює ППО. Не треба допомагати моzzкалям нас убивати бо це - тупо.
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30.05.2023 14:37 Відповісти
А никто и не говорит, что необходимо выкладывать видео. Просто не нужно быть дурачком и вешать всех собак на каких-то куриц с инстаграмма, когда в Киеве всю войну продолжали работать публичные веб-камеры 24/7.

"Також, як ви могли помітити, атаки ворога на Київ є безуспішними", - а вот этого мы с вами знать не можем, ибо никто не скажет. В Patriot ведь таки прилетело, но размер повреждений нам никто не доложит. За последние сутки баллистикой били тоже не просто так, я надеюсь, что по ПВО не прилетело, но черезмерно уверенным тоже быть не стоит.
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30.05.2023 14:43 Відповісти
А ніхто і не вішає, хіба що у вашій уяві, але якщо будеш знімати роботу ППО, будеш отримувати на горіхи. От і всьо.
А ваші вперті відмазування порушників закону, є щонайменше дивними..
І мову вже врешті-решт можна було трохи підвивчити.
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30.05.2023 15:02 Відповісти
"А ніхто і не вішає", прям таки никто? Комментарии под этой новостью, мне показались, наверное. И это всего лишь один пример.


"ваші вперті відмазування", - можно мою цитату, где я кого-то отмазывал, пожалуйста? Это у вас как раз воображение обострилось. Подмена тезиса не удалась.
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30.05.2023 15:46 Відповісти
Тоді поясніть вашу мету, чого ви понаписували тут купу коментів в стилі - ой,нічаво такого в сйомке работи ППО, рускіє і так всьо знают.
Отже або ви відмазуєте порушників закону, або що? Просуваєте ворожі тези що знімати ППО це норм аби у цапів були данні?
То ж у чому ваша мета??
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30.05.2023 16:39 Відповісти
И дальше вы продолжаете писать какую-то отсебятину. Абсолютно ничего из того что вы написали, в моих сообщениях нет.
Вместо того, чтобы воспринять мое первое сообщение как призыв СБУ к тщательной проверке улиц и крыш домов на наличие несанкционированых вебкамер, а не только фокуса на тупых блогеров, вы почему-то решили, что я толкаю прокацапские тезисы. Такого и близко нет.
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30.05.2023 20:46 Відповісти
 
 