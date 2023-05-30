Під час сьогоднішньої атаки вперше не публікували відео роботи ППО, це завдяки масштабним діям СБУ, - Бутусов
Сьогодні під час повітряних атак вперше припинилась публікація в інтернеті відео роботи ППО та місць ураження, як з телефонів так і з онлайн-камер спостереження.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Вчора 29 травня у мережу було викладено лише одне відео з камери спостереження у Києві, яке показувало падіння фрагментів ракети на вулицю Києва. Це було зайве, але це був єдиний випадок відео з камер спостереження взагалі, і не було жодного відео, яке б показувало райони роботи ППО або уражень внаслідок повітряних ударів. Прогрес", - йдеться в повідомленні.
Бутусов зазначив, що треба подякувати масштабним діям СБУ, яка виявила всіх, хто викладав відео під час попередніх повітряних атак.
"Про це багато говорили, але держава почала діяти, і це жорстке, але правильне рішення. Камери спостереження потрібні для охорони входів у власні оселі та службові приміщення, але не для огляду міст. Також цілком адекватно висвітлюються повітряні атаки Київською ВЦА. Викладаються тільки фото ураження житлових будинків та дії рятувальних служб у різних районах столиці, таку інформацію від громадян приховати неможливо, люди мають знати, що про них дбають та є відповідне реагування у разі ураження. Такий інформаційний мінімум потрібен, він не дає ніякої інформації противнику, але інформує про безпосредні загрози життю людей, показує світу масштаби російського повітряного тероризму. Вперше відзначаю адекватність висвітлення повітряних ударів в Україні", - підсумував журналіст.
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Лесь Подерв'янський
Вам бы про безграмотность говорить, RTFM.
Також, як ви могли помітити, атаки ворога на Київ є безуспішними, отже можна зробити припущення, що у цапів таки є проблема в отриманні інформацій що до ППО.
Доречі, неслід викладати не лише фото чи відео роботи ППО, але й навіть казати-писати що ви чуєте і де ви чуєте як працює ППО. Не треба допомагати моzzкалям нас убивати бо це - тупо.
"Також, як ви могли помітити, атаки ворога на Київ є безуспішними", - а вот этого мы с вами знать не можем, ибо никто не скажет. В Patriot ведь таки прилетело, но размер повреждений нам никто не доложит. За последние сутки баллистикой били тоже не просто так, я надеюсь, что по ПВО не прилетело, но черезмерно уверенным тоже быть не стоит.
А ваші вперті відмазування порушників закону, є щонайменше дивними..
І мову вже врешті-решт можна було трохи підвивчити.
"ваші вперті відмазування", - можно мою цитату, где я кого-то отмазывал, пожалуйста? Это у вас как раз воображение обострилось. Подмена тезиса не удалась.
Отже або ви відмазуєте порушників закону, або що? Просуваєте ворожі тези що знімати ППО це норм аби у цапів були данні?
То ж у чому ваша мета??
Вместо того, чтобы воспринять мое первое сообщение как призыв СБУ к тщательной проверке улиц и крыш домов на наличие несанкционированых вебкамер, а не только фокуса на тупых блогеров, вы почему-то решили, что я толкаю прокацапские тезисы. Такого и близко нет.