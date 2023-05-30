Ротація "гнітюче" діє на військових РФ, які заходять у Бахмут на місце "вагнерівців", - Череватий
На Бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення боїв, російські сили продовжують ротаційні заходи.
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"За останні дні ми спостерігали суттєве значне зменшення боїв – було по два-три бойові зіткнення. За цю добу не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи злочинне угруповання злочинне "Вагнер", замінюючи їх підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими підрозділами. Це відведення гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі теж уже багато брали участь в боях. Це другий-третій склад цих бригад, які заходять", сказав він.
Череватий зауважив, що ці нові підрозділи російських військ бачать, у якому стані виходять "вагнерівці" з Бахмута.
"По перехопленню бачимо, що це в них захоплення не викликає. Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті за добу було 80 окупантів знищено, 119 поранено", - додав речник Східного угруповання.
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Ото ж бо, гнітюки!
- так вони ж ще живі?
- ЗСУ сказали до моргу - то до моргу
Битва за Бахмут, блин. За Украину идет битва, а не за Бахмут, Бердянск или Севастополь.
а закривати комусь рота - це не робить вам честі !
там все файно зроблено, прямо у полях
у людей виникають питання, чому ми перед війною нічого подібного не робили
понад усе
Цапи шість чи сім місяців брали той Бахмут, звичайно ж на ньому не зупиняться..За цей час на околицях чи навіть на підступах до наступних міст і сел можна було, і навіть треба вибудувати фортеці. І це питання не лише Бахмуту, але й інших напрямків, Харківського, Сумського, Київського, Запорізкого тощо
На посошок ?!
Ну а у кацапів - простіше: "Идущие на забой бараны, славят величайшего Путина!"
Якщо чесно, мені вистачило отих намагань створити з ***** царя, і наділити його необмеженими повноваженнями, і це у 21 сторіччі !!))). Смішно було б, як би це не стосувалось нас, як то кажуть.
Українське військове і політичне керівництво має гарно усвідомоювати, що параша веде гібридну війну -- гібридними ж методами.
Навіть невеликі успіхи СОУ спровокують гостру політичну кризу на болотах.
Можливо nigapoк прігожін атакує т.зв. міністерство війни парашки не тільки словесно, а й почне бунти.
Безлад, зневіра, взаємне поборювання на болотах --- найкращий фон для нашого успішного контрнаступу.
Треба чітко розуміти: навіть великі військові успіхи СОУ створять лише передумову для падіння ***********. А власне дієвим чинником буде його інформаційна інтерпретація на орді.
Чому не нищаться ті, хто туди зайшов? В нас хаймарси, а там тільки руїни.
Якими стежками заходять в Бахмут, що наші хаймарси, яких може вже і немає, не дістають?
Де розвідка? Де супутник Притули?