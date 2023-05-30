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Новини Війна
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Ротація "гнітюче" діє на військових РФ, які заходять у Бахмут на місце "вагнерівців", - Череватий

бахмут

На Бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення боїв, російські сили продовжують ротаційні заходи.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"За останні дні ми спостерігали суттєве значне зменшення боїв – було по два-три бойові зіткнення. За цю добу не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи злочинне угруповання злочинне "Вагнер", замінюючи їх підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими підрозділами. Це відведення гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі теж уже багато брали участь в боях. Це другий-третій склад цих бригад, які заходять",  сказав він.

Череватий зауважив, що ці нові підрозділи російських військ бачать, у якому стані виходять "вагнерівці" з Бахмута.

"По перехопленню бачимо, що це в них захоплення не викликає. Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті за добу було 80 окупантів знищено, 119 поранено", - додав речник Східного угруповання.

Читайте: У Бахмуті Росія зайшла у глухий кут, - WSJ

Автор: 

Бахмут (1559) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+15
Какая разница, с каким настроением московиты заходят в Бахмут?! Надо, чтобы они оттуда в пластиковых пакетах возвращались. Их психологическое здоровье и настроение не должно волновать никого.
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30.05.2023 13:46
+10
кацапи показували свої опорні пункти і підземні укріплення із залізобетону.
там все файно зроблено, прямо у полях
у людей виникають питання, чому ми перед війною нічого подібного не робили
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30.05.2023 13:56
+8
як кажуть з передку знайомі, в них інженерні війська доволі непогано працюють. Навіть окопи не лопатами, а міні екскаваторами риюсь суки.
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30.05.2023 14:14
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Ротація "гнітюче" діє на військових РФ

Ото ж бо, гнітюки!
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30.05.2023 13:44 Відповісти
Чого гнітитися ? Угноять Бахмут і приватний сектор та і все,чого хвилюватися ?
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30.05.2023 13:51 Відповісти
-Усих до моргу!
- так вони ж ще живі?
- ЗСУ сказали до моргу - то до моргу
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30.05.2023 14:35 Відповісти
Какая разница, с каким настроением московиты заходят в Бахмут?! Надо, чтобы они оттуда в пластиковых пакетах возвращались. Их психологическое здоровье и настроение не должно волновать никого.
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30.05.2023 13:46 Відповісти
Чому? Мене дуже хвилює в якому вони настрої будуть у пластикових пакетах.
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30.05.2023 13:53 Відповісти
Великая битва за Бахмут! Что за преуменьшения?! Статью за дискредитацию армии захотели?!
Битва за Бахмут, блин. За Украину идет битва, а не за Бахмут, Бердянск или Севастополь.
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30.05.2023 14:27 Відповісти
да - вы свиноцабаки проиграли...
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30.05.2023 16:00 Відповісти
Запах горілого м'яса діє гнітюче.
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30.05.2023 13:46 Відповісти
Ше не заишли а вже опущені .
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30.05.2023 13:47 Відповісти
Пане Череватий, якшо вони усі без виключення у гнітючому стані, - так може є сенс швиденько відбити Бахмут назад? А якщо ні, то нафіга оте усе про гнітючість нам на вуха вішати???
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30.05.2023 13:51 Відповісти
Не читайте , якщо щось не до душі ,
а закривати комусь рота - це не робить вам честі !
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30.05.2023 13:56 Відповісти
Накуй та гнетючість...
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30.05.2023 13:56 Відповісти
все тебя ждут, подгоняй боевой диван и вперед!
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30.05.2023 13:54 Відповісти
кацапи показували свої опорні пункти і підземні укріплення із залізобетону.
там все файно зроблено, прямо у полях
у людей виникають питання, чому ми перед війною нічого подібного не робили
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30.05.2023 13:56 Відповісти
Бо шашлики для нашоі зевлади
понад усе
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30.05.2023 13:58 Відповісти
як кажуть з передку знайомі, в них інженерні війська доволі непогано працюють. Навіть окопи не лопатами, а міні екскаваторами риюсь суки.
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30.05.2023 14:14 Відповісти
Як намене, наразі є важливіше питання, чому цього не робиться зараз???😾😾😾..при потужніщій будівельній сфері України, із купою цементних виробництв і ЖБК, немає системної роботи в будівництві укріплень.
Цапи шість чи сім місяців брали той Бахмут, звичайно ж на ньому не зупиняться..За цей час на околицях чи навіть на підступах до наступних міст і сел можна було, і навіть треба вибудувати фортеці. І це питання не лише Бахмуту, але й інших напрямків, Харківського, Сумського, Київського, Запорізкого тощо
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30.05.2023 14:16 Відповісти
Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. Джерело:
На посошок ?!
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30.05.2023 14:02 Відповісти
звісно, ходити по трупах, кому ж це сподобається. А ще й коли розумієш, що наступний труп буде твій..
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30.05.2023 14:13 Відповісти
"Идущие на смерть приветствуют тебя!" (привітаня гладіаторів імператору перед початком боїв)
Ну а у кацапів - простіше: "Идущие на забой бараны, славят величайшего Путина!"
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30.05.2023 14:17 Відповісти
кріпаки ) У кожному їх русі, у кожному кроці вилазить багатовікове і досі НЕВІДМІНЕНЕ кріпацтво.
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30.05.2023 14:27 Відповісти
це кріпацтво проявляється буквально у всьому. Як подивлюсь на ті "зворушливі" звернення до сцаря про допомогу, то блювати хочеться від огиди. Жодної краплі самоповаги чи впевненості. Жодного натяку на якусь честь чи гідність.
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30.05.2023 14:32 Відповісти
Поправлю Вас - "нескасоване" Я тут вже писав - після скасування кріпацтва в Росії в деяких губерніях (Кострома Калуга) сільські сходи просили "вернуть старину" (тобто відновить кріпосне право) Чому? Бо вони не могли жить без погонича з нагайкою Почитайте "Анну Карєніну" Там один купець описує реальність післякріпосного періоду в Росії Все "засрано" і нема порядку
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30.05.2023 14:47 Відповісти
дякую). Я вже і сама побачиа, але не виправляла вже).
Якщо чесно, мені вистачило отих намагань створити з ***** царя, і наділити його необмеженими повноваженнями, і це у 21 сторіччі !!))). Смішно було б, як би це не стосувалось нас, як то кажуть.
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30.05.2023 15:21 Відповісти
Рузьге стверджують, що вони сруться не від страху, то ротація гнітюче діє!
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30.05.2023 14:13 Відповісти
Було би цікаво, яке враження на самого Череватого справила би поїздка під Бахмут?
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30.05.2023 14:15 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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30.05.2023 14:22 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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30.05.2023 14:23 Відповісти
А все потому что идут перебои с вазелином. На сухую больно получается.
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30.05.2023 14:24 Відповісти
Ідеальний час щоб вдарити в районі Бахмута, завдати каzламордим поразки і повернути хоча б частину українських територій на флангах.

Українське військове і політичне керівництво має гарно усвідомоювати, що параша веде гібридну війну -- гібридними ж методами.

Навіть невеликі успіхи СОУ спровокують гостру політичну кризу на болотах.
Можливо nigapoк прігожін атакує т.зв. міністерство війни парашки не тільки словесно, а й почне бунти.

Безлад, зневіра, взаємне поборювання на болотах --- найкращий фон для нашого успішного контрнаступу.

Треба чітко розуміти: навіть великі військові успіхи СОУ створять лише передумову для падіння ***********. А власне дієвим чинником буде його інформаційна інтерпретація на орді.
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30.05.2023 15:16 Відповісти
Питання? Я хоч і не військовий, але логічно, якого ***** не знищуються ті, хто заходить і виходить? Чому вагнерівці вільно вийшли? В нас же хаймарси, чи вже нема?
Чому не нищаться ті, хто туди зайшов? В нас хаймарси, а там тільки руїни.
Якими стежками заходять в Бахмут, що наші хаймарси, яких може вже і немає, не дістають?
Де розвідка? Де супутник Притули?
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30.05.2023 15:41 Відповісти
 
 