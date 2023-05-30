Ротація "гнітюче" діє на військових РФ, які заходять у Бахмут на місце "вагнерівців", - Череватий

На Бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення боїв, російські сили продовжують ротаційні заходи.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"За останні дні ми спостерігали суттєве значне зменшення боїв – було по два-три бойові зіткнення. За цю добу не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи злочинне угруповання злочинне "Вагнер", замінюючи їх підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими підрозділами. Це відведення гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі теж уже багато брали участь в боях. Це другий-третій склад цих бригад, які заходять", сказав він.

Череватий зауважив, що ці нові підрозділи російських військ бачать, у якому стані виходять "вагнерівці" з Бахмута.

"По перехопленню бачимо, що це в них захоплення не викликає. Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті за добу було 80 окупантів знищено, 119 поранено", - додав речник Східного угруповання.

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