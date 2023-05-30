Рада прийняла за основу законопроєкт про виплати військовим та збільшення відпустки до 40 днів (доповнено)

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який унормовує виплати військовослужбовцям та дозволяє їм відпустку в 30 днів та ще 10 днів за сімейними обставинами.

Про це повідомив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "за" проголосували 333 депутати. Законопроєкт прийнято за основу. Це означає, що на нього ще чекає друге читання та остаточне ухвалення.

"Офіційно - 40 днів! Дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами", - написав Гончаренко.

Він додав, що кожна з відпусток надається без урахування часу на проїзд в межах України (не більше 2 діб в один кінець).

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В питанні виплат законопроєкт №9342 передбачає, що:

під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачуваьтметься додаткова винагорода у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань;

військовослужбовцям строкової служби встановлюється виплата у розмірі 6 тис грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

доплати в розмірі 6 тис. грн на місяць також передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби;

курсантам також буде виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 2 350 грн на місяць;

для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. грн).

Орієнтовні додаткові витрати держбюджету для виконання цих норм оцінюються у 10 млрд грн.

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Також законопроєкт не дозволяє допускати до участі в бойових діях мобілізованих, які не пройшли курс базової військової підготовки. І визначає, що термін цієї підготовки має бути не менше 1 місяця.