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Рада прийняла за основу законопроєкт про виплати військовим та збільшення відпустки до 40 днів (доповнено)

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який унормовує виплати військовослужбовцям та дозволяє їм відпустку в 30 днів та ще 10 днів за сімейними обставинами.

Про це повідомив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "за" проголосували 333 депутати. Законопроєкт прийнято за основу. Це означає, що на нього ще чекає друге читання та остаточне ухвалення.

"Офіційно - 40 днів! Дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами", - написав Гончаренко.

Він додав, що кожна з відпусток надається без урахування часу на проїзд в межах України (не більше 2 діб в один кінець).

Читайте: Комітет Ради схвалив новий законопроєкт про виплати військовослужбовцям

В питанні виплат законопроєкт №9342 передбачає, що:

  • під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачуваьтметься додаткова винагорода у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань;
  • військовослужбовцям строкової служби встановлюється виплата у розмірі 6 тис грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.
  • доплати в розмірі 6 тис. грн на місяць також передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби;
  • курсантам також буде виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 2 350 грн на місяць;
  • для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. грн).

Орієнтовні додаткові витрати держбюджету для виконання цих норм оцінюються у 10 млрд грн.

Читайте: Рада знизила вік перебування на військовому обліку з 27 до 25 років

Також законопроєкт не дозволяє допускати до участі в бойових діях мобілізованих, які не пройшли курс базової військової підготовки. І визначає, що термін цієї підготовки має бути не менше 1 місяця.

Рада прийняла за основу законопроєкт про виплати військовим та збільшення відпустки до 40 днів 01

Автор: 

ВР (14967) виплати (1040) відпустка (123) ЗСУ (7531)


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Топ коментарі
+10
Інстинкт самозбереження працює навіть в деяких паразитів...
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30.05.2023 14:03
+6
В законопроекті написано не "надається", а "МОЖЕ надаватися".
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30.05.2023 14:19
+4
Разом із збільшенням терміну відпустки, зменшать кількість бойових виплат.
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30.05.2023 14:00
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Разом із збільшенням терміну відпустки, зменшать кількість бойових виплат.
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30.05.2023 14:00 Відповісти
Само собою. А Ви хотіли отримувати бойові знаходячись у відпустці?
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30.05.2023 15:13 Відповісти
Я хочу щоб їх отримували всі військовослужбовці не залежно у відпустці вони вони чи ні. А також коли вони в госпіталі, а не так як зараз після поранення виводять із штату і отримуй свої 700 грн.
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30.05.2023 15:35 Відповісти
Ну не знаю, мій знайомий після поранення під час операцій і реабілітації отримував по 100000 грн.поки був в Києві.
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30.05.2023 18:05 Відповісти
Можливо. Все залежить від частини, важкості поранення....
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31.05.2023 08:02 Відповісти
Зразу видно, що Ви не служите. Звичайно проблема є, особливо з пораненими виведеними за штат. Але бойові вони саме і бойові, що виплачуються під час виконання бойових завдань. Які бойві завдання воїн виконує дома у відпустці? Правильно - ніякого.
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30.05.2023 18:52 Відповісти
А ти, лапоть, з окопу пишеш?
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30.05.2023 19:21 Відповісти
Одразу видно, що Ви не в темі. "Бойові", на справді ніякі не бойові. Це РОЗМОВНА назва виплат, які військові отримували під час служби, а не під час викеонання якихось осоюливих бойових завдань.
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31.05.2023 08:05 Відповісти
Пересмикуєте і заплутуєте словесною казуїстикою. Під час служби не всі військові отримують Бойові, а тільки ті, що на передку. "Бойові" це дійсно РОЗМОВНА назва виплат за безпосередню участь у виконанні бойових (спеціальних) завдань тим військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у виконанні бойових (спеціальних) завдань. Не існує якихось "особливих бойових завдань".
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31.05.2023 09:16 Відповісти
Тоді треба внести ясність, що ми обговорюємо коли говоримо про "БОЙОВІ". Я маю на увазі ті 30 тисяч які відмінено і влада вперто не хоче повертати цю виплату.
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31.05.2023 09:33 Відповісти
Якщо по простому Бойові - це 100000 грн. (на нулі), 30000 грн. - це доплата всім військовим (крім тих, що на нулі - у них 100000), яка здійснювалась до березня 2023.
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31.05.2023 10:20 Відповісти
Дякую за роз'яснення.
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31.05.2023 10:35 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3421645/***************************************************************************************************
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30.05.2023 16:50 Відповісти
Інстинкт самозбереження працює навіть в деяких паразитів...
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30.05.2023 14:03 Відповісти
Их там докуя...
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30.05.2023 14:05 Відповісти
В законопроекті написано не "надається", а "МОЖЕ надаватися".
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30.05.2023 14:19 Відповісти
Точно, судячи з ситуації командир у переважній більшості випадків скаже що потрібен зараз і зайвих людей нема.
З ТЦК скористаються всі проте.
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31.05.2023 04:19 Відповісти
а ви читали законопроект?
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31.05.2023 08:46 Відповісти
Это правильно и необходимо ... особенно перед предстоящим наступлением.
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30.05.2023 14:21 Відповісти
В бойових бригадах на передку взагалі нікому відпусток не дають і плювати що там прийняли щось.
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30.05.2023 18:02 Відповісти
Взагалі то так і було. Що змінилося?
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30.05.2023 14:27 Відповісти
Изменился пиар)
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30.05.2023 14:34 Відповісти
10 діб було.
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30.05.2023 14:53 Відповісти
10 діб під час військового стану, то так зеленим захотілось.
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30.05.2023 19:24 Відповісти
Цей закон завернув розводняк з виплатами в довгоочікуване надання відпусток.
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30.05.2023 16:35 Відповісти
вони там взагалі хоть на чомусь розуміються??))))))))))
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30.05.2023 14:40 Відповісти
Я кажуть ті кому я доначу. Краще грошима , ще краще - снарягою
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30.05.2023 14:42 Відповісти
Та невже? І МВФ мовчить?А що трапилось з МВФ - він же був проти?А відпустка і була така ж .Чи щось мінялось за останні 20 років?
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30.05.2023 16:40 Відповісти
Та ладно, а хто гарантуватиме ці відпустки? Вже ***** прийняли на 10 днів, а в рапортах на ці відпустки усіх вимагають писати що у разі службової необхідності забов'язуюсь прибути до військової частини протягом 24-х годин. І другий раз вже не дають відпустку бо в тому їбанутому законі прописано що відпустка одна і може бути не більше 10 днів. Я вже ***** з'їздив на 2 дня у відпустку ... Ці 40 днів ніхера не міняють... Кончені довбодятли.. Зробіть людям нормальний відпочинок *****...
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30.05.2023 18:00 Відповісти
…ротацію…
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31.05.2023 04:20 Відповісти
А як же закон 8061, слабо депутатам прийняти у другому читанні та демобілізувати тих, хто вийшов з полону? На це заслуговують особливо ті, хто вийшов з Азовсталі в полон по наказу Президента, був поранений та підвергався тортурам в московії , особливо нацгвардійці(азовці). Виконання статті 117 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими потрібно виконувати нашою державою, якщо ми демократична та цивілізована держава. А законопроект 8412 щодо демобілізації інвалідів теж пройшов перше читання, тільки до другого ніяк руки не доходять. Отже другого читання чекають всі законопроекти, які так потрібні військовим!!!
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30.05.2023 19:59 Відповісти
https://strokovyk-official.com/2023/05/kinets-suchasnomu-rabstvu-v-ukraini-mitynh/
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30.05.2023 21:22 Відповісти
 
 