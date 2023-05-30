Рада знизила вік перебування на військовому обліку з 27 до 25 років

Парламент підтримав зниження віку перебування на військовому обліку з 27 до 25 років.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент підтримав (#9281) зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку", - написав він у телеграмі.

Железняк зазначив, що "за" проголосували 304 депутати.

Законопроєкт №9281 розробив Кабмін за ініціативою Головнокомандувача ЗСУ.

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