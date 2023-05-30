Рада знизила вік перебування на військовому обліку з 27 до 25 років
Парламент підтримав зниження віку перебування на військовому обліку з 27 до 25 років.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламент підтримав (#9281) зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку", - написав він у телеграмі.
Железняк зазначив, що "за" проголосували 304 депутати.
Законопроєкт №9281 розробив Кабмін за ініціативою Головнокомандувача ЗСУ.
Топ коментарі
+19 Levko Broko
показати весь коментар30.05.2023 14:56
+16 Джон Зойдберг #328773
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+14 Підлога Маккартні
показати весь коментар30.05.2023 14:29
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Нахера тогда в армейке год было тарахтеть, если воевать научат аж целый месяц и сделают из тебя крутого Рембу?
тепер мобілізовувати можна з 25 років а не 27, бо срочка у нас відмінена тобто немає нового набору і їх срочників не мають права посилати в зону бойових дій, але думаю з часом і це відмінять.
Ще дивлюсь, декілька прикоритниць своїх 17-річних повивозили до Відня ,ще у лютому заздалегідь.Тобто, щось знали. Диму без вогню не буває(
А щодо нинішньої війни, то вона ще довга. Дійде черга і до 18-річних, на жаль.
Бо наше покоління в силу віку уже не таке витривале, яким було в Афгані. Та й закінчуємось ми.