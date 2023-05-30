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Рада знизила вік перебування на військовому обліку з 27 до 25 років

шеврон

Парламент підтримав зниження віку перебування на військовому обліку з 27 до 25 років.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент підтримав (#9281) зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку", - написав він у телеграмі.

Железняк зазначив, що "за" проголосували 304 депутати.

Законопроєкт №9281 розробив Кабмін за ініціативою Головнокомандувача ЗСУ.

Читайте: Рада збільшує відпустки військовим до 40 днів, - Гончаренко. ФОТО

Автор: 

ВР (14967) військовий обов’язок (92) ЗСУ (7531) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+19
От як воно у житті буває. У 2019му ставиш хрестик у бюлетні, щоб "пАржАть та хужи нє будіт", а вже починаючи із 2022го тобі ставлять хрестик на кладовищі. І головне усі оті "ржаки" та "весільні фотографи" яких понаобирали, зараз із розжирівшими обличчами від солодкого життя та безкарності, приймають закони для Микол, які останній х#й із сіллю доїдають. Основним локомотивом обрання ЗЕленого гною була молодь, от і тримайте подяку від своєї законнообраної влади. Життя воно жорстока річ, і за все прийдеться відповідати, особливо за свою безмозкість та безвідповідальність.
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30.05.2023 14:56
+16
Так то строкова служба, в умовах воєнного стану діють інші правила. Зараз тих, хто не служив, до 27-ми не забирають по мобілізації, так як вони мали б по закону проходити строкову службу, але набір на неї зараз не відбувається. До 27-ми зараз можна мобілізувати лише тих, хто пройшов строкову службу, а після вже мобілізувати будь-кого, незалежно від того, служив чи ні. Тепер цей поріг знизиться до 25-ти років.
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30.05.2023 14:46
+14
И это не придел. Потом до 23, затем до 21. Видимо все плохо с мобилизацией
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30.05.2023 14:29
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а для дупутатів? суддів ментів прокурорів?
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30.05.2023 14:23 Відповісти
Це найкращі люди країни, їх берегти потрібно, для нащадків.
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30.05.2023 14:26 Відповісти
Начинать сейчас?!
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30.05.2023 14:30 Відповісти
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30.05.2023 14:54 Відповісти
а для ментів, прокурорів, суддів та інших діточок "слуг народа" безперешкодний виїзд за кордон на вілли, які їхні батьки в Україні напрацювали. Ну а Микола та його діти гоу на фронт ібо нєх#й.
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30.05.2023 14:42 Відповісти
И это не придел. Потом до 23, затем до 21. Видимо все плохо с мобилизацией
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30.05.2023 14:29 Відповісти
Также, среди прочего, предлагается установить обязательную базовую военную подготовку для мобилизованных граждан, не имеющих военного опыта. Срок прохождения базовой военной подготовки не может быть менее одного месяца.

Нахера тогда в армейке год было тарахтеть, если воевать научат аж целый месяц и сделают из тебя крутого Рембу?
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30.05.2023 14:49 Відповісти
Ты шо?! Как отказаться от "годичных" рабов ?!
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30.05.2023 21:20 Відповісти
Не плохо ,а ужасно...
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30.05.2023 15:10 Відповісти
А шо там сынок головы ВР Стефанчука? Ну, тот, что выехал за границу по квоте спортсменов и обратно не вернулся. И не собирается возвращаться. Он как на счёт мобилизации? Диарея и энурез, беспрерывные, спортом заниматься и типа представлять страну, не мешают?
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30.05.2023 14:30 Відповісти
та як всі, пішов добровольцем в батальйон "Монако", з тилу нас прикриває
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30.05.2023 14:44 Відповісти
Уже сразу до 16 снизили и сразу после школы на войну
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30.05.2023 14:31 Відповісти
Якого ще обліку? Ще з совка на облік ставили з 16-ти, видавали якесь всрате "пріпісноє", коли це з 27-ми почалося?
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30.05.2023 14:32 Відповісти
Сделали чтоб на войну уже в 25 отправлять
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30.05.2023 14:35 Відповісти
та якась хрінь! виглядає так, що знизили ТЕРМІН перебування на військовому обліку - тобто 16+25 = 41 рік і випадаєшь з військового обліку??!
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30.05.2023 15:35 Відповісти
Дурницю просто пишуть, вони не знають що й до чого, що то за вік і куди його ліпити. Це вік для призовників на строкову службу . На строкову! У нас ще є строкова служба. З 18 до 25 років. Після 25 ( було до 27) вже не піде строковиком, що йому робити з 18- літніми: професія, троє дітей, і він солдат строкової служби разом з дітьми. А мобілізація - це інше. За контрактом: з 18 до 60 років.
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30.05.2023 16:39 Відповісти
На військовому обліку до 60 років.
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30.05.2023 16:40 Відповісти
Зараз з лютого 23 на строкову не призивають
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30.05.2023 16:45 Відповісти
До речі , за совітів в 50 років вже знімали з військового обліку !
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30.05.2023 18:11 Відповісти
"З" це не "до". Йдеться про вік призову на строкову службу. А в заголовку написали дурницю. Не вказали, що це вік для строкової ( така маленька деталь!). 18-25 років- для строкової служби. 18- 60 років для контракту
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30.05.2023 16:53 Відповісти
Почему не до 13 ?
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30.05.2023 14:33 Відповісти
А курс молодого бойца (КМБ) будет тем кто не служил и не имеет никакого отношения к армии?
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30.05.2023 14:35 Відповісти
Зразу в Бахмуті)
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30.05.2023 14:38 Відповісти
Какой молодой боец в 50,какой курс?Если уже с кровати ели слазишь....
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30.05.2023 14:58 Відповісти
Так завжди на облік ставали в 16 років, прямо зі школи направляли в військомат, щось тут взагалі не сходиться.
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30.05.2023 14:41 Відповісти
Так то строкова служба, в умовах воєнного стану діють інші правила. Зараз тих, хто не служив, до 27-ми не забирають по мобілізації, так як вони мали б по закону проходити строкову службу, але набір на неї зараз не відбувається. До 27-ми зараз можна мобілізувати лише тих, хто пройшов строкову службу, а після вже мобілізувати будь-кого, незалежно від того, служив чи ні. Тепер цей поріг знизиться до 25-ти років.
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30.05.2023 14:46 Відповісти
Так тепер куплених білобілетників хитрожопих можуть мобілізувати? Та вони ж гроші платили! Ето нєсправєдліво!
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30.05.2023 15:35 Відповісти
уважно прочитайте новину.
тепер мобілізовувати можна з 25 років а не 27, бо срочка у нас відмінена тобто немає нового набору і їх срочників не мають права посилати в зону бойових дій, але думаю з часом і це відмінять.
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30.05.2023 14:49 Відповісти
Внесли би ще прозорість якусь стосовно 17-річних. Адвокат розповідає, що знайшли погранці якусь зачіпку у нашому дирявому законодавстві і не випускають.
Ще дивлюсь, декілька прикоритниць своїх 17-річних повивозили до Відня ,ще у лютому заздалегідь.Тобто, щось знали. Диму без вогню не буває(
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30.05.2023 14:48 Відповісти
Взагалі ж писали що мобілізація 18-60років, для старших офіцерів до 65років. Що раніше їм заважало призивати з 25, тим більше що взагалі з 18 можна?
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30.05.2023 14:55 Відповісти
Добровольцы были,теперь их нет от слова совсем...
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30.05.2023 15:01 Відповісти
Хабарники і зрадники звели добровільний рух в Україні нанівець. Наразі їх тут 20 років не буде. Дякуючи їм ми дуже схожі на росіян.
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30.05.2023 15:38 Відповісти
Особи, що не служили у віці від 18 до 25 (27) років, знаходяться на обліку призовників і не являються військовозобов'язаними.
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30.05.2023 15:05 Відповісти
хз тоді чому ще досі щось не придумали щоб строчників відправляти. У всякому разі в СРСР в Афганістан таких аж бігом відправляли
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30.05.2023 15:12 Відповісти
В Афган тільки строковиків і відправляли. Торба вигод: вони керовані, оплата 9 руб/місяць, видатки держави на поховання солдата 500 руб, юні безголові і без зобов'язань, страху не мають, можна тримати напівголодними і неекіпірованими. Щось типу воїна-раба, який не розуміє, що він раб.

А щодо нинішньої війни, то вона ще довга. Дійде черга і до 18-річних, на жаль.
Бо наше покоління в силу віку уже не таке витривале, яким було в Афгані. Та й закінчуємось ми.
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30.05.2023 15:49 Відповісти
Тоді не було контрактників взагалі. Не існувало контрактного призову. Були свєрхсрочніки
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30.05.2023 16:47 Відповісти
Але вони теж раби, бо не можуть віїхати за кордон.
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30.05.2023 15:33 Відповісти
От як воно у житті буває. У 2019му ставиш хрестик у бюлетні, щоб "пАржАть та хужи нє будіт", а вже починаючи із 2022го тобі ставлять хрестик на кладовищі. І головне усі оті "ржаки" та "весільні фотографи" яких понаобирали, зараз із розжирівшими обличчами від солодкого життя та безкарності, приймають закони для Микол, які останній х#й із сіллю доїдають. Основним локомотивом обрання ЗЕленого гною була молодь, от і тримайте подяку від своєї законнообраної влади. Життя воно жорстока річ, і за все прийдеться відповідати, особливо за свою безмозкість та безвідповідальність.
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30.05.2023 14:56 Відповісти
Коли почалась війна, Порох ще не був Президентом. І бажаючих на це місце тоді особо ні було. А де був клован?А клован в той час по московії із концертами шлявся , і від повісток тікав.
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30.05.2023 15:19 Відповісти
"бажаючих на це місце тоді особо ні було" - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2014#%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8 23 кандидати .
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30.05.2023 20:05 Відповісти
Ага, тільки згадайте про цю кампанію. Усі висуванці сиділи як миші за віником. Ні тобі бордів, ні тобі обіцянок-цяцянок, ні піар-акцій, ні гречки...Усе так чино та благородно. Одразу було зрозуміло, що бажаючих немає.
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30.05.2023 22:07 Відповісти
Згадайте як "боролася" за цю посаду бабця Юля. Аж ніяк. А це на неї ну ніяк не схоже. Порох став Президентом України після першого тура - це про щось вам говорить? В тих умовах ніхто не схотів брати на себе відповідальність за країну. Зато потім щурів понабігло
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30.05.2023 22:18 Відповісти
Потрібні зміни в законодавстві. На посади суддів, прокурорів, державних чиновників вищих рівнів тільки після служби в армії
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30.05.2023 15:09 Відповісти
на всі державні посади тільки після служби у збройних силах. Інвалід - так будь-ласка є посада інтенданта чи ремонтника чи ще багато облікових чи технічних посад. але керувати країною повинні ті, що її захищали.
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30.05.2023 16:13 Відповісти
Якусь маячню написали в анонсі. Хіба граничний вік перебування на військовому обліку не 60 років?
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30.05.2023 16:11 Відповісти
Це вік призову на строкову службу
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30.05.2023 16:46 Відповісти
Строкова служба триває рік. На неї починають призивати з 18 років. Не всіх: хто вчиться, хто працює, за кордоном, хто де. З'явився у 20 - призвалиу 20, кінчив науку в 25 - призвали, але десь петляв до 25, - після вже на строкову не призовуть, бо вийшов вік. Ця вся стаття стосується СТРОКОВИКІВ. А підписувати контракт можна з 18, тоді ти не служиш строкову, а одержуєш 20 тисяч, живеш не в казармі, о 17 додому ( до війни...). А зараз - мобілізація. Це ще інше. Загальна! З 18 до 60. Бо війна. Мобілізований може також підписати контракт.
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30.05.2023 19:22 Відповісти
Потрібно написати в заголовку: Рада знизила вік перебування на обліку для призову на строкову службу.
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30.05.2023 17:00 Відповісти
Ти ба! Прям в унісон з рашею однокові закони приймають.
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30.05.2023 18:33 Відповісти
 
 