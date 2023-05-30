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Новини Війна
2 024 13

За добу росіяни не просунулися на жодному з напрямків, ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмуту, - Маляр

бахмут

Сили оборони контролюють південно-західні околиці Бахмуту.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"За добу ворог не просунувся на жодному з напрямків, на яких вів наступ", - йдеться в повідомленні.

За її словами, на кордоні з Білоруссю ситуація стабільна, а на кордоні з РФ ворог продовжує зберігати військову присутність. Здійснює мінометні та артилерійські обстріли, завдає авіаційні удари.

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"Південь. Ворог в обороні. Схід - епіцентр бойових дій. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів.

На трьох напрямках з шести протягом доби ворог не проводив наступальних дій.
Йдеться про - Лиманський, Авдіівський, Шахтарський.

На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка.

На Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить.
Втім продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів. Також на цьому напрямку триває заміна та перегрупування ворожих військ", - зазначила заступниця міністра оборони.

Маляр додала, що Сили оборони контролюють південно-західні околиці Бахмуту.

"На півночі та півдні передмістя Бахмута рух наших військ декілька днів тому призупинено для виконання інши військових задач. Які, власне, виконуються", - підсумувала вона.

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Автор: 

Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+4
🥃Удар по "центру принятия решений": в подмосковье горит крупный спиртзавод
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30.05.2023 15:05
+4
Площадь пожара составляет 2 тыс. кв.м. Этиловые пары и духовные скрепы поднимаются высоко в небо. Настоящая трагедия для Медведева.
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30.05.2023 15:07
+2
А казала, що Бахмут в напівоточенні....
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30.05.2023 15:08
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🥃Удар по "центру принятия решений": в подмосковье горит крупный спиртзавод
показати весь коментар
30.05.2023 15:05 Відповісти
Площадь пожара составляет 2 тыс. кв.м. Этиловые пары и духовные скрепы поднимаются высоко в небо. Настоящая трагедия для Медведева.
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30.05.2023 15:07 Відповісти
" ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмуту..."-- а що, напівоточення орків в Бахмуті, про яке писали в усіх ЗМІ ще тиждень тому, внаслідок супер вдалого контрнаступу з флангів вже нема???!!! Питання -- нахера писати про те, чого по факту немає? Чим ми тоді від рашистських ЗМІ відрізняємось?
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30.05.2023 15:57 Відповісти
А казала, що Бахмут в напівоточенні....
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30.05.2023 15:08 Відповісти
Так і є. На Діп-стейт все видно.
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30.05.2023 15:11 Відповісти
Напевне різні сайти є дип стейту. Бо вчора по тій карті, що я дивився, то ще далеко до Кліщіївки було. На півночі так зовсім далеко до напівоточення Бахмуту
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30.05.2023 16:00 Відповісти
в клещах
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30.05.2023 15:22 Відповісти
А чому б не скористатись перегрупуванням?
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30.05.2023 15:09 Відповісти
Навіщо? Чи ви дійсно вважаєте, що влада капітулянтів прагне перемоги? Тоді у мене для вас погані новини, вони навпаки налаштовані на тривалу війну, допоки партнери надають бабло, яке успішно розпилюється. А коли партнери "втомляться від війни", капітулянти одразу підпишуть "перемірря" та дриснуть за кордон на свої новозбудовані вілли та котеджі.
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30.05.2023 15:28 Відповісти
Если б это было так, они не обьявляли захваченное своим и не переформатировали скажем так оккупированные территории в малороссийство.
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30.05.2023 15:33 Відповісти
Кто они?) речь идет про украинскую власть
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30.05.2023 15:37 Відповісти
Война РФ обречена на провал: знаменитая летчица F-16 оценила поставки Украине авиации
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30.05.2023 15:24 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим зихисникам
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30.05.2023 15:25 Відповісти
 
 