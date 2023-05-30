За добу росіяни не просунулися на жодному з напрямків, ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмуту, - Маляр

Сили оборони контролюють південно-західні околиці Бахмуту.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"За добу ворог не просунувся на жодному з напрямків, на яких вів наступ", - йдеться в повідомленні.

За її словами, на кордоні з Білоруссю ситуація стабільна, а на кордоні з РФ ворог продовжує зберігати військову присутність. Здійснює мінометні та артилерійські обстріли, завдає авіаційні удари.

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"Південь. Ворог в обороні. Схід - епіцентр бойових дій. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів.



На трьох напрямках з шести протягом доби ворог не проводив наступальних дій.

Йдеться про - Лиманський, Авдіівський, Шахтарський.



На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії.



На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка.



На Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить.

Втім продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів. Також на цьому напрямку триває заміна та перегрупування ворожих військ", - зазначила заступниця міністра оборони.

Маляр додала, що Сили оборони контролюють південно-західні околиці Бахмуту.

"На півночі та півдні передмістя Бахмута рух наших військ декілька днів тому призупинено для виконання інши військових задач. Які, власне, виконуються", - підсумувала вона.

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