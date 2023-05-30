За добу росіяни не просунулися на жодному з напрямків, ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмуту, - Маляр
Сили оборони контролюють південно-західні околиці Бахмуту.
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"За добу ворог не просунувся на жодному з напрямків, на яких вів наступ", - йдеться в повідомленні.
За її словами, на кордоні з Білоруссю ситуація стабільна, а на кордоні з РФ ворог продовжує зберігати військову присутність. Здійснює мінометні та артилерійські обстріли, завдає авіаційні удари.
"Південь. Ворог в обороні. Схід - епіцентр бойових дій. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів.
На трьох напрямках з шести протягом доби ворог не проводив наступальних дій.
Йдеться про - Лиманський, Авдіівський, Шахтарський.
На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії.
На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка.
На Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить.
Втім продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів. Також на цьому напрямку триває заміна та перегрупування ворожих військ", - зазначила заступниця міністра оборони.
Маляр додала, що Сили оборони контролюють південно-західні околиці Бахмуту.
"На півночі та півдні передмістя Бахмута рух наших військ декілька днів тому призупинено для виконання інши військових задач. Які, власне, виконуються", - підсумувала вона.
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