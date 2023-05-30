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Новини
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Порошенко про повернення 30 тис. доплат військовим: Всі джерела фінансування знайшли, кошти на забезпечення армії є

порошенко

Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт 9342, яким повертаються доплати для військових, а також збільшується термін відпусток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Політсила нагадала, що кілька місяців поспіль вимагала повернути доплати для Сил оборони і посилити соціальний захист для військових.

"Боріться – поборете! Три місяці боротьби, і ми дотисли законодавчу норму про додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч грн. Законопроект ухвалено в першому читанні (ми вимагали проголосувати в цілому).

Нам казали, що це популізм, і це неможливо. Ми знайшли всі джерела фінансування. І довели: в країні є кошти на забезпечення своєї армії і своїх воїнів. Ми боролися за захист воїнів, за повагу до них і за справедливість", - повідомив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що відповідно до законопроєкту строковики будуть отримувати додатково 6 тисяч виплат, поранені військові – 6 тисяч додаткових виплат, курсанти – ще 2350грн.

Також читайте: Рада унормовує виплати військовим та збільшує відпустки до 40 днів (доповнено)

Як відомо, законопроєкт №9342 передбачає, що військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану (30 днів щорічної та 10 за сімейними обставинами). Під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно буде виплачуватись додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Урядом.

Для строковиків встановлюються додаткові виплати у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

"Військовим, які під час виконання завдань у зоні бойових дій отримали поранення чи будь-яку іншу травму та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою ВЛК, щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 6 тисяч грн протягом всього час перебування у розпорядженні.

Також курсанти зможуть отримувати додаткові виплати у розмірі 2350 грн на місяць", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Ніякі безпекові гарантії не можуть зараз нами розглядатися як проукраїнський сценарій", - Порошенко про саміт НАТО у Вільнюсі

Автор: 

виплати (1040) Порошенко Петро (15169) військовослужбовці (4734)


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Топ коментарі
+16
Хтось вважає себе безсмертним, бо - прийняти закон про те що "в усьому винен солдат", і одночасно позбавити доплат у 30 тис...
У ДБР до речи, із грошовим забезпеченням усе ОК - десь 90 тисяч...
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30.05.2023 14:53
+16
Триклятий барига Порошенко. Наживаеця на війні,. Поки святий боневтік країну витягає з руїн
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30.05.2023 15:16
+12
Гєтьманцєв нє адабряєт.
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30.05.2023 14:52
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так повернули же не всім
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30.05.2023 14:51 Відповісти
Давно пора закрыть вопрос с деньгами !!! Ребята наши на характере но деньги нужны и на коптеры и на машины да и у каждого семьи !!! говоря уже о раненных обмеженных и а реабилитации
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30.05.2023 15:11 Відповісти
6 тисяч грн пораненим Воїнам це ГАНЬБА !!!!

лікарняний цивільному дорівнює зарплаті
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30.05.2023 15:15 Відповісти
тут згоден абсолютно. неподобство
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30.05.2023 15:17 Відповісти
ЦЕ ДОПЛАТА, а не зарплата. Лікування повністю за державний кошт, зберігається заробітна плата та йде ДОПЛАТА у 6 тисяч. Читати не вмієте???!!!
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30.05.2023 15:58 Відповісти
до 700 грн, які деякі поранені отримують?
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30.05.2023 16:09 Відповісти
Це порушення та свавілля офіцерів про які треба сповіщати прокуратуру. Особисто з кругу моїх знайоми про подібне не сповіщали, але не здивований, бо деякі негідники й не на таке здатні!!!
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30.05.2023 16:21 Відповісти
рєзніков, пєрєлогінтесь
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30.05.2023 16:13 Відповісти
ще й більша частина снаряги за свої купується.
наприклад, цьогорічне турецьке зимове взуття від МО - гівно. Талани на порядок кращі
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30.05.2023 15:16 Відповісти
знову якесь ліве гівно замість Таланів ?
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30.05.2023 15:20 Відповісти
затягнув шнурки перший раз - порвались. фурнітура з бляхи розрізала шнурок
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30.05.2023 15:21 Відповісти
сцуки, відкатали туркам
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30.05.2023 15:59 Відповісти
Щось я нічого з переліченого у військовому спорядженні ані нацгвардійців, ані ЗСУшників не бачив, а фраза про ***** мене взагалі збентежила, *** **** НЕ МАЄ на ременях форми ані в ЗСУ, ані у Нацгвардії, ані у ВМС та ВПС, ані у поліції, то де ви її знайшли, у формі рашистів???!!! Може мали на увазі застібку-зажим типу "крокодил", але тоді що там в неї за "фурнітура"???!!!
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30.05.2023 16:06 Відповісти
тупенький, читати навчись.
1. з бляхи фурнітура(па-рускі із жєсті).
2. пздуй в ютьюб та дивись про ці берци, відео вдосталь.
3. брехливата істерична ти тварина
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30.05.2023 16:12 Відповісти
Що там на YouTube викладають, це на відповідальності розповсюджувачів, а від нацгвардійців які несуть в нас додаткову охорону, та товаришів що служать у ЗСУ та ВМС нічого подібного не чув, навпаки були цього року дуже задоволені, і застібки ні з якої не жесті, а з міцного металу!!! До того ж, на тому ж YouTube рашисти виклали й відео про "трансплантологів" у ЗСУ з використанням німецької та української мови з рязанським акцентом, і якщо хтось вірить усьому що там викладають, то хай ВІН туди й піздує!!!
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30.05.2023 16:27 Відповісти
Додам й те, що слово "фурнітура" означає допоміжні частини та деталі, необхідні для виготовлення якогось суцільного предмета а ні жесть що по українські, що по роССійськи, бо це слово французького походження і інших сенсів не має!!!
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30.05.2023 16:31 Відповісти
гуляй, істеричка тилова
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01.06.2023 17:36 Відповісти
звичайна брехлива зелена хвойда) я ще про зимові утеплені штани та про спальники не казав.
тиловий істеричний пдр доказує щось мені, коли шнурок розрізало в моїх руках)
ти, тварина, не вдавись краденим
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01.06.2023 17:39 Відповісти
Повернули і тут же заблокували, є один такий хєр з партії голос, не пам'ятаю його прізвища, каже грошей в країні немає, а на дороги як там про канали лізащі дупу зєлєпукіні є!!! Порох як завжди молодець, просто робить свою роботу і більше!!!!!
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30.05.2023 15:25 Відповісти
Гєтьманцєв нє адабряєт.
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30.05.2023 14:52 Відповісти
Гетьманцев іде на ..... й 😠
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30.05.2023 15:00 Відповісти
Гетьманцев давно на тюрмі , має гнити.
https://www.facebook.com/d.getmancev/videos/%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D1%83/284017063755846/
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30.05.2023 15:05 Відповісти
Я худею , шо это ты накалякал ?
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30.05.2023 15:35 Відповісти
Хтось вважає себе безсмертним, бо - прийняти закон про те що "в усьому винен солдат", і одночасно позбавити доплат у 30 тис...
У ДБР до речи, із грошовим забезпеченням усе ОК - десь 90 тисяч...
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30.05.2023 14:53 Відповісти
https://sud.ua/ru/news/publication/271839-rada-podderzhala-zakonoproekt-o-doplatakh-*******-i-kursantam-i-40-dnevnyy-otpusk-****************** Также, среди прочего, предлагается установить обязательную базовую военную подготовку для мобилизованных граждан, не имеющих военного опыта. Срок прохождения базовой военной подготовки не может быть менее одного месяца.

он оно как, тоесть раньше без подготовки отправляли, получатся?

Нахера тогда в армейке год было тарахтеть, если воевать научат аж целый месяц и сделают из тебя крутого Рембу?
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30.05.2023 14:56 Відповісти
Ні, майже не відправляли., але могли. Зараз - не можуть

Це як з курсом на НАТО. До та після внесення у конституцію
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30.05.2023 15:00 Відповісти
(КМБ) Курс молодого бойца в 55 лет.
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30.05.2023 15:03 Відповісти
Я знаю щонайменьше трьох чоловіків зі свого оточення , що майже у 60 пішли боронити країну

ДОБРОВІЛЬНО.

Їх треба відправити непідготовленими ? Чи все ж таки варто підготувати ?
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30.05.2023 15:06 Відповісти
Месяц это ни о чем. За месяц разве что шнурки завязывать научится мобилизованный. Нужно хотябы 2-3 месяца, максимум 5!!!
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30.05.2023 15:20 Відповісти
Знову тупий піар. Новий законопроект не передбачає повернення 30к тиловикам. Виплати залишаються переважно тими ж самими, з корекціями стосовно строковиків та поранених.
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30.05.2023 15:11 Відповісти
"тиловикам" ???

це ті, які на другій лінії ?
ну ти й гніда !
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30.05.2023 15:17 Відповісти
і 6000 пораненим, як жебракам
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30.05.2023 15:18 Відповісти
Наразі поранені, яких вивели за штат отримують 700 грн. 6700 трохи краще, чи ні?
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30.05.2023 15:22 Відповісти
Це тим, хто знаходиться на великій відстані від фронту, не має майже ніякої загрози для життя.
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30.05.2023 15:42 Відповісти
Ви вСЕ ВрЕтИ еНтА пИар (с) мантра Ze-скоту

Але у 2022 звучить не так вже круто, як у 2019 , вірно
А це тому , що більшість людей зрозуміла : помилка 2019 призвела до катастрофи 2022

P.S.Будеш готовий предментно подискутувати - пиши. Поки у стійло
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30.05.2023 15:17 Відповісти
Я Зе взагалі не підтримую. Але Порох відверто піариться на всій цій історії з виплатами, щоб заробити бали в карму.

30к тиловикам ніхто не поверне, бо для цього немає ні бюджету, ні бажання. Новий законопроект передбачає зміни лише для строковиків та деяких поранених.
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30.05.2023 15:40 Відповісти
О, місячні пішли... Чекаємо на тижневих, дводенних і сьогоднішніх...
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30.05.2023 15:17 Відповісти
Триклятий барига Порошенко. Наживаеця на війні,. Поки святий боневтік країну витягає з руїн
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30.05.2023 15:16 Відповісти
Ви з сарказмом обережніше. Не всі в нього вміють.
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30.05.2023 15:19 Відповісти
Я орієнтуюсь на освітчненного читача, а всі інші най слухають зелнмарафон
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30.05.2023 15:31 Відповісти
У Пороха неправильна формула знаходження коштів на доплати військовим. Вона мінусує те, що зельониє собі запланували в особисті плюси.
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30.05.2023 15:19 Відповісти
То что предлагали в начале (вернуть 30к всем) попросту невозможно и несправедливо. Тыловики не должны получать как раньше, не говоря о том что бюджет не смог бы это профинансировать.
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30.05.2023 15:44 Відповісти
Коли вже влада пропіариться і зробить зарплату вчителям 4000 євро?...Чи ще рано?..
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30.05.2023 15:31 Відповісти
чи шо
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30.05.2023 15:33 Відповісти
ХОТЬ ХТОСЬ ЩОСЬ РОБИТЬ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ !!!
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30.05.2023 15:55 Відповісти
Ага евробляхерів іще раз напустити , а потім з них в тришкури здерти
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30.05.2023 15:56 Відповісти
Так , все , що можуть - це популізмом займатися . Від цього лайна на колесах вже а ні проїхати , а ні припаркуватися неможливо . А хто на них їздить ? По-перше : майже всі якісь неадеквати , по-друге : майже всі дуже далекі від ЗСУ . Зате за таку тачку заарештували військового , який реально поїхав на фронт !
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30.05.2023 17:15 Відповісти
на₴балово.

«9. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від тридцяти до ста тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України».
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30.05.2023 15:56 Відповісти
Курсанти, й#б вашу мать! Це майбутнє України і ї#ать їх в грошовому забезпеченні, це ї б#ть майбутнє України їх захисників, чи ви всі б*я ган*они думаєте, що в майбутньому залишаться Залужний, Сирький і т.д. і т.п?
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30.05.2023 16:29 Відповісти
Доповню. І кацапи нікуди не зникнуть
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30.05.2023 16:35 Відповісти
Заважав вам , зефенати , Порошенко ? "Папріколу" голосували ? "Прікалолісь" ? Коли були при владі Порошенко , Яценюк , Турчинов - то вже з 2015 по 2019 ***** залізло під лавку і мовчало . І війна була зупинена , а там і взагалі орків з окупованих погнали б . І дипломати на чолі з Клімкіним реально працювали .
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30.05.2023 17:08 Відповісти
перестаньте підлизувати пороху - таке саме чмо, як і зелебобік. в нього дох*їща своїх зашкварів - хоч би семочка згадати. 6 тисяч доплати військовим це плювок в обличчя, а йому аби попіаритись 😠
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30.05.2023 17:17 Відповісти
 
 