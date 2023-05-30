Порошенко про повернення 30 тис. доплат військовим: Всі джерела фінансування знайшли, кошти на забезпечення армії є
Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт 9342, яким повертаються доплати для військових, а також збільшується термін відпусток.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Політсила нагадала, що кілька місяців поспіль вимагала повернути доплати для Сил оборони і посилити соціальний захист для військових.
"Боріться – поборете! Три місяці боротьби, і ми дотисли законодавчу норму про додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч грн. Законопроект ухвалено в першому читанні (ми вимагали проголосувати в цілому).
Нам казали, що це популізм, і це неможливо. Ми знайшли всі джерела фінансування. І довели: в країні є кошти на забезпечення своєї армії і своїх воїнів. Ми боролися за захист воїнів, за повагу до них і за справедливість", - повідомив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко.
Порошенко зазначив, що відповідно до законопроєкту строковики будуть отримувати додатково 6 тисяч виплат, поранені військові – 6 тисяч додаткових виплат, курсанти – ще 2350грн.
Як відомо, законопроєкт №9342 передбачає, що військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану (30 днів щорічної та 10 за сімейними обставинами). Під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно буде виплачуватись додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Урядом.
Для строковиків встановлюються додаткові виплати у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.
"Військовим, які під час виконання завдань у зоні бойових дій отримали поранення чи будь-яку іншу травму та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою ВЛК, щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 6 тисяч грн протягом всього час перебування у розпорядженні.
Також курсанти зможуть отримувати додаткові виплати у розмірі 2350 грн на місяць", - йдеться в повідомленні.
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лікарняний цивільному дорівнює зарплаті
наприклад, цьогорічне турецьке зимове взуття від МО - гівно. Талани на порядок кращі
1. з бляхи фурнітура(па-рускі із жєсті).
2. пздуй в ютьюб та дивись про ці берци, відео вдосталь.
3. брехливата істерична ти тварина
тиловий істеричний пдр доказує щось мені, коли шнурок розрізало в моїх руках)
ти, тварина, не вдавись краденим
https://www.facebook.com/d.getmancev/videos/%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D1%83/284017063755846/
У ДБР до речи, із грошовим забезпеченням усе ОК - десь 90 тисяч...
он оно как, тоесть раньше без подготовки отправляли, получатся?
Нахера тогда в армейке год было тарахтеть, если воевать научат аж целый месяц и сделают из тебя крутого Рембу?
Це як з курсом на НАТО. До та після внесення у конституцію
ДОБРОВІЛЬНО.
Їх треба відправити непідготовленими ? Чи все ж таки варто підготувати ?
це ті, які на другій лінії ?
ну ти й гніда !
Але у 2022 звучить не так вже круто, як у 2019 , вірно
А це тому , що більшість людей зрозуміла : помилка 2019 призвела до катастрофи 2022
P.S.Будеш готовий предментно подискутувати - пиши. Поки у стійло
30к тиловикам ніхто не поверне, бо для цього немає ні бюджету, ні бажання. Новий законопроект передбачає зміни лише для строковиків та деяких поранених.
«9. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від тридцяти до ста тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України».