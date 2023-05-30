"Важко говорити з Путіним до того, як він виведе всі свої війська з території України", - Зеленський
Українській владі немає про що говорити із президентом РФ Володимиром Путіним до виведення російських військ із території України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun Ilbo.
"Він (Путін. - Ред.) уникав навіть розмовляти зі мною телефоном майже два роки. Є лише одна причина: тому що нічого сказати. Правда за нами, і йому нічого сказати перед нею. Путін чудово розуміє, що його наполегливість у захопленні України силою безперечна. То про що ти можеш зі мною говорити? Путін хоче лише вторгнутися в Україну за допомогою війни і знищити українство", - зазначив глава держави.
"Сьогоднішній Путін вочевидь інша людина, ніж ми бачили раніше. Важко говорити з Путіним до того, як він виведе всі свої війська з території України", - додав президент.
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Остерігайтеся лжепророків, які приходять до вас в одежі овечій, а всередині - вовки хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх.
Євангеліє від Матвія 7:15-29
Чорти б забрали б цих диктаторів...
Т.е. Запад хочет уничтожить путлера, ввел эмбарго на торговлю с РФ, заваливает нас оружием и б/п, а "Зеля всё тормозит и хочет переговоров"? Серьезно?
Сволота кончена!
Ну так, зо всіма вже говорив, навіть з Ху..м (той шо посланець), осталося ще з "путіним". І не противно говорити з тим, кого в народі непотребним словом величають?
Сьогоднішній Путін вочевидь інша людина, ніж ми бачили раніше. Джерело:
То ви так дивилися, що нічого не бачили. А ми бачили окуповані території Грузії, частину Молдови, Сірію та Донбас з Кримом. Той він. І ті ж самі біля нього, що допомагають йому вбивати українців.
https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249
Наш презик в розтягнутих кальсонах зовсім знавіснів - постійно говорить про перемовини (щоб ми звикали), а тепер ще й цитує Суркова: «України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів, дивовижним чином доведений до крайньої межі захоплення етнографією…»
Назвати українців українством може лише ідейний однодумець москаликів.
Ну, й президент в нас, мать його …