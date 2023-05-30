"Важко говорити з Путіним до того, як він виведе всі свої війська з території України", - Зеленський

Українській владі немає про що говорити із президентом РФ Володимиром Путіним до виведення російських військ із території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun Ilbo.

"Він (Путін. - Ред.) уникав навіть розмовляти зі мною телефоном майже два роки. Є лише одна причина: тому що нічого сказати. Правда за нами, і йому нічого сказати перед нею. Путін чудово розуміє, що його наполегливість у захопленні України силою безперечна. То про що ти можеш зі мною говорити? Путін хоче лише вторгнутися в Україну за допомогою війни і знищити українство", - зазначив глава держави.

"Сьогоднішній Путін вочевидь інша людина, ніж ми бачили раніше. Важко говорити з Путіним до того, як він виведе всі свої війська з території України", - додав президент.

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