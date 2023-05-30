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Новини Війна
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"Важко говорити з Путіним до того, як він виведе всі свої війська з території України", - Зеленський

путін

Українській владі немає про що говорити із президентом РФ Володимиром Путіним до виведення російських військ із території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun Ilbo.

"Він (Путін. - Ред.) уникав навіть розмовляти зі мною телефоном майже два роки. Є лише одна причина: тому що нічого сказати. Правда за нами, і йому нічого сказати перед нею. Путін чудово розуміє, що його наполегливість у захопленні України силою безперечна. То про що ти можеш зі мною говорити? Путін хоче лише вторгнутися в Україну за допомогою війни і знищити українство", - зазначив глава держави.

"Сьогоднішній Путін вочевидь інша людина, ніж ми бачили раніше. Важко говорити з Путіним до того, як він виведе всі свої війська з території України", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну, - Боррель

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) путін володимир (23787) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+26
Що він постійно про ці перемовини триндить? Тільки одне на умі.
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30.05.2023 15:38
+24
А "зітись посередені"? Вава, все ж було так просто коли ти Пороха обсміював та оббріхував!!!
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30.05.2023 15:41
+23
Важко говорити? так ти ж підписав указ, згідно з яким виключені переговори з путєном взагалі. чи то не указ був?
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30.05.2023 15:40
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Що він постійно про ці перемовини триндить? Тільки одне на умі.
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30.05.2023 15:38 Відповісти
розмова з буйлом і бонеВтику буде капець !
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30.05.2023 15:42 Відповісти
то *****, схоже, не хоче зустрічатися, а зєля б залюбки
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30.05.2023 15:44 Відповісти
А йому в любому випадку капець. Він уже розуміє чого буде вартувати повернути «втрачене» за день… т
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30.05.2023 15:56 Відповісти
так а варіантів нема. Два варіанти - як перша світова та перемовини чи як друга і капітуляція. Але для другого варіанту треба до Камчатки йти.
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30.05.2023 16:16 Відповісти
Нам нужно всех убить -- вот и вся встреча
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30.05.2023 17:32 Відповісти
Важко, чи не можливо. Хоч би вже визначився. А то круть та верть. Так і тягне зазирнути в опу уйлу.
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30.05.2023 18:06 Відповісти
А як же ж очі, яки хочуть миру?
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30.05.2023 15:38 Відповісти
сумнівно, що можна було би серйозно говорити з тим, хто смішив у бані
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30.05.2023 15:51 Відповісти
То у глазки заглядати вже не хоцца?
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30.05.2023 15:39 Відповісти
Зеля про це мріє.
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30.05.2023 15:40 Відповісти
Хоцца, але ж важко! А пріпіздєнт нещодавно казав, що переговори з террористом, військовим злочинцем взагалі неможливі, а тут вже "важко говорити". То "неможливі взагалі" - чи "важко говорити"?
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30.05.2023 15:43 Відповісти
Важко говорити? так ти ж підписав указ, згідно з яким виключені переговори з путєном взагалі. чи то не указ був?
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30.05.2023 15:40 Відповісти
То таке !
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30.05.2023 15:41 Відповісти
От-от, в мене те саме питання.
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30.05.2023 15:45 Відповісти
Він - звичайнісінткий звіздобол, який точно знає, що за своє звіздобольство йому абсолютно нічого не буде! Ну хіба що на новий термін не оберуть! Так в умовах військового стану - виборів взагалі не буде! Підсумок: триндіти він може про все, що йому заманеться!
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30.05.2023 16:29 Відповісти
А "зітись посередені"? Вава, все ж було так просто коли ти Пороха обсміював та оббріхував!!!
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30.05.2023 15:41 Відповісти
чмирь((( на тобі кров замучених та вбитих українців!
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30.05.2023 15:41 Відповісти
ДО, а потому...?

Остерігайтеся лжепророків, які приходять до вас в одежі овечій, а всередині - вовки хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх.

Євангеліє від Матвія 7:15-29
Чорти б забрали б цих диктаторів...
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30.05.2023 15:41 Відповісти
А як же в"очко" заглянути "где то посередине"?
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30.05.2023 15:42 Відповісти
Ще забув сказати про "какая разница" та про ""********* кийки". Хочя про кийки всі вже забули
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30.05.2023 15:44 Відповісти
Зеля вдає, що його хтось на Заході змушує вести переговори з Путлером.
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30.05.2023 15:43 Відповісти
"вдає"?
Т.е. Запад хочет уничтожить путлера, ввел эмбарго на торговлю с РФ, заваливает нас оружием и б/п, а "Зеля всё тормозит и хочет переговоров"? Серьезно?
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30.05.2023 16:16 Відповісти
Бачите, як риторика цієї оманської патрушевської підстилки змінюється? Від "ніяких переговорів до виводу військ" до "важко говорити з путіним..."
Сволота кончена!
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30.05.2023 15:46 Відповісти
Но дуже хочеться зеленій шмарклі
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30.05.2023 15:48 Відповісти
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30.05.2023 15:49 Відповісти
"но что мнє до нєйо - ана била в Паріже, і сам Марсель Марсо єй что-то гаваріл"
Ну так, зо всіма вже говорив, навіть з Ху..м (той шо посланець), осталося ще з "путіним". І не противно говорити з тим, кого в народі непотребним словом величають?
Сьогоднішній Путін вочевидь інша людина, ніж ми бачили раніше. Джерело:
То ви так дивилися, що нічого не бачили. А ми бачили окуповані території Грузії, частину Молдови, Сірію та Донбас з Кримом. Той він. І ті ж самі біля нього, що допомагають йому вбивати українців.
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30.05.2023 15:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4Zqd1KURRxA Андрей Ермак - регент и/или крот? // №491 - Юрий Швец
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30.05.2023 15:51 Відповісти
Зеля, клепка в голові є? ***** воєнний злочинець. Чи ти хворий чи не сповна розуму.
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30.05.2023 15:52 Відповісти
....висрав кацап за допомогою Гугл-перекладача та йде нах.
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30.05.2023 16:00 Відповісти
Ох зелені довимахуються!!!
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30.05.2023 16:13 Відповісти
Навіть якби вивів віиська -- з ним нема про що говорити -- це вбивця .
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30.05.2023 16:15 Відповісти
Зеленський прозрів? Йому перестало вважатися щось мирне в очах *****? Та не може бути!
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30.05.2023 16:18 Відповісти
а потім зможеш? 3,14дар зелений....
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30.05.2023 16:24 Відповісти
переговори з путіним неможливі, за цим указом, тому не треба цю тему піднімати

https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249
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30.05.2023 16:30 Відповісти
З ким розмовляти там на московії ? Навожу ком однієї московітки: "государь- это слуга государства и он все делал для сохранения своего государства. Иван Грозный истребил бояр- казнокрадов( олигархов), Сталин- репрессировал- предателей,грабителей государства- врагов- народов. Все они делали для сохранения государственности и русской цивилизации в целом, убирали 5- колонну- внутреннего врага- разрушающих государство из нутри." Слово в слово з виступів .... *****.
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30.05.2023 16:47 Відповісти
З ким розмовляти там на московії ? Навожу ще ком однієї московітки: " и Русский мир будет третьим феноменом, контролирующий весь мир, для мира во всем мире. Россия- это ориентир духовности и нравственности для человечества." Ось там живуть такі харошіє роскиє.
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30.05.2023 16:52 Відповісти
Трудно говорить, ага. А никто и не просит с ним говорить, если только сам не рвешься заглянуть ему во всяческие отверстия в поисках мира
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30.05.2023 17:24 Відповісти
" ... знищити українство", - зазначив глава держави.

Наш презик в розтягнутих кальсонах зовсім знавіснів - постійно говорить про перемовини (щоб ми звикали), а тепер ще й цитує Суркова: «України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів, дивовижним чином доведений до крайньої межі захоплення етнографією…»

Назвати українців українством може лише ідейний однодумець москаликів.
Ну, й президент в нас, мать його …
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30.05.2023 18:42 Відповісти
"Сьогоднішній Путін вочевидь інша людина, ніж ми бачили раніше", - додав Зе-придурок.
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30.05.2023 19:45 Відповісти
правильно. с психбольным пу нечего говорить.
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31.05.2023 03:43 Відповісти
 
 