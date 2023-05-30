ГУР МО про активізацію ракетних обстрілів росіянами: "Часто повторювати подібні вистави вони не зможуть"

Російські окупанти змінили тактику ракетних обстрілів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Тактика ракетних ударів (росіян. - Ред.) змінилась. Здебільшого, вона спрямована на те, щоб ускладнити або зірвати плани українських Сил безпеки та оборони щодо подальшого звільнення окупованих територій", - пояснив Юсов, додавши, що для РФ залишається пріоритетним ураження Києва.

"Київ, який чинить опір, який відігнав від себе новітню орду, залишається нескореною ціллю для агресора. Тому небезпека залишається", - наголосив представник воєнної розвідки України.

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Водночас Юсов акцентував, що успішне освоєння Повітряними силами ЗСУ наданих західними партнерами засобів ППО фактично нівелює чергову ракетну навалу росіян.

"Ворог хотів би показати, що їхня зброя "аналоговнєт" може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні. Скільки обстрілів поспіль - фактично всі цілі збиваються. Наші бійці, Повітряні сили, засоби ППО демонструють найкращі результати", - пояснив він.

За словами представника ГУР МО, чергову хвилю ракетного терору агресор використовує для демонстративної пропаганди про нібито ушкодження зразків західних озброєнь.

"Спроба активна, масова, безпрецедентна, але значною мірою, це показові виступи. Так часто і з такою ж інтенсивністю й кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть", - підсумував він.

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