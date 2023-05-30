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Новини Війна
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ГУР МО про активізацію ракетних обстрілів росіянами: "Часто повторювати подібні вистави вони не зможуть"

обстріл

Російські окупанти змінили тактику ракетних обстрілів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Тактика ракетних ударів (росіян. - Ред.) змінилась. Здебільшого, вона спрямована на те, щоб ускладнити або зірвати плани українських Сил безпеки та оборони щодо подальшого звільнення окупованих територій", - пояснив Юсов, додавши, що для РФ залишається пріоритетним ураження Києва.

"Київ, який чинить опір, який відігнав від себе новітню орду, залишається нескореною ціллю для агресора. Тому небезпека залишається", - наголосив представник воєнної розвідки України.

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Водночас Юсов акцентував, що успішне освоєння Повітряними силами ЗСУ наданих західними партнерами засобів ППО фактично нівелює чергову ракетну навалу росіян.

"Ворог хотів би показати, що їхня зброя "аналоговнєт" може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні. Скільки обстрілів поспіль - фактично всі цілі збиваються. Наші бійці, Повітряні сили, засоби ППО демонструють найкращі результати", - пояснив він.

За словами представника ГУР МО, чергову хвилю ракетного терору агресор використовує для демонстративної пропаганди про нібито ушкодження зразків західних озброєнь.

"Спроба активна, масова, безпрецедентна, але значною мірою, це показові виступи. Так часто і з такою ж інтенсивністю й кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть", - підсумував він.

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Автор: 

обстріл (28378) розвідка (3858)


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Топ коментарі
+9
та в них всі ракети кінчились ще в минулому році.. мля
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30.05.2023 16:20
+8
це сама зачетна відмазка від початку війни.
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30.05.2023 16:15
+6
"
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30.05.2023 16:15
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А як і зможуть - в черговий раз обхезаються..
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30.05.2023 16:11 Відповісти
"
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30.05.2023 16:15 Відповісти
це сама зачетна відмазка від початку війни.
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30.05.2023 16:15 Відповісти
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30.05.2023 16:16 Відповісти
та в них всі ракети кінчились ще в минулому році.. мля
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30.05.2023 16:20 Відповісти
та у них тих ракет на 2 рази залишилось)) здається так колись казали
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30.05.2023 16:22 Відповісти
Хочуть шоб дипломати зашевелились і почали пакувати чемодани .
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30.05.2023 16:23 Відповісти
Подождіть, "шановні" "експерди"! Три місяця назад ракет було на ще два, максимум три рази!
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30.05.2023 16:27 Відповісти
Бобмили і будуть бомбити скільки зможуть.
І таке враження, що довірливих коментаторів, що відписалися вищє, брутально і нагло ошукали - вони ж повірили і думали, що всьо, війна закінчилася і бомбити вже не будуть.
І тому вони будуть писати на службу підтримки ГУР, щоб залишити скарги. Копії скарг залишили тут, на цензорі.
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30.05.2023 16:29 Відповісти
Раджу брянським мешканцям покидати місто. Легіон зайшов в область. Особисто бачив, освятив. Кількість і з чим казати ніЗЗя. Але запевняю озброєні до зубів, і скажені наче тигри. Аж страшно!
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30.05.2023 16:29 Відповісти
А вот и новый эксперт по ракетостроению....

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30.05.2023 16:37 Відповісти
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30.05.2023 16:49 Відповісти
Саме так, а завтра буданов звільнить Крим!
Не ГУР, а зборище скомарохів!
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30.05.2023 17:24 Відповісти
достаточно одного-гламурного трепача и вся контора дискредитирована
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30.05.2023 18:41 Відповісти
Рафинированный дебил, нет слов...
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30.05.2023 17:27 Відповісти
для цих довбнів, ракетні обстріли - це вже вистава
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30.05.2023 19:24 Відповісти
 
 