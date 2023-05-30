Мінфін хоче, щоб волонтери сплачували податки, бо бюджет "дуже сильно постраждає", - Шипович

Міністерство фінансів вважає, що волонтери мають сплачувати податки у Держбюджет.

Про це у Facebook повідомила волонтерка, співзасновниця та віцепрезидентка громадської організації Razom for Ukraine Люба Шипович, передає Цензор.НЕТ.

"Бути волонтером в Україні - це вже за замовчуванням бути зобов'язаним і винним. Міністерство оборони не купує "весільні дрони"? Так, це волонтери винні, що не змогли довести доцільність. Купуєте ці весільні дрони самі? Робите один з найбільших зборів на дрони "Люті Пташки"? А податок з цих зборів заплатили - податкова тут як тут. ...

Навіть зареєстровані в усіх реєстрах волонтери, які збирають всі чеки за покупки, мають запити і акти від військових, зобов'язані сплачувати податки із волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в постанові 112 за 2016 рік. Ви вже здогадались, що в цій постанові немає ні дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів, ні окулярів, ні старлінків і ще десятків технологічних товарів. Бо для чого нашій армії те, що МінОборони не закуповує. Допомагайте в тих межах, що вам законодавці визначили в 2016 році. Бо ще раптом купите щось таке, що допоможе військовим менше гинути", - пояснила вона.

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Також, за словами Шипович, в постанові немає FPV-дронів.

"І коли в рамках проекту Люті Пташки Ігор Луценко зібрав на свою монобанку близько 20 мільйонів гривень, банк тут же поспішив дізнатись, на що будуть витрати, а податкова запевнила, що чекають сплату податків. Податків з коштів, за які ви всі, хто донатив, вже заплатили податок на дохід. А тепер ці кошти стали вважатись доходом Ігоря. Хоча всі 100% він перерахував на закупівлю дронів", - додала волонтерка.

За ї словами, на початку травня юристи написали проєкт постанови, доповнивши її словами, що збір на будь-який товар, який передається військовим на їхній запит і передача підтверджується актом прийому-передачі військовим, не оподатковується

"І діє ця постанова з 24 лютого 2022 року. МінСоц відправив цей проект постанови на узгодження в інші міністерства. Не пройшло й місяця і відповіді прийшли від усіх міністерств. І тут сюрприз - МінФін вважає, що державний бюджет дуже сильно постраждає, якщо з волонтерів не брати податки. А представники МінФіну вирішили типу пожартувати "А якщо військові собі пеньюари попросять?". Дуже б хотілось цих урядовців в пеньюрах відправити поближче до передової", - підсумувала вона.

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