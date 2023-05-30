Мінфін хоче, щоб волонтери сплачували податки, бо бюджет "дуже сильно постраждає", - Шипович
Міністерство фінансів вважає, що волонтери мають сплачувати податки у Держбюджет.
Про це у Facebook повідомила волонтерка, співзасновниця та віцепрезидентка громадської організації Razom for Ukraine Люба Шипович, передає Цензор.НЕТ.
"Бути волонтером в Україні - це вже за замовчуванням бути зобов'язаним і винним. Міністерство оборони не купує "весільні дрони"? Так, це волонтери винні, що не змогли довести доцільність. Купуєте ці весільні дрони самі? Робите один з найбільших зборів на дрони "Люті Пташки"? А податок з цих зборів заплатили - податкова тут як тут. ...
Навіть зареєстровані в усіх реєстрах волонтери, які збирають всі чеки за покупки, мають запити і акти від військових, зобов'язані сплачувати податки із волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в постанові 112 за 2016 рік. Ви вже здогадались, що в цій постанові немає ні дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів, ні окулярів, ні старлінків і ще десятків технологічних товарів. Бо для чого нашій армії те, що МінОборони не закуповує. Допомагайте в тих межах, що вам законодавці визначили в 2016 році. Бо ще раптом купите щось таке, що допоможе військовим менше гинути", - пояснила вона.
Також, за словами Шипович, в постанові немає FPV-дронів.
"І коли в рамках проекту Люті Пташки Ігор Луценко зібрав на свою монобанку близько 20 мільйонів гривень, банк тут же поспішив дізнатись, на що будуть витрати, а податкова запевнила, що чекають сплату податків. Податків з коштів, за які ви всі, хто донатив, вже заплатили податок на дохід. А тепер ці кошти стали вважатись доходом Ігоря. Хоча всі 100% він перерахував на закупівлю дронів", - додала волонтерка.
За ї словами, на початку травня юристи написали проєкт постанови, доповнивши її словами, що збір на будь-який товар, який передається військовим на їхній запит і передача підтверджується актом прийому-передачі військовим, не оподатковується
"І діє ця постанова з 24 лютого 2022 року. МінСоц відправив цей проект постанови на узгодження в інші міністерства. Не пройшло й місяця і відповіді прийшли від усіх міністерств. І тут сюрприз - МінФін вважає, що державний бюджет дуже сильно постраждає, якщо з волонтерів не брати податки. А представники МінФіну вирішили типу пожартувати "А якщо військові собі пеньюари попросять?". Дуже б хотілось цих урядовців в пеньюрах відправити поближче до передової", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Може, податкова краще за військових зупинить атаки московитів у Бахмуті ?
ТРЕБА ПЕРЕВІРИТИ
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Олег Леусенко:
Провладні слуги Ради схвалили законопроєкт про відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу. І це під час війни!
Якщо путін мріє знищити Україну зовні, то зграя Зеленського давно нищить державу зсередини. Ржіть, ФОПи, хто голосував за ЗЕзло.
Вас зробили разом.
Всі "буратіно" з партії регіонів ?
Треба перевірити, а потім братись за волонтерів.
Його обладнання - у приватні руки - полякам, туркам, литовцям, естонцям, латишам, фіннам.
І будуть нам дороги, а не щорічні ями.
- Журналісти знайшли докази виїзду під час воєнного стану на відпочинок в Болгарію народного депутата від «Слуги народу» Богдана Торохтія. Сам нардеп у коментарі журналістам запевнив, що в Болгарію насправді їздив ще до війни, але кинув як доказ фото з підробленими метаданими. https://zaxid.net/nardepa_slugi_narodu_vikrili_na_brehni_pro_sviy_vidpochinok_za_kordonom_n1564602
Як нам набридли ваші пики.
І ви, з трибун, дурноязикі,
І ви, пихаті діячі,
Що десь волаєте до ночі,
Вже так намуляли нам очі,
Що ми б сховались залюбки,
Щоб день не бачить ваші рила.
Так, ні ж, ви знову, як круки,
Усюди лізете без мила:
"Дивіться, ось ми, гарні ми,
Вам інших, людоньки, не треба!".
Втекти до сонця, поля, неба
Від тої вашої юрми,
Що тхне горілкою та лаком.
Або гектарів двісті з гаком
Відгородити вам землі,
Щоб ви гасали там, за муром.
Ні, не як табір, все культурно,
Доляри, з їжею кулі
Кидать туди вам без упину.
Лише забудьте Україну.
Її натомленій душі
Потрібен спокій, Божа ласка…
Отак я мріяв.Знаю - казка.
Бо ви ж - нахабні, як прищі.
Замажеш спереду вас трошки,
Почнете ззаду виникать.
Та де узяти стільки грошей,
Щоб пельки вам позатикать?!!
© Ян Таксюр