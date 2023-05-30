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Мінфін хоче, щоб волонтери сплачували податки, бо бюджет "дуже сильно постраждає", - Шипович

волонтери

Міністерство фінансів вважає, що волонтери мають сплачувати податки у Держбюджет.

Про це у Facebook повідомила волонтерка, співзасновниця та віцепрезидентка громадської організації Razom for Ukraine Люба Шипович, передає Цензор.НЕТ.

"Бути волонтером в Україні - це вже за замовчуванням бути зобов'язаним і винним. Міністерство оборони не купує "весільні дрони"? Так, це волонтери винні, що не змогли довести доцільність. Купуєте ці весільні дрони самі? Робите один з найбільших зборів на дрони "Люті Пташки"? А податок з цих зборів заплатили - податкова тут як тут. ...

Навіть зареєстровані в усіх реєстрах волонтери, які збирають всі чеки за покупки, мають запити і акти від військових, зобов'язані сплачувати податки із волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в постанові 112 за 2016 рік. Ви вже здогадались, що в цій постанові немає ні дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів, ні окулярів, ні старлінків і ще десятків технологічних товарів. Бо для чого нашій армії те, що МінОборони не закуповує. Допомагайте в тих межах, що вам законодавці визначили в 2016 році. Бо ще раптом купите щось таке, що допоможе військовим менше гинути", - пояснила вона.

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Також, за словами Шипович, в постанові немає FPV-дронів.

"І коли в рамках проекту Люті Пташки Ігор Луценко зібрав на свою монобанку близько 20 мільйонів гривень, банк тут же поспішив дізнатись, на що будуть витрати, а податкова запевнила, що чекають сплату податків. Податків з коштів, за які ви всі, хто донатив, вже заплатили податок на дохід. А тепер ці кошти стали вважатись доходом Ігоря. Хоча всі 100% він перерахував на закупівлю дронів", - додала волонтерка.

За ї словами, на початку травня юристи написали проєкт постанови, доповнивши її словами, що збір на будь-який товар, який передається військовим на їхній запит і передача підтверджується актом прийому-передачі військовим, не оподатковується

"І діє ця постанова з 24 лютого 2022 року. МінСоц відправив цей проект постанови на узгодження в інші міністерства. Не пройшло й місяця і відповіді прийшли від усіх міністерств. І тут сюрприз - МінФін вважає, що державний бюджет дуже сильно постраждає, якщо з волонтерів не брати податки. А представники МінФіну вирішили типу пожартувати "А якщо військові собі пеньюари попросять?". Дуже б хотілось цих урядовців в пеньюрах відправити поближче до передової", - підсумувала вона.

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Автор: 

податки (3826) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+64
дві підара
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30.05.2023 16:24
+50
які є
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30.05.2023 16:24
+33
Від яєць по 17 гривень бюджет не постраждав? Рєзніков сплатив податки з доходу?
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30.05.2023 16:28
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Ми -- ремонтуємо безоплатно автівки військовим . Зайди на ФБ Смілянська Самооборона " Січ " волонтерська група спілки ветеранів , та інвалідів АТО-ООС . І таких як ми вся Україна .
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30.05.2023 18:55 Відповісти
То ви... А зайди до мене у під'їзд, де кожен третій колишній алконавт, вже має на конячок... бо наволонтерів... Чим ці **** займаються не знаю, але в достатку зростають
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30.05.2023 19:03 Відповісти
До речі , у нас бабусі волонтерки , яким за 70 років , в'яжуть безоплатно масківальні сітки, кікімори , тканину , та льняні нитки самі дістають . І так по всій Україні .
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30.05.2023 18:58 Відповісти
От про всіх не нада
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30.05.2023 19:04 Відповісти
Відпочинь трохи ****** зелена .
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30.05.2023 19:45 Відповісти
Да пішов ти ***** кАзліна, я так працюю «безоплатно», що тільки і роблю що своїми доплачую
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30.05.2023 20:00 Відповісти
как это б*ядство уже надоело. шо не день то зашквар
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30.05.2023 19:04 Відповісти
Зеля говорить, що війна закінчилась. Залишилось пілдисати деякі папери.
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30.05.2023 19:21 Відповісти
,,Слуги путина" в действии. А вы шо хотели? Он уже нэвидоми добри беспилотники долетают до москвы. Хозяин недоволен. А, не дай боже, волонтёры накупят этих беспилотников куеву тучу да ещё и обеспечат полностью украинский контрнаступ. Не-не-не, так можно и ,,Новичок" в подарочной упаковке в виде кокса получить! ЗЕвлада работает на пуйла и кацапов. Они даже не скрываются!
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30.05.2023 19:25 Відповісти
Весь минфин в полном составе на фронт. Хотя бы на месяц. Под обеспечение только волонтеров.
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30.05.2023 19:26 Відповісти
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30.05.2023 19:38 Відповісти
Дограються до того що їх всіх на вилах винесуть
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30.05.2023 19:52 Відповісти
На штик-ножах.
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30.05.2023 20:11 Відповісти
А під час дії військового стану хто головніший - військові чи корумпована податкова ?
Може, податкова краще за військових зупинить атаки московитів у Бахмуті ?
ТРЕБА ПЕРЕВІРИТИ
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30.05.2023 20:09 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96 #НеНаЧасі ?:
Олег Леусенко:
Провладні слуги Ради схвалили законопроєкт про відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу. І це під час війни!
Якщо путін мріє знищити Україну зовні, то зграя Зеленського давно нищить державу зсередини. Ржіть, ФОПи, хто голосував за ЗЕзло.
Вас зробили разом.
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30.05.2023 20:23 Відповісти
Система догниває...
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30.05.2023 20:24 Відповісти
Не бреши! Систему ти зруйнував ще в 2019-ому, обравши блазня та монозбрід.
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31.05.2023 10:05 Відповісти
А власники елітної нерухомості за кордоном сплатили всі податки і військові збори ?
Всі "буратіно" з партії регіонів ?
Треба перевірити, а потім братись за волонтерів.
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30.05.2023 20:42 Відповісти
А з яких доходів? Я тільки свої вкладаю...
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30.05.2023 20:54 Відповісти
Обкладати податками благодійність яка їде на захист не тільки країни, а і держави яку вони приватизували це все рівно що вбивати українських захисників .
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30.05.2023 20:57 Відповісти
Ну так на початку ж гребли всіх підряд, а тепер нема кому платити податки... Ідіоти..
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30.05.2023 21:02 Відповісти
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30.05.2023 21:08 Відповісти
Автодор давно час ліквідувати за корупцію.
Його обладнання - у приватні руки - полякам, туркам, литовцям, естонцям, латишам, фіннам.
І будуть нам дороги, а не щорічні ями.
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30.05.2023 21:31 Відповісти
Може спочатку скасувати всі привілеї які мають керманичі та скоротимо до біса великий штат дармоїдів?
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30.05.2023 21:39 Відповісти
Вища каста зелених покидьків, яким на відміну від народу, Закон не писан
 - Журналісти знайшли докази виїзду під час воєнного стану на відпочинок в Болгарію народного депутата від «Слуги народу» Богдана Торохтія. Сам нардеп у коментарі журналістам запевнив, що в Болгарію насправді їздив ще до війни, але кинув як доказ фото з підробленими метаданими. https://zaxid.net/nardepa_slugi_narodu_vikrili_na_brehni_pro_sviy_vidpochinok_za_kordonom_n1564602

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30.05.2023 21:46 Відповісти
А нема закону про заборону виїзду. Є лише указ.
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30.05.2023 23:59 Відповісти
Зе команда збіговисько корисних ідіотів та відвертих ворогів народу?
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30.05.2023 21:45 Відповісти
Это что получается,кто то отдал волонтеру деньги на армию,но по факту часть из них пойдет на зарплату и премии гетьмановичам,лещенкам наемам и прочим клоунам?
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30.05.2023 22:34 Відповісти
Цікаво яка мотивація, може о лік доходів та росходів?
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30.05.2023 23:15 Відповісти
Наші казнокради не можуть бачити, коли біля їхнього носа пропливають гроші і не йдуть до їхньої кишені.
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30.05.2023 23:27 Відповісти
до суддїв хай ідуть там грощі, садять тільки хто по мелочі вкрав...
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31.05.2023 00:18 Відповісти
Ввівши податок для волонтерів - Зеленський з Єрмаком хочуть знищити потужний волонтерський рух ! Гниди сидять в Україні ! Вони працюють на ворога !
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31.05.2023 08:58 Відповісти
Якби ви знали, діячі,

Як нам набридли ваші пики.

І ви, з трибун, дурноязикі,

І ви, пихаті діячі,

Що десь волаєте до ночі,

Вже так намуляли нам очі,

Що ми б сховались залюбки,

Щоб день не бачить ваші рила.

Так, ні ж, ви знову, як круки,

Усюди лізете без мила:

"Дивіться, ось ми, гарні ми,

Вам інших, людоньки, не треба!".

Втекти до сонця, поля, неба

Від тої вашої юрми,

Що тхне горілкою та лаком.

Або гектарів двісті з гаком

Відгородити вам землі,

Щоб ви гасали там, за муром.

Ні, не як табір, все культурно,

Доляри, з їжею кулі

Кидать туди вам без упину.

Лише забудьте Україну.

Її натомленій душі

Потрібен спокій, Божа ласка…

Отак я мріяв.Знаю - казка.

Бо ви ж - нахабні, як прищі.

Замажеш спереду вас трошки,

Почнете ззаду виникать.

Та де узяти стільки грошей,

Щоб пельки вам позатикать?!!

© Ян Таксюр


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31.05.2023 10:04 Відповісти
Так шо я хочу, загинаю пальці: шоб все чиновники и депутаты всех уровней , УШЛИ НА ФРОНТ СОЛДАТАМИ со СВОИМИ ДЕТЬМИ, БЕЗВОЗМЕДНО РАБОТАЛИ НА СТРАНУ ЕСЛИ ХОТЯТ сидеть на стуьлях , чтоб обязательно они прошли через фронт СОЛДАТОМ, чтоб боялись брать взятки и воробавть, и создавать коррупционные схемы под срахом полной кофискации всего имущества их и всего их рода, так дальше загинаю пальцы.....
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31.05.2023 10:39 Відповісти
Смертну кару за ухилянство! Даєш петицію!
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31.05.2023 11:12 Відповісти
Это пишет человек с Румунии. Орнул
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31.05.2023 11:13 Відповісти
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