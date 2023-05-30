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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Для штурму Мар’їнки ворог використовує підрозділи "Шторм" та "Шторм Z"

марїнка

На Мар’їнському напрямку окупанти продовжують зосереджувати війська. За минулу добу Сили оборони відбили 12 атак ворога.

Про це в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Саме місто — це гаряча точка, ці 12 атак якраз відбувалися на місто. Продовжуються так звані м'ясні штурми міста, у яких російська армія використовує підрозділи "Шторм" та "Шторм Z". Вони йдуть у бій першими", - зазначив він.

Армія РФ нанесла авіаудари по Георгіївці, Вугледару, Пречистівці. З артилерії били по Парасковіївці, Новомихайлівці, Вугледару, Українці, Пречистівці та Шахтарському.

На Авдіївському напрямку фронту росіяни здійснили 12 атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог концентрує зусилля на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу відбулося 19 зіткнень, - Сили оборони

"Військові РФ не наступали, але завдали авіаударів біля Авдіївки та Водяного. З артилерії обстріляли Новокалинове, Авдіївку, Первомайське, Карлівку", — повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Автор: 

Мар’їнка (622) ЗСУ (7531)


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а яка різниця в сортах лайна?
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30.05.2023 16:33 Відповісти
М'ясні штурми це дуже погано, ЗСу поки що не знайшло протидію їм.
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30.05.2023 16:35 Відповісти
M134 GAU-17 is an answer.
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30.05.2023 17:12 Відповісти
нє ....
Артур Грінн, офіцер ЗСУ ,два місяці тому писав що взводам

не вистачає мінометів калібру 60 та 81/82,
для відбиття таких м'ясних атак .
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30.05.2023 17:33 Відповісти
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30.05.2023 17:41 Відповісти
There are no such in service yet. Better yet, cluster munitions.
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30.05.2023 17:54 Відповісти
I tried 🤣
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30.05.2023 17:59 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2023 17:17 Відповісти
Масовані артобстріли українських міст та селищ москалями будуть тривати доки ЗСУ не почне застосовувати дієву та швидкодіючу систему контрбатарейної боротьби. Постріл з боку ворога - протягом 1-2 хвилин прилетіло у відповідь та знищило. Кількість наших 300-х та 200-х знизиться в рази. Це можна було забезпечити ще в 2015 році. З лютого-березня 2022 року не бачив такої роботи нашої арти.
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30.05.2023 17:20 Відповісти
 
 