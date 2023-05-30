Для штурму Мар’їнки ворог використовує підрозділи "Шторм" та "Шторм Z"
На Мар’їнському напрямку окупанти продовжують зосереджувати війська. За минулу добу Сили оборони відбили 12 атак ворога.
Про це в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Саме місто — це гаряча точка, ці 12 атак якраз відбувалися на місто. Продовжуються так звані м'ясні штурми міста, у яких російська армія використовує підрозділи "Шторм" та "Шторм Z". Вони йдуть у бій першими", - зазначив він.
Армія РФ нанесла авіаудари по Георгіївці, Вугледару, Пречистівці. З артилерії били по Парасковіївці, Новомихайлівці, Вугледару, Українці, Пречистівці та Шахтарському.
На Авдіївському напрямку фронту росіяни здійснили 12 атак.
"Військові РФ не наступали, але завдали авіаударів біля Авдіївки та Водяного. З артилерії обстріляли Новокалинове, Авдіївку, Первомайське, Карлівку", — повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
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Артур Грінн, офіцер ЗСУ ,два місяці тому писав що взводам
не вистачає мінометів калібру 60 та 81/82,
для відбиття таких м'ясних атак .