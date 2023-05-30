Суд забов’язав ДБР відкрити кримінальну справу по статті державна зрада на Зеленського і ко, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Печерський районний суд міста Києва забов’язав Державне бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР за заявою народного депутата Гео Лероса та почати досудове розслідування щодо президента України Володимира Зеленського та співробітників Офісу Президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Лероса у фейсбуці.

"Обовʼязали відкрити кримінальну справу по ст.111 (державна зрада) на Зеленського і ко!

Нагадаю, кишенькове ДБР відмовилось розслідувати державну зраду Зеленського при призначенні ним агентів ФСБ на ключові посади в СБУ, як стало відомо з аудіо телефонних розмов "Сівковича-Кулініча", але ми судом зобов‘язали внести відомості в ЄРДР та почати досудове рослідування.

Зеленський, Єрмак, Машовець, Баканов, Демченко мають бути допитані, як головні фігуранти призначення агентів ФСБ в СБУ. Ці виродки повинні дати покази хто і скільки платив їм за ці призначення, бо саме ці призначення призвели до десятків тисяч загиблих українців. Я не дозволю цим зрадникам уникнути відповідальності за тяжкі злочини проти українського народу!", - повідомив нардеп.

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