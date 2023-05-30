Суд забов’язав ДБР відкрити кримінальну справу по статті державна зрада на Зеленського і ко, - Лерос. ДОКУМЕНТ
Печерський районний суд міста Києва забов’язав Державне бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР за заявою народного депутата Гео Лероса та почати досудове розслідування щодо президента України Володимира Зеленського та співробітників Офісу Президента.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Лероса у фейсбуці.
"Обовʼязали відкрити кримінальну справу по ст.111 (державна зрада) на Зеленського і ко!
Нагадаю, кишенькове ДБР відмовилось розслідувати державну зраду Зеленського при призначенні ним агентів ФСБ на ключові посади в СБУ, як стало відомо з аудіо телефонних розмов "Сівковича-Кулініча", але ми судом зобов‘язали внести відомості в ЄРДР та почати досудове рослідування.
Зеленський, Єрмак, Машовець, Баканов, Демченко мають бути допитані, як головні фігуранти призначення агентів ФСБ в СБУ. Ці виродки повинні дати покази хто і скільки платив їм за ці призначення, бо саме ці призначення призвели до десятків тисяч загиблих українців. Я не дозволю цим зрадникам уникнути відповідальності за тяжкі злочини проти українського народу!", - повідомив нардеп.
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- Опозицiя зачинена, ii не icнуе;
- Найбiльш активна частина населення що може дати Вовi по пицi - гине в окопах;
- Прилiтае по всiй краiнi, окрiм мiсць де е Вова i його корiша;
- Тихесенько пiдкрадаються закони про модерування iнтернету, та iншi подiбнi;
- Цiни зростають, при чому там де вони вже компенсованi зовнiшнiми iнвестицiями;
- Створена силова структура з невнятними завданнями та повноваженнями;
- Судова система потихеньку переформатуеться на кишенькову;
- Майже всi покарання виносяться
тройкамикишеньковим СНБО з якого навiть чорт Аваков дистанцiонувався;
- Влада вiдверто санкцiонуе всi корупцiйнi зашквари виднi неозброеним оком, прикриваючись неначасом.
Зрада - це коли влада являе собою другий фронт.
Мародерити резерви і допомогу - можна?!
Грабувати населеня і ВСУ - можна?!
А критикувати і висвітлювати руки які крадуть не можна? То який % Ольга гусева отримує від вкраденого і намародереного зезидентом і його підтанцьовкою?
https://www.youtube.com/@GeoLeros
https://www.youtube.com/@GeoLeros Гео Лерос
Мовчазне спостереження та соромʼязливе мовчання про те, як агенти ФСБ під дахом Боневтіка кують поразку України?
Таку ху*ню задвігаєш з вумним видом ніби тут проблема в Україні це неврожай картоплі.
Блд відуплись як що вмазаний, під одним Бахмутом по арифметиці один до пяти загинули під 20 К бійців ЗСУ тому що один клоун який навіть в армії не служив наказав Залужному тримати Бахмут за всяку ціну, без фортифікаційних споруд як в Бахмуті, так і в районі Бахмута.
Хто тобі з ЦРУ буде когось усувати в ОП чи по Україні як що вся влада риговська і фсбшна, ти чи кацапських серіалів передився про "загнівающій запад".
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Реєстрація: 30.05.2023
А нині Вова пи@дує до Ростова ...
https://www.youtube.com/watch?v=KpJAM1qtBn4
leros -> ? -> Greek - Detected ( λέρος ) -> Ukrainian -> бруд
В перекладі з грецької на українську мову "λέρος" означає "бруд".
Отже, на жаль, Лерос у цій історії зараз очевидно діє на користь ворогу, що є очевидною ознакою державної зради, що створює особливу небезпеку ДЛЯ ВСІХ ЛЮДЕЙ в Україні ЗАРАЗ. Достатньо пригадати, як цей ворог знищує БУДЬ-ЯКИХ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ, ЩОБ ЗРОЗУМІТИ, наскільки ідіотською і небезпечною є ця діяльність СЬОГОДНІ.
Це було написано для людей, у яких мозок ще не повністю затуманений бажанням помсти політичним конкурентам, - для людей, які ще не повністю втратили здатність думати.
Коли із зубів дракона виростуть воїни і підуть на тебе, ти кинь камінь в центр групи тих воїнів. Псля цього ті воїни почнуть битися між собою, в результаті чого знищать не тебе, а самі себе. А ти залишишся цілим і так переможеш.
Пізніше вже в Біблії було нагадування про те ж саме: дім (держава), розколотий в собі, не встоїть.
То як, ми знову повторимо свою багаторазову помилку? Тобто, знову будемо битися одне з одним навіть зараз, коли справжній ворог продовжує нас вбивати і весь час намагається перенацілити нас на знищення одне одного, щоб так ми допомогли йому? Знову будемо воювати одне з одним замість того, щоб воювати проти нашого справжнього ворога?..
Чи нарешті вже хоч трішки порозумнішаємо?
Слово Бога було не пізніше, а завжди, це треба знати. Система ціностей Бога це не система людських ціностей, тому не рівняйте небо і землю.
Знову будемо воювати одне з одним замість того, щоб воювати проти нашого справжнього ворога?..
На півставки у Подоляка ?
З якого це перепугу зеленський чи єрмак з Януковощем стали Українцями ? - вони ними не хотіли бути ніколи, раділи з того що є МАЛОРОСИ, тому не треба тут писати про "ГРОМАДЯНСЬКУ ВІЙНУ" в Україні - це мєтодічка кремля.
Ви правильно тут написали про те, що деякі люди БУЛИ, тобто, в минулому часі БУЛИ якимись або в минулому чогось хотіли чи не хотіли. Але час змінює все. І тому Ви знову написали правильно, що люди СТАЛИ, тобто, змінилися і СТАЛИ іншими тепер відносно того, якими БУЛИ в минулому.
Є таке поняття, як об'єктивні явища, тобто такі, які відбуваються, в т.ч. з кимось, з нами, незалежно від наших бажань. Війна відбувається не тому, що Зеленський не хотів бути українцем, і не тому, що ми з Вами хотіли, щоб ця війна почалася... Ми, мабуть, не хотіли, щоб ця війна почалася. Але вона почалася незалежно від моїх чи Ваших бажань. І також всупереч бажанням Зеленського...
Тому що є інші люди, наприклад, схиблений диктатор Путін та його банда, які хотіли почати цю війну, щоб знищити нас і забрати у нас усе, що їм заманеться.
Але оскільки їхні бажання несумісні з нашими бажаннями, і несумісні з бажаннями багатьох інших людей у світі, хто готові не просто чогось бажати, але ще й діяти доцільно для того, щоб бажання ворога не здійснились, а здійснились наші бажання, то і ворог отримує зараз такі обставини, яких він не бажав, але має вже і матиме ще більше у майбутньому.
- Це традиційна брехня терористів, як захоплюють заручників, - терористи кажуть:
це ви, керівники поліції, керівники банку, керівники якихось інших структур, керівники держави, - це ви винні в тому, що ось ці заручники загинули, тому що нам (начебто) довелось вбити цих заручників через те (начебто), що ви не виконали наших вимог. Наприклад, не віддали гроші банку грабіжникам або не здали державу загарбникам.
то нехай би Лерос притягнув на підконтрольну Україні територію тих злочинців, які вбили тих загиблих людей, або тих злочинців, хто віддавав і продовжує віддавати злочинні накази вбивати людей в Україні. Лерос міг би Путіна притягти... Або якусь іншу сволоту звідти - там злочинців вистачає. Ото була б корисна справа.
(У Вас в ролі жирафа Лерос.)
20.02.2014 вони захопили Крим, а 18.04.2014 проголосили його своєю власністю і "записали" у свою "конституцію".
Навесні ж 2014 року вони захопили частину Донецької та Луганської областей.
Ніяких "цих зрадників Зе і ко", про яких Ви написали, тоді ще не було. А війна, втрати, вбивства, катування людей в окупованих зонах та інші злочини - все це було ще з 2014 року.
І на жаль, за керівництва Порошенка Україна не змогла перемогти. Думаю, це можна вважати долею нашою, що всі попередні роки ми не могли перемогти, але змогли тоді накопичити сили і реорганізуватися. Порошенко зробив, як міг і що міг. Мабуть, це доля, і він був потрібний країні в той час для тої ролі. Як і Зеленський після Порошенка - для іншої ролі, інших функцій і інших результатів.
"Як і Зеленський після Порошенка - для іншої ролі, інших функцій і інших результатів." -погоджусь в те лайно ,в яке завало країну це зе непорозуміння, дійсно ще та "роль"
Розслідування - це забирати час у керівників держави - час, від якого залежить життя інших - ще живих сьогодні людей. Тому розслідування - це перешкоджання діяльності держави, в т.ч. перешкоджання діяльності держави в обороні країни під час війни.
Критика - це пояснити, що ось це і ось то було рішеннями і діями помилковими, тому що результатами тих рішень і дій стали ось такі наслідки.
Не було ніякого вбивства, була принесена жертва по ПРОРОЦТВУ за гріхи всього людства.
зусилля людини в напрямку її намагань жити згідно зі Словом Божим і будувати Царство Небесне на Землі
Це реальний брєд і утопія будувати Царство Бога на землі, те про що Бог ніколи і нікого не просив робити. Земля до терміну належить князю світу цього сатані і будуй не будуй, а вийде неліквід утопічний.
Але Ваша здатність повторити ці тлумачення не є доказом їх істинності.
Чи було колись нормальним явищем, щоб якісь віруючі люди повністю знехтували вимогами Бога щодо обряду принесення жертв?
Вбивство - це подія, на початку якої хтось був живий, а в її кінці цей хтось вже був мертвий, причому внаслідок не внутрішніх процесів в організмі, а внаслідок цілеспрямованих дій інших людей.
Тому жертва живої людини - це теж вбивство (або самогубство, якщо людина сама вбиває себе).
І тут немає заперечень проти того, що Ісус був жертвою:
так, Ісус був жертвою, але ЗНАЧЕННЯ ЇЇ, СМИСЛ ЇЇ може бути не таким, як тлумачать традиційні церкви, але також і таким, як описано у наведеному уривку.
Але я вірю в те, що
"Отче Наш, ... ... прийде Царство Твоє ЯК НА НЕБІ, ТАК І НА ЗЕМЛІ"
.
Интересно, если их не будет найдено, будет ли начато расследование против самого Лероса? Это ведь не гражданский иск, тем более в военное время.
Кстати , по поводу Трампа комиссия сделала аыводы, что дело поотив него о заговоре с Путиным было сфабриковано, чтобы отстранить от власти.