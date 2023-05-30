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Суд забов’язав ДБР відкрити кримінальну справу по статті державна зрада на Зеленського і ко, - Лерос. ДОКУМЕНТ

лерос

Печерський районний суд міста Києва забов’язав Державне бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР за заявою народного депутата Гео Лероса та почати досудове розслідування щодо президента України Володимира Зеленського та співробітників Офісу Президента.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Лероса у фейсбуці.

"Обовʼязали відкрити кримінальну справу по ст.111 (державна зрада) на Зеленського і ко!

Нагадаю, кишенькове ДБР відмовилось розслідувати державну зраду Зеленського при призначенні ним агентів ФСБ на ключові посади в СБУ, як стало відомо з аудіо телефонних розмов "Сівковича-Кулініча", але ми судом зобов‘язали внести відомості в ЄРДР та почати досудове рослідування.

Суд забов’язав ДБР відкрити кримінальну справу по статті державна зрада на Зеленського і ко, - Лерос 01

Зеленський, Єрмак, Машовець, Баканов, Демченко мають бути допитані, як головні фігуранти призначення агентів ФСБ в СБУ. Ці виродки повинні дати покази хто і скільки платив їм за ці призначення, бо саме ці призначення призвели до десятків тисяч загиблих українців. Я не дозволю цим зрадникам уникнути відповідальності за тяжкі злочини проти українського народу!", - повідомив нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зі своєю командою здійснив державну зраду, - нардеп Лерос про призначення зрадників у СБУ. ВIДЕО

Суд забов’язав ДБР відкрити кримінальну справу по статті державна зрада на Зеленського і ко, - Лерос 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) державна зрада (1684) ДБР (3487) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+134
Лерос красава
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30.05.2023 16:35
+94
ти заперечуєш, що Зеленський призначив фсбшників на ключові посади в сбу?
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30.05.2023 16:38
+72
ні, зазвичай суди наказують ******* таких дебілок, як ти
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30.05.2023 16:39
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Сторінка 4 з 4
Ще рік тому у медіа повідомляли коли рашисти розгрібали завали багатоповерхівок, то під кожним будинком знаходили від 150, як ви кажете, до 300 трупів. Таких багатоповерхівок у Маріуполі було 15 - 16 сотень. А скільки ще людей розстріляли на вулицях
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31.05.2023 03:15 Відповісти
А якщо я вам скажу, що вiйна я почалася як один з планiв Вови, у змовi з РФiею, саме щоб досягти таких цiлей, що не досягнеш у мирнiй краiнi?

Дивiться:

- Опозицiя зачинена, ii не icнуе;
- Найбiльш активна частина населення що може дати Вовi по пицi - гине в окопах;
- Прилiтае по всiй краiнi, окрiм мiсць де е Вова i його корiша;
- Тихесенько пiдкрадаються закони про модерування iнтернету, та iншi подiбнi;
- Цiни зростають, при чому там де вони вже компенсованi зовнiшнiми iнвестицiями;
- Створена силова структура з невнятними завданнями та повноваженнями;
- Судова система потихеньку переформатуеться на кишенькову;
- Майже всi покарання виносяться тройками кишеньковим СНБО з якого навiть чорт Аваков дистанцiонувався;
- Влада вiдверто санкцiонуе всi корупцiйнi зашквари виднi неозброеним оком, прикриваючись неначасом.

Зрада - це коли влада являе собою другий фронт.
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30.05.2023 22:35 Відповісти
Так, а ще ти забув саму головну ланку в цьому ланцюжку - кадиров назвав свій телеграм-канал "кадиров-95" на честь "квартала-95" "совпадение? не думаю" /с/
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31.05.2023 19:45 Відповісти
при зеленій владі справедливого суду над зеленими не буде.це однозначно. але прецедент створено. ЛЕО -ГЕРОЙ! СЛАВА ГЕРОЮ ЗА БЕЗСТРАШНІСТЬ! ВСЯ ПІДТРИМКА-ЛЕО.
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31.08.2023 11:43 Відповісти
То таке "починати не можна", а красти мільярдами - можна?!
Мародерити резерви і допомогу - можна?!
Грабувати населеня і ВСУ - можна?!
А критикувати і висвітлювати руки які крадуть не можна? То який % Ольга гусева отримує від вкраденого і намародереного зезидентом і його підтанцьовкою?
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31.05.2023 10:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lIZ97c6fSho Як Зеленський «зливає» Генерала Залужного

https://www.youtube.com/@GeoLeros

https://www.youtube.com/@GeoLeros Гео Лерос
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30.05.2023 21:35 Відповісти
А що принесе «користь для держави» зараз?
Мовчазне спостереження та соромʼязливе мовчання про те, як агенти ФСБ під дахом Боневтіка кують поразку України?
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30.05.2023 21:55 Відповісти
Ти не з кремля часом пишеш ?
Таку ху*ню задвігаєш з вумним видом ніби тут проблема в Україні це неврожай картоплі.
Блд відуплись як що вмазаний, під одним Бахмутом по арифметиці один до пяти загинули під 20 К бійців ЗСУ тому що один клоун який навіть в армії не служив наказав Залужному тримати Бахмут за всяку ціну, без фортифікаційних споруд як в Бахмуті, так і в районі Бахмута.
Хто тобі з ЦРУ буде когось усувати в ОП чи по Україні як що вся влада риговська і фсбшна, ти чи кацапських серіалів передився про "загнівающій запад".
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31.05.2023 02:22 Відповісти
Хто тут піздюк так це ти
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31.05.2023 02:23 Відповісти
Брехня. Ні Пентагон, ні ЦРУ, ні істеблішмент США не втручаються у внутрішні справи України. Все що було чутно з приводу чиновників в українській владі від США - це лише нарікання щодо воєнних дій, проведення реформ, антиукраїнських політичних рішень.
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31.05.2023 03:02 Відповісти
Боже бережи пана Гео !!! Бо позвикали до анімації геройства. До безкарної монополії на все, що рухається в країні.. Звісно безлімітно награбоване під вивіскою війни (в умовах безконтрольності й беззвітності) в ОПфшор. Воно не пахне.
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30.05.2023 22:03 Відповісти
троляка ЗЕлена, ти лише для свого висера сьогодні зареєструвався?



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Реєстрація: 30.05.2023
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30.05.2023 23:53 Відповісти
Як відчайдушно заскавучала у коментах трикопійкова зелена пліснява.
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30.05.2023 22:25 Відповісти
А що це зелене як якесь ***** ховається від відповідальності за спинами підпорядкованих йому структур .Навіщо?Якщо не вчиняв держзради то чого йому боятися.
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30.05.2023 22:26 Відповісти
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30.05.2023 23:14 Відповісти
Вчора ще було воно "священна корова",
А нині Вова пи@дує до Ростова ...
https://www.youtube.com/watch?v=KpJAM1qtBn4
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30.05.2023 23:51 Відповісти
Поки не виберуть нову владу, то стара влада не дозволить ніяких рослідувань проти себе. Але відкривати справи треба. Менше часу буде потрібно, щоб довести справу до завершення. Не дивився серіал слуга народу, але спеціально подивився, чим він завершився, мені сподобалося))
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31.05.2023 00:42 Відповісти
https://translate.google.com.ua/?hl=en&tab=rT&sl=auto&tl=uk&text=leros&op=translate

leros -> ? -> Greek - Detected ( λέρος ) -> Ukrainian -> бруд

В перекладі з грецької на українську мову "λέρος" означає "бруд".
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31.05.2023 01:23 Відповісти
А прихвостней Януковича Кравца младшего и старшего, Столара и призедента Киевгорстроя так и не трогают. Ермак с Арахамией мазу тянут
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31.05.2023 01:24 Відповісти
Краще б залиши своє дівоче призвіще - Куреян
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31.05.2023 07:17 Відповісти
Перешкоджання діяльності центральних органів влади України очевидно є корисним для ворога, тобто, така діяльність є допомогою ворогові. А допомога ворогові - це державна зрада (згідно діючого КПК України). Що, вочевидь, є особливо небезпечно під час війни.

Отже, на жаль, Лерос у цій історії зараз очевидно діє на користь ворогу, що є очевидною ознакою державної зради, що створює особливу небезпеку ДЛЯ ВСІХ ЛЮДЕЙ в Україні ЗАРАЗ. Достатньо пригадати, як цей ворог знищує БУДЬ-ЯКИХ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ, ЩОБ ЗРОЗУМІТИ, наскільки ідіотською і небезпечною є ця діяльність СЬОГОДНІ.

Це було написано для людей, у яких мозок ще не повністю затуманений бажанням помсти політичним конкурентам, - для людей, які ще не повністю втратили здатність думати.
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31.05.2023 01:35 Відповісти
Ще за кілька століть до нової ери в Елладі було написано епос про Золоте Руно, в якому достатньо просто і зрозуміло описано схему - як перемогти сильного суперника:

Коли із зубів дракона виростуть воїни і підуть на тебе, ти кинь камінь в центр групи тих воїнів. Псля цього ті воїни почнуть битися між собою, в результаті чого знищать не тебе, а самі себе. А ти залишишся цілим і так переможеш.

Пізніше вже в Біблії було нагадування про те ж саме: дім (держава), розколотий в собі, не встоїть.

То як, ми знову повторимо свою багаторазову помилку? Тобто, знову будемо битися одне з одним навіть зараз, коли справжній ворог продовжує нас вбивати і весь час намагається перенацілити нас на знищення одне одного, щоб так ми допомогли йому? Знову будемо воювати одне з одним замість того, щоб воювати проти нашого справжнього ворога?..

Чи нарешті вже хоч трішки порозумнішаємо?
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31.05.2023 01:49 Відповісти
Пізніше вже в Біблії було нагадування про те ж саме: дім (держава), розколотий в собі, не встоїть.

Слово Бога було не пізніше, а завжди, це треба знати. Система ціностей Бога це не система людських ціностей, тому не рівняйте небо і землю.

Знову будемо воювати одне з одним замість того, щоб воювати проти нашого справжнього ворога?..

На півставки у Подоляка ?
З якого це перепугу зеленський чи єрмак з Януковощем стали Українцями ? - вони ними не хотіли бути ніколи, раділи з того що є МАЛОРОСИ, тому не треба тут писати про "ГРОМАДЯНСЬКУ ВІЙНУ" в Україні - це мєтодічка кремля.
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31.05.2023 03:13 Відповісти
У мене тут написано не про те, коли було Слово Бога, а про те, коли це було записано в книзі, яка називається Біблія.

Ви правильно тут написали про те, що деякі люди БУЛИ, тобто, в минулому часі БУЛИ якимись або в минулому чогось хотіли чи не хотіли. Але час змінює все. І тому Ви знову написали правильно, що люди СТАЛИ, тобто, змінилися і СТАЛИ іншими тепер відносно того, якими БУЛИ в минулому.

Є таке поняття, як об'єктивні явища, тобто такі, які відбуваються, в т.ч. з кимось, з нами, незалежно від наших бажань. Війна відбувається не тому, що Зеленський не хотів бути українцем, і не тому, що ми з Вами хотіли, щоб ця війна почалася... Ми, мабуть, не хотіли, щоб ця війна почалася. Але вона почалася незалежно від моїх чи Ваших бажань. І також всупереч бажанням Зеленського...
Тому що є інші люди, наприклад, схиблений диктатор Путін та його банда, які хотіли почати цю війну, щоб знищити нас і забрати у нас усе, що їм заманеться.

Але оскільки їхні бажання несумісні з нашими бажаннями, і несумісні з бажаннями багатьох інших людей у світі, хто готові не просто чогось бажати, але ще й діяти доцільно для того, щоб бажання ворога не здійснились, а здійснились наші бажання, то і ворог отримує зараз такі обставини, яких він не бажав, але має вже і матиме ще більше у майбутньому.
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01.06.2023 03:30 Відповісти
Методичка Кремля (одна з них, бо брехні звідти йде потік великий і постійний) бреше про те, що, начебто, всі ці події, яких ми не хочемо, в тому числі, ця війна - це, начебто, все наслідки рішень і дій якихось людей в Україні. - Ну, як Ви тут написали: Зеленського, Єрмака або Подоляка... При цьому про Путіна і його банду треба промовчати, наче вони тут взагалі ніяк не причетні (як Ви і зробили).

- Це традиційна брехня терористів, як захоплюють заручників, - терористи кажуть:
це ви, керівники поліції, керівники банку, керівники якихось інших структур, керівники держави, - це ви винні в тому, що ось ці заручники загинули, тому що нам (начебто) довелось вбити цих заручників через те (начебто), що ви не виконали наших вимог. Наприклад, не віддали гроші банку грабіжникам або не здали державу загарбникам.
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01.06.2023 03:31 Відповісти
Якщо вже так Леросу кортить "притягти винних до відповідальності",

то нехай би Лерос притягнув на підконтрольну Україні територію тих злочинців, які вбили тих загиблих людей, або тих злочинців, хто віддавав і продовжує віддавати злочинні накази вбивати людей в Україні. Лерос міг би Путіна притягти... Або якусь іншу сволоту звідти - там злочинців вистачає. Ото була б корисна справа.
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31.05.2023 01:55 Відповісти
Лерос знає що робить і слава Богу за це, все інше від Зе влади.
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31.05.2023 03:15 Відповісти
Жираф большой - ему видней.

(У Вас в ролі жирафа Лерос.)
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01.06.2023 02:35 Відповісти
Не було б цих зрадників Зе і ко, не потрібно було б тягнути тих кого ти хочеш тягати.
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31.05.2023 08:53 Відповісти
Нагадаю Вам, що "тих, кого я хочу тягати", були ще, щонайменше, з 2014 року:
20.02.2014 вони захопили Крим, а 18.04.2014 проголосили його своєю власністю і "записали" у свою "конституцію".
Навесні ж 2014 року вони захопили частину Донецької та Луганської областей.

Ніяких "цих зрадників Зе і ко", про яких Ви написали, тоді ще не було. А війна, втрати, вбивства, катування людей в окупованих зонах та інші злочини - все це було ще з 2014 року.

І на жаль, за керівництва Порошенка Україна не змогла перемогти. Думаю, це можна вважати долею нашою, що всі попередні роки ми не могли перемогти, але змогли тоді накопичити сили і реорганізуватися. Порошенко зробив, як міг і що міг. Мабуть, це доля, і він був потрібний країні в той час для тої ролі. Як і Зеленський після Порошенка - для іншої ролі, інших функцій і інших результатів.
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01.06.2023 02:45 Відповісти
""цих зрадників Зе і ко", про яких Ви написали, тоді ще не було" - було було , вам нагадати ,що це чучело морозило на своїх корпоративах і концертах ,виконуючи Беніні забаганки і пошируючи наративи русні ?
"Як і Зеленський після Порошенка - для іншої ролі, інших функцій і інших результатів." -погоджусь в те лайно ,в яке завало країну це зе непорозуміння, дійсно ще та "роль"
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01.06.2023 10:32 Відповісти
Офіційне розслідування - це не "критика":

Розслідування - це забирати час у керівників держави - час, від якого залежить життя інших - ще живих сьогодні людей. Тому розслідування - це перешкоджання діяльності держави, в т.ч. перешкоджання діяльності держави в обороні країни під час війни.

Критика - це пояснити, що ось це і ось то було рішеннями і діями помилковими, тому що результатами тих рішень і дій стали ось такі наслідки.
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31.05.2023 02:01 Відповісти
Годі сміття писати трешеве.
Не було ніякого вбивства, була принесена жертва по ПРОРОЦТВУ за гріхи всього людства.

зусилля людини в напрямку її намагань жити згідно зі Словом Божим і будувати Царство Небесне на Землі

Це реальний брєд і утопія будувати Царство Бога на землі, те про що Бог ніколи і нікого не просив робити. Земля до терміну належить князю світу цього сатані і будуй не будуй, а вийде неліквід утопічний.
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31.05.2023 03:20 Відповісти
У мене немає сумнівів, що Ви добре пам'ятаєте офіційні тлумачення традиційної церкви, наприклад, православної, католицької чи, можливо, навіть протестантських.

Але Ваша здатність повторити ці тлумачення не є доказом їх істинності.
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01.06.2023 02:57 Відповісти
Щодо жертви: Ви неуважно прочитали наведений уривок, а саме, не помітили, що жертви приносили іншим способом - на вівтарі. Як, наприклад, Аврааму Бог сказав принести жертву, і Авраам зробив вівтар і приготував усе ЗГІДНО ОБРЯДУ. А Моїсей детально описав ОБРЯД, тобто СПОСІБ принесення жертв.
Чи було колись нормальним явищем, щоб якісь віруючі люди повністю знехтували вимогами Бога щодо обряду принесення жертв?

Вбивство - це подія, на початку якої хтось був живий, а в її кінці цей хтось вже був мертвий, причому внаслідок не внутрішніх процесів в організмі, а внаслідок цілеспрямованих дій інших людей.
Тому жертва живої людини - це теж вбивство (або самогубство, якщо людина сама вбиває себе).

І тут немає заперечень проти того, що Ісус був жертвою:

так, Ісус був жертвою, але ЗНАЧЕННЯ ЇЇ, СМИСЛ ЇЇ може бути не таким, як тлумачать традиційні церкви, але також і таким, як описано у наведеному уривку.
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01.06.2023 03:02 Відповісти
Ви написали: "Це реальний брєд і утопія будувати Царство Бога на землі...".

Але я вірю в те, що

"Отче Наш, ... ... прийде Царство Твоє ЯК НА НЕБІ, ТАК І НА ЗЕМЛІ"
.
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01.06.2023 03:46 Відповісти
Печерський суд проти верховного? Під час війни? Це зрив наступу! ))
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31.05.2023 06:21 Відповісти
Расследовать и болтать разное дело. Все, что происходит сейчас не очень согласуется с утверждениями Лероса. На суд должны будут представлены реальные доказательства.
Интересно, если их не будет найдено, будет ли начато расследование против самого Лероса? Это ведь не гражданский иск, тем более в военное время.
Кстати , по поводу Трампа комиссия сделала аыводы, что дело поотив него о заговоре с Путиным было сфабриковано, чтобы отстранить от власти.
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31.05.2023 07:55 Відповісти
У подоляцьких аврал - всі на барикади!
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31.05.2023 09:16 Відповісти
Очевидно Леросу нічим вже більше займатися під час війни.То нехай збере списки тих хто дійсно зрадив державу
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31.05.2023 09:34 Відповісти
В умовах воєнного стану ви нічого не змінете та вибори зараз не призначите. А з урахуванням того, що війна може йти до 2024 року, а може і більше, то виборів не буде, тому не тіштеся ілюзіями.
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31.05.2023 09:40 Відповісти
Во всём виноват Порошенко...
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31.05.2023 12:47 Відповісти
" Ці виродки повинні дати покази хто і скільки платив їм за ці призначення" - полная хрень.
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31.05.2023 12:49 Відповісти
Дійсно хрень, ніхто нікому не платив, просто виконали наказ з кремля
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31.05.2023 14:29 Відповісти
Схоже ОПа всі свої консерви сюда повідкривала. Такого напливу зеленого лайна я давно на цензорі не бачив.
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31.05.2023 18:45 Відповісти
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