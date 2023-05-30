Результати навчання дітей у школах за кордоном будуть зараховані в Україні, - Міносвіти
Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.
Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Важлива новина для батьків та дітей, які нині відвідують школи за кордоном: результати навчання будуть зараховані в Україні. Міністерство освіти і науки України розробило і затвердило методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану", - написав міністр у фейсбуці.
Рекомендації стосуються таких питань: забезпечення безперервності здобуття освіти; оцінювання результатів навчання; переведення на наступний рік навчання/зарахування результатів навчання; отримання документів про здобуття освіти.
"Отже, зарахування до шкіл після повернення в Україну здійснюється за заявою одного з батьків, опікунів чи законних представників. Дитину зараховують в ту саму школу, де вона навчалася раніше, або в іншу (обирають батьки)", - додав міністр.
Він зазначив, що міністерство також рекомендує закладам освіти враховувати всі дані про успішність із закордонних шкіл під час зарахування до української (за предметами, що дублюються в програмі), для цього потрібна довідка зі школи, де дитина навчалася.
"За предметами українського компонента (українська мова, література, історія України) можна пройти оцінювання та отримати річну оцінку. Також відповідне оцінювання дитина проходить, якщо не має довідки з закордонної школи. Для 5-8 та 10 класів таке оцінювання може проводитися навіть у форматі 2-бальної шкали (склав – не склав).
Лісовий зазначив, що свідоцтво про здобуття освіти видають дітям, які перебувають за кордоном та навчаються в українських школах онлайн. У разі завершення очного навчання в закладі освіти за кордоном відповідні документи про здобуття освіти визнаються в Україні.
Зазначається, що документ також містить рекомендації щодо здобуття освіти внутрішньо переміщеними дітьми та тими, хто опинився на тимчасово окупованій території.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
табелі і похвальні листи вже роздають по школах!