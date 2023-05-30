Результати навчання дітей у школах за кордоном будуть зараховані в Україні, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива новина для батьків та дітей, які нині відвідують школи за кордоном: результати навчання будуть зараховані в Україні. Міністерство освіти і науки України розробило і затвердило методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану", - написав міністр у фейсбуці.

Рекомендації стосуються таких питань: забезпечення безперервності здобуття освіти; оцінювання результатів навчання; переведення на наступний рік навчання/зарахування результатів навчання; отримання документів про здобуття освіти.

"Отже, зарахування до шкіл після повернення в Україну здійснюється за заявою одного з батьків, опікунів чи законних представників. Дитину зараховують в ту саму школу, де вона навчалася раніше, або в іншу (обирають батьки)", - додав міністр.

Він зазначив, що міністерство також рекомендує закладам освіти враховувати всі дані про успішність із закордонних шкіл під час зарахування до української (за предметами, що дублюються в програмі), для цього потрібна довідка зі школи, де дитина навчалася.

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"За предметами українського компонента (українська мова, література, історія України) можна пройти оцінювання та отримати річну оцінку. Також відповідне оцінювання дитина проходить, якщо не має довідки з закордонної школи. Для 5-8 та 10 класів таке оцінювання може проводитися навіть у форматі 2-бальної шкали (склав – не склав).

Лісовий зазначив, що свідоцтво про здобуття освіти видають дітям, які перебувають за кордоном та навчаються в українських школах онлайн. У разі завершення очного навчання в закладі освіти за кордоном відповідні документи про здобуття освіти визнаються в Україні.

Зазначається, що документ також містить рекомендації щодо здобуття освіти внутрішньо переміщеними дітьми та тими, хто опинився на тимчасово окупованій території.

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