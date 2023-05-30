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Результати навчання дітей у школах за кордоном будуть зараховані в Україні, - Міносвіти

школа,чехія

Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива новина для батьків та дітей, які нині відвідують школи за кордоном: результати навчання будуть зараховані в Україні. Міністерство освіти і науки України розробило і затвердило методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану", - написав міністр у фейсбуці.

Рекомендації стосуються таких питань: забезпечення безперервності здобуття освіти; оцінювання результатів навчання; переведення на наступний рік навчання/зарахування результатів навчання; отримання документів про здобуття освіти.

"Отже, зарахування до шкіл після повернення в Україну здійснюється за заявою одного з батьків, опікунів чи законних представників. Дитину зараховують в ту саму школу, де вона навчалася раніше, або в іншу (обирають батьки)", - додав міністр.

Він зазначив, що міністерство також рекомендує закладам освіти враховувати всі дані про успішність із закордонних шкіл під час зарахування до української (за предметами, що дублюються в програмі), для цього потрібна довідка зі школи, де дитина навчалася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До українського університету можна вступити із закордонним атестатом. У Міносвіти пояснили, як

"За предметами українського компонента (українська мова, література, історія України) можна пройти оцінювання та отримати річну оцінку. Також відповідне оцінювання дитина проходить, якщо не має довідки з закордонної школи. Для 5-8 та 10 класів таке оцінювання може проводитися навіть у форматі 2-бальної шкали (склав – не склав).

Лісовий зазначив, що свідоцтво про здобуття освіти видають дітям, які перебувають за кордоном та навчаються в українських школах онлайн. У разі завершення очного навчання в закладі освіти за кордоном відповідні документи про здобуття освіти визнаються в Україні.

Зазначається, що документ також містить рекомендації щодо здобуття освіти внутрішньо переміщеними дітьми та тими, хто опинився на тимчасово окупованій території.

Також читайте: За кордоном перебуває 500 тис. українських дітей та 12,5 тис. вчителів, - Міносвіти

Автор: 

біженці (1864) школа (2206) Міносвіти (1411) Лісовий Оксен (84)


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Топ коментарі
+6
Кто там учился не станет кормить тех кто такую херню придумывает и пишет!
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30.05.2023 17:11
+5
ахахахахаха я аж носом бульку пустив)))))
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30.05.2023 17:10
+4
Могли б і не напружуватися - більшість із них повертатися в Ахмєтовстан з його регулярним зростанням цін та тарифів, відключеннями світла та перспективою попрацювати за 6500грн. у "армії відновлення" точно не будуть.
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30.05.2023 17:54
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Освітою це все ******** назвати важко. То два роки ковіду з онлайном, а тепер два роки війни.
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30.05.2023 17:05 Відповісти
Надіються шо дітки повернуться .
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30.05.2023 17:06 Відповісти
ахахахахаха я аж носом бульку пустив)))))
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30.05.2023 17:10 Відповісти
Кто там учился не станет кормить тех кто такую херню придумывает и пишет!
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30.05.2023 17:11 Відповісти
"Освітою" все одно це ніколи не було. Спочатку непотрібну полову несуть в школі, потім приходиш в універ, де тобі несуть таку саму непотрібну полову, тільки іншу... А ******* діти, маючи chatGPT і аналоги, взагалі навіть в принципі не виконують процес "навчання".
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30.05.2023 17:18 Відповісти
Могли б і не напружуватися - більшість із них повертатися в Ахмєтовстан з його регулярним зростанням цін та тарифів, відключеннями світла та перспективою попрацювати за 6500грн. у "армії відновлення" точно не будуть.
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30.05.2023 17:54 Відповісти
Нажаль, ви маєте рацію. Молодший брат моєї жінки вже надав документи, щоб навчатися у Німеччині. Сказав: я до України на повернусь. А головне теж саме вирішили 5 з 6 дітей з України у класі. Ось така фігня.
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30.05.2023 18:17 Відповісти
Того їм і треба, навезуть нових рабів, наприклад, з КНДР. Ви що не зрозуміли, для чого це все.
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30.05.2023 18:24 Відповісти
Вони б ще цю новину 31 червня виклали...
табелі і похвальні листи вже роздають по школах!
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30.05.2023 19:34 Відповісти
Так, бачу в Німеччині багато нашої молоді. Ну як багато? Є. Згадався прикол. Колись давно, я ще тільки приїхала до Німеччини. Спілкувалася зі старенькою бабусею-нємкою. Вона каже - ми маленька країна, ми не такі великі, як росія, а до нас стільки людей їде. А росіся - стільки землі і ніхто не їде. Звідки купа людей виїхало після розвала союза! Мільйони. І так , в маленьку Німеччину теж...Ну нахрєна вам, рашисти, чуже ще? Вам свого мало? Гектари, там навіть жить нема кому на тих просторах.
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30.05.2023 21:56 Відповісти
 
 