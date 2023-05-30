Фонд ліквідації наслідків збройної агресії вже зібрав близько 62 мільярдів гривень, - Шмигаль
62 мільярдів гривень, які зібрав Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, має вистачити для першого етапу виплат.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Близько 62 млрд грн уже зібрано урядом у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже, за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно 1,9 млрд доларів. Далі — працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби мобілізувати всю необхідну суму", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що влада зробить усе можливе, щоб кожен, хто втратив власну домівку, якнайшвидше отримав компенсацію.
"Запускаємо нові проєкти та ініціативи для відновлення нашої країни. Залишаємося сильними. Допомагаємо один одному і нашим Силам безпеки та оборони", - резюмував Шмигаль.
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А за свои слова боневтик собирается отвечать? Причем перед судом за госизмену?
Нацкомісія дозволила обленерго Ахметова та Григоришина заплатити штрафи після війни Джерело: https://biz.censor.net/n3340426
АТ "Вінницяобленерго" https://biz.censor.net/n3048887 Костянтина Григоришина, компанії бізнесмена належить близько 75% акцій. Ще 25% акцій компанії належить інвесткомпанії ICU радника Порошенка Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка. Джерело: https://biz.censor.net/n3340426
Советник Порошенко и есть Порошенко. Вася, ну почему ты такой тупой?
от мародер і барига
Я ничего не перепутал? Или Вы, Дмитрий Анатольевич, переобуваетесь в воздухе как рабссиянские пропагандоны?
підвищує тарифи кабмін шмигаля, якого поставив твій клоун
у нас є моносброд - партія зелених покидькив, яких ти обирав
Що вони всі кажуть тобі про підвищення тарифів?
це вони тебе зробили разом, а ти про пєтя пишеш
типовий зебіл!
ти - провокатор
скажи своїм зеленим потворам, щоб перестали красти, бо розплата прийде
і питання по усіх тарифах - до них
который собирает в гривнах…
Это что деньги бюджета Украины?
(Международные помощи измеряются не в гривнах.)
Или весь мир делает взносы, их перечитывают в гривны и часть идет людям
То есть выходит, что «помощь пострадавшим» идет от кого-то ? Кацапы за это не платят?
То есть за паскудное поведение москалей,
за убитых, раненых, разрушенные дома и города платит Запад?
Верховна Рада 19 жовтня проголосувала за створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального фонду держбюджету. У "Європейській Солідарності" жорстко розкритикували такі ініціативи, назвавши їх "банальним дерибаном".
Про це https://t.me/yzheleznyak/2719 повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Законопроєкт №8027 підтримав 251 народний депутат,
Зазначається, що фонд фінансуватиметься за кошти від продажу націоналізованих російських активів.
"За правильною красивою назвою ховається банальний дерибан, так званий соцеконом, який раніше спрямовували на округи мажоритарних депутатів для "правильних" голосувань. Зараз, коли коштів в бюджеті немає, вирішили в таку гарну обгорточку завернути плюшки", - зазначила Ірина Геращенко.
З таким же успіхом можна давати гроші циганам на вокзалі.