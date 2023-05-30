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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Фонд ліквідації наслідків збройної агресії вже зібрав близько 62 мільярдів гривень, - Шмигаль

шмигаль

62 мільярдів гривень, які зібрав Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, має вистачити для першого етапу виплат.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Близько 62 млрд грн уже зібрано урядом у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже, за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно 1,9 млрд доларів. Далі — працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби мобілізувати всю необхідну суму", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що влада зробить усе можливе, щоб кожен, хто втратив власну домівку, якнайшвидше отримав компенсацію. 

Читайте також: На першочергове відновлення України цього року не вистачає $6,5 млрд, - Мінфін

"Запускаємо нові проєкти та ініціативи для відновлення нашої країни. Залишаємося сильними. Допомагаємо один одному і нашим Силам безпеки та оборони", - резюмував Шмигаль.

Шмигаль Денис (4569) відбудова (354)


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Топ коментарі
+10
Т.е. фонд возрождения уже есть. Целевая помощь Запада на восстановление энергетики течет рекой. Тогда какого хрена вы повышаете тарифы для населения? Хотя Боневтик обещал мораторий до конца войны. Или в ваших головах война уже закончилась?
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30.05.2023 18:34
+8
Фонди - оце наше!!! А то якісь там патрони, снаряди, ракети... виплати військовим - один геморой, ну хіба що на яйцях та яблуках трохи навариш. А фонд, то таке - мільярд туди, мільярд в кишеню і без проблем Монако наше. Падлюки.
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30.05.2023 18:34
+7
Якраз на відбудову бізнесів і маєтків олігархів і + щось депутатам красти))
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30.05.2023 18:20
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30.05.2023 18:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vvqMUIGznhE https://www.youtube.com/watch?v=vvqMUIGznhE


А за свои слова боневтик собирается отвечать? Причем перед судом за госизмену?
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30.05.2023 18:11 Відповісти
І тому ти шмиг вирішив підняти українцям ціни на електроенергію? Як у вас в Кабміні все просто…. А людей запитати? Чи то для вас не важливо? Головне ахметку з фірташем і коломийським задовольняти? Ну то яух я за вас голосувати буду. Залужного у президенти і Слава ЗСУ!!!
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30.05.2023 18:17 Відповісти
Значит на предыдущих выборах Вы голосовали за зеледента? Интересно почему?
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30.05.2023 18:22 Відповісти
Цікавий у вас конклюжн получівся. Тільки я вашу логіку не зрозумів….Не голосував і не збираюсь, мій кандидат на тих виборах програв і це був не Петя
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30.05.2023 18:38 Відповісти
Еще раз спрашиваю Вас: Вы голосовали за зеледента? И не надо мне вопросом на вопрос отвечать.
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30.05.2023 18:41 Відповісти
Не голосував і не збираюсь, я ж вам відповів… шо за менторський тон шановний?
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30.05.2023 18:46 Відповісти
И не голосуй и сдесь и не пиши, ты непричастный к комментариям. Как и не приглашенный свидедетель на свадьбе. Так понятно, эксперд диванный?
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30.05.2023 18:52 Відповісти
Слово здесь через букву «З» пишется кацап. Ось дожилися московити українці їх рідної мові вчать. А ти гівна у рота набери та на вентилятор… причасний наш. Школу хоч вдалося закінчити? Га свідедетель? Може відразу на свої болота попіздуєшь
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30.05.2023 19:07 Відповісти
У Пеці теж є обленерго, тому він тему підняття ціни на електрику не чіпає.
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30.05.2023 18:43 Відповісти
Так вот кто виноват, Вася? Это нет путлер по энергосистеме лупит, не правительство Шмыги, а Порох Аргументируй, рашотроллик.
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30.05.2023 18:47 Відповісти
Потрохоботи жеріть не обляпайтеся. Піздякати будете, коли факти у вас хоч якісь будуть.
Нацкомісія дозволила обленерго Ахметова та Григоришина заплатити штрафи після війни Джерело: https://biz.censor.net/n3340426
АТ "Вінницяобленерго" https://biz.censor.net/n3048887 Костянтина Григоришина, компанії бізнесмена належить близько 75% акцій. Ще 25% акцій компанії належить інвесткомпанії ICU радника Порошенка Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка. Джерело: https://biz.censor.net/n3340426
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30.05.2023 19:09 Відповісти
А где Порошенко, Вася? В рашистской методичке не было написано? Ну почему вы такие тупые?
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30.05.2023 19:23 Відповісти
Гусь, читай уважніше чи прикидаєшся?
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30.05.2023 19:24 Відповісти
АТ "Вінницяобленерго" входить до складу холдингу "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина, компанії бізнесмена належить близько 75% акцій. Ще 25% акцій компанії належить інвесткомпанії ICU радника Порошенка Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка. Джерело: https://biz.censor.net/n3340426
Советник Порошенко и есть Порошенко. Вася, ну почему ты такой тупой?
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30.05.2023 19:28 Відповісти
Ти, дебіл, вирішив продовжувати, добре. Так твій сучій потрох взагалі все віннобленерго вже віджав, бо григоришин далеко, а його загребущі лапи тут. І зрозуміло чому, що він, що його депутатики засунули язики у дупи, і слова проти підвищення тарифів народу не сказили, жоден, жодного слова. Чи може хтось з них виступив тут проти зешобли, чи їх інтереси збіглися? Факти!
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30.05.2023 19:54 Відповісти
Переведи, Вася, свою дебильную речь. Ну почему ты туп как рашотроллик? Ты не способен общаться. Ты из рабссеи пишешь? Только там такие идиоты живут.
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30.05.2023 19:58 Відповісти
Гусь лапчатий, дай хоч один факт, що твій сідий божок, чи хтось з його рев, костіонів та інших злодіїв виступив проти підвищення тарифів зебандою. Якщо німа чого сказати, сиди мразота і мовчи.
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30.05.2023 20:08 Відповісти
Дмитрий Ананеньеаич, а кто твой божок? Ради которого ты пишешь такую муйню?
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30.05.2023 20:13 Відповісти
В мене лише один кумир, український народ, який зламав всі плани злодії з усіх боків, і не дав захопити Україну, ні за три дні, ні взагалі. А йому зараз це і мстять.
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30.05.2023 20:24 Відповісти
Но во всем виноват у тебя только Порох. Это тоже пунктик.
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31.05.2023 07:33 Відповісти
Чому тільки?
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31.05.2023 07:47 Відповісти
Ты меня спрашиваешь?
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31.05.2023 08:11 Відповісти
Выражайся внятнее.
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31.05.2023 08:33 Відповісти
А ще ''Пеця'' з'їв свого брата і насрав вам в штани!!! Методичку зміни. Палишся сильно!!!!
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30.05.2023 19:02 Відповісти
це те обленерго, що електрику дає на липецьку хфабрику чи для готеля на Мальдівах?
от мародер і барига
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30.05.2023 19:20 Відповісти
То обленерго, за доходи з якого, він тобі за твої висери тут оплачує.
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30.05.2023 19:55 Відповісти
З чого Ви взяли щи Залужний кудись збирається балатуватись і що з нього буде гарний політик. Вам клоуна мало Ви тепер з військовим хочете поекспериментувати??
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30.05.2023 18:23 Відповісти
Клоун теж спочатку нікуди не збирався… І до речи, а що ви діду пропонуєте? Знову Петю з його любими друзями, може Гросю з ізраїльським паспортом, а може піздливу Йулю реанімуєте? А чим вам діду Залужний з його великим досвідом воєнного та адміністративного керівництва не догодив? А шо діду генерал Де Голль, габо генералісимус Чан Кай Ші поганими президентами були? Ну давайте ваші пропозиції послухаємо, з кім ви експерементувати замислили?
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30.05.2023 18:35 Відповісти
Тобто довбойоби навіть на власних помилках нічому не вчаться?
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30.05.2023 18:39 Відповісти
Ну то пропонуй діду, не тікай від відповіді, ******* на інших не чували з борошномтягати!
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30.05.2023 18:44 Відповісти
Я дивлюся ти вже мабуть перемогу відсвяткував і в тебе на часі президента вибирати?
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30.05.2023 18:47 Відповісти
Поки ще ні, але впевнений шо вона обов'язково буде!!!А в тебе на болотах шо якісь сумніви є? То тоді тобі не на цей сайт а на лайфньюс.ру треба….
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30.05.2023 18:52 Відповісти
В мене на болотах? Ти пʼяне чи дурне
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30.05.2023 18:56 Відповісти
А як я повинен тебе розуміти як що ти у перемогу не віриш? Хто ти діду? Вата чи кацап, а може стійкий сімоненковець з серпом у дупі?
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30.05.2023 18:59 Відповісти
Тобто я не помилився, ти відбитий довбойоб. Можеш розуміти як хочеш
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30.05.2023 19:03 Відповісти
Ну то саме просте що я від тебе чекав. Якщо аргументів у тебе більш не має, то піздуй діду до баби на грубу…
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30.05.2023 19:09 Відповісти
Довбойоб, з чого ти взяв щоя дід? Чи ти віриш всьому що написано, навіть на заборах?
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30.05.2023 19:16 Відповісти
Я звик людям довіряти, як ти себе обізвав - так тебе й називаю. Так шо розчарував ти мене старий….
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30.05.2023 19:19 Відповісти
Ти ******** на всю голову! Як же я тепер буду жити знаючи що я тебе розчарував?
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30.05.2023 19:22 Відповісти
Та х.з.? Насправді Мені твої образи та переживання до дупи… кріпись діду, все цікаве ще попереду!
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30.05.2023 20:18 Відповісти
Шизік, ти навіть не памʼятаєш що ти молов?😂😂
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30.05.2023 20:55 Відповісти
А шо там пам'ятати, воно ж все записано, якщо забув, знов почитаю. А ти як був ватнік так їм і залишишся… адьйо інтелектуал соєвий. Я від своїх слів не відмовляюсь та добре їх пом'ятаю - Залужного в президенти і Слава ЗСУ!!!
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30.05.2023 22:45 Відповісти
Довбойоб
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31.05.2023 06:22 Відповісти
Оце і все на що спроможний? Ні, ніколи не переможуть твої однопартійці доки там у членах такі дурні півні як ти….
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31.05.2023 11:05 Відповісти
Дурень, в мене нема однопартійців
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31.05.2023 11:30 Відповісти
Та не соромься старий, є і в тебе однопартійці. Інічого що вони не зелені, а голубі… у нас в Європі до вас толерантно ставляться. Хай щастить!
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31.05.2023 17:17 Відповісти
Звернись до лікаря, хоча скоріш за все запізно😂😂😂😂😂
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31.05.2023 17:24 Відповісти
Ні Пеця, ні його партія, слова не сказали проти підвищення ціни на електрику, бо у нього теж є обленерго.
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30.05.2023 18:44 Відповісти
А яке відношення має Петя до того що у довбойобів вже вибори президента почалися. Те ще Кучму сюди приплет
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30.05.2023 18:46 Відповісти
Дима, не нервничай. Твои нервы остались на выборах боневтика, а теперь Порох виноват?
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30.05.2023 19:08 Відповісти
Я за жодного з цих гнид не голосував і іншим не радив і не раджу.
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30.05.2023 19:10 Відповісти
Ні Пеця, ні його партія, слова не сказали проти підвищення ціни на електрику, бо у нього теж є обленерго.
Я ничего не перепутал? Или Вы, Дмитрий Анатольевич, переобуваетесь в воздухе как рабссиянские пропагандоны?
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30.05.2023 19:14 Відповісти
Ви тупий чи прикидаєтесь? Пеця схвалює підняття, але мовчить, бо йому це вигідно. Відкрито підтримати цей грабунок народу не може, так як він ще у владу повернутись хоче, це не зе, якому вже нічого і близько не світить. Ви цю тему не чіпайте, ваш хазяїн не одобрить, коли людям знову почнуть нагадувати, чия ненажерливість привела до влади зекодло.
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30.05.2023 19:23 Відповісти
ох ти і зебіл!
підвищує тарифи кабмін шмигаля, якого поставив твій клоун
у нас є моносброд - партія зелених покидькив, яких ти обирав
Що вони всі кажуть тобі про підвищення тарифів?

це вони тебе зробили разом, а ти про пєтя пишеш
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30.05.2023 19:26 Відповісти
підвищує тарифи кабміна клоуна, якого ти обрав, а пєтя тобі винен!
типовий зебіл!
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30.05.2023 19:24 Відповісти
Так ти за путлера голосував, а я за потроха та шмарклю ні. То відчуй різницю.
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30.05.2023 19:26 Відповісти
я бачу, що ти ******* обирав або сєпара бойка! розмова з тобою закінчена!
ти - провокатор

скажи своїм зеленим потворам, щоб перестали красти, бо розплата прийде
і питання по усіх тарифах - до них
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30.05.2023 19:33 Відповісти
Не голосував би ти за Путлера, то і війни би не було, ботик.
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30.05.2023 19:48 Відповісти
Шарль, ты очень умный. Может ты в будущем на Президента пойдешь?
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30.05.2023 19:06 Відповісти
Шляхи Господні нікому не відомі…. Слава ЗСУ!!!
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30.05.2023 19:12 Відповісти
Для начала вступи в ряды ЗСУ. Или найдешь 28 диагнозов?
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30.05.2023 19:18 Відповісти
Вже був, тому Залужного і пропоную….
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30.05.2023 19:21 Відповісти
А что это за «Фонд»?
который собирает в гривнах…
Это что деньги бюджета Украины?

(Международные помощи измеряются не в гривнах.)

Или весь мир делает взносы, их перечитывают в гривны и часть идет людям

То есть выходит, что «помощь пострадавшим» идет от кого-то ? Кацапы за это не платят?

То есть за паскудное поведение москалей,
за убитых, раненых, разрушенные дома и города платит Запад?
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31.05.2023 04:00 Відповісти
Остап Ібрагімич, коли ми будемо ділити наші гроші?
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30.05.2023 18:20 Відповісти
Якраз на відбудову бізнесів і маєтків олігархів і + щось депутатам красти))
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30.05.2023 18:20 Відповісти
На утримання чинуш, які будуть ділити гроші мабуть достатньо.
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30.05.2023 18:28 Відповісти
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30.05.2023 18:28 Відповісти
Віддайте фітнес- тренерці резніченка, вона їх з розумом оприходує
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30.05.2023 18:31 Відповісти
Можна всіх касапів купити і усіх нах викинути..
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30.05.2023 18:31 Відповісти
Фонди - оце наше!!! А то якісь там патрони, снаряди, ракети... виплати військовим - один геморой, ну хіба що на яйцях та яблуках трохи навариш. А фонд, то таке - мільярд туди, мільярд в кишеню і без проблем Монако наше. Падлюки.
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30.05.2023 18:34 Відповісти
Т.е. фонд возрождения уже есть. Целевая помощь Запада на восстановление энергетики течет рекой. Тогда какого хрена вы повышаете тарифы для населения? Хотя Боневтик обещал мораторий до конца войны. Или в ваших головах война уже закончилась?
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30.05.2023 18:34 Відповісти
В наших ні, а ось у ахметки, фірташа, каломийського, пінчука та інших розенблатів - мабудь таки ДА!!! В їх очах не війна стоїть (її з Відня та Лондона не видно) а зелені паперчики під назвою бакси… ось і вся їх хфілософія життя….
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30.05.2023 18:42 Відповісти
Я б на усі ці гроші наробив ракет і дронів і ****** би рашку безпощадно
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30.05.2023 18:40 Відповісти
Знаєш як деякі на твою репліку (до речі особисто я з тобою згодний на всі 100%) - а я б ті всі гроші у мішок заховав й втік до теплої спокійної країни з морем!!
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30.05.2023 18:56 Відповісти
Еее, а ''для першого етапу виплат'' , це собі , прокурорам, суддям? І хто там ще перший біля корита..
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30.05.2023 19:05 Відповісти
Ой, нема цій зельоній владі довіри... Тим паче, що сам уряд це тільки ширма для реальних ділків. Коли обурення народу через корупцію починає зашкалювати, уряд міняють. А грошики продовжують пропадати.
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30.05.2023 19:14 Відповісти
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30.05.2023 19:20 Відповісти
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко https://prm.ua/v-ofisi-prezydenta-initsiiuvaly-stvorennia-fondu-vidnovlennia-ukrainy-iak-pratsiuvatyme-struktura-i-khto-rozpodiliatyme-koshty/ презентували послам кількох іноземних держав проєкт Фонду відновлення України .
Верховна Рада 19 жовтня проголосувала за створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального фонду держбюджету. У "Європейській Солідарності" жорстко розкритикували такі ініціативи, назвавши їх "банальним дерибаном".
Про це https://t.me/yzheleznyak/2719 повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Законопроєкт №8027 підтримав 251 народний депутат,
Зазначається, що фонд фінансуватиметься за кошти від продажу націоналізованих російських активів.
"За правильною красивою назвою ховається банальний дерибан, так званий соцеконом, який раніше спрямовували на округи мажоритарних депутатів для "правильних" голосувань. Зараз, коли коштів в бюджеті немає, вирішили в таку гарну обгорточку завернути плюшки", - зазначила Ірина Геращенко.
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30.05.2023 19:46 Відповісти
А я б не давав жодному фонду, пов'язаному з чинною владою, ні копійки.

З таким же успіхом можна давати гроші циганам на вокзалі.
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30.05.2023 23:39 Відповісти
Собрали 300 млд, а Президенту Ермаку и Зе термитам отдали на дерибан ( закупки через свои фирмы ) 800.
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31.05.2023 08:05 Відповісти
 
 