Фонд ліквідації наслідків збройної агресії вже зібрав близько 62 мільярдів гривень, - Шмигаль

62 мільярдів гривень, які зібрав Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, має вистачити для першого етапу виплат.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Близько 62 млрд грн уже зібрано урядом у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже, за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно 1,9 млрд доларів. Далі — працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби мобілізувати всю необхідну суму", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що влада зробить усе можливе, щоб кожен, хто втратив власну домівку, якнайшвидше отримав компенсацію.

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"Запускаємо нові проєкти та ініціативи для відновлення нашої країни. Залишаємося сильними. Допомагаємо один одному і нашим Силам безпеки та оборони", - резюмував Шмигаль.