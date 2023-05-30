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Речника МЗС Польщі Ясіну відсторонили від роботи після скандальної заяви про Волинську трагедію

лукаш,ясіна

Речника МЗС Польщі Лукаша Ясіну відсторонили від роботи, відправивши у безстрокову відпустку, після того, як він вимагав від президента Володимира Зеленського перепросити за Волинську трагедію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RMF FM.

Ясіну відсторонили від виконання обов'язків у зв'язку з його заявою в мережі, в якій він вимагав вибачень і більшого каяття від президента України Володимира Зеленського за причетність українців до Волинської трагедії. Лукаша Ясіну формально відправили у відпустку, але на невизначений термін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Польщі заявило, що Зеленський має вибачитися за Волинь. Посол України Зварич відповів

Посольство України назвало цю заяву "гідною жалю", і Ясіна, за інформацією радіостанції, більше не повернеться на посаду прессекретаря міністерства.

"Я ставлюся до цього особисто, тому що я майже родом з Волині і, хоча моя родина не волиняни, я виріс серед людей, які звідти втекли. Я пам'ятаю час, коли цей злочин не був проблемою, тому що він був маловідомим", – сказав Ясіна в інтерв'ю Onet 19 травня, відповідаючи на запитання про наближення річниці Волинського злочину.

"Я думаю, що з українського боку, і тут я буду дуже дипломатичним, все ще бракує розуміння того, наскільки це питання є дуже важливим для поляків", – підкреслив Ясіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо будувати добрі стосунки з українською нацією та державою - на основі правди, - Дуда про Волинську трагедію

Відповідаючи на запитання, чи повинен президент Володимир Зеленський вибачитися за Волинь, він сказав: "Це не було зроблено державою Україна, але президент Зеленський повинен взяти на себе відповідальність за це".

"Перепрошуємо і просимо про вибачення – це, на думку Ясіни, має прозвучати з українського боку. "Ця формула дуже добре працює у випадку польсько-українських відносин, і її все ще бракує" – зазначив він.

Волиинська трагеедія — обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення, здійснені УПА та польською Армією Крайовою за участю польських поліцаїв, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаю до чесної наукової дискусії і взаємоповаги, - Дробович про Волинську трагедію

Автор: 

Польща (8492) Волинська трагедія (130)


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Топ коментарі
+34
Респект полякам, геть кремлівських провокаторів
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30.05.2023 18:36
+21
Его уволили. да оно не в обиде... Денежку от паРаши получил и доволен...
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30.05.2023 18:37
+14
Дотриндівся! Забув, що він не міністр закордонних справ, а лише його "ретранслятор" А коли ретранслятор починає барахлить - його викидають на смітник
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30.05.2023 18:56
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Респект полякам, геть кремлівських провокаторів
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30.05.2023 18:36 Відповісти
Его уволили. да оно не в обиде... Денежку от паРаши получил и доволен...
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30.05.2023 18:37 Відповісти
Скоріше від СІ ****...
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30.05.2023 18:48 Відповісти
ніт, кацапи як завди кинуть
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30.05.2023 21:23 Відповісти
А может оно тока по предоплате
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31.05.2023 01:54 Відповісти
Волиняни це русь, українці. А волиняни поляки це колонізатори.
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30.05.2023 18:38 Відповісти
Польські колоністи називалися "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 осадники ".

Польське осадництво на Західній Україні та Західній Білорусії.

Впродовж 1923-1925 років на східні землі з Польщі переселилось біля 9 000 осадників з родинами. Загальна площа землі, надана осадникам, становила 151 000 гектарів. Середній розмір наділу на родину осадника становив 18 гектарів. Основна ж маса українських селян-фермерів (79 %) мало менше ніж 5 гектарів землі, а більшість з них менше 2 гектарівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-1 [1] .

У міжвоєнний період понад 312 000 гектарів землі було виділено військовим ветеранам, а в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Східній Галичині 200 000 гектарів надано польським селянам-переселенцям з західних теренів Речі Посполитої. Понад 41 % з усіх осадників опинилося на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C Волині .

У 1930 році, кількість поляків, котрі проживали на етнічних українських землях, збільшилась на 300 000 осіб. За польськими офіційними даними (спростованими В. Кубійовичем) поляки складали 40 % населення міст та 21 % населення сіл у Східній Галичині, і відповідно 29 % в містах та 20 % в селах на північних землях. Ці зміни спричинені не тільки припливом поляків на українські терени й економічною еміграцією українських селян, але й фальсифікацією при переписах. У міжвоєнний період близько 150 000 українців залишили свої домівки та емігрували в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаду , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентину і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Французьку республіку .
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30.05.2023 19:00 Відповісти
таким чином, коли держава на волині протиставила одних громадян польщі католиків іншим громадянам польщі православним став назрівати внутрішній громадянський конфлікт...який вибухнув, коли нові переселенці-загарбники земель на окупованих територіях, позбулися підтримкм з боку держави...
адже і до цих подій і на інших територіях, крім заходу волині, де вже довгий час проживають поряд православні та католики, нічого подібного не було...
тому всі питання, насамперед до проведеної польшею політики в міжвоєнний період на заході волині...
це ж треба вміти було так все, вибачте за слово, пересрати...
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30.05.2023 20:58 Відповісти
Я від початку писав, що заява цієї людини, це отсєбятіна, котра не є офіційною позицією Польщі. Але мене, на радість тим, хто хоче посіяти ворожнечу між нашими державвми, за це, чомусь забанили. Соромно, цензор, бути такими недолугими.
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30.05.2023 18:40 Відповісти
То не цензор, тут контрацептивів крутиться чимало. Бутусов - крутий чувак, майже не дав в рило боневтіку, а шуфричу таки дав. Люблю цензор, хоча мене теж банили неодноразово.
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30.05.2023 22:57 Відповісти
Ещё Порох говорил:" Просим прощения и прощаем". Потому что НКВД сталкивало обоих лбами. Когда нибудь откроются архивы в москивии и узнаем больше про все трагедии 30-40х.
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30.05.2023 18:41 Відповісти
В цьому випадку скоріше німці постарались, бо на той час це була окупована територія, й їм теж було вигідно, щоб поляки й українці ворогували.
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30.05.2023 18:44 Відповісти
Питання дуже важке. Волинь була за Польшою, а СРСР
в 1939році разом з Німеччиною її знищили. У ляхів своє,
у українців своє. Там села одне за одне не розібрати.
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30.05.2023 18:44 Відповісти
У вересні 1920 року Волинська земля потрапила під польську окупацію.
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30.05.2023 19:04 Відповісти
Це умови Ризьського договору між Польщою та РСФСР.
Ляхи украінців до переговорів не долучали.
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30.05.2023 21:33 Відповісти
Тим більше вони не мали права там буть. Що ляхи робили на нашій Волині? Оці всі осадники і полонізація
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30.05.2023 23:20 Відповісти
В Польші це легко робиться. В Україні це робиться важко, або не робиться зовсім. Купа людей яки своіми заявами роблять тільки шкоду країні займають власни посади.
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30.05.2023 18:46 Відповісти
Та й не так вже легко й у Польші це робится -- бо тоді їм вже давно було варто відмовитися від шанування Пілсуцького або Штефана Баторія .
Але поляки чомусь не торопляться відмовалятися від шанування Пілсуцького .

Бо кожна нація має право на свій маленький егоцентризм .
Саме тому англійці кожну епоху ставлять пам"ятник Оліверу Кромвелю під парламентом, а ірланці його підривають .
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30.05.2023 19:03 Відповісти
до речі диктатора Пілсуцького, який здійснив переворот в 1926 р. і відсторонив від влади обраних президентів та премєр-міністра
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30.05.2023 19:19 Відповісти
Требо також згадати , що польська меншина завжди буда присутня майже на усіх українських теренах . Й чим ближче до кордону , тим відсоток був більший .
До 1918 року Польша теж була колонією як Гагсбургського трону , так й трону умовних Романовах Умовних тому , що після Софії Ангальт Цербскої ще невідом скільки там залишилося тих романових . Тому дуже важко зараз встановити , де починалась польска земля , де українська а де литвинська .
Ось литвини вважють Адама Міцкевича своїм тому , що він народився у Менську . У Польші в кожному місці є вулиця Миколи Коперника . Але Коперник в 15 століття себе ідентефікував як німця й не залишилося жодного його текста на польській мові . Хоча він ціле життя прожив у Кракові .

Просто , йще до 18 століття такого поняття як національність не існувала . А етнічну приналежність усвідомлювали лише арістократи й державні кордони визначалися по договорах між конкретними дінастійними родами правителів . Тому османи це не національність , а назва (призвище) конкретного роду . Родовитість визначала майже усе . Саме тому в кінці 16 століття польский сейм обрав королем Жечі Посполітої майбутнього короля Франції з роду Валуа - Анрі Третього . З точки зору т.з. "національної самоідентефікації" це може не владатися в голову , але це історичний факт .

Й саме тому дуже важко називати колонізацією втрату українською знаттю влади на користь ВКЛР , а потім й через Люблинську унію на корись Жечі . Бо тоді родовитість була важливійшою за мову й навіть релігію . Й тому в середині 16 століття був великий шанс, що у ВКЛР влада перейде до русинського православного роду Острожських . До речі ,якщо б не католицький фанатизм короля Жечі -- Владіслава Четвертого , то ніякого повстання Хмельницького не відбулося ...
Тому головне звинувачення Пілсуцького я би узагальнив би так -- не бажання робити висновки з повстання Богдана й нова строба окатоличити в 20 столітті тих , що йще в 17 столітті вчинив революцію в Жечі !
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30.05.2023 20:02 Відповісти
то був внутрішній польський конфлікт, громадяни польщі католики були протиставлені державою громадянам польші православним....
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30.05.2023 21:02 Відповісти
Все эти разборки на руку только Ху#лу. Не говоря уже о том, что самые жестокие акции якобы от имени УПА совершались НКВД. Забыли пока, с парашей вместе разберёмся, а потом уже и этот вопрос между собой по-братски навсегда закроем.
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30.05.2023 18:54 Відповісти
👍
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30.05.2023 19:53 Відповісти
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30.05.2023 18:55 Відповісти
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30.05.2023 19:11 Відповісти
што?
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30.05.2023 20:10 Відповісти
Шпєціальная Терорристична Опєрація
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30.05.2023 20:31 Відповісти
Називається ''доп**вся''.Ще б нас так розправлялися з язикатими посадовцями!
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30.05.2023 18:55 Відповісти
Дотриндівся! Забув, що він не міністр закордонних справ, а лише його "ретранслятор" А коли ретранслятор починає барахлить - його викидають на смітник
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30.05.2023 18:56 Відповісти
Дуже недоречна і недипломатична заява була. Тема дуже болюча і нам і їм. Може в широкому контексті наших відносин і доречна була з польської точки зору але зроблена не тому місті і не в той час. Все що сварить Польщу і Україну і вносить напругу треба на період війни винести за дужки. Треба завалити лютого звіра, а потім будемо з"ясовувати. Бо може трапитись що потім не буде кому вибачатися і кому пробачати.
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30.05.2023 18:59 Відповісти
А чому мокшам подвійну трагедію в Катині не нагадали?? Розтріли в березні-квітні 1940 року й авіатрощу польського державного борту у 2010 році, коли загинула практично вся польська еліта??
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30.05.2023 18:59 Відповісти
Бо мокші не стоять на колінах перед ляхами...
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30.05.2023 20:44 Відповісти
Ляхи ще за страту Івана Підкови не вибачилися...
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30.05.2023 19:19 Відповісти
Царьов! що ти ту, курва, робиш під українським прапором?
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30.05.2023 19:23 Відповісти
не на часі
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30.05.2023 19:21 Відповісти
Поляки правильно зробили. Піднімати такі теми зараз може або повний дебіл, або кацапський провокатор. В обох випадках він нінафіг не потрібен на посаді речника.
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30.05.2023 19:25 Відповісти
Так звичайно у Польщі багато претензій щодо України в нас до Польщі їх - не меньше

І це - зрозуміло , такі вже реалії минулого , особливо коли більша частка цих претензій роздмухана завдяки рашистам/совку

Але у нас є вибір :

1) Гризтися між собою і тим самим виконати план рашистів "розділяй та володарюй"

2) Об'єднатися та відклавше минуле протистаяти разом москалям.
Ігноруючи та затикаючи "гарячі голови" з обох боків
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30.05.2023 19:29 Відповісти
Ну так ну так - а нагадайте коли це Україна як держава керувала полськими землями?
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30.05.2023 19:43 Відповісти
Питання ж не в тому, чи керувала. Польша нами теж не керує.

А у тому , що і поляки нам багато зла у минулому начебто зробили і ми їм

От тільки ,якщо покопати, то виникають питання , а чи поляки/українці то коїли , а чи, що вірогідніше - московити
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30.05.2023 19:46 Відповісти
Питання власне в цьому. Щодо кацапів - це напевно кацапи заставили поляків окупувати частину України і Білорусі після 1 світової ? Поляки зразу забули про розділи Польщі і вирішили зробити те що з ними робили - хоча могли свою пиху запхати в одне місце і можливо історія би не знала 2 світової ( совок би точно не був тим чим став - совок без України це совок без ручки).
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30.05.2023 20:09 Відповісти
Ещё Кучма, 20 с лишним лет назад, приносил извинения. Хотя некоторые депутаты были недовольны
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30.05.2023 19:31 Відповісти
Поляки історично нічим не відрізнялися стосовно українців ні за кацапів, ні за мадярів, ні за румунів. Так же проводилося ополячування, як і русифікація, так же окатоличували, як і московське правосла- віє, так же винищували українську еліту як і віками це робили москалі, так же закривали українські школи, так же забирали і роздавали українські землі своїм переселенцям, відставним воякам і іншим колонізаторам, так же переселяли на наші землі своїх поселенців і деформували демографічну ситуацію на свою користь. Точ-у - точ, як робили і зараз продовжують робити кацапи.
І "допомагають" вони нам не від палкої любові до Українців, а з одною-єдиною метою - зберегти "український буфер" між Польщею і кацапстаном, добре пам"ятаючи, що витворяли і витворятимуть москалі з ляхами, якщо туди вдеруться. Не плекайте жодних ілюзій щодо ляхів - вони зараз допомагають, бо їм так вигідно, бо на українських фронтах, на українській крові і кістках наших Воїнів Польща рятує свою, даруйте, дупу. Та й тут ляхи ********** - дають стару радянську зброю і техніку, виторговуючи для себе ******* західну і американську у своїх нових західних і заокеанських "патронів".
Хитнись ситуація у другий бік, наприклад дяді Сему буде не до Європи (тим більше - не до поляків з прибалтами), що дуже-дуже ймовірно, - і побачите, як у хвалених євроПЕЙСІВ швиденько знайдеться свій якийсь ( спільний з поляками, мадярами і румунами) нью- р і б б е н т р о п на Україну. А свого якогось нью - м о л о т о в а кацапи уже давно тримають напоготові.
Жодних ілюзій - тільки ставка на власні сили, свою Армію, свою господарку, свою Націю.
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30.05.2023 19:34 Відповісти
По-перше, ні у Польщі українцям було краще чим на московщині.
Раджу наш канал - Vox Veritatis

По-друге, ви така ж "гаряча голова" як і той ***** з МЗС?

Годі вбивати клин між Україною і Польшею . Ми живемо у 21ст.
Зараз у нас спільний ворог - рашизм
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30.05.2023 19:48 Відповісти
Він все вірно написав..
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30.05.2023 20:51 Відповісти
Зараз у нас дійсно спільний ворог - рашизм. Але варто дивитися і бачити дальше свого носа. Я чітко написав, що буде не зараз, а коли ситуація хитнеться у другий бік - коли Америці стане скучно цупити європейського воза, бо у не ї з"явиться свій (китайський). Свого часу Трамп уже почав скорочувати бази в Європі і, так виглядає, що і продовжить цю справу... Тоді і побачите справжню "дружбу" ляха. По Збруч - вони уже раніше так домовлялися і так було з кацапами.
Тому немає вічної дружби ні з ким. Не можна ставитисвою безпеку, виживання процвітання своєї Країни і Нації в залежність від дружби з кимось, від якихось блоків, альянсів чи союзів, від жалюгідних подачок, як це робить камарілья клоунів (а власну оборонку не розвиває, вони забили на неї). Ставка у першу чергу тільки на власні сили, потенціал власного народу, Армію.
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31.05.2023 08:13 Відповісти
« дядя Сєм»


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Я читаю: 1

Реєстрація: 11.11.2022

кацап, бери свою шпаргалку і дуй до себе до раши
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30.05.2023 20:49 Відповісти
Ого... Полізли пшецкі щуряки до української хати...
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30.05.2023 19:43 Відповісти
11 липня зовсім скоро, і ювілейна дата. Треба всім дуже добре думати перед тим як ляпати язиком..
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30.05.2023 20:07 Відповісти
Поляки відразу навели порядок - нам треба повчитись оперативності.
Візит Лі *** знівельовано.
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30.05.2023 20:25 Відповісти
Провокатора убрали.
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30.05.2023 20:31 Відповісти
Та ні козляра. Минулий президент офіційно озвучив : Прощаємо і просимо вибачення. Як народжений на Волині, чув від діда і бабусі, що це дійсно була різня. Зараз вже точно ніхто не скаже, хто почав першим. Але це польське падло, пропонує, щоб Україна заявила, що українці винні у різні. Пішов він га йух.
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30.05.2023 20:34 Відповісти
Приємно здивований Окрема вдячність за розуміння.
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30.05.2023 20:35 Відповісти
Мабудь кацапи йому заплатили
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30.05.2023 20:42 Відповісти
 
 