Речника МЗС Польщі Ясіну відсторонили від роботи після скандальної заяви про Волинську трагедію
Речника МЗС Польщі Лукаша Ясіну відсторонили від роботи, відправивши у безстрокову відпустку, після того, як він вимагав від президента Володимира Зеленського перепросити за Волинську трагедію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RMF FM.
Ясіну відсторонили від виконання обов'язків у зв'язку з його заявою в мережі, в якій він вимагав вибачень і більшого каяття від президента України Володимира Зеленського за причетність українців до Волинської трагедії. Лукаша Ясіну формально відправили у відпустку, але на невизначений термін.
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Посольство України назвало цю заяву "гідною жалю", і Ясіна, за інформацією радіостанції, більше не повернеться на посаду прессекретаря міністерства.
"Я ставлюся до цього особисто, тому що я майже родом з Волині і, хоча моя родина не волиняни, я виріс серед людей, які звідти втекли. Я пам'ятаю час, коли цей злочин не був проблемою, тому що він був маловідомим", – сказав Ясіна в інтерв'ю Onet 19 травня, відповідаючи на запитання про наближення річниці Волинського злочину.
"Я думаю, що з українського боку, і тут я буду дуже дипломатичним, все ще бракує розуміння того, наскільки це питання є дуже важливим для поляків", – підкреслив Ясіна.
Відповідаючи на запитання, чи повинен президент Володимир Зеленський вибачитися за Волинь, він сказав: "Це не було зроблено державою Україна, але президент Зеленський повинен взяти на себе відповідальність за це".
"Перепрошуємо і просимо про вибачення – це, на думку Ясіни, має прозвучати з українського боку. "Ця формула дуже добре працює у випадку польсько-українських відносин, і її все ще бракує" – зазначив він.
Волиинська трагеедія — обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення, здійснені УПА та польською Армією Крайовою за участю польських поліцаїв, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.
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Польське осадництво на Західній Україні та Західній Білорусії.
Впродовж 1923-1925 років на східні землі з Польщі переселилось біля 9 000 осадників з родинами. Загальна площа землі, надана осадникам, становила 151 000 гектарів. Середній розмір наділу на родину осадника становив 18 гектарів. Основна ж маса українських селян-фермерів (79 %) мало менше ніж 5 гектарів землі, а більшість з них менше 2 гектарівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-1 [1] .
У міжвоєнний період понад 312 000 гектарів землі було виділено військовим ветеранам, а в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Східній Галичині 200 000 гектарів надано польським селянам-переселенцям з західних теренів Речі Посполитої. Понад 41 % з усіх осадників опинилося на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C Волині .
У 1930 році, кількість поляків, котрі проживали на етнічних українських землях, збільшилась на 300 000 осіб. За польськими офіційними даними (спростованими В. Кубійовичем) поляки складали 40 % населення міст та 21 % населення сіл у Східній Галичині, і відповідно 29 % в містах та 20 % в селах на північних землях. Ці зміни спричинені не тільки припливом поляків на українські терени й економічною еміграцією українських селян, але й фальсифікацією при переписах. У міжвоєнний період близько 150 000 українців залишили свої домівки та емігрували в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаду , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентину і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Французьку республіку .
адже і до цих подій і на інших територіях, крім заходу волині, де вже довгий час проживають поряд православні та католики, нічого подібного не було...
тому всі питання, насамперед до проведеної польшею політики в міжвоєнний період на заході волині...
це ж треба вміти було так все, вибачте за слово, пересрати...
в 1939році разом з Німеччиною її знищили. У ляхів своє,
у українців своє. Там села одне за одне не розібрати.
Ляхи украінців до переговорів не долучали.
Але поляки чомусь не торопляться відмовалятися від шанування Пілсуцького .
Бо кожна нація має право на свій маленький егоцентризм .
Саме тому англійці кожну епоху ставлять пам"ятник Оліверу Кромвелю під парламентом, а ірланці його підривають .
До 1918 року Польша теж була колонією як Гагсбургського трону , так й трону умовних Романовах Умовних тому , що після Софії Ангальт Цербскої ще невідом скільки там залишилося тих романових . Тому дуже важко зараз встановити , де починалась польска земля , де українська а де литвинська .
Ось литвини вважють Адама Міцкевича своїм тому , що він народився у Менську . У Польші в кожному місці є вулиця Миколи Коперника . Але Коперник в 15 століття себе ідентефікував як німця й не залишилося жодного його текста на польській мові . Хоча він ціле життя прожив у Кракові .
Просто , йще до 18 століття такого поняття як національність не існувала . А етнічну приналежність усвідомлювали лише арістократи й державні кордони визначалися по договорах між конкретними дінастійними родами правителів . Тому османи це не національність , а назва (призвище) конкретного роду . Родовитість визначала майже усе . Саме тому в кінці 16 століття польский сейм обрав королем Жечі Посполітої майбутнього короля Франції з роду Валуа - Анрі Третього . З точки зору т.з. "національної самоідентефікації" це може не владатися в голову , але це історичний факт .
Й саме тому дуже важко називати колонізацією втрату українською знаттю влади на користь ВКЛР , а потім й через Люблинську унію на корись Жечі . Бо тоді родовитість була важливійшою за мову й навіть релігію . Й тому в середині 16 століття був великий шанс, що у ВКЛР влада перейде до русинського православного роду Острожських . До речі ,якщо б не католицький фанатизм короля Жечі -- Владіслава Четвертого , то ніякого повстання Хмельницького не відбулося ...
Тому головне звинувачення Пілсуцького я би узагальнив би так -- не бажання робити висновки з повстання Богдана й нова строба окатоличити в 20 столітті тих , що йще в 17 столітті вчинив революцію в Жечі !
І це - зрозуміло , такі вже реалії минулого , особливо коли більша частка цих претензій роздмухана завдяки рашистам/совку
Але у нас є вибір :
1) Гризтися між собою і тим самим виконати план рашистів "розділяй та володарюй"
2) Об'єднатися та відклавше минуле протистаяти разом москалям.
Ігноруючи та затикаючи "гарячі голови" з обох боків
А у тому , що і поляки нам багато зла у минулому начебто зробили і ми їм
От тільки ,якщо покопати, то виникають питання , а чи поляки/українці то коїли , а чи, що вірогідніше - московити
І "допомагають" вони нам не від палкої любові до Українців, а з одною-єдиною метою - зберегти "український буфер" між Польщею і кацапстаном, добре пам"ятаючи, що витворяли і витворятимуть москалі з ляхами, якщо туди вдеруться. Не плекайте жодних ілюзій щодо ляхів - вони зараз допомагають, бо їм так вигідно, бо на українських фронтах, на українській крові і кістках наших Воїнів Польща рятує свою, даруйте, дупу. Та й тут ляхи ********** - дають стару радянську зброю і техніку, виторговуючи для себе ******* західну і американську у своїх нових західних і заокеанських "патронів".
Хитнись ситуація у другий бік, наприклад дяді Сему буде не до Європи (тим більше - не до поляків з прибалтами), що дуже-дуже ймовірно, - і побачите, як у хвалених євроПЕЙСІВ швиденько знайдеться свій якийсь ( спільний з поляками, мадярами і румунами) нью- р і б б е н т р о п на Україну. А свого якогось нью - м о л о т о в а кацапи уже давно тримають напоготові.
Жодних ілюзій - тільки ставка на власні сили, свою Армію, свою господарку, свою Націю.
Раджу наш канал - Vox Veritatis
По-друге, ви така ж "гаряча голова" як і той ***** з МЗС?
Годі вбивати клин між Україною і Польшею . Ми живемо у 21ст.
Зараз у нас спільний ворог - рашизм
Тому немає вічної дружби ні з ким. Не можна ставитисвою безпеку, виживання процвітання своєї Країни і Нації в залежність від дружби з кимось, від якихось блоків, альянсів чи союзів, від жалюгідних подачок, як це робить камарілья клоунів (а власну оборонку не розвиває, вони забили на неї). Ставка у першу чергу тільки на власні сили, потенціал власного народу, Армію.
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Реєстрація: 11.11.2022
кацап, бери свою шпаргалку і дуй до себе до раши
Візит Лі *** знівельовано.