Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів, - МЗС Великої Британії
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищатися і "використовувати силу за межами своїх кордонів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Відповідаючи на запитання щодо атаки безпілотників на Москву і про те, чи має Україна право атакувати російську територію, Клеверлі сказав, що не буде робити припущень про суть атаки.
Однак міністр додав, що Україна має "законне право захищати себе".
"Вони мають законне право робити це в межах своїх кордонів, але також мають право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії направляти силу на саму Україну", – зазначив очільник британського МЗС.
За словами Клеверлі, "легітимні воєнні цілі" за межами кордонів України є частиною її самооборони. "Ми повинні це визнати", – наголосив він.
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https://www.reuters.com/world/white-house-says-it-does-not-support-attacks-inside-russia-2023-05-30
N.B. Дослівна цитата звідти, вельми цікаво!
> ... I wanted to see stable, and above all peaceful, change. I believed the key to this would be a
> politically strong Gorbachev and an effectively working central structure. The outcome depended
> on what Gorbachev was willing to do.
Тобто: США перш за все бажає ефективно працюючої центральної структури.
Замініть у наведеному фрагменті Gorbachev на пуйло і отримаєте позицію нинішнього уряду США щодо раші.
хоч хтось може говорити правильні речі,
а то всі бояться х@йла і параші