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Новини Війна
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Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів, - МЗС Великої Британії

клеверлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищатися і "використовувати силу за межами своїх кордонів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Відповідаючи на запитання щодо атаки безпілотників на Москву і про те, чи має Україна право атакувати російську територію, Клеверлі сказав, що не буде робити припущень про суть атаки.

Однак міністр додав, що Україна має "законне право захищати себе".

"Вони мають законне право робити це в межах своїх кордонів, але також мають право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії направляти силу на саму Україну", – зазначив очільник британського МЗС.

За словами Клеверлі, "легітимні воєнні цілі" за межами кордонів України є частиною її самооборони. "Ми повинні це визнати", – наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безкарність Росії зробить світ небезпечнішим і дорожчим для всіх, - МЗС Великої Британії

Автор: 

Велика Британія (5571) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+30
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30.05.2023 19:00
+28
скажіть це Байдену...
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30.05.2023 18:44
+24
Допоможіть ракетами на 500км.
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30.05.2023 18:46
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Звісно !
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30.05.2023 18:43 Відповісти
скажіть це Байдену...
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30.05.2023 18:44 Відповісти
Зеля, ти чув? Скажи і єрмаку.
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30.05.2023 22:52 Відповісти
Нагадайте після чого Японія капітулювала.
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31.05.2023 00:17 Відповісти
Допоможіть ракетами на 500км.
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30.05.2023 18:46 Відповісти
Тіні шторма можуть і більше...
По СраСаратову здатні жахнути...
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30.05.2023 18:52 Відповісти
Авжеж, якби війська не зайшли в Германію і не ''бомбанули'' рейстаг гітлер не капітулював би. Отож щоб перемогти москалів треба бомбити кремль і не тільки!
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30.05.2023 18:51 Відповісти
Швидше всього, ***** і бахнув сьогодні по москві в надії на те, що наші партнери відмовляться допомагати нам через удари по території росії. А от х.й тобі!
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30.05.2023 18:55 Відповісти
Ну то нехай ще бахкає. Мацква ж защіщєна і усє ідет по плану.
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30.05.2023 19:19 Відповісти
Як у футболі, якщо постійно сидиш в обороні і не переходиш на поле суперника, то пропустиш гол і, в решті решт, програєш.
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30.05.2023 18:59 Відповісти
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30.05.2023 19:00 Відповісти
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30.05.2023 19:03 Відповісти
нет, она уже вернулась в уренгойские ***** в родной ненецкий мир. Или в ямальский, или какой там у них...
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30.05.2023 19:31 Відповісти
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30.05.2023 19:07 Відповісти
Вашингтон не підтримує напади всередині Росії та зосереджений на допомозі Україні повернути свою територію."
https://www.reuters.com/world/white-house-says-it-does-not-support-attacks-inside-russia-2023-05-30
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30.05.2023 19:10 Відповісти
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30.05.2023 19:15 Відповісти
Вошингтон (місто) у особі Буша-старшого не підтримував і прагнення незалежности України. Навіть промову з цього приводу у Верховній раді виголосив, 1 серпня 1991 року. І шо?

N.B. Дослівна цитата звідти, вельми цікаво!

> ... I wanted to see stable, and above all peaceful, change. I believed the key to this would be a
> politically strong Gorbachev and an effectively working central structure. The outcome depended
> on what Gorbachev was willing to do.

Тобто: США перш за все бажає ефективно працюючої центральної структури.

Замініть у наведеному фрагменті Gorbachev на пуйло і отримаєте позицію нинішнього уряду США щодо раші.
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30.05.2023 19:20 Відповісти
Це до "гкчп" залишалось 18 діб!!!
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30.05.2023 22:25 Відповісти
Силу чого? Вил?
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30.05.2023 19:14 Відповісти
Велико Британо Бандерівці
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30.05.2023 19:18 Відповісти
Лёд тронулся...
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30.05.2023 19:22 Відповісти
красавчік,
хоч хтось може говорити правильні речі,
а то всі бояться х@йла і параші
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30.05.2023 19:31 Відповісти
Англія розуміє - була в такій же ситуації, як і ми, в 40-х роках, коли фашисти рівняли Лондон бомбардуваннями.
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30.05.2023 19:32 Відповісти
Реалії такі, що поки рашці не буде завдано потужного нищівного удару переговорів на умовах України не варто очікувати. На даному етапі війни Україна ще не має переваги
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30.05.2023 19:52 Відповісти
а что там у нас сегодня в шмекино?
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30.05.2023 20:00 Відповісти
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30.05.2023 20:21 Відповісти
Про "программу" - очень толсто 😀 Интересно кто высернул этот бред - ******** или мраков...😑 Причём народец поверит.
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30.05.2023 21:04 Відповісти
там для этого не нужно никаких соловьёвых - там треть страны уверена, что Солнце вращается вокруг Земли, так что население само генерирует потоки этой х*йни. Лозу видели?
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30.05.2023 21:08 Відповісти
Дебілізм кацаподовбойобів прямує до безкінечності.Аксіома !
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30.05.2023 22:28 Відповісти
Погоджуюсь з цими поясненнями МЗС Великобританії.
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31.05.2023 01:09 Відповісти
 
 