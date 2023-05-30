Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів, - МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищатися і "використовувати силу за межами своїх кордонів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Відповідаючи на запитання щодо атаки безпілотників на Москву і про те, чи має Україна право атакувати російську територію, Клеверлі сказав, що не буде робити припущень про суть атаки.

Однак міністр додав, що Україна має "законне право захищати себе".

"Вони мають законне право робити це в межах своїх кордонів, але також мають право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії направляти силу на саму Україну", – зазначив очільник британського МЗС.

За словами Клеверлі, "легітимні воєнні цілі" за межами кордонів України є частиною її самооборони. "Ми повинні це визнати", – наголосив він.

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