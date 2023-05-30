Окупанти заявили про видачу 1,5 млн російських паспортів на "нових територіях"
На окупованих територіях України видано 1,5 млн російських паспортів.
Про це заявив глава уряду РФ Михайло Мішустін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Також окупаційна влада заявила про наміри протягом 8 років інтегрувати "нові території" в єдиний економічний, правовий, освітній, культурний простір РФ та вивести на загальноросійський рівень.
Топ коментарі
+10 Перехватчик
показати весь коментар30.05.2023 19:36
+7 Алекс Скела
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показати весь коментар30.05.2023 19:33
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хіба що понавозили своїх чурок і всяких бурятів і їм дали паспорти
А взагалі, загальноросійському рівню до наших територій ой як далеко....