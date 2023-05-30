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Окупанти заявили про видачу 1,5 млн російських паспортів на "нових територіях"

паспорт,рф

На окупованих територіях України видано 1,5 млн російських паспортів.

Про це заявив глава уряду РФ Михайло Мішустін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Також окупаційна влада заявила про наміри протягом 8 років інтегрувати "нові території" в єдиний економічний, правовий, освітній, культурний простір РФ та вивести на загальноросійський рівень.

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Автор: 

окупація (6683) паспорт (1152) Мішустін Михайло (41)


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Топ коментарі
+10
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30.05.2023 19:36
+7
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30.05.2023 19:42
+5
ага, якби там ще лишалось стільки населення,
хіба що понавозили своїх чурок і всяких бурятів і їм дали паспорти
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30.05.2023 19:33
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ага, якби там ще лишалось стільки населення,
хіба що понавозили своїх чурок і всяких бурятів і їм дали паспорти
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30.05.2023 19:33 Відповісти
Нарешті чурки і всякі буряти отримали на кацапії паспорти.
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30.05.2023 20:48 Відповісти
Навіть за їхніми даними (а вони 100% завищені) це небагато, якщо врахувати, скільки людей раніше проживало на цих територіях... У одному Донецьку станом на 2013 жило більше мільйона!
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30.05.2023 19:34 Відповісти
Це вони про нові
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30.05.2023 20:09 Відповісти
В Донецке не получали паспорта, у них были свои местные.
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30.05.2023 20:44 Відповісти
Зайшов за посиланням - там вказано - Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська обл...
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30.05.2023 20:50 Відповісти
А про видачу штучних фалосів та анальних пробок вони часом не заявили?! А то **********,це в їхньому репертуарі!
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30.05.2023 19:35 Відповісти
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30.05.2023 19:36 Відповісти
Чому ж не заберете до себе ?Забирайте в забайкальє)
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30.05.2023 19:37 Відповісти
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30.05.2023 19:42 Відповісти
Ого, оптимісти. Аж вісім років планують щось там робити.Кацапню копняками звідти гнати будемо, в першу чергу з отими паспортами!
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30.05.2023 19:42 Відповісти
Будет чем жопу подтирать, А еще лучше ети паспорта раздать разным талибам и афганцам пускай едут на рашку сезелять
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30.05.2023 19:47 Відповісти
пуйло себе 8 лет еще отмеряло???
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30.05.2023 19:57 Відповісти
Оптиміст.
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30.05.2023 20:49 Відповісти
Тю, а ось "Легіон" та РДК в Бєлгародской народной рєспублікє забрало 15 мільярдів расіянських паспортів і видало таку ж кількість Бєлгародскіх паспартов. Ось де уровєнь.
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30.05.2023 20:09 Відповісти
и выдали украинские паспорта
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30.05.2023 21:07 Відповісти
..макулатура...с болот мацковии...
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30.05.2023 20:29 Відповісти
час брати кредити на ці паспорти --касаби повернуть
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30.05.2023 20:35 Відповісти
Нехай покажуть ці списки!
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30.05.2023 20:38 Відповісти
пачпарт раССеянской ********* - кусок туалетной бумажки, да к тому же еще и недействительны, кроме как нараССеянской *********...
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30.05.2023 20:41 Відповісти
Може і нам треба звітувати на весь Світ - скільки ми використовуєм туалетного папіру за добу?
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30.05.2023 20:45 Відповісти
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30.05.2023 21:31 Відповісти
Ті паспорти засунете собі в сраку орки
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30.05.2023 21:09 Відповісти
с 2014 года все оккупированные территории были с гражданством рефии и с паспортом ордило, но при том что украинское гражданство за ними сохранилось. Они пользовались свободно без преград всеми этими документами. может сейчас что то поменяется.
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30.05.2023 21:11 Відповісти
Фєєрічні довбойоби. Їм треба думати як би рашка не розпалась, а вони думають як "інтегрувати "нові території" в єдиний економічний, правовий, освітній, культурний простір РФ та вивести на загальноросійський рівень" Джерело:
А взагалі, загальноросійському рівню до наших територій ой як далеко....
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30.05.2023 22:13 Відповісти
 
 