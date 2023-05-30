Окупанти заявили про видачу 1,5 млн російських паспортів на "нових територіях"

На окупованих територіях України видано 1,5 млн російських паспортів.

Про це заявив глава уряду РФ Михайло Мішустін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Також окупаційна влада заявила про наміри протягом 8 років інтегрувати "нові території" в єдиний економічний, правовий, освітній, культурний простір РФ та вивести на загальноросійський рівень.

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