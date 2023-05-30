УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10084 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
3 804 9

Завтра США оголосять про передачу Україні допомоги на 300 мільйонів доларів, - кореспондентка "Голосу Америки"

сша

Завтра Сполучені Штати оголосять про передачу Україні нового пакету допомоги на 300 мільйонів доларів. До нього увійдуть, зокрема, ракети "Zuni".

Про це кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб написала у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Представники міністерства оборони сказали мені, що США нададуть додаткову допомогу на 300 мільйонів доларів Україні, як очікується, завтра", - пише вона.

За її данними пакет міститиме: 

  • снаряди для ЗРК Patriot;
  • артилерійські снаряди;
  • снаряди для РСЗВ HIMARS;
  • некеровані ракети повітря - земля Zuni;
  • системи ППО Avenger;
  • ПЗРК Stinger.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія спробує перешкодити затвердженню угоди про співпрацю у сфері безпеки між США і Чехією, - чеська розвідка

Нещодавно повідомлялося, що у Конгресі США намагаються пришвидшити постачання Україні зброї для контрнаступу. 

США (22713) допомога і підтримка (1160)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зуни не треба-скріпач нє нужєн
показати весь коментар
30.05.2023 19:41 Відповісти
Спасибо США
показати весь коментар
30.05.2023 19:41 Відповісти
300 мільйонів доларів на ліквідацію Рублевки... Ок!
показати весь коментар
30.05.2023 19:43 Відповісти
ЗРК Avenger потихоньку подходят, было 12 - станет... Добре.
показати весь коментар
30.05.2023 19:46 Відповісти
300 000 000 баксів на труну для )(уйла?! Досить потужно!
показати весь коментар
30.05.2023 19:49 Відповісти
Спасибо Президенту Байденюку!
показати весь коментар
30.05.2023 19:49 Відповісти
Думаю, там без оголошення Атакамси під'їдуть
показати весь коментар
30.05.2023 20:09 Відповісти
ничего себе так Zuni с 50х годов
показати весь коментар
30.05.2023 21:18 Відповісти
 
 