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Завтра США оголосять про передачу Україні допомоги на 300 мільйонів доларів, - кореспондентка "Голосу Америки"
Завтра Сполучені Штати оголосять про передачу Україні нового пакету допомоги на 300 мільйонів доларів. До нього увійдуть, зокрема, ракети "Zuni".
Про це кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб написала у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Представники міністерства оборони сказали мені, що США нададуть додаткову допомогу на 300 мільйонів доларів Україні, як очікується, завтра", - пише вона.
За її данними пакет міститиме:
- снаряди для ЗРК Patriot;
- артилерійські снаряди;
- снаряди для РСЗВ HIMARS;
- некеровані ракети повітря - земля Zuni;
- системи ППО Avenger;
- ПЗРК Stinger.
Нещодавно повідомлялося, що у Конгресі США намагаються пришвидшити постачання Україні зброї для контрнаступу.
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Bel Amor #551006
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