Ми ще можемо домовитися про вступ Швеції до НАТО на липневому саміті, - Столтенберг
Країни НАТО можуть дійти згоди з питання приєднання Швеції до альянсу ще до саміту у Вільнюсі в липні, але такий варіант подій гарантувати не можна.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок генсек організації Єнс Столтенберг.
"Гарантій жодних немає. Але, безумовно, можливо до саміту у Вільнюсі досягти рішення щодо повноцінного членства Швеції", - сказав Столтенберг на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.
Він додав, що наразі не бачить "неминучої загрози для країн-членів НАТО, а також для Швеції". Водночас Столтенберг запевнив, що, якщо Швеція ще до вступу в альянс зіткнеться з якоюсь загрозою, то "немислимо, щоб НАТО не відреагувала".
Швеція і Фінляндія у 2022 році подали заявки на вступ до НАТО. Туреччина, будучи членом НАТО, поставила низку умов, які обидві скандинавські країни мали виконати, щоб Анкара ратифікувала їхній вступ до альянсу. Так, Туреччина вимагала оголосити терористичними курдські організації, видати осіб, обвинувачених у тероризмі, і скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.
Потім в Анкарі заявили, що Швеція не повністю виконала ці умови. Переговори про її вступ до альянсу було заморожено.
Фінляндія на початку квітня виконала всі формальності й офіційно вступила в НАТО.
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дві консерви всередині - туреччина і угорщіна і блок гальмує,
і перетворююєтся на заручників цих консерв.
Головний мафіозі, що мешкає в рф -- дід Хасан--курд за походженням..
То чому Туреччина на мимагає від рф припинення допомоги і фінансування курдів.
Різню вірмен в 1914 року виконували курди за вказівкою своїх
" старейшин". Правитель Туреччини в той час відправив свої війська
на західний фронт, а проти військ Російської імперіі на кавказьському
фронті попросив до військових дій курдськи загони.
Що з цього вийшло самі знаєте.