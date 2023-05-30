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Ми ще можемо домовитися про вступ Швеції до НАТО на липневому саміті, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Країни НАТО можуть дійти згоди з питання приєднання Швеції до альянсу ще до саміту у Вільнюсі в липні, але такий варіант подій гарантувати не можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  заявив у вівторок генсек організації Єнс Столтенберг.

"Гарантій жодних немає. Але, безумовно, можливо до саміту у Вільнюсі досягти рішення щодо повноцінного членства Швеції", - сказав Столтенберг на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

Він додав, що наразі не бачить "неминучої загрози для країн-членів НАТО, а також для Швеції". Водночас Столтенберг запевнив, що, якщо Швеція ще до вступу в альянс зіткнеться з якоюсь загрозою, то "немислимо, щоб НАТО не відреагувала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція хоче стати членом НАТО до липневого саміту, - Міноборони

Швеція і Фінляндія у 2022 році подали заявки на вступ до НАТО. Туреччина, будучи членом НАТО, поставила низку умов, які обидві скандинавські країни мали виконати, щоб Анкара ратифікувала їхній вступ до альянсу. Так, Туреччина вимагала оголосити терористичними курдські організації, видати осіб, обвинувачених у тероризмі, і скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

Потім в Анкарі заявили, що Швеція не повністю виконала ці умови. Переговори про її вступ до альянсу було заморожено.

Фінляндія на початку квітня виконала всі формальності й офіційно вступила в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина досі не згодна на членство Швеції в НАТО, - Ердоган

Автор: 

НАТО (6438) Швеція (953) Столтенберг Єнс (1595)


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Бюрократи непробиваємі... і непереможні...
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30.05.2023 20:13 Відповісти
"погодження" всіх кпаїн членів НАТО то найбільша дурня яку блок міг вигадати.
дві консерви всередині - туреччина і угорщіна і блок гальмує,
і перетворююєтся на заручників цих консерв.
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30.05.2023 20:16 Відповісти
Виробник танків Challenger та винищувачів Typhoon BAE System відкриє офіс в Україні. У майбутньому ремонтні бази та виробництво, - Зеленський
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30.05.2023 20:32 Відповісти
Фінляндія вже в НАТО і це значно важливіше ніж Швеція. Після виборів Ердоган заспокоїться та почне діяти раціонально, можливо ще трохи поторгується. Угорщину взагалі притиснуть на ізі, як це вже було не раз.
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30.05.2023 20:43 Відповісти
Хтось може хоче сказати, що країна з перфектною демократією, мізерною корупцією, без жодних територіальних претензій, поза воєнними конфліктами не варта вступу до вашого ******** НАТО, тільки через хворі забаганки одного ослойоба??? Як ви тоді уявляєте вступ до нато України???
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30.05.2023 20:53 Відповісти
Курдів спонсорує рф. Це вже понад 50 років.
Головний мафіозі, що мешкає в рф -- дід Хасан--курд за походженням..
То чому Туреччина на мимагає від рф припинення допомоги і фінансування курдів.
Різню вірмен в 1914 року виконували курди за вказівкою своїх
" старейшин". Правитель Туреччини в той час відправив свої війська
на західний фронт, а проти військ Російської імперіі на кавказьському
фронті попросив до військових дій курдськи загони.
Що з цього вийшло самі знаєте.
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30.05.2023 21:29 Відповісти
Це досить важко об'єднати "шведську сім'ю" і "султанський гарем".
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30.05.2023 21:50 Відповісти
 
 