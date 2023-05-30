Ми ще можемо домовитися про вступ Швеції до НАТО на липневому саміті, - Столтенберг

Країни НАТО можуть дійти згоди з питання приєднання Швеції до альянсу ще до саміту у Вільнюсі в липні, але такий варіант подій гарантувати не можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок генсек організації Єнс Столтенберг.

"Гарантій жодних немає. Але, безумовно, можливо до саміту у Вільнюсі досягти рішення щодо повноцінного членства Швеції", - сказав Столтенберг на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

Він додав, що наразі не бачить "неминучої загрози для країн-членів НАТО, а також для Швеції". Водночас Столтенберг запевнив, що, якщо Швеція ще до вступу в альянс зіткнеться з якоюсь загрозою, то "немислимо, щоб НАТО не відреагувала".

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Швеція і Фінляндія у 2022 році подали заявки на вступ до НАТО. Туреччина, будучи членом НАТО, поставила низку умов, які обидві скандинавські країни мали виконати, щоб Анкара ратифікувала їхній вступ до альянсу. Так, Туреччина вимагала оголосити терористичними курдські організації, видати осіб, обвинувачених у тероризмі, і скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

Потім в Анкарі заявили, що Швеція не повністю виконала ці умови. Переговори про її вступ до альянсу було заморожено.

Фінляндія на початку квітня виконала всі формальності й офіційно вступила в НАТО.

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