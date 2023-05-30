Антикорупційний суд засудив до 8 років позбавлення волі двох співробітників СБУ, викритих на хабарі 50 тис. дол.

Антикорупційний суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі двом співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. дол. хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"30 травня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок двом співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. доларів США неправомірної вигоди та отриманні частини цих коштів від представників підприємств приватного сектору за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності, нездійснення тиску на їх діяльність, а також за вплив на прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим одного з управлінь Національної поліції в місті Києві", - йдеться у повідомлені.

Осіб визнано винуватими за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 КК України та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 3 роки та з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

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