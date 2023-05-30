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Новини Хабарники
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Антикорупційний суд засудив до 8 років позбавлення волі двох співробітників СБУ, викритих на хабарі 50 тис. дол.

суд

Антикорупційний суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі двом співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. дол. хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"30 травня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок двом співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. доларів США неправомірної вигоди та отриманні частини цих коштів від представників підприємств приватного сектору за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності, нездійснення тиску на їх діяльність, а також за вплив на прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим одного з управлінь Національної поліції в місті Києві", - йдеться у повідомлені.

Осіб визнано винуватими за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 КК України та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 3 роки та з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Також читайте: Суддю Панченко засудили на 5 років за хабар. Вона пішла до ЗСУ і таким чином лишилася на свободі

Автор: 

СБУ (12801) САП (2216) Антикорупційний суд ВАКС (1952)


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Топ коментарі
+6
А сколько отхватил одногоршковый ублюдок баканов ?
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30.05.2023 20:13
+5
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30.05.2023 20:20
+4
50 тис.? Ясно що за таке 8 років дають. А от якби пару мільйонів, то два роки умовно.
...може
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30.05.2023 20:46
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А сколько отхватил одногоршковый ублюдок баканов ?
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30.05.2023 20:13 Відповісти
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30.05.2023 20:20 Відповісти
Чи займається СБУ у військовий час своїм приначенням? Але чого можна від слуг очікувати, якщо їх керівником є Баканов, друг Зеленського-Єрмака?
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30.05.2023 20:25 Відповісти
цим до князева ще красти і красти.
але хлопці хвацькі, перспективні в цьому напрямку...
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30.05.2023 20:25 Відповісти
50 тис.? Ясно що за таке 8 років дають. А от якби пару мільйонів, то два роки умовно.
...може
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30.05.2023 20:46 Відповісти
Лохи. Пасичник стал целым президентом ЛНР, а эти мелочевкой занимаются.
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30.05.2023 20:35 Відповісти
А депутатишки жируют на крови Украинцев.

Одеська облрада витратить на забезпечення своєї роботи цього року 307 мільйонів

307 мільйонів гривень планує витратити нинішнього року на своє функціонування Одеська обласна рада під керівництвом «слуги народу» Григорія Діденка.

Відповідні зміни було внесено до бюджету 14 березня - у день звільнення голови обласної військової адміністрації Максима Марченка.
Це розпорядження вдалося отримати лише за окремим запитом і то після порушення кримінальної справи щодо схожої ситуації в обласній раді. Побіжний аналіз показує наступне: Одеська обласна рада запланувала цього року витратити 307 мільйонів гривень на своє функціонування. 88 мільйонів піде на зарплати працівникам апарату облради, включно зі Шкарівським і його обслугою. Трохи більше 7 мільйонів щомісяця витрачатиметься на проведення сесій, які зараз проводяться рідше, ніж раз на три місяці. Для порівняння - всі витрати департаменту соціальної політики ОДА на рік становлять 19 мільйонів гривень
Окремо в рамках бюджету розвитку облрада планує витратити 312 мільйонів гривень на кошториси та ремонти. Зокрема - на реставрацію фасаду Театру юного глядача витратять 13 мільйонів гривень; на виготовлення кошторису для ремонту Палацу спорту - 11 мільйонів гривень; на кошторис для Музею морського флоту та ізмаїльського аеропорту - по шість мільйонів.
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30.05.2023 20:39 Відповісти
от якби був лям,
повірилиб що це гроші бабусі з Харкова
а з такими сумами суд розберається конкретно
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30.05.2023 21:00 Відповісти
покарання у вигляді 8 років позбавлення волі двом співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. дол. хабаря. Джерело:
ну , рахуємо 50 000 $ = 8 років позбавлення волі
3 000 000 $ = 480 років позбавлення волі
Чекаємо слідующого справедливого рішення суду
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30.05.2023 21:46 Відповісти
вообще охренели! У нас взятки брать и воровать имеют право только 95 квартал и слуги народа!
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31.05.2023 07:43 Відповісти
Пожиттєве їм потрібно було дати , паскудам . І на передову !
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31.05.2023 17:27 Відповісти
 
 