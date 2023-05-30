Антикорупційний суд засудив до 8 років позбавлення волі двох співробітників СБУ, викритих на хабарі 50 тис. дол.
Антикорупційний суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі двом співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. дол. хабаря.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
"30 травня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок двом співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. доларів США неправомірної вигоди та отриманні частини цих коштів від представників підприємств приватного сектору за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності, нездійснення тиску на їх діяльність, а також за вплив на прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим одного з управлінь Національної поліції в місті Києві", - йдеться у повідомлені.
Осіб визнано винуватими за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 КК України та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 3 роки та з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.
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але хлопці хвацькі, перспективні в цьому напрямку...
...може
Одеська облрада витратить на забезпечення своєї роботи цього року 307 мільйонів
307 мільйонів гривень планує витратити нинішнього року на своє функціонування Одеська обласна рада під керівництвом «слуги народу» Григорія Діденка.
Відповідні зміни було внесено до бюджету 14 березня - у день звільнення голови обласної військової адміністрації Максима Марченка.
Це розпорядження вдалося отримати лише за окремим запитом і то після порушення кримінальної справи щодо схожої ситуації в обласній раді. Побіжний аналіз показує наступне: Одеська обласна рада запланувала цього року витратити 307 мільйонів гривень на своє функціонування. 88 мільйонів піде на зарплати працівникам апарату облради, включно зі Шкарівським і його обслугою. Трохи більше 7 мільйонів щомісяця витрачатиметься на проведення сесій, які зараз проводяться рідше, ніж раз на три місяці. Для порівняння - всі витрати департаменту соціальної політики ОДА на рік становлять 19 мільйонів гривень
Окремо в рамках бюджету розвитку облрада планує витратити 312 мільйонів гривень на кошториси та ремонти. Зокрема - на реставрацію фасаду Театру юного глядача витратять 13 мільйонів гривень; на виготовлення кошторису для ремонту Палацу спорту - 11 мільйонів гривень; на кошторис для Музею морського флоту та ізмаїльського аеропорту - по шість мільйонів.
повірилиб що це гроші бабусі з Харкова
а з такими сумами суд розберається конкретно
ну , рахуємо 50 000 $ = 8 років позбавлення волі
3 000 000 $ = 480 років позбавлення волі
Чекаємо слідующого справедливого рішення суду