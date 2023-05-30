Російські окупанти протягом 30 травня завдали 44 авіаційні та 1 ракетний удар, сили ППО знищили 29 дронів із 31, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо повітряних ударів по Україні з боку російських окупантів протягом 30 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом цієї доби російська федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема, по столиці нашої країни, застосувавши ударні БпЛА "Shahed-136/131". 29 із 31 дронів були знищені нашими захисниками. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Загалом, протягом доби, противник завдав 44 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою".

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