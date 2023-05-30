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Російська ракета, яка залетіла в Польщу в грудні, впала поблизу навчального центру НАТО, - The Wall Street Journal

польща

За даними видання The Wall Street Journal, російська крилата ракета, яка залетіла в Польщу в грудні минулого року, вразила ділянку лісу приблизно за 10 миль (16 км) від навчального центру НАТО у Бидґощі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Зазначається, що навчальний центр Об’єднаних сил НАТО розташований у Бидґощі на півночі Польщі. У той час як польський уряд відмовився ідентифікувати осколки до завершення розслідування, аналітики з безпеки та західні офіційні особи кажуть, що докази вказують на варіант крилатої ракети Х-55, яку Росія використовувала, щоб ввести в оману українські системи ППО.

У листопаді Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія вибирає старіші крилаті ракети, здатні нести ядерну зброю, позбавляє їх боєголовок, а потім запускає їх по Україні як фіктивні ракети.

Як зазначає WSJ, те, як російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі та непомітно пролетіла над половиною країни, викликало питання в НАТО про те, як реагувати на потенційні повітряні загрози. Також це підкреслило проблеми захисту повітряного простору Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська ракета Х-55, уламки якої знайшли поблизу Бидгоща, не становила загрози для країни, - Міноборони Польщі

16 грудня, після того, як польський радар зафіксував об'єкт, що летів у повітряному просторі країни, два винищувачі F-16 ВПС США, дислоковані в Польщі, і два польські МіГ-29, що летіли в цьому районі, не ідентифікували ракету ні візуально, ні за допомогою бортових радарів. Того дня видимість була обмежена через сильну хмарність, льодяний дощ і туман.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що військовий об’єкт, виявлений у лісі неподалік міста Бидгощ, імовірно, є ракетою. Він очікує на офіційні результати слідства для прийняття подальших рішень. За інформацією ЗМІ, експерти технічного інституту Повітряних сил Польщі попередньо підтвердили, що у лісі поблизу міста Бидгощ наприкінці квітня виявлено російську ракету X-55.

Командувач Оперативного командування видів збройних сил Польщі генерал Томаш Пйотровський наприкінці квітня заявив, що виявлений об’єкт можна пов’язати з тим, "що відбувалося у повітряному просторі 16 грудня", коли Росія здійснювала черговий масований обстріл України, випустивши 76 ракет. За інформацією видання Onet, однією з головних версій слідства є падіння ракети X-55, випущеної з російського літака, який перебував у повітряному просторі Білорусі.

Читайте: Польща будує свою ППО з огляду на досвід України, - Блащак

За інформацією ЗМІ, тоді польські сили ППО відстежували об'єкт, який порушив повітряний простір країни, але він зник з радарів.

Автор: 

крилаті ракети (1071) НАТО (6438) Польща (8492)


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Топ коментарі
+29
ой, та не починайте! навіть як би та ракєта залетіла головнокомандувачу НАТО в ухо, знайшлося б 1000 причин, чому б вони виправдали цей заліт
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30.05.2023 20:43
+21
Классно НАТО конечно защищает...ракету не увидели, упал хлам возле базы НАТО. Реакции ноль. А должна быть реакция уничтожение пусковой установки Тамагавками. Так как кацапы любят, сразу удар в нос.
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30.05.2023 20:46
+13
Ракета пролетіла аж за Варшаву. Пам'ятаєте, поляки відразу сказали, що то була кацапська ракета? А потім дали задню, буцімто то була наша ракета ППО. Але ракета ППО туди просто не долетіла б. Крім того якщо ракета ППО не влучає в повітряну ціль, то самоліквідовується в повітрі.
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30.05.2023 21:12
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30.05.2023 20:41 Відповісти
ой, та не починайте! навіть як би та ракєта залетіла головнокомандувачу НАТО в ухо, знайшлося б 1000 причин, чому б вони виправдали цей заліт
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30.05.2023 20:43 Відповісти
ракета летіла в сторону газового хабу і якби вона туди вцілила, то поляки цю зиму не пережили би. І якби ми їх завчасно не попередили, то вони навіть і не знали би, що до них крилата ракета залетіла - радари польського ППО взагалі не слідкують за тим, що летить нижче ніж 3 км
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30.05.2023 23:24 Відповісти
Классно НАТО конечно защищает...ракету не увидели, упал хлам возле базы НАТО. Реакции ноль. А должна быть реакция уничтожение пусковой установки Тамагавками. Так как кацапы любят, сразу удар в нос.
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30.05.2023 20:46 Відповісти
Поляки просто на розслабоні були. По ним же ж не шмаляли тоді так як по нам. Ось і пропустили...
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30.05.2023 20:52 Відповісти
Ракета пролетіла аж за Варшаву. Пам'ятаєте, поляки відразу сказали, що то була кацапська ракета? А потім дали задню, буцімто то була наша ракета ППО. Але ракета ППО туди просто не долетіла б. Крім того якщо ракета ППО не влучає в повітряну ціль, то самоліквідовується в повітрі.
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30.05.2023 21:12 Відповісти
Це не та ракета.
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30.05.2023 21:37 Відповісти
Я тоді була в Польщі. Вони там він впісялись. Касирши перелякано питали,чи буде у них війна 😀 А я спокійно відповідала,що не буде. Ваш президент скаже,що ракета українська. Так вони і сказали)
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30.05.2023 21:26 Відповісти
а я б сказал, что конечно будет. На фига вы им булки расслабили?
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31.05.2023 00:06 Відповісти
А вони все одно нервували))) Навіть тренувальні сирени вмикали періодично.
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31.05.2023 12:50 Відповісти
Это та ракета которую тогда назвали украинской, (ну чтобы не было эскалации) или это другая?🤣😂
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30.05.2023 21:07 Відповісти
другая, эту вообще "забыли сказать"
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30.05.2023 21:41 Відповісти
Ніхто нічого не забув, наші відразу повідомили, що в повітряний простір Польщі зайшли дві ракети, одна влучила в трактор, інша просто зникла, поки її не знайшов мандрівник, але апофеозом всього цього, стала заява польської влади, що дана ракета не представляла загрози для них.
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30.05.2023 22:24 Відповісти
это про другую речь...
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31.05.2023 00:07 Відповісти
А як жеш Байден який казав про то шо це українська ракета??А юрій швець в груди бився що то не може такого бути інакше Байдена конгрес вже б розіпяв..)
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30.05.2023 21:08 Відповісти
Цікаво, що дєдушка Жо напрочуд швидко визначив тоді, що ракета - українська. А швець - нудне брехло на підсосі у Білого дома.
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30.05.2023 22:02 Відповісти
То два РІЗНИХ випадки взагалі-то! Дійсно, було, що наша ракета залетіла, АЛЕ було й що кацапська залетіла...
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30.05.2023 22:11 Відповісти
то была не наша.
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31.05.2023 00:08 Відповісти
маскалота знає "ы"
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30.05.2023 21:19 Відповісти
а что сказать то хотел ты ******** кацапский...?
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30.05.2023 21:30 Відповісти
ну от можеш же про "жопи" і "чмокаешь", по вашому по феніному...
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30.05.2023 21:37 Відповісти
залік здан - коцап стовідсотковий!
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30.05.2023 21:42 Відповісти
What county do you live in? Simple question...
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30.05.2023 22:12 Відповісти
у тебя свиноцабаки даже зрение упало - это у тебя побочка сифилиса...?
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30.05.2023 21:40 Відповісти
ты триппер не рассказывай свои побочки...)
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30.05.2023 21:53 Відповісти
WSJ это та газетенка, что распространяет рашисткие фейки?
Про Хуэя с территориями Украины...
Теперь про центр НАТО в Польше и обессилившей ракете...
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30.05.2023 21:12 Відповісти
Це не та кацапська ракета, яка потім чудом перетворилася на українську? ну-ну.
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30.05.2023 21:16 Відповісти
Може це привід НАТО передати нам все більше зброї особливо багато крилатих ракет і не бути сцикунами
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30.05.2023 21:16 Відповісти
Україна у першу чергу незацікавлена у переростання війни у війну між НАТО, Україною і рф. Не дивно, що тут зібралися майже всі російські тролі, яким поставлено завдання намагатися сформувати у дописувачів думку про зворотьнє.
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30.05.2023 21:25 Відповісти
Чому?НАТО зітре армію рашки в порох за 1-2 місяця.
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30.05.2023 21:33 Відповісти
Тому що, усі розумні люди розуміють, що ризик ядерних ударів у разі глобальної війни ненульовий. А першою територією по якій буде завдано тактичний ядерний удар буде територія України.
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30.05.2023 23:23 Відповісти
Це залежить від того хто першим нанесе ядерний удар.
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31.05.2023 18:08 Відповісти
Може хто забув як бойовий дрон блукав по парі країн НАТО ,поки сам не впав і підірвався. Дайте нам нормальну зброю і не ганьбіться зі своїми бетонними ракетами
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30.05.2023 21:27 Відповісти
нато прощає ракету і підставить другу щоку для наступної ракети
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30.05.2023 21:37 Відповісти
Хйло наверное на что-то хитрожопо хотел намекать (судя по всему - на свое имя), но адресаты похоже не поняли, или сделали вид, что не поняли. хотя шизу вообще не нужно понимать, а нужно лечить.
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30.05.2023 21:48 Відповісти
Бидгощ знайома назва, там є штаб квартира SunDisk, замовляв там продукцію

Поляки довго морозились що ніякої кацапської ракети не було, то типу була зенітна ракета С 300 ППО України 😄
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30.05.2023 21:54 Відповісти
То окремі випадки і різні ракети...
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30.05.2023 22:14 Відповісти
Бидгощ і Свіслоч - це не лайливі слова, як я гадав у глибокому дитинстві.
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30.05.2023 22:04 Відповісти
То таки кацапська ракета? Чи знов переграєте?
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30.05.2023 23:15 Відповісти
 
 