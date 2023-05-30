Російська ракета, яка залетіла в Польщу в грудні, впала поблизу навчального центру НАТО, - The Wall Street Journal

За даними видання The Wall Street Journal, російська крилата ракета, яка залетіла в Польщу в грудні минулого року, вразила ділянку лісу приблизно за 10 миль (16 км) від навчального центру НАТО у Бидґощі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Зазначається, що навчальний центр Об’єднаних сил НАТО розташований у Бидґощі на півночі Польщі. У той час як польський уряд відмовився ідентифікувати осколки до завершення розслідування, аналітики з безпеки та західні офіційні особи кажуть, що докази вказують на варіант крилатої ракети Х-55, яку Росія використовувала, щоб ввести в оману українські системи ППО.

У листопаді Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія вибирає старіші крилаті ракети, здатні нести ядерну зброю, позбавляє їх боєголовок, а потім запускає їх по Україні як фіктивні ракети.

Як зазначає WSJ, те, як російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі та непомітно пролетіла над половиною країни, викликало питання в НАТО про те, як реагувати на потенційні повітряні загрози. Також це підкреслило проблеми захисту повітряного простору Альянсу.

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16 грудня, після того, як польський радар зафіксував об'єкт, що летів у повітряному просторі країни, два винищувачі F-16 ВПС США, дислоковані в Польщі, і два польські МіГ-29, що летіли в цьому районі, не ідентифікували ракету ні візуально, ні за допомогою бортових радарів. Того дня видимість була обмежена через сильну хмарність, льодяний дощ і туман.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що військовий об’єкт, виявлений у лісі неподалік міста Бидгощ, імовірно, є ракетою. Він очікує на офіційні результати слідства для прийняття подальших рішень. За інформацією ЗМІ, експерти технічного інституту Повітряних сил Польщі попередньо підтвердили, що у лісі поблизу міста Бидгощ наприкінці квітня виявлено російську ракету X-55.

Командувач Оперативного командування видів збройних сил Польщі генерал Томаш Пйотровський наприкінці квітня заявив, що виявлений об’єкт можна пов’язати з тим, "що відбувалося у повітряному просторі 16 грудня", коли Росія здійснювала черговий масований обстріл України, випустивши 76 ракет. За інформацією видання Onet, однією з головних версій слідства є падіння ракети X-55, випущеної з російського літака, який перебував у повітряному просторі Білорусі.

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За інформацією ЗМІ, тоді польські сили ППО відстежували об'єкт, який порушив повітряний простір країни, але він зник з радарів.