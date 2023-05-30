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Новини Допомога Україні
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Наступного тижня Сунак і Байден проведуть переговори щодо допомоги Україні, - Reuters (оновлено)

ріші,сунак

Наступного тижня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вирушить до Сполучених Штатів, зокрема щоб обговорити з президентом Джо Байденом допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Сунак буде у Вашингтоні в середу і четвер наступного тижня для зустрічей з Байденом, членами Конгресу та бізнес-лідерами США", - йдеться у заяві.

Представник прем'єр-міністра Британії додав, що лідери матимуть також можливість обговорити різні аспекти допомоги Україні.

Зазначається, що Сунак здійснить свій перший офіційний візит до Вашингтона з того часу, як у жовтні був призначений прем'єр-міністром. Він хоче налагодити відносини зі США після того, як вони були напруженими через вихід Великобританії з Європейського Союзу у 2020 році.

Укрінформ пише, що Білий дім також прокоментував цю зустріч. 

"Лідери переглянуть низку глобальних питань, у тому числі їхню непохитну підтримку України, яка захищається від жорстокої агресивної війни Росії, а також подальші дії щодо зміцнення енергетичної безпеки та розв’язання кліматичної кризи", - зазначається в офіційному повідомленні Білого дому. 

Зазначається також, що сторони обговорять зусилля щодо подальшого зміцнення двосторонніх економічних відносин на тлі спільних викликів економіці та національній безпеці.

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Байден Джо (2886) допомога і підтримка (1160) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+8
цікаво, особливо після того як Британія надала Storm Shadow.
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30.05.2023 20:45
+6
Треба старині Байдену дати пенделів від Бритів , щоб швидше думав і меньш боявся)
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30.05.2023 20:43
+5
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30.05.2023 20:51
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Треба старині Байдену дати пенделів від Бритів , щоб швидше думав і меньш боявся)
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30.05.2023 20:43 Відповісти
Треба включить мозги, и тогда станет понятно, что эта пара действует тандемом и согласовывает все свои действия вплоть до последних мелочей, типа чей самолет повезет и в котором часу.
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31.05.2023 00:50 Відповісти
Десь у бункері :
-Кхе-кхе
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30.05.2023 20:44 Відповісти
цікаво, особливо після того як Британія надала Storm Shadow.
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30.05.2023 20:45 Відповісти
Mey be Atacams? Sure. God bless the King.
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30.05.2023 20:45 Відповісти
Дотискай його вже з ATACAMS. Не дає лендліз, так хоч це нехай дасть.
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30.05.2023 20:49 Відповісти
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30.05.2023 20:51 Відповісти
Холі Шіт , че однозначно ШІ втиснули в БПЛА
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30.05.2023 21:04 Відповісти
Немного ленд-лиза для Британии в начале 1940-х. Кацапы, вешайтесь.
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30.05.2023 21:00 Відповісти
Не виключено ,що Сунак повезе звіт "Байденюку" , англійського філіалу Open source intelligence про де-які "офшори оманські і не тільки,та "зелену " нерухомість.
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30.05.2023 21:01 Відповісти
Без вариантов.Твоя пасть.💋❤️🌹
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30.05.2023 23:02 Відповісти
руzzкая свинота, ты ямку себе копай. Дрон башка попадет - хорошим руzzким станешь.
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30.05.2023 23:14 Відповісти
руzzкое, не работают ваши вундервафли. Как так, животное, ваш обоzzанный фюрер ваше стадо снова обманул?
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30.05.2023 23:18 Відповісти
Нифига себе у тебя влажные фантазии, скрепно-гомосяцкие. Ты, кстати, судя по кликухе, родственник Машки Триппер( оно же захарова). Это не ты ее обрюхатило, по-семейному? Или ты истинный руzzкий - на самок не смотришь?
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30.05.2023 23:22 Відповісти
Після грудня 1941 рейди британських Ланкастерів до нацистів перестали бути святом і відбувалися щоночі.
Таку б аналогію та й по "тінях"
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30.05.2023 23:23 Відповісти
опять «англосакси» щось задумали?! Несіть чемодани в бункер)))

п.с. Будуть гарні новини для нас, звірка позицій віч-на-віч неспроста!
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30.05.2023 23:38 Відповісти
та дід з нього останнім часом і не злазить практично. савсєм плахой стал дєд. )
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31.05.2023 00:21 Відповісти
Тому що ніхто не змириться з тим щоб в їх країну приїхало два когута подивитись шпилі і таємно смертельним ядом ручку дверей намазати і з,ї...тись з міста злочину .А потім дурити весь світ що то не вони
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31.05.2023 02:57 Відповісти
 
 