Наступного тижня Сунак і Байден проведуть переговори щодо допомоги Україні, - Reuters (оновлено)
Наступного тижня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вирушить до Сполучених Штатів, зокрема щоб обговорити з президентом Джо Байденом допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Сунак буде у Вашингтоні в середу і четвер наступного тижня для зустрічей з Байденом, членами Конгресу та бізнес-лідерами США", - йдеться у заяві.
Представник прем'єр-міністра Британії додав, що лідери матимуть також можливість обговорити різні аспекти допомоги Україні.
Зазначається, що Сунак здійснить свій перший офіційний візит до Вашингтона з того часу, як у жовтні був призначений прем'єр-міністром. Він хоче налагодити відносини зі США після того, як вони були напруженими через вихід Великобританії з Європейського Союзу у 2020 році.
Укрінформ пише, що Білий дім також прокоментував цю зустріч.
"Лідери переглянуть низку глобальних питань, у тому числі їхню непохитну підтримку України, яка захищається від жорстокої агресивної війни Росії, а також подальші дії щодо зміцнення енергетичної безпеки та розв’язання кліматичної кризи", - зазначається в офіційному повідомленні Білого дому.
Зазначається також, що сторони обговорять зусилля щодо подальшого зміцнення двосторонніх економічних відносин на тлі спільних викликів економіці та національній безпеці.
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-Кхе-кхе
Таку б аналогію та й по "тінях"
п.с. Будуть гарні новини для нас, звірка позицій віч-на-віч неспроста!