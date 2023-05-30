Триває розіграш автомобіля Mercedes S-класу від бійців ЗСУ, які збирають на армію дронів

У мережі продовжується збір на купівлю 100 дронів Mavic 3 для воїнів ЗСУ. Кожен, хто задонатить суму від 500 гривень, має шанс виграти автомобіль мерседес.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформація про збір поширюється у соцмережах.

Хлопці зібрали понад два млн грн з семи необхідних для купівлі 100 дронів Mavic 3.



Пташки хлопці збирають для бойових підрозділів ЗСУ. Зокрема ДШВ, ССО, Гвардії наступу!



Беріть участь в розіграші Mercedes S450 та долучайтесь до придбання контрнаступальних дронів.



Нагадуємо про умови розіграшу Мерседеса



📎 донат на банку в 500 грн: 👉 https://send.monobank.ua/jar/73JoNFpe5j

📎 можна на картку банки: 5375411205830990



Більше донатів – більше шансів!



(Якщо донат не з Monobank - обов'язково вкажіть ПІБ та номер телефону у платежі).



Розіграш автомобіля відбудеться 5 червня о 20:00 в прямій трансляції на сторіках Народної Самооборони Львівщини в соцмережах.



Раніше волонтери проводили два подібних розіграші та закупили понад 200 дронів для ЗСУ!



Усі зібрані кошти підуть на закупівлю дронів! Вартість авто вираховуватися не буде.