Триває розіграш автомобіля Mercedes S-класу від бійців ЗСУ, які збирають на армію дронів
У мережі продовжується збір на купівлю 100 дронів Mavic 3 для воїнів ЗСУ. Кожен, хто задонатить суму від 500 гривень, має шанс виграти автомобіль мерседес.
Як інформує Цензор.НЕТ, інформація про збір поширюється у соцмережах.
Хлопці зібрали понад два млн грн з семи необхідних для купівлі 100 дронів Mavic 3.
Пташки хлопці збирають для бойових підрозділів ЗСУ. Зокрема ДШВ, ССО, Гвардії наступу!
Беріть участь в розіграші Mercedes S450 та долучайтесь до придбання контрнаступальних дронів.
Нагадуємо про умови розіграшу Мерседеса
📎 донат на банку в 500 грн: 👉 https://send.monobank.ua/jar/73JoNFpe5j
📎 можна на картку банки: 5375411205830990
Більше донатів – більше шансів!
(Якщо донат не з Monobank - обов'язково вкажіть ПІБ та номер телефону у платежі).
Розіграш автомобіля відбудеться 5 червня о 20:00 в прямій трансляції на сторіках Народної Самооборони Львівщини в соцмережах.
Раніше волонтери проводили два подібних розіграші та закупили понад 200 дронів для ЗСУ!
Усі зібрані кошти підуть на закупівлю дронів! Вартість авто вираховуватися не буде.
Будь ласка, зачекайте...
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