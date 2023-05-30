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Новини Волонтери для армії
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Триває розіграш автомобіля Mercedes S-класу від бійців ЗСУ, які збирають на армію дронів

mavic,мавік

У мережі продовжується збір на купівлю 100 дронів Mavic 3 для воїнів ЗСУ. Кожен, хто задонатить суму від 500 гривень, має шанс виграти автомобіль мерседес.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформація про збір поширюється у соцмережах.

Хлопці зібрали понад два млн грн з семи необхідних для купівлі 100 дронів Mavic 3.

Пташки хлопці збирають для бойових підрозділів ЗСУ. Зокрема ДШВ, ССО, Гвардії наступу!

Беріть участь в розіграші Mercedes S450 та долучайтесь до придбання контрнаступальних дронів.

Нагадуємо про умови розіграшу Мерседеса

📎 донат на банку в 500 грн: 👉 https://send.monobank.ua/jar/73JoNFpe5j
📎 можна на картку банки: 5375411205830990

Більше донатів – більше шансів!

(Якщо донат не з Monobank - обов'язково вкажіть ПІБ та номер телефону у платежі).

Розіграш автомобіля відбудеться 5 червня о 20:00 в прямій трансляції на сторіках Народної Самооборони Львівщини в соцмережах.

Раніше волонтери проводили два подібних розіграші та закупили понад 200 дронів для ЗСУ!

Усі зібрані кошти підуть на закупівлю дронів! Вартість авто вираховуватися не буде.

Автор: 

збір (332) волонтери (1332) дрони (4668)


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Топ коментарі
+2
Продати а кошти предати волонтерам.
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30.05.2023 21:10
+1
краще б розігрували рік контракту в ЗСУ оператором дрона з безоплатним навчанням на вибір.
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30.05.2023 21:14
+1
Ні, так не пійде, заплатить податок Гетьманцеву за волонтерство
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30.05.2023 21:43
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Я можу задонатити й повернути мерса на передову есле шо.
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30.05.2023 21:06 Відповісти
На передовій S-class нікому не потрібен Фронт не те місце де з комфортом можна покататися
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30.05.2023 21:09 Відповісти
на передовій потрібно все.
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30.05.2023 21:22 Відповісти
"Мерседес уходіт от погоні"
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30.05.2023 21:24 Відповісти
Продати а кошти предати волонтерам.
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30.05.2023 21:10 Відповісти
теж варіант
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30.05.2023 21:23 Відповісти
Классна ідея
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30.05.2023 21:13 Відповісти
краще б розігрували рік контракту в ЗСУ оператором дрона з безоплатним навчанням на вибір.
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30.05.2023 21:14 Відповісти
Стєпан Андрійович похован не там.І відповідай швидше.Бо вже пєндель полетів.
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30.05.2023 21:43 Відповісти
Старий став,не встигаєш в усіх відразу відсмоктати🤣🤣🤣
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30.05.2023 21:53 Відповісти
животное, ты себе уже ямку выкопало? Дрон башка попадет - савсэм дохлый будешь.
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30.05.2023 22:24 Відповісти
испанский стыд. А что по этому поводу скажет зеленій вор и пи**р Резников?
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30.05.2023 21:39 Відповісти
Ні, так не пійде, заплатить податок Гетьманцеву за волонтерство
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30.05.2023 21:43 Відповісти
 
 