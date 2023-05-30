Ми оголошуємо про відкликання мандата у депутата Київради Трубіцина, - голова партії "Слуга народу" Шуляк
Народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк оголосила про відкликання мандата депутата Київради Владислава Трубіцина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у фейсбуці,
На її думку, в Україні "не має бути недоторканих осіб".
"Ініціювала збори Київської міської організації Слуга Народу, щодо відкликання Трубіцина за народною ініціативою (в рамках процедури застосування імперативного мандату)", - зазначила Шуляк.
Вона при цьому наголосила, що членство в партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина було припинено ще перед початком повномасштабної війни 2022 року.
Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу", голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень. Ці гроші він отримав від одного зі столичних підприємців за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок. Зараз справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.
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А як же можливо засумніватися.. Хто б посмів ? Лише бажаємо велелюдного «осанна, хвала, алилуя». нехай незасмучується наш сонцесяйний !
Чи це як з мером Чернігова: люди вибрали, а влада (через суд) зняла?
Чуваку дали вільно втекти! А тепер імітують «активність».
Повірю в щирість САП і ДБР лише тоді коли будуть арештовані і посажені за грати ті, хто дав вказівку прикордонникам випустити «Слугу Народу» Трубіцина.
А така вказівка була - 100%!!
Хто дав таку вказівку? Ваші версії?
усе ваше шапіто, разом з аматорським клауном і "барадатай бабушкай" потрібно НЕГАЙНО відсторонити від влади.
Тільки тоді Україна матиме шанс на післявоєнний розвиток.