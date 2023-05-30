Ми оголошуємо про відкликання мандата у депутата Київради Трубіцина, - голова партії "Слуга народу" Шуляк

Народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк оголосила про відкликання мандата депутата Київради Владислава Трубіцина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у фейсбуці,

На її думку, в Україні "не має бути недоторканих осіб".

"Ініціювала збори Київської міської організації Слуга Народу, щодо відкликання Трубіцина за народною ініціативою (в рамках процедури застосування імперативного мандату)", - зазначила Шуляк.

Вона при цьому наголосила, що членство в партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина було припинено ще перед початком повномасштабної війни 2022 року.

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Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу", голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень. Ці гроші він отримав від одного зі столичних підприємців за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок. Зараз справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.