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Новини
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Ми оголошуємо про відкликання мандата у депутата Київради Трубіцина, - голова партії "Слуга народу" Шуляк

трубіцин

Народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк оголосила про відкликання мандата депутата Київради Владислава Трубіцина.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у фейсбуці,

На її думку, в Україні "не має бути недоторканих осіб".

"Ініціювала збори Київської міської організації Слуга Народу, щодо відкликання Трубіцина за народною ініціативою (в рамках процедури застосування імперативного мандату)", - зазначила Шуляк.

Вона при цьому наголосила, що членство в партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина було припинено ще перед початком повномасштабної війни 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП подала клопотання про оголошення "слуги народу" Трубіцина в міжнародний розшук

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу", голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень. Ці гроші він отримав від одного зі столичних підприємців за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок. Зараз справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Автор: 

Слуга народу (2812) Шуляк Олена (129) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+28
Нихуя они не опомнились - они ему помогли уехать (дали пропуск за границу) а теперь валяют дурочку
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30.05.2023 21:53
+23
Головне, що дали втекти, а зараз будуть показувати виставу для дебілів
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30.05.2023 22:00
+21
На кого розраховані ці дешеві зЕбільні понти?
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30.05.2023 22:06
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Опомнилась п...а, когда ночь прошла.
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30.05.2023 21:48 Відповісти
Нихуя они не опомнились - они ему помогли уехать (дали пропуск за границу) а теперь валяют дурочку
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30.05.2023 21:53 Відповісти
А шо це за процедура така - мивідкликання мандата? Просвітіть невігласа, плз!
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30.05.2023 21:49 Відповісти
Будуть кричати: Мандатееееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!
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30.05.2023 21:50 Відповісти
Тій нікчемній шоблі зечмонь давно пора здатись правоохоронним органам. Явка з повиною зарахувалася б в суді. Нажаль в Україні відсутні вищезгадані органи...
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30.05.2023 22:33 Відповісти
Звісно ми віримо самим чесним та з апломбу непомильності, непогрішності, єдиноправильності..
А як же можливо засумніватися.. Хто б посмів ? Лише бажаємо велелюдного «осанна, хвала, алилуя». нехай незасмучується наш сонцесяйний !
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30.05.2023 21:53 Відповісти
Головне, що дали втекти, а зараз будуть показувати виставу для дебілів
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30.05.2023 22:00 Відповісти
"слуги кремля" це лукаві аморальні виродки - спочатку дали втекти своєму злочинцю за кордон, а тепер грають шоу про "нєпрімірімую барьбу с карупцієй в сваіх рядах" ... наймерЗЕнніше, що недоумкуватий лохторат все це лайно залюбки споживає та вважає за "барьбу с карупцієй" ...
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30.05.2023 22:04 Відповісти
На кого розраховані ці дешеві зЕбільні понти?
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30.05.2023 22:06 Відповісти
73.
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30.05.2023 22:10 Відповісти
Який подвиг зі сторони партії шахраїв!
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30.05.2023 22:08 Відповісти
Піпел схаває. В Гундосого рейтинги завтра ще більше виростуть.
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30.05.2023 22:09 Відповісти
Я, звісно, не юрист (на відміну від найвеличнішого - в нього хоч подарунковий диплом є), але хіба є петиція від "наріду", який обрав цю почвару в депутани, про зняття з нього депутатських повноважень? Невже у нас є процедура відкликання мандату у "народного обранця"? А на посаду Президента вона розповсюджується?
Чи це як з мером Чернігова: люди вибрали, а влада (через суд) зняла?
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30.05.2023 22:12 Відповісти
Rozenko Pavlo

Чуваку дали вільно втекти! А тепер імітують «активність».
Повірю в щирість САП і ДБР лише тоді коли будуть арештовані і посажені за грати ті, хто дав вказівку прикордонникам випустити «Слугу Народу» Трубіцина.
А така вказівка була - 100%!!
Хто дав таку вказівку? Ваші версії?
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30.05.2023 22:12 Відповісти
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30.05.2023 22:13 Відповісти
Гімно почало ділитись на сорти.
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30.05.2023 22:16 Відповісти
Навіщо у пацика забирати мандат? Вони там всі такі, то хай буде, де йому відшукає заміну Боневтік?
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30.05.2023 22:38 Відповісти
Три роки кричали,що Труба хабарник та лайно зелене,але Зелайно не чуло,але Байден животворящий заставив Шмарклю дати команду,бо інакше прийшлося б жертвувати Бенею,паханом Зелі.
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30.05.2023 22:46 Відповісти
Ви краще все зелене кодло відкличте! Зрадників, крадіїв зменшиться.
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30.05.2023 22:48 Відповісти
Краще щоб слуги урода саморозпустились
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30.05.2023 22:48 Відповісти
конечно хз, но поскольку во время войны конституцию менять нельзя, права дефакто ограничены, то и депутатов по сути не надо зазря кормить. лучше каждый месяц пару тройку танков покупать\делать или пару сотен беспилотников или бомберы рыть или еще кучу всего - зачем зазря тратить ресурсы на хз что (уже полтора года как)?
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30.05.2023 23:02 Відповісти
Ідіть у ср@ку, пані шуляк. Разом із вашою партєйкою
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30.05.2023 23:23 Відповісти
Шуліка заметушилася. Пізно. Всі сядете...
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30.05.2023 23:25 Відповісти
Якби ще цю генераторку корупційних законів хто-небуть відкликав!
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30.05.2023 23:35 Відповісти
медветчуківська шавка Шуляк, троньки ******** всрал*ся!
усе ваше шапіто, разом з аматорським клауном і "барадатай бабушкай" потрібно НЕГАЙНО відсторонити від влади.
Тільки тоді Україна матиме шанс на післявоєнний розвиток.
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31.05.2023 08:35 Відповісти
 
 