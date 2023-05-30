Жодним чином не можна порівнювати атаку дронів на Москву з обстрілами України, - ООН

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що ООН засуджує будь-які атаки на цивільні об’єкти, проте атаки дронів на Москву неможливо порівняти з щоденними обстрілами Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодним чином не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно", - відповів Дюжаррік на прохання російського журналіста прокоментувати атаку дронів на Москву.

Відповідаючи на прохання кореспондента Укрінформу прокоментувати останні масовані обстріли України, Дюжаррік зазначив, що позиція Генсека ООН Антоніу Гутерреша, який засуджує напади на цивільну інфраструктуру, залишається незмінною.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА.