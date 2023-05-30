Жодним чином не можна порівнювати атаку дронів на Москву з обстрілами України, - ООН
Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що ООН засуджує будь-які атаки на цивільні об’єкти, проте атаки дронів на Москву неможливо порівняти з щоденними обстрілами Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Жодним чином не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно", - відповів Дюжаррік на прохання російського журналіста прокоментувати атаку дронів на Москву.
Відповідаючи на прохання кореспондента Укрінформу прокоментувати останні масовані обстріли України, Дюжаррік зазначив, що позиція Генсека ООН Антоніу Гутерреша, який засуджує напади на цивільну інфраструктуру, залишається незмінною.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.
У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА.
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Хіба Україна почала війну?
Чи під час WWII союзники не переорювали бомбами німецькі міста?
накладе те саме вето на виступ Речника Генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка - в цьому вся ООН ...
ГосСМИ запретили сообщать россиянам о неспособности ПВО остановить налеты дронов..........😂
Кремль разослал редакциям провластных СМИ рекомендации по освещению атаки беспилотников на Москву. Администрация президента потребовала обратить внимание на «успешную работу» российских ПВО, пишет «Медуза» со ссылкой на источники в российских медиа.
Провластные редакции «просят использовать» особые подходы в материалах о налете беспилотников на столицу, в котором, по данным Baza и Shot, могли участвовать 25-32 дронов. Кроме удачной работы ПВО, потребовали отметить «мгновенную» реакцию «федеральных служб» и руководства Москвы и Московской области. Их работу предлагают называть «качественной и сосредоточенной». Журналистам также посоветовали делать акцент на том, что задача атаки была «психологической», но жители показали «спокойствие и выдержку».
Кремль также рекомендовал СМИ цитировать реакции на атаку беспилотников исключительно в негативном ключе.