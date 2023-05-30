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Жодним чином не можна порівнювати атаку дронів на Москву з обстрілами України, - ООН

оон

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що ООН засуджує будь-які атаки на цивільні об’єкти, проте атаки дронів на Москву неможливо порівняти з щоденними обстрілами Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Жодним чином не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно", - відповів Дюжаррік на прохання російського журналіста прокоментувати атаку дронів на Москву.

Відповідаючи на прохання кореспондента Укрінформу прокоментувати останні масовані обстріли України, Дюжаррік зазначив, що позиція Генсека ООН Антоніу Гутерреша, який засуджує напади на цивільну інфраструктуру, залишається незмінною.

Дивіться: Ми б’ємо по військовим об’єктам, а київський режим по житловим будинкам, - Путін про удари по Москві. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА.

москва (1244) ООН (3345) Дюжаррік Стефан (18) дрони (4668)


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Топ коментарі
+14
А якби й можна було, то що?
Хіба Україна почала війну?
Чи під час WWII союзники не переорювали бомбами німецькі міста?
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30.05.2023 21:52
+13
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30.05.2023 22:06
+8
Даже до ООН дошло то шо не доходит до наших....шо кацапы обесценивают своими вбросами про Москвобад - ракетные обстрелы по Украине....
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30.05.2023 21:53
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А якби й можна було, то що?
Хіба Україна почала війну?
Чи під час WWII союзники не переорювали бомбами німецькі міста?
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30.05.2023 21:52 Відповісти
Тоді ще не було "Женевської коніенції"
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30.05.2023 22:13 Відповісти
З погляду права, Нюрнберзький процес був незаконним. Бо закони та покарання було створено post factum. Але нічого, переважна більшість правників не ставить під сумнів покарання тих, хто розпочав війну.
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30.05.2023 22:39 Відповісти
Даже до ООН дошло то шо не доходит до наших....шо кацапы обесценивают своими вбросами про Москвобад - ракетные обстрелы по Украине....
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30.05.2023 21:53 Відповісти
і що ти рекомендуєш ?
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30.05.2023 21:59 Відповісти
Обезцінюють? А що вони повинні робити?
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30.05.2023 22:21 Відповісти
На мацкву напали свої ж. З фсб Не вперше їм своїх пресувати, щоб "нє висовивались".
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30.05.2023 21:56 Відповісти
На моцкву не прості ж безпілоники йшли, а дрООНи...
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30.05.2023 21:56 Відповісти
точно, "бойові" з хлопушками. Шоп похлопать. пригожину, ***...
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30.05.2023 22:01 Відповісти
москалота, як постіний член Совбеза ООН з правом вето,
накладе те саме вето на виступ Речника Генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка - в цьому вся ООН ...
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30.05.2023 22:03 Відповісти
Сахар в Рязани закончился , остались дроны .
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30.05.2023 22:04 Відповісти
Ця постановка від фсб варта уваги? Це були навіть не бойові дрони. Шматки пластмаси і, можливо, фанери, що розбилися об бетон - це атака?))
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30.05.2023 22:05 Відповісти
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30.05.2023 22:06 Відповісти
А до Уралу ще їхати і їхати
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30.05.2023 22:11 Відповісти
Сьогодні перший з села моєї мами пішов у Небесну тримати Небо. Біль, сум, горе. Бахмут....Фортеця. Вічна Пам'ять Герою, смерть рашистам.
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30.05.2023 22:10 Відповісти
На моїй школі 6 табличок з іменами загиблих випускників. 2-х з них знала. А ще сват і 2 з чоловікового села.
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30.05.2023 22:28 Відповісти
лягай вже спати, валя. зачот тобі. у нас в Україні вже з 2021 немає сел без десяток табличок. випий шнапсу та лягай.
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30.05.2023 22:32 Відповісти
Ніякі порівняння -- нас ракетами бімбами -- а по москау - так -- розминка .
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30.05.2023 22:13 Відповісти
Проба.
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30.05.2023 22:22 Відповісти
Майже тест на вагітність🤣
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30.05.2023 22:24 Відповісти
Я сподiваюсь що це не та помста, яку обiцяв Буданов, бо то насправдi якась ганьба а не помста.
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31.05.2023 03:00 Відповісти
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30.05.2023 22:38 Відповісти
https://t.me/moscowtimes_ru The Moscow Times

ГосСМИ запретили сообщать россиянам о неспособности ПВО остановить налеты дронов..........😂

Кремль разослал редакциям провластных СМИ рекомендации по освещению атаки беспилотников на Москву. Администрация президента потребовала обратить внимание на «успешную работу» российских ПВО, пишет «Медуза» со ссылкой на источники в российских медиа.

Провластные редакции «просят использовать» особые подходы в материалах о налете беспилотников на столицу, в котором, по данным Baza и Shot, могли участвовать 25-32 дронов. Кроме удачной работы ПВО, потребовали отметить «мгновенную» реакцию «федеральных служб» и руководства Москвы и Московской области. Их работу предлагают называть «качественной и сосредоточенной». Журналистам также посоветовали делать акцент на том, что задача атаки была «психологической», но жители показали «спокойствие и выдержку».

Кремль также рекомендовал СМИ цитировать реакции на атаку беспилотников исключительно в негативном ключе.
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30.05.2023 22:49 Відповісти
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30.05.2023 22:51 Відповісти
Целочку хтось маэ пробити. Там де є - й має бути суть. Звісно, із бавовною, нашою, українською. Аби дияволи заболотні голоштанні не плодилися та й не повилизали звідтам, які ще й кажуть із запіздненням перед вічним сном своїм вічним: "Мамочка, роди меня обратно!!!" Дуля тобі, "старшой"!
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30.05.2023 23:50 Відповісти
оон - це найдосконаліший орган міжнародної, всесвітньої, планетарного масштабу бюрократії((( с.у.м....
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31.05.2023 09:31 Відповісти
 
 