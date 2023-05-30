Через розсинхронізацію енергосистеми 30 травня майже 2 млн споживачів залишились без світла. Таких ситуацій не було з лютого, - Міненерго

Майже 2 мільйони споживачів залишилися без світла через розсинхронізацію енергетичної системи України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 30 травня, близько 13:00 через надзвичайну ситуацію, яка сталася у оператора системи передачі електроенергії, відбулася розсинхронізація енергосистеми. Це призвело до аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів.

Загалом без світла одночасно залишилися майже 2 мільйони абонентів у 12 областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

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Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли завдяки зусиллям енергетиків, зокрема атомників, вдалося додати генерації в систему та скасувати графіки відключень електроенергії. Нагадаємо, що графіки довелося ввести через масштабні ворожі обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Однак, сьогодні масованих обстрілів та влучань в енергетичну інфраструктуру зафіксовано не було. Генерація повністю покриває потреби споживачів, відключення абонентів не планувалися.

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Окремо варто зазначити, що через цю аварійну ситуацію відбулися тимчасові відключення електроенергії і в сусідній Молдові.

Аби встановити причини масових відключень та не допустити їх повторення, міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення цієї ситуації".

Про результати роботи комісії буде повідомлено додатково".

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