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Через розсинхронізацію енергосистеми 30 травня майже 2 млн споживачів залишились без світла. Таких ситуацій не було з лютого, - Міненерго

енергетика

Майже 2 мільйони споживачів залишилися без світла через розсинхронізацію енергетичної системи України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 30 травня, близько 13:00 через надзвичайну ситуацію, яка сталася у оператора системи передачі електроенергії, відбулася розсинхронізація енергосистеми. Це призвело до аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів.

Загалом без світла одночасно залишилися майже 2 мільйони абонентів у 12 областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

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Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли завдяки зусиллям енергетиків, зокрема атомників, вдалося додати генерації в систему та скасувати графіки відключень електроенергії. Нагадаємо, що графіки довелося ввести через масштабні ворожі обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Однак, сьогодні масованих обстрілів та влучань в енергетичну інфраструктуру зафіксовано не було. Генерація повністю покриває потреби споживачів, відключення абонентів не планувалися.

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Окремо варто зазначити, що через цю аварійну ситуацію відбулися тимчасові відключення електроенергії і в сусідній Молдові.

Аби встановити причини масових відключень та не допустити їх повторення, міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення цієї ситуації".

Про результати роботи комісії буде повідомлено додатково".

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Автор: 

енергетика (2591) Міненерго (1403) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+15
Що воно (Міненерго) чеше? Якщо не може пояснити причини «розсінхронізаціі», то хай пояснить чому її не було до цього часу. Це ж не дощ з неба!
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31.05.2023 00:01
+12
Причина у московській агентурі, яка сидить на посадах привладних і виконує Оманські обіцянки!!
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30.05.2023 23:52
+12
200 мегаватну лінію запустили в ЄС. Головне гешефт, а не те, як живуть українці. обстрілів не треба. У нас всі біди сама влада генерує.
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31.05.2023 00:04
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Причина у московській агентурі, яка сидить на посадах привладних і виконує Оманські обіцянки!!
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30.05.2023 23:52 Відповісти
Це був такий собі гудок від гудка ненажерливого.
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31.05.2023 05:51 Відповісти
Що воно (Міненерго) чеше? Якщо не може пояснити причини «розсінхронізаціі», то хай пояснить чому її не було до цього часу. Це ж не дощ з неба!
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31.05.2023 00:01 Відповісти
ждали повышения цен на электрику
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31.05.2023 00:09 Відповісти
Герман Галущенко - людина ФСБ-шніка Деркача.
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31.05.2023 00:02 Відповісти
Причому тут Герман-Галущенко, коли в державі за все відповідає Зепрезидент. Чи може у нас також , як у **********, коли щось добре робиться, то за ініціативи ВВП (*****) , а коли , щось погане , то ***** ховається та мовчить , а за нього хтось інший віддувається ?
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31.05.2023 01:05 Відповісти
Моє питання риторичне , без будь яких претензій до Вас.
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31.05.2023 01:09 Відповісти
200 мегаватну лінію запустили в ЄС. Головне гешефт, а не те, як живуть українці. обстрілів не треба. У нас всі біди сама влада генерує.
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31.05.2023 00:04 Відповісти
Певно, розсинхронізація відбулася між енергопапіками: поки домовилися, скіко здерти скіко продати нишком, що брехати ніщєбродам...
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31.05.2023 00:20 Відповісти
Это в честь поднятия тарифа на электроэнергию ахметовским проститутом шмыгалем - шмурдяком ?
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31.05.2023 00:22 Відповісти
"Vadim Smirnoff", ти часом не з тих в кого яєчня підгорає тому що у вугрів сезон міграції в Атлантичному океані?!
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31.05.2023 08:35 Відповісти
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31.05.2023 00:30 Відповісти
Тютелька в тютельку перед увеличением тарифов на электроэнергию.
Типа смотрите, какие у нас проблемы и как нам тяжело...
А то, что электроэнергию гонят на экспорт, скромно, а точнее бесстыдно умалчивают.
Наверняка почти у всех у них диваны забиты баксами.
Ой, не боятся, что диваны могут проверить. Ой, забыли как это уже делали.
Царство не пуганных воров.
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31.05.2023 02:33 Відповісти
Коли експортували, то сповіщали, як і при імпорті, тож придумай щось інше, бо якось не до села не до міста твої фантазії "Nikol Kovalenko"!
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31.05.2023 08:37 Відповісти
 
 