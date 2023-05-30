Гендиректор МАГАТЕ Гроссі на Радбезі ООН запропонував принципи дотримання ядерної безпеки на Запорізькій АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував Радбезу ООН п’ять принципів, які допоможуть гарантувати ядерну безпеку на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Гроссі, він визначив ці принципи на основі "інтенсивних консультацій" з керівництвом України та Російської Федерації.

Насамперед "не повинно бути жодних атак будь-якого роду з території станції чи проти неї, зокрема, націлених на сховище відпрацьованого палива реакторів", сказав він.

Інфраструктура ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище чи база для важкого озброєння, наприклад для реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків чи військового персонал, що можуть бути використані для нападу.

Не можна піддавати ризику подачу електроенергії з електростанції за межі об'єкта. З цією метою слід докласти всіх зусиль для забезпечення того, щоб зовнішнє електропостачання залишалося доступним і безпечним у будь-який час.

Усі структури, системи і компоненти, необхідні для безпечної експлуатації об’єкта, мають бути захищені від нападів чи диверсій.

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Не слід вживати жодних дій, які б підривали ці принципи.

Гроссі підкреслив, що дотримання цих принципів покликане запобігти ядерній аварії і забезпечити цілісність станції. "Я вважаю ці зобов'язання необхідними для того, щоб уникнути загрози катастрофічного інциденту", – додав він.