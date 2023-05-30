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Новини
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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі на Радбезі ООН запропонував принципи дотримання ядерної безпеки на Запорізькій АЕС

заес

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував Радбезу ООН п’ять принципів, які допоможуть гарантувати ядерну безпеку на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Гроссі, він визначив ці принципи на основі "інтенсивних консультацій" з керівництвом України та Російської Федерації.

Насамперед "не повинно бути жодних атак будь-якого роду з території станції чи проти неї, зокрема, націлених на сховище відпрацьованого палива реакторів", сказав він.

Інфраструктура ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище чи база для важкого озброєння, наприклад для реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків чи військового персонал, що можуть бути використані для нападу.

Не можна піддавати ризику подачу електроенергії з електростанції за межі об'єкта. З цією метою слід докласти всіх зусиль для забезпечення того, щоб зовнішнє електропостачання залишалося доступним і безпечним у будь-який час.

Усі структури, системи і компоненти, необхідні для безпечної експлуатації об’єкта, мають бути захищені від нападів чи диверсій.

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Не слід вживати жодних дій, які б підривали ці принципи.

Гроссі підкреслив, що дотримання цих принципів покликане запобігти ядерній аварії і забезпечити цілісність станції. "Я вважаю ці зобов'язання необхідними для того, щоб уникнути загрози катастрофічного інциденту", – додав він.

Автор: 

МАГАТЕ (710) Радбез ООН (852) Запорізька АЕС (1404) Гроссі Рафаель (291)


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Топ коментарі
+20
Принципи дотримання ядерної безпеки на Запорізькій АЕС:

1. Кацапи йдуть на...уй.
2. Якщо щось незрозумило, то дивись п.1
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30.05.2023 23:41
+13
Маячня, єдиний дійсно робочий механізм це демілітаризація та передача станції під безпосереднє управління МАГАТЕ. Відмову раши можна розглядати виключно як ядерний шантаж.
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30.05.2023 23:50
+10
Принципи Гроссі нагадують тост Шарікова.
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30.05.2023 23:48
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Тобто мокши можуть там залишатись, головне не пуляти по станції?
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30.05.2023 23:40 Відповісти
Принципи дотримання ядерної безпеки на Запорізькій АЕС:

1. Кацапи йдуть на...уй.
2. Якщо щось незрозумило, то дивись п.1
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30.05.2023 23:41 Відповісти
Принципи Гроссі нагадують тост Шарікова.
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30.05.2023 23:48 Відповісти
Маячня, єдиний дійсно робочий механізм це демілітаризація та передача станції під безпосереднє управління МАГАТЕ. Відмову раши можна розглядати виключно як ядерний шантаж.
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30.05.2023 23:50 Відповісти
А МАГАТЕ надає свої повноваження россіянам. Ось і увесь контроль.
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31.05.2023 06:43 Відповісти
Короче за мир в усьому світі.
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30.05.2023 23:54 Відповісти
До кацапів там були якісь проблеми? Висновок простий як п'ять копійок: не буде кацапів - не буде проблеми.
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31.05.2023 00:08 Відповісти
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31.05.2023 06:31 Відповісти
хєрня якась. українці по ній і так не пуляють, бо нафіг треба посеред країни ще один Чорнобиль. А кацапам на все посрати.
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31.05.2023 00:13 Відповісти
МАГАТЕ продовжує жувати соплі. Така ж марна структура як і ООН, на жаль.
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31.05.2023 00:38 Відповісти
ну хз Гросси кажется больше переживает что кацапы не захотят ходить и фонить рядом с разваленным "хранилищем отработанного топлива" (убирать то там явно никто ничего не станет). да и миротворцев оон этому недо оон так и не предложили.
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31.05.2023 00:45 Відповісти
Формула Штангенциркуля, пробачте, Штайнмаєра, номер два. Озброєні кацапські ******** захопили найбільший ядерний об'єкт Європи. Але Україні заборонено його відвойовувати. Спочатку мирні домовленості (і визнання ЗАЕС власністю підєрациі?). А далі вже що?
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31.05.2023 01:01 Відповісти
А далі заморожування війни.
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31.05.2023 04:28 Відповісти
окружить ЗАЕС и все
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31.05.2023 06:18 Відповісти
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31.05.2023 06:20 Відповісти
Дєніска, а чіто такоє, рюзкє чєлюсть нє сґібаєтся для етой вашей "мовы"?
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31.05.2023 08:35 Відповісти


Формула Штангенциркуля, пробачте, Штайнмаєра, номер два. Озброєні кацапські ******** захопили найбільший ядерний об'єкт Європи. Але Україні заборонено його відвойовувати. Спочатку мирні домовленості (і визнання ЗАЕС власністю підєрациі?). А далі вже що?

Сurvo,звідки ця "зрадонька"?
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31.05.2023 06:34 Відповісти
никто ее захватывать не собирается ,ее просто обойдут
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31.05.2023 06:46 Відповісти
Через день они проголодается, через неделю тосковать будут, а через месяц умными станут!
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31.05.2023 06:49 Відповісти
Ага, все ясно, то Падло Дура з тих, хто мастурбував на "формулу штангенциркуля" під час АТО.
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31.05.2023 08:15 Відповісти
Роби висновки, Падло. З таким ніком, як у тебе, не варто загострювати увагу на написанні. Твоя дружина хоч взяла прізвище чоловіка при вступі в шлюб, не погидувала? Бо дуже легко помилитись і пропустити літеру, що для жінки не дуже милозвучно.
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31.05.2023 08:33 Відповісти
Усі АЕС це бомби для терористів без голови
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31.05.2023 05:32 Відповісти
В Краснодарском крае РФ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод, вероятная причина возникновения пожара - попадание беспилотников.
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31.05.2023 05:40 Відповісти
перед тем как договариваться с кацапом о чем-либо, его надо убить 3 раза
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31.05.2023 06:46 Відповісти
І що далі? А дали кацап знов витягне своє... вето і покладе його на Радбез ООН.
Поки рашка має такі можливості, всі ці оони, радбези, магате та обсе - просто набір літер.
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31.05.2023 08:09 Відповісти
Мне это напроминает мудрые советы эмиру как избавиться от Ходжи Насреддина (Соловьев. Повесть о Ходже Насреддине): "Так как вышеназванный злодей и возмутитель Ходжа Насреддин является все же человеком, то можно заключить, что тело его устроено так же, как и у всех остальных людей, то есть состоит из двухсот сорока костей и трехсот шестидесяти жил, управляющих легкими, печенью, сердцем, селезенкой и желчью. Основой всех жил является, как этому учат нас мудрые, сердечная жила, от которой расходятся все остальные, и это есть непреложная и святая истина, в противоположность еретическому учению нечестивого Абу-Исхака, осмеливающегося ложно утверждать, будто бы основой жизни человека является жила легочная. В соответствии с книгами мудрейшего Авиценны, благочестивейшего Мухаммед-аль-Расуля, греческого лекаря Гиппократа, а также Аверроэса из Кордовы, плодами размышлений которых питаемся мы до сих пор, а также в соответствии с учениями аль-Кенди, аль-Фараби и Абубацера-ибн-Туфейля, скажу и осмелюсь утверждать, что аллах создал Адама сложенным из четырех стихий - воды, земли, огня и воздуха, и сделал при этом так, чтобы у желтой желчи была природа огня, что мы и видим в действительности, ибо она - горячая и сухая, у черной желчи - природа земли, ибо она - холодная и сухая, у слюны - природа воды, ибо она - холодная и влажная, у крови - природа воздуха, ибо она - горячая и влажная. И если лишить человека какой-либо одной из этих заключающихся в нем жидкостей, то означенный человек неминуемо умрет, исходя из чего, я и полагаю, о пресветлый повелитель, что следует лишить означенного ************ и возмутителя Ходжу Насреддина крови, что предпочтительнее всего сделать через отделение его головы от его туловища, ибо вместе с вытекающей кровью из тела человека улетучивается жизнь и не возвращается более."
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31.05.2023 10:22 Відповісти
 
 